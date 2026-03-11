Япония сообщила о развертывании ракет, способных достичь материкового Китая

1 569
Япония сообщила о развертывании ракет, способных достичь материкового Китая


Правительство Японии объявило о начале развертывания первых дальнобойных ракет, способных достигать материкового Китая. Модернизированный комплекс Type-12 класса «земля-корабль», созданный оборонным гигантом Mitsubishi Heavy Industries, увеличил свою дальность с исходных двухсот километров до тысячи. Это выводит японские ударные средства на принципиально иной оперативный уровень.



Уже к концу марта батареи будут развернуты в юго-западной префектуре Кумамото. В следующем году ракеты появятся в Сидзуоке – западнее Токио. Формально Япония реализует программу укрепления собственной обороноспособности, однако в Пекине такие действия квалифицируют иначе.

Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь выступил с предупреждением: если Япония осмелится посягнуть на суверенитет и безопасность Китая, она неизбежно столкнется с решительным отпором и потерпит сокрушительное поражение.

Эскалация риторики отражает растущую напряженность в регионе, где каждый шаг по наращиванию вооружений воспринимается противоположной стороной как подготовка к конфликту.

Тысячекилометровая дальность Type-12 – это не просто техническая характеристика. Это сигнал о том, что Япония выходит за рамки традиционной оборонительной доктрины и обзаводится средствами, которые в Пекине считают ударными.
  Dead Мороз
    Dead Мороз
    +6
    Сегодня, 14:13
    А вам-то чего неймётся всё? Смотрите свои манга, ждите Годзиллу, балуйтесь тентаклями, вырождайтесь и депопуляцией занимайтесь, в конце концов. Куда вы-то лезете? Вам за отряд 731 ещё не всё припомнили.
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 14:30
      Так это же замечательно, создается еще один очаг напряженности, на который матрасникам придется реагировать.
      Dead Мороз
        Dead Мороз
        +1
        Сегодня, 14:33
        Как и нам, вследствие географического фактора. Такой вот квадратный трехчлен получается...
        ТермиНахТер
          ТермиНахТер
          +2
          Сегодня, 14:38
          Судя по тексту - противник № 1 - Китай. После решения проблемы Тайваня, в Пекине могут вспомнить, что королевство Рюкю, когда пребывало в вассальной зависимости от Китая.
  Clepoj-Piu
    Clepoj-Piu
    +2
    Сегодня, 14:14
    О цыпа-дрыпы самурайские, расхорохорились, давно по соплям не получали, шаланды трухлявые
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 14:14
    ❝ Япония сообщила о развёртывании ракет, способных достичь материкового Китая
    ❞ —

    — Ракеты, способные прилететь в ответ, у Китая давно есть ...
  Ропот 55
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 14:14
    Ну про последние китайское предупреждение только глухой не слышал.
    Dead Мороз
      Dead Мороз
      +1
      Сегодня, 14:18
      В данном случае это будет другое. Китайцы очень "любят" японцев - страшным любом - за все хорошее, пришедшее с японских островов на материк в прошлые века.
      Ропот 55
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 14:21
        Dead Мороз hi ,да? А это как тогда???
        2025 году общий объём товарооборота между Китаем и Японией достиг 322,2 миллиарда долларов США. Китай — крупнейший торговый партнёр Японии, в то время как Япония — третий по величине торговый партнёр Кита
        Какая однако "жестокая" мстя за все не находите?!
        Dead Мороз
          Dead Мороз
          +1
          Сегодня, 14:24
          Примерно как с США - симбиоз двух паразитов. Или России с ЕС до недавнего времени. Вроде и воюем, и ресурсы поставляем.
        Dead Мороз
          Dead Мороз
          +3
          Сегодня, 14:24
          И как многие на данном ресурсе отмечают, ханьцы все же нация торгашей. Этим все сказано.
  nepunamemuk
    nepunamemuk
    +3
    Сегодня, 14:21
    это ведь не только Китай но и Сахалин и Камчатка...
    Dead Мороз
      Dead Мороз
      +1
      Сегодня, 14:23
      Сегодня, 14:23
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 14:30
      Цитата: nepunamemuk
      но и Сахалин и Камчатка...

      До Камчатки не добьет а по Курилам, Сахалину, Приморью - запросто ! am
      Dead Мороз
        Dead Мороз
        0
        Сегодня, 14:31
        К сожалению да. Уповаю на ПВО.
  AK-1945
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 14:28
    Решили под шумок свои пару копеек вставить. Наивные япошки до сих пор верят, что в случае чего США их прикроют, но это не так. А против КНР один на один у них шансов нет, от слова нет.
    Dead Мороз
      Dead Мороз
      +3
      Сегодня, 14:32
      А сбоку Россия и снизу КНДР, если по карте мира смотреть. Ладно, это все мечты. Будем посмотреть на реальность. Хочешь мира - готовься к резне.
      Uncle Lee
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 14:36
        Цитата: Dead Мороз
        А сбоку Россия и снизу КНДР,

        Россия, КНР и КНДР....Эти ребята жестко ответят, за все отвалят по полной !
    kventinasd
      kventinasd
      0
      Сегодня, 15:11
      Цитата: AK-1945
      Решили под шумок свои пару копеек вставить. Наивные япошки до сих пор верят, что в случае чего США их прикроют

      Никто ничего прикрывать не будет. япошки для англосаксов, тот-же расходник, что и украинцы.
      Думаю, китайцы даже церемониться не будут, утопят япов в собственном "величии" по самое не балуй, так что на их территории даже тараканы откажутся жить.
      Как по мне, то давно пора, потому что япы те ещё нацыки. У китайцев есть полное моральное право уничтожить эту страну раз и навсегда..
  carpenter
    carpenter
    +1
    Сегодня, 14:32
    Япония сообщила о развертывании ракет, способных достичь материкового Китая

    А у Китая таких ракет хватит, чтобы Япония ушла под воду.
    кот Краш
      кот Краш
      0
      Сегодня, 14:46
      Только надо, чтоб не сильно глубоко. Креветок будем выращивать, может и краба, гребешков, ещё чего полезного.
  multicaat
    multicaat
    +1
    Сегодня, 14:39
    Спохватились. Япония уже давно начала методично усиливать свою силу на море.
    Эсминец который авианосец с ф-35, удвоение дальности ПКР на кораблях, новое поколение ударных ПЛ, теперь вот радикальное усиление ПКР береговой обороны. Но я бы присмотрелся к их кораблестроительной программе в области кораблей обеспечения - тральщики и т.п. Однако, в целом усиление касается оборонительной доктрины.
  Дилетант
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:58
    Отношение китайцев к японцам еще хуже, чем русских к немцам. Китайцы никогда не забудут тот гкноцид, который творили японцы в годы 2МВ. И рано или поздно, дождавшись хорошего повода, "обнулят" самураев обязательно.
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:10
    Цитата: ТермиНахТер
    создается еще один очаг напряженности, на который матрасникам придется реагировать
    Самый лучший очаг напряжённости, это Тайвань wink
  Вольный Остров
    Вольный Остров
    0
    Сегодня, 15:12
    Так нельзя же япошкам иметь наступательные вооружения ? Че там по этому поводу бормочут в Кремле художники коричневых полосок и красных линий?