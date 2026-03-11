ВС РФ нанесли новые удары по целям в Харькове. Украинская администрация города сообщает о прилете по промышленному предприятию. По данным местных властей, в результате удара погибли двое военнослужащих ВСУ. Предварительно, наши «Герани» уничтожили цех по сборке БПЛА и склад с готовой продукцией. Кроме того, минувшей ночью был уничтожен очередной ПВД противника в Харьковской области.Второй день подряд удары наносятся по железнодорожной инфраструктуре и по ПВД подразделений морской пехоты ВСУ в Снигиревке Николаевской области. В Конотопе Сумской области атаковано локомотивное депо, где, по сообщениям местных жителей, в момент удара разгружался состав с тяжелой военной техникой.Кроме промышленных предприятий и ПВД в последнее время ВС РФ продолжают системно воздействовать на железнодорожную инфраструктуру противника, последовательно уничтожая подвижной состав и контактные линии. В результате этих атак в сфере украинских железнодорожных перевозок нарастает серьезный кризис. Киев и соседние населенные пункты представляют собой важнейшую транспортную развязку, соединяющую восточную и западную части страны. После серьезного сокращения парка тепловозов значительно усилился «кризис резервов», который свирепствует в украинских группировках в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях.Между тем на Украине подтвердили полный вывод из строя Кременчугского НПЗ. Остановку этого предприятия называют главным фактором роста цен на топливо на Украине, что в условиях сокращения возможностей железнодорожной логистики существенно отражается на снабжении ВСУ.

