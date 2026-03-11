❝ Оборонявшему в одиночку 68 дней позиции в ДНР бойцу присвоено звание Героя РФ ❞

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу.

Коптерами передавали и боеприпасы, и мины, и продовольствие, просто чтобы он выдерживал это всё. И ночью пытались, и днём пытались, с артиллерийской подготовкой и с фланга пытались (атаковать его). Он их 68 дней удерживал. Вот его сейчас удалось эвакуировать. Он выполнил все поставленные задачи, ребята пошли уже дальше.

Это в его характере. Ноги, конечно, жалко, но главное, что живой.

Лучшее протезирование, медицинское сопровождение и полная соцзащита — всё это будет предоставлено в полном объеме.