Иранская пресса: штабы курдских формирований в Ираке атакованы ударными дронами
Штабы курдских вооруженных формирований в Ираке были атакованы ударными дронами. В атаке на объекты в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане участвовало восемь беспилотников.
Об этом сообщает иранская пресса, ссылаясь на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Согласно информации мониторинговой организации Christian Peacemaker Teams (CPT), с 28 февраля по 10 марта территория Иракского Курдистана была атакована ракетами и беспилотниками 196 раз. В результате четыре человека были убиты и 19 ранены.
Предполагается, что все эти атаки совершили военные Ирана и представители проиранских вооруженных формирований Ирака. В числе целей – штаб-квартиры политических партий иранских курдов. Они были атакованы в общей сложности 43 раза. Также атаки были направлены на лагеря курдских беженцев и командные пункты отрядов пешмерга.
Помимо этого, ударам подвергались американское генконсульство аэропорт в Эрбиле, военные базы США, нефтяные месторождения, телевышки, а также другие объекты.
Больше всего атак зафиксировано в провинции Эрбиль – 162. Сулеймания подверглась 26 ударам. Кроме того, 5 атак было совершено в провинции Дохук и три – в Халабдже.
Сегодня пресс-служба КСИР сообщила, что иранские военные нанесли удары по американскому Пятому флоту. Помимо этого, была предпринята самая мощная с начала обострения атака на объекты США и Израиля.
КСИР уточняет:
