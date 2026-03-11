Оборонявшему в одиночку 68 дней позиции в ДНР бойцу присвоено звание Героя РФ

Оборонявшему в одиночку 68 дней позиции в ДНР бойцу присвоено звание Героя РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России военнослужащему задействованной в зоне СВО группировки войск 21-летнему Сергею Ярашеву. Высшую государственную награду молодой воин получил за подвиг, совершенный им в Донецкой республике.

Из указа, подписанного президентом России:



За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу.

Вчера о подвиге военнослужащего из Самары в ходе встречи в Кремле российскому президенту рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Молодой боец, подписавший контракт с Минобороны после окончания срочной службы, проявил исключительное мужество, возглавив штурмовые группы на Красноармейском направлении в районе села Гришино.

Глава ДНР рассказал президенту, что в ходе выполнения боевой задачи Ярашев оказался один на занятой позиции. В этой сложнейшей ситуации боец проявил высочайшее смекалку и мужество. В течение 68 дней он успешно отражал многочисленные атаки врага, который так и не сумел выбить его с занимаемого рубежа.

В силу сложившейся обстановки наши не могли послать ему подкрепление. Все подступы к позициям находились под плотным огнем артиллерии и контролем дронов ВСУ. Это создавало риски и для отхода нашего солдата. Снабжение было организовано при помощи беспилотников. С них смелому русскому воину сбрасывали продукты, воду и, конечно, самое главное — боеприпасы.

Более двух месяцев русский боец держал оборону. Сложно даже представить, насколько это было тяжело. Боец получил серьезные ранения, но продолжал сражаться. Помимо прочего, оборону воин держал в зимнее время.

Наконец, спустя 68 суток неравного боя с превосходящими силами противника, Ярашева удалось эвакуировать, он выполнил все поставленные задачи. Врачи были вынуждены ампутировать военнослужащему обе ступни. В настоящее время он находится под наблюдением медиков.

Денис Пушилин в ходе встречи с президентом России:

Коптерами передавали и боеприпасы, и мины, и продовольствие, просто чтобы он выдерживал это всё. И ночью пытались, и днём пытались, с артиллерийской подготовкой и с фланга пытались (атаковать его). Он их 68 дней удерживал. Вот его сейчас удалось эвакуировать. Он выполнил все поставленные задачи, ребята пошли уже дальше.

Сослуживец Ярашева по имени Дмитрий рассказал журналистам, что Сергей совершил свой подвиг на первом же боевом задании. Боец долгое время не выходил на связь. Дмитрий признался, что трудно было сдерживать слёзы, когда он узнал, что его боевой товарищ и земляк (контракт они подписали вместе) смог выжить. Он уверен, что справиться с той сложной задачей Сергею помогли его упертость и ответственность.

Мать героя Татьяна в свою очередь сообщила, что Сергей хочет вернуться в строй после лечения. Женщина рассказала, что в школьные годы её сын также проявлял героизм. Он спасал животных и выручал товарищей в трудное время. Татьяна не удивлена, что Сергей и в зоне СВО смог совершить подвиг.

Это в его характере. Ноги, конечно, жалко, но главное, что живой.

Россияне в социальных сетях массово пишут слова поддержки Ярашеву, отмечая его героизм и самоотверженность. Люди благодарят бойца и желают ему скорейшего выздоровления.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что регион сделает всё возможное для реабилитации военного и поддержки его семьи.

Лучшее протезирование, медицинское сопровождение и полная соцзащита — всё это будет предоставлено в полном объеме.
  1. zelivee Звание
    zelivee
    +25
    Сегодня, 13:58
    Слава Русскому солдату!!!
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +14
      Сегодня, 14:02
      спустя 68 суток неравного боя с превосходящими силами противника, Ярашева удалось эвакуировать, он выполнил все поставленные задачи. Врачи были вынуждены ампутировать военнослужащему обе ступни.

