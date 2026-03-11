В Пентагоне впервые отчитались о потерях личного состава в войне с Ираном

Пентагон впервые с начала операции против Ирана официально подтвердил потери среди личного состава. Представитель ведомства Шон Парнелл сообщил, что за десять дней боевых действий ранения получили около 140 американских военнослужащих. Восемь из них числятся в списке тяжелораненых и находятся под наблюдением врачей.



Цифры, обнародованные в Вашингтоне, выглядят попыткой удержать информационный фронт. Парнелл специально подчеркнул: большинство ранений легкие, и 108 человек уже вернулись в строй. Однако сам факт потерь при дистанционной войне, которую США вели с комфортного расстояния, заставляет задуматься о характере столкновения.

Восемь погибших, о которых сообщают источники, распределились между Кувейтом и Саудовской Аравией – тыловыми, как считалось, зонами. Но сегодня тыла на этой войне нет. Иран отвечает каждый раз, когда Вашингтон объявляет об «интенсивном ударе».

Глава Пентагона Пит Хегсет накануне анонсировал «самый интенсивный удар» за всю кампанию. В ответ Корпус стражей исламской революции 11 марта провел операцию, которую в Тегеране уже назвали «самой мощной» с 28 февраля.

Три с лишним часа непрерывных пусков. Ракеты «Хорремшехр», идущие на спутниковый центр Хаала под Тель-Авивом, на объекты в Хайфе и Западном Иерусалиме, на штаб-квартиру Пятого флота в Бахрейне и базы в Эрбиле. Иран демонстрирует: его возможности по зеркальному ответу не только сохраняются, но и нарастают.
20 комментариев
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 14:56
    Ну, цифра 140 раненых видится несколько заниженной. Из Иордании на Рамштайн и далее в США ушли два эвакуационных С - 17. Возить на каждом "глоубмастере" по 70 рыл, не логично, если может взять в два раза больше.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:08
      два эвакуационных С - 17. Возить на каждом "глоубмастере" по 70 рыл,

      в эваках есть реанимация и не одна, операционный блок, обычно эваки используют только для лежачих больных...
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 15:31
        Если следовать вашей логике, то при таком количестве тяжело раненных, сколько должно быть просто раненых?
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 15:33
          Если следовать вашей логике, то при таком количестве тяжело раненных, сколько должно быть просто раненых?

          не знаю, но эваки посылают за лежачими, в основном...
          чтобы перевезти в стационар из полевого госпиталя..
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            0
            Сегодня, 15:35
            Полагаю, на матрасных базах есть стационары, пусть и не большие. Если вывозят, значит либо базовые стационары не вмещают, либо требуется очень специфическое лечение.
            1. Дедок Звание
              Дедок
              0
              Сегодня, 15:37
              Полагаю, на матрасных базах есть стационары, пусть и не большие

              конечно есть, но их возможности - определить сложность лечения и подготовить к эвакуации..
              там нет профильных специалистов...
              да и "коек" там не должно быть более 10-15...
              да, еще - анализы все сделать, чтобы эвакуируемого можно было сразу отправить на операционный стол...
              1. ТермиНахТер Звание
                ТермиНахТер
                0
                Сегодня, 15:39
                На БВ, есть базы, на которых по тыще рыл и более, не думаю, что 15 коек хватит.
    2. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      +2
      Сегодня, 15:13
      Не просто занижена врут как "сивые мерины"!
  2. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 14:58
    Зачем трампу эта авантюра и проблемы перед осенними выборами непонятно. Биби в своей фашисткой ненависти знатно подставил его и республиканскую партию сша, втянув в свои бесконечные местечковые кровавые разборки.
    1. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +1
      Сегодня, 15:01
      Скорее всего Трамп рассчитывал, что после убийства иранских лидеров, в начале бомбардировок, режим сам рухнет и протестующие возьмут власть. И будет все в шоколаде, как с Мадуро
      1. 123_123 Звание
        123_123
        0
        Сегодня, 15:06
        Цитата: Стирбьорн
        Скорее всего Трамп рассчитывал, что после убийства иранских лидеров, в начале бомбардировок, режим сам рухнет и протестующие возьмут власть. И будет все в шоколаде, как с Мадуро

        Наверняка. Возможно, данные potus'у от разведок сша и израиля были несколько... приукрашены в интересах последнего, чтобы сложилось впечатление, что вариант с восстанием возможен.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 14:59
    Ну да,а все конечно верят ,ведь амеры никогда не врут.
  4. Gorohes Звание
    Gorohes
    +1
    Сегодня, 15:04
    Старая добрая американская скрепа "потерь нет"
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 15:06
    Цитата: 123_123
    Зачем трампу эта авантюра и проблемы перед осенними выборами непонятно
    Думал по-быстренькому победить и возвратиться домой на щите!
    1. Кубик123 Звание
      Кубик123
      +4
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Schneeberg
      Думал по-быстренькому победить и возвратиться домой на щите!

      Победитель возвращается со щитом, а на щите - погибший laughing

      Фразеологизм «со щитом или на щите» означает «либо победить, добиться успеха, либо проиграть, потерпеть неудачу в чём-либо».
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +2
        Сегодня, 15:16
        Победитель возвращается со щитом, а на щите - погибший laughing
        Я плохо штудировал античную литературу. Извиняюсь wink
        1. Кубик123 Звание
          Кубик123
          +1
          Сегодня, 15:17
          Не страшно drinks Это не первичная жизненная необходимость.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 15:06
    Другого ответа от Пентагона я и не ожидал.
  7. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +2
    Сегодня, 15:11
    К цифре "140" должно прибавиться, как минимум , еще три ноля, а лучше 6 нулей.
  8. Висенте Звание
    Висенте
    +2
    Сегодня, 15:18
    Кстати о потерях...Сегодня КСИР сделал заявление что после их ударов по американской базе в Кувейте у противника большие потери, более 100 раненых.Это на одной базе из 30 с чем-то подвергшихся атаке персов