«Герани» поразили очередное предприятие по производству БПЛА в Харькове

2 926 25
«Герани» поразили очередное предприятие по производству БПЛА в Харькове

ВС РФ нанесли новые удары по целям в Харькове. Украинская администрация города сообщает о прилете по промышленному предприятию. По данным местных властей, в результате удара погибли двое военнослужащих ВСУ. Предварительно, наши «Герани» уничтожили цех по сборке БПЛА и склад с готовой продукцией. Кроме того, минувшей ночью был уничтожен очередной ПВД противника в Харьковской области.

Второй день подряд удары наносятся по железнодорожной инфраструктуре и по ПВД подразделений морской пехоты ВСУ в Снигиревке Николаевской области. В Конотопе Сумской области атаковано локомотивное депо, где, по сообщениям местных жителей, в момент удара разгружался состав с тяжелой военной техникой.



Кроме промышленных предприятий и ПВД в последнее время ВС РФ продолжают системно воздействовать на железнодорожную инфраструктуру противника, последовательно уничтожая подвижной состав и контактные линии. В результате этих атак в сфере украинских железнодорожных перевозок нарастает серьезный кризис. Киев и соседние населенные пункты представляют собой важнейшую транспортную развязку, соединяющую восточную и западную части страны. После серьезного сокращения парка тепловозов значительно усилился «кризис резервов», который свирепствует в украинских группировках в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях.

Между тем на Украине подтвердили полный вывод из строя Кременчугского НПЗ. Остановку этого предприятия называют главным фактором роста цен на топливо на Украине, что в условиях сокращения возможностей железнодорожной логистики существенно отражается на снабжении ВСУ.

25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x Звание
    al3x
    +8
    Сегодня, 14:35
    Странная закономерность. Чем больше поражённых предприятий, тем больше прилетов от хххлов...
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +5
      Сегодня, 14:39
      Ниже, удручающие факты опубликованные в "Телеге" по поводу удара по Брянску:

      "5 ракет Storm Shadow прилетели в бOльший по площади цех, еще две в соседние здания предприятия. Всего было четыре Су-24 и 8 ракет.
      Завод специализируется на выпуске кремниевых транзисторов, интегральных микросхем, диодов и силовых модулей, которые используются в зенитных ракетах, искандерах и других ракетах России. Более 90% продукции завода используется в оборонно-промышленном комплексе.
      Напомним, что боеголовка Storm Shadow массой 450 кг является проникающей и при пробитии крыши цеха детонирует она уже внутри. Фактически производство было уничтожено и неизвестно когда будет восстановлено. До этого завод уже подвергался атакам беспилотников, (https://t.me/warhistoryalconafter/204129) но никакой эвакуации производства, что располагается в 100 км от Украины, не случилось.

      Итоги последних трех недель:

      21 февраля - поражен Воткинский завод (https://t.me/warhistoryalconafter/260099).
      25 февраля - химзавод "Дорогобуж". (https://t.me/warhistoryalconafter/260632)
      4 марта - химзавод "Уралхим". (https://t.me/warhistoryalconafter/261789?single)
      10 марта - Кремний Эл. (https://t.me/warhistoryalconafter/262774)
      11 марта - сообщается об атаке на химзавод "КуйбышевАзот".      "

      Даже комментировать нет желания... am
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 14:48
        Да уж, не до шуток, конечно, но вспоминается ироничный ролик от камеди:
      2. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 14:48
        Цитата: Fachmann
        . Всего было четыре Су-24 и 8 ракет.

        И где наше ПВО и ПРО ?
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          +5
          Сегодня, 14:50
          Ох, Владимир, не заставляйте меня отвечать в рифму... stop
        2. yu ging Звание
          yu ging
          +1
          Сегодня, 15:35
          据说是因为在导弹袭击之前，乌军先发射了230多台无人机，耗尽了布良斯克地区的防空导弹。
          Сообщается, что перед ракетным ударом украинская армия запустила более 230 беспилотников, истощив зенитные ракетные комплексы в Брянской области.
      3. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 14:49
        Fachmann hi , а сколько мирных жителей погибло с начала года и это только год начался.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +3
          Сегодня, 14:53
          Ропот 55 (АЛЕКСАНДР) hi
          Цитата: Ропот 55
          а сколько мирных жителей погибло с начала года

