Оборонявшему в одиночку 68 дней позиции в ДНР бойцу присвоено звание Героя РФ
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России военнослужащему задействованной в зоне СВО группировки войск 21-летнему Сергею Ярашеву. Высшую государственную награду молодой воин получил за подвиг, совершенный им в Донецкой республике.
Из указа, подписанного президентом России:
Вчера о подвиге военнослужащего из Самары в ходе встречи в Кремле российскому президенту рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Молодой боец, подписавший контракт с Минобороны после окончания срочной службы, проявил исключительное мужество, возглавив штурмовые группы на Красноармейском направлении в районе села Гришино.
Глава ДНР рассказал президенту, что в ходе выполнения боевой задачи Ярашев оказался один на занятой позиции. В этой сложнейшей ситуации боец проявил высочайшее смекалку и мужество. В течение 68 дней он успешно отражал многочисленные атаки врага, который так и не сумел выбить его с занимаемого рубежа.
В силу сложившейся обстановки наши не могли послать ему подкрепление. Все подступы к позициям находились под плотным огнем артиллерии и контролем дронов ВСУ. Это создавало риски и для отхода нашего солдата. Снабжение было организовано при помощи беспилотников. С них смелому русскому воину сбрасывали продукты, воду и, конечно, самое главное — боеприпасы.
Более двух месяцев русский боец держал оборону. Сложно даже представить, насколько это было тяжело. Боец получил серьезные ранения, но продолжал сражаться. Помимо прочего, оборону воин держал в зимнее время.
Наконец, спустя 68 суток неравного боя с превосходящими силами противника, Ярашева удалось эвакуировать, он выполнил все поставленные задачи. Врачи были вынуждены ампутировать военнослужащему обе ступни. В настоящее время он находится под наблюдением медиков.
Денис Пушилин в ходе встречи с президентом России:
Сослуживец Ярашева по имени Дмитрий рассказал журналистам, что Сергей совершил свой подвиг на первом же боевом задании. Боец долгое время не выходил на связь. Дмитрий признался, что трудно было сдерживать слёзы, когда он узнал, что его боевой товарищ и земляк (контракт они подписали вместе) смог выжить. Он уверен, что справиться с той сложной задачей Сергею помогли его упертость и ответственность.
Мать героя Татьяна в свою очередь сообщила, что Сергей хочет вернуться в строй после лечения. Женщина рассказала, что в школьные годы её сын также проявлял героизм. Он спасал животных и выручал товарищей в трудное время. Татьяна не удивлена, что Сергей и в зоне СВО смог совершить подвиг.
Россияне в социальных сетях массово пишут слова поддержки Ярашеву, отмечая его героизм и самоотверженность. Люди благодарят бойца и желают ему скорейшего выздоровления.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что регион сделает всё возможное для реабилитации военного и поддержки его семьи.
