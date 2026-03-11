Иранские дроны нанесли удар по аэропорту Дубая и по объектам США в Бахрейне
4312
Власти ОАЭ заявили, что международный аэропорт Дубая был атакован двумя иранскими беспилотниками. Иранские БПЛА атаковали часть аэропорта, где размещены американские и французские боевые самолеты. По предварительным данным, ранения получили четыре человека.
В целом, минувшая ночь выдалась весьма непростой для союзных США стран Персидского залива. Иранские ракеты и беспилотники атаковали объекты в Бахрейне. Удары наносились по штабу 5-го флота ВМС США, а также инфраструктуре государственной нефтяной компании Bahrain Petroleum Corporation в Манаме. Прилеты оказались весьма результативными: в сети публикуются кадры, на которых отчетливо видны возгорания и клубы дыма на месте расположения нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Кроме того, в результате работы американской ПВО одна из ракет отклонилась от курса и упала в жилом районе.
В Катаре сообщают о перехвате нескольких иранских ракет. В проиранских СМИ же отчитались о прилетах по крупнейшей на Ближнем Востоке американской базе Эль-Удейд. Также Тегеран заявляет об ударах по нефтяному месторождению Шайбух и базе «Принца Султана» в Саудовской Аравии.
Таким образом, можно отметить, что ежедневные атаки КСИР по региональным союзникам США и Израиля становятся рутинными. Несмотря на некоторое сокращение количества выпускаемых Ираном ракет и беспилотников, Тегерану определенно по-прежнему удается держать в напряжении сразу несколько стран региона. Между тем сообщается о новых взрывах в Дубае.
