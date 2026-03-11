Странам Персидского залива не хватает ракет ПВО для отражения ударов Ирана

1 897 7
Странам Персидского залива не хватает ракет ПВО для отражения ударов Ирана

Странам Персидского залива не хватает боеприпасов для систем ПВО, однако США игнорируют неоднократные просьбы ускорить поставки новых ракет. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Ситуация с системами ПВО в странах Персидского залива очень сложная, после первых ответных ударов Ирана стало понятно, что тех же ракет-перехватчиков надолго не хватит. Еще 5 марта страны Залива отправили в Вашингтон просьбу поторопиться с поставками новых ракет. Однако до сих пор от США ничего не пришло.



На данный момент системы ПВО этих стран уже не в состоянии прикрывать все объекты критической инфраструктуры, приходится выбирать. А Иран продолжает наносить удары, в основном используя дроны-камикадзе типа Shahed, вынуждая тратить на перехват дорогие ракеты.

А Вашингтон всё тянет с поставками новых, хотя от него ожидали оперативности в этом вопросе. Глава Пентагона обещает помочь с боеприпасами, но в первую очередь будут обеспечены системы, прикрывающие американские военные базы и другие объекты США.

Мы поможем с пополнением запасов или передачей ресурсов союзникам, если это потребуется, но всегда обеспечивая, чтобы наши силы, наши военные и наши базы были обеспечены в первую очередь. Там, где мы можем помочь союзникам, мы это сделаем.

Как пишет западная пресса, с зенитными ракетами сейчас у США не всё хорошо, расход в этот раз очень большой.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 14:32
    Странам Персидского залива не хватает ракет ПВО для отражения ударов Ирана
    Попросите у майдании...Зеля поделится. wink
  2. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 14:34
    Странам Персидского залива не хватает ракет ПВО для отражения ударов Ирана

    Пусть у киевского клоуна попросят, ему этих ракет надарили и ещё больше хотят подарить, он наверняка за "не дорого" продаст. laughing
  3. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 14:36
    "очень большой".
    Нарвалися на большой персидский болт.
    Не ожидамши они.
    Ну не ожидамши.
  4. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 14:53
    Было бы странно, если бы хватало. А если бпла иран массово подтянет, их просто не будет
  5. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    +2
    Сегодня, 14:54
    Страны Персидского залива покупают у США ракеты ПВО для обеспечения охраны американских баз. Разумно. laughing
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:03
    Цитата: Uncle Lee
    Зеля поделится
    Продаст wink
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 15:25
      ..и не просто продаст, а дорого продаст. а потом уплачется и снова выпросит и башли и вооружение... laughing какело-еврей, однако...