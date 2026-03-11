Странам Персидского залива не хватает ракет ПВО для отражения ударов Ирана
Странам Персидского залива не хватает боеприпасов для систем ПВО, однако США игнорируют неоднократные просьбы ускорить поставки новых ракет. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.
Ситуация с системами ПВО в странах Персидского залива очень сложная, после первых ответных ударов Ирана стало понятно, что тех же ракет-перехватчиков надолго не хватит. Еще 5 марта страны Залива отправили в Вашингтон просьбу поторопиться с поставками новых ракет. Однако до сих пор от США ничего не пришло.
На данный момент системы ПВО этих стран уже не в состоянии прикрывать все объекты критической инфраструктуры, приходится выбирать. А Иран продолжает наносить удары, в основном используя дроны-камикадзе типа Shahed, вынуждая тратить на перехват дорогие ракеты.
А Вашингтон всё тянет с поставками новых, хотя от него ожидали оперативности в этом вопросе. Глава Пентагона обещает помочь с боеприпасами, но в первую очередь будут обеспечены системы, прикрывающие американские военные базы и другие объекты США.
Как пишет западная пресса, с зенитными ракетами сейчас у США не всё хорошо, расход в этот раз очень большой.