      Дай Бог здоровья.
      Низкий поклон Матери воспитавшую Солдата!
  2. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +8
    Сегодня, 13:58
    молодец парень! когда же в Кремле поймут, что необходимо победить?
    1. Горизонт Звание
      Горизонт
      +3
      Сегодня, 15:01
      Когда их дети на СВО будут.
  3. Tommy Calhoun Звание
    Tommy Calhoun
    +13
    Сегодня, 13:59
    Я читал уже на другом ресурсе о нëм. Человек редкой храбрости. Такому никто не может научить, с этим надо родиться.
  4. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +18
    Сегодня, 14:07
    Низкий тебе поклон паренёк ! Спасибо что живой.
    Из-за просчётов одних , другие вынуждены становиться Героями , иногда посмертно.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +11
    Сегодня, 14:07
    ❝ Оборонявшему в одиночку 68 дней позиции в ДНР бойцу присвоено звание Героя РФ ❞ —

    — «И один в поле воин, если по-русски скроен» ...
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +25
    Сегодня, 14:08
    К бойцу вопрос нет Герой, Настоящий Герой! Молодец что выполнил Долг до конца и выжил. А вот к его непосредственному руководству вопросов много...
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      +5
      Сегодня, 14:59
      Цитата: AK-1945
      К бойцу вопрос нет Герой, Настоящий Герой! Молодец что выполнил Долг до конца и выжил. А вот к его непосредственному руководству вопросов много...

      А ещё к статусу награды большой вопрос:
      Геро́й Росси́йской Федера́ции (неофициальный вариант наименования — Геро́й Росси́и) — высшее звание Российской Федерации, государственная награда, присваиваемая Президентом России за заслуги перед государством и народом, СВЯЗАННЫЕ С СОВЕРШЕНИЕМ ГЕРОЙСКОГО ПОДВИГА.
      Сергей Ярашев не то что выполнил, а несколько раз перевыполнил условия награждения.
      Но, по факту, получается, что его ПОДВИГ равен "подвигу" командира, доложившего в удачное время о взятии Купянска?
      Не пора ли уточнить статус героя РФ и прекратить раздавать звание героя тем, кто "находился неподалеку" от совершавших подвиги? У нас что, чисто командных наград мало?
      1. AK-1945 Звание
        AK-1945
        +3
        Сегодня, 15:04
        Абсолютно с Вами согласен Уважаемый Петр! Учитывая что звание Героя России очень сильно обесценили раздавая его направо и налево тем кто этого и близко не достоин.
    2. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      0
      Сегодня, 15:02
      Вы статью читали?Там написанно что не могли подойти помочь, всё простреливалось.Так бывает.
  7. никникник Звание
    никникник
    +5
    Сегодня, 14:08
    Наши своих не бросают(. Каковы бы не были накаты со стороны ВСУ артиллерией или дронов за столько времени найти выход спасти солдата всегда можно было. Правильно что солдату Героя, а вот командиров надо под трибунал
  8. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 14:12
    Командира разжаловали?
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +8
      Сегодня, 14:17
      Наградят и повысят в звании и должности. И повод есть: типа, такого бойца воспитал!
  9. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +10
    Сегодня, 14:13
    Не моё (жаль), но по теме:
    Победоносное наступление , при котором один боец 68 дней в окружении
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 14:21
      Цитата: Аль Манах
      Победоносное наступление

      Топтание на месте...И медленное продвижение вперед благодаря мужеству и стойкости таких ребят !
  10. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +6
    Сегодня, 14:19
    если не смогли нормально сразу помочь то это значит не всё там хорошо...
    приходится выживать и попутно совершать каждый день подвиг...
  11. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +17
    Сегодня, 14:21
    Подвиг солдата это почти всегда попытка исправить ошибки командования. Герой России 21-летний Сергей Ярашев наглядное доказательство того, что русский солдат может выстоять и выжить даже если его бросили и забыли на 68 дней.
    Главное командование даже не стесняется писать
    Боец долгое время не выходил на связь.
    и тут же пишут
    Снабжение было организовано при помощи беспилотников.
    . Может каким то уря-патриотам это неприятно слышать, но лично меня жуть берет сколько еще таких молодых пацанов могли просто бросить "отцы командиры" списывая на боевые потери.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 14:24
      Может каким то уря-патриотам это неприятно слышать, но лично меня жуть берет сколько еще таких молодых пацанов могли просто бросить "отцы командиры" списывая на боевые потери.

