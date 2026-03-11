Иранская пресса: штабы курдских формирований в Ираке атакованы ударными дронами

707 3
Иранская пресса: штабы курдских формирований в Ираке атакованы ударными дронами


Штабы курдских вооруженных формирований в Ираке были атакованы ударными дронами. В атаке на объекты в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане участвовало восемь беспилотников.



Об этом сообщает иранская пресса, ссылаясь на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Согласно информации мониторинговой организации Christian Peacemaker Teams (CPT), с 28 февраля по 10 марта территория Иракского Курдистана была атакована ракетами и беспилотниками 196 раз. В результате четыре человека были убиты и 19 ранены.

Предполагается, что все эти атаки совершили военные Ирана и представители проиранских вооруженных формирований Ирака. В числе целей – штаб-квартиры политических партий иранских курдов. Они были атакованы в общей сложности 43 раза. Также атаки были направлены на лагеря курдских беженцев и командные пункты отрядов пешмерга.

Помимо этого, ударам подвергались американское генконсульство аэропорт в Эрбиле, военные базы США, нефтяные месторождения, телевышки, а также другие объекты.

Больше всего атак зафиксировано в провинции Эрбиль – 162. Сулеймания подверглась 26 ударам. Кроме того, 5 атак было совершено в провинции Дохук и три – в Халабдже.

Сегодня пресс-служба КСИР сообщила, что иранские военные нанесли удары по американскому Пятому флоту. Помимо этого, была предпринята самая мощная с начала обострения атака на объекты США и Израиля.

КСИР уточняет:

В ходе этой волны базы американо-сионистского врага в Эрбиле, Пятый флот ВМС США, а также район Беэр-Яаков в сердце Тель-Авива были обстреляны при помощи ракет.
  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 13:14
    Ситуация очень острая посему правильно что работают на упреждение … курды повелись на помощь сша и вот теперь уже не за свои интересы начинают вписываться а как обычные подстилки
    1. PROXOR Звание
      PROXOR
      0
      Сегодня, 13:21
      Можно вспомнить, как курдов ублажали, а Эрдогана стращали, пока те воевали против Асада. Но пришёл новый президент Сирии и их отдали на убой.
  2. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 13:22
    правильно. бить на упреждение, а не "ответками" в течение 4х лет...