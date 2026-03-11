В Пентагоне впервые отчитались о потерях личного состава в войне с Ираном
Пентагон впервые с начала операции против Ирана официально подтвердил потери среди личного состава. Представитель ведомства Шон Парнелл сообщил, что за десять дней боевых действий ранения получили около 140 американских военнослужащих. Восемь из них числятся в списке тяжелораненых и находятся под наблюдением врачей.
Цифры, обнародованные в Вашингтоне, выглядят попыткой удержать информационный фронт. Парнелл специально подчеркнул: большинство ранений легкие, и 108 человек уже вернулись в строй. Однако сам факт потерь при дистанционной войне, которую США вели с комфортного расстояния, заставляет задуматься о характере столкновения.
Восемь погибших, о которых сообщают источники, распределились между Кувейтом и Саудовской Аравией – тыловыми, как считалось, зонами. Но сегодня тыла на этой войне нет. Иран отвечает каждый раз, когда Вашингтон объявляет об «интенсивном ударе».
Глава Пентагона Пит Хегсет накануне анонсировал «самый интенсивный удар» за всю кампанию. В ответ Корпус стражей исламской революции 11 марта провел операцию, которую в Тегеране уже назвали «самой мощной» с 28 февраля.
Три с лишним часа непрерывных пусков. Ракеты «Хорремшехр», идущие на спутниковый центр Хаала под Тель-Авивом, на объекты в Хайфе и Западном Иерусалиме, на штаб-квартиру Пятого флота в Бахрейне и базы в Эрбиле. Иран демонстрирует: его возможности по зеркальному ответу не только сохраняются, но и нарастают.