          Это уже воспринимается как обыденность, как дождь или снег... am
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +3
            Сегодня, 14:55
            Uncle Lee,к моему великому сожалению вы правы так и происходит.
            1. Uncle Lee Звание
              Uncle Lee
              +3
              Сегодня, 15:02
              М. Захарова обратилось в ООН с призывом осудить варварский налет на Брянск...Толку-то....
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +2
                Сегодня, 15:04
                Uncle Lee, 0 это я про толк. Там только порадаются.
              2. al3x Звание
                al3x
                +2
                Сегодня, 15:10
                Захарова вообще выглядит, как посмешище, а не как пресс-секретарь серьёзного Министерства. Кого-то упрекнуть пытается, шутки наитупейшие выдумывает, жалуется кому-то...
        2. Fachmann Звание
          Fachmann
          +2
          Сегодня, 14:53
          Да жуть просто. Мы вот "из-за бугра" на всё это смотрим, и ничего понять не можем.
          Сколько можно позволять подобное? request
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +2
            Сегодня, 14:57
            Fachmann,знаете сколько людей и сколько раз много где задают подобные и другие вопросы,только толку то от тех задаваний, имеем что имеем.
      4. sdivt Звание
        sdivt
        -1
        Сегодня, 15:03
        Цитата: Fachmann
        удручающие факты опубликованные в "Телеге" по поводу удара по Брянску:
        21 февраля - поражен Воткинский завод (https://t.me/warhistoryalconafter/260099).
        25 февраля - химзавод "Дорогобуж". (https://t.me/warhistoryalconafter/260632)
        4 марта - химзавод "Уралхим". (https://t.me/warhistoryalconafter/261789?single)
        10 марта - Кремний Эл. (https://t.me/warhistoryalconafter/262774)
        11 марта - сообщается об атаке на химзавод "КуйбышевАзот"."

        Даже комментировать нет желания...

        В Кремле об этом знают. И принимают меры!
        С апреля вражеский Телеграм в России будет заблокирован
        Меньше знаешь - крепче спишь!

        да, сарказм, но, действительно, комментировать это как-то иначе, без непарламентской лексики, невозможно...
        1. al3x Звание
          al3x
          -2
          Сегодня, 15:12
          Радио. Провести всем радио розетку в жилища, подключить к ней одноканальную колонку и тогда победа наступит в ближайшие 24 часа. Гарантия 146%! А все остальные источники информации физически уничтожить предварительно. Цензурить так на всю катушку.
      5. Висенте Звание
        Висенте
        0
        Сегодня, 15:46
        Фашман понятно что обидно, больно когда в 404-й вынесена большая часть эергостистемы и западные страны из сил выбиваются пытаясь это хозяйство еженедельно восстановить.Но зачем так палить-то себя?
  2. сайгон Звание
    сайгон
    +5
    Сегодня, 14:40
    Бить надо во время работы , не хрен политесы разводить. А вот про жд структиуру ну совсем интересно прошло четыре года и начались попытки изоляции ТВД попытки.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 14:44
      сайгон hi ,ага ,это как с электричеством били били и тишина,эти чесоточные уже и не кричат что электричества нет и про отключение тут не пишут,ни про временные ни про постоянные,теперь про ж.д. составляющие будут писать.
  3. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +5
    Сегодня, 14:41
    Русский Харьков. 40 км от госграницы, начертанной "демократическими"предателями. за 4 года там не должно остаться ничего работающего или же город уже в составе Родины - России. Но нет. Укробандеровский нацизм по прежнему хозяин в городе.
  4. Горизонт Звание
    Горизонт
    +1
    Сегодня, 14:53
    Как слону дробинка. Пока живы главари ничего не поменяется. Как говорится бей по голове....
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 14:57
    Если верить всему, что глаголят наши СМИ и средства пропаганды, то Украина должна находится в каменном веке уже давно, а по факту это даже близко не так и огрызается она все сильней и сильней. Может уже хватит гражданам мозги пудрить мнимыми успехами.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 15:07
    Это какое же предприятия по производству беспилотников уничтожено? wink
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Сегодня, 15:21
      Гараж какого нибудь деда Базиля под очередным мухосрaнском, но это не точно, чисто мнение... Ведь инфа в статье от их местных властей, а не официальная сводка МО.
  7. К_4 Звание
    К_4
    +2
    Сегодня, 15:26
    Т.е. у них есть ещё и су-24, аж 4 штуки....феерично. И, да, а почему наше президент как всегда смолк и скрылся с глаз, опять ждёт пока всё само рассосётся. Блин, вот ненавижу Ельцина, но уважаю, за то что нашел в себе силы уйти сам. А тут похоже ни силы, ни чести, ни совести уже не осталось, даже соболезнования людям что-то не услышал в эфире.