      Устав им это - позволяет...
      а так - Вы - правы...
  12. faridg7 Звание
    faridg7
    +10
    Сегодня, 14:21
    Мне не понятна ситуация, один герой держал опорник, хoxлы через него пройти не могли, но под его прикрытием наши не могли два месяца дойти до него, а потом вдруг сразу ушли дальше, что он в тылу оказался? Как там командиры бой организуют так, что один раненный герой воюет результативнее, чем его подразделение?
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +1
      Сегодня, 14:28
      Цитата: faridg7
      Мне не понятна ситуация, один герой держал опорник, хoxлы через него пройти не могли, но под его прикрытием наши не могли два месяца дойти до него, а потом вдруг сразу ушли дальше, что он в тылу оказался? Как там командиры бой организуют так, что один раненный герой воюет результативнее, чем его подразделение?

      Сейчас есть группы из 2-3, максимум 4, бойцов которые уходят вперед, обходя позиции противника с целью закрепиться, обосноваться, установить выносы РЭБ, РЭР, связь для БПЛА. И идут они часто куда то туда. Попробуйте сами в посадках ночью с ориентироваться. И только когда появляется зонтик созданный такими группами уже идут искать ВСУшников которые с такими же целями сидят в блиндажах, подвалах, норах и т.д. И все контролируется дронами, в том числе с тепловизорами
      1. faridg7 Звание
        faridg7
        +3
        Сегодня, 14:43
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Цитата: faridg7
        Мне не понятна ситуация, один герой держал опорник, хoxлы через него пройти не могли, но под его прикрытием наши не могли два месяца дойти до него, а потом вдруг сразу ушли дальше, что он в тылу оказался? Как там командиры бой организуют так, что один раненный герой воюет результативнее, чем его подразделение?

        Сейчас есть группы из 2-3, максимум 4, бойцов которые уходят вперед, обходя позиции противника с целью закрепиться, обосноваться, установить выносы РЭБ, РЭР, связь для БПЛА. И идут они часто куда то туда. Попробуйте сами в посадках ночью с ориентироваться. И только когда появляется зонтик созданный такими группами уже идут искать ВСУшников которые с такими же целями сидят в блиндажах, подвалах, норах и т.д. И все контролируется дронами, в том числе с тепловизорами

        Вот парень создал зонтик, два месяца его держал, группа поддержки откуда то из-за Урала пешком шла?
        1. RuAbel Звание
          RuAbel
          +3
          Сегодня, 15:01
          2-3 бойца пошли просачиваться между украинцами. Нарвались, остался один, раненый в ноги. Спрятался, не нашли его. Потом случайно наши обнаружили с дрона-разведчика, начали поддерживать по воздуху. А уж когда фронт двинулся вперёд, тогда и вытащили. Обычное дело при нынешней тактике штурмовых действий. Но 68 дней продержаться – это парень молодец!
  13. Дедок Звание
    Дедок
    +4
    Сегодня, 14:23
    Врачи были вынуждены ампутировать военнослужащему обе ступни. В настоящее время он находится под наблюдением медиков.

    как сложится его судьба, в дальнейшем...
    Дай бог ему сил!
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      -4
      Сегодня, 14:29
      Цитата: Дедок
      как сложится его судьба, в дальнейшем...

      Подлечат, протезы на ноги сделают и вперед на штурм новых посадок...
  14. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 14:37
    Вот такими ГЕРОЯМИ и должна гордиться Россия. 68 дней обороны позиций в одиночку - это подвиг!!! fellow
    Не то что 61 миллион рублей дохода в месяц... no
  15. wedmed5 Звание
    wedmed5
    0
    Сегодня, 14:42
    Пацан заслужил героя, с лихвой. Достоин стать легендой.
  16. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 14:44
    Парень- Герой! Но вопросы - к командованию..68 дней?.. Один?... Сколько ещё таких - два месяца в одиночку- держат позицию??? По ТВ - одни успехи и победы..
  17. Баюн Звание
    Баюн
    +2
    Сегодня, 14:54
    Пока в каждом городе, в каждом деле, в каждом полку на Руси будут хотя-бы три таких ПРАВЕДНИКА, ничего супостат с Русью не поделает!

    Здоровья НАСТОЯЩЕМУ мужчине и добрых лет жизни!