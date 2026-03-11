Комиссия из Венгрии прибыла на Украину для проверки нефтепровода «Дружба»

2 636 16
Комиссия из Венгрии прибыла на Украину для проверки нефтепровода «Дружба»

В секретариате венгерского Минэнерго сообщили о том, что делегация из Будапешта прибыла на Украину для проведения мониторинга нефтепровода «Дружба».

Напомним, что киевский режим ранее прекратил транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, заявив, что российская армия якобы повредила трубопровод на украинской территории. Венгрия ожидала, что Украина осуществит ремонт и возобновит прокачку нефти. Однако этого не произошло.



В связи с этим венгерские власти заподозрили, что Киев водит их за нос и что никаких повреждений на нефтепроводе, на самом деле, нет. Правительство Орбана обратилось в Киев с просьбой продемонстрировать характер повреждений. Однако в Киеве отказали, причём Зеленский ещё и нахамил венгерскому премьеру.

После этого Венгрия обратилась в Еврокомиссию с просьбой спросить с Киева, каково состояние нефтепровода «Дружба» и когда нефть начнёт вновь поступать венгерским потребителям. К запросу примкнула и Словакия.

После очередного затягивания Киев всё же заявил, что готов предоставить возможность мониторинга трубопровода на своей территории.

Госсекретарь министерства энергетики Венгрии Габор Чепек:

Мы хотим провести мониторинг состояния нефтепровода на Украине и создать условия для восстановления транспортировки нефти. Для нас всех совершенно очевидно, что нефть принадлежит ВНК (Венгерской нефтяной компании), а потому является венгерской собственностью.

При этом эксперты, в том числе в Венгрии, не исключают, что пока Киев затягивал с разрешением на инспекцию, киевский режим мог целенаправленно повредить «Дружбу», чтобы теперь объявить нечто из серии: «Ну вот, теперь вы сами видите, что повреждения есть».
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 123_123 Звание
    123_123
    +8
    Сегодня, 15:02
    Киев не только разрушил трубопровод, но еще и венгерскую нефть наверняка отсосал из трубопровода)
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +7
      Сегодня, 15:06
      Судьба у кастрюль такая, отсасывать чужое 😏
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +7
    Сегодня, 15:09
    Как только Венгрия получит нефть через "Дружбу", Орбан тут-же снимет вето на помощь ЕС Украине в размере 60 млд евро, а к тому же продолжит поставлять украинцам соляру. recourse
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 15:12
      Fachmann, это даже и не обсуждается, чтобы там не говорил что Орбан что Фицо они против Брюсселя не пойдут.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Fachmann
      Орбан тут-же снимет вето на помощь ЕС Украине в размере 60 млд евро, а к тому же продолжит поставлять украинцам соляру.

      А Фицо поделится током электрического напряжения... am
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +1
        Сегодня, 15:16
        "Фицо поделится током"... Даже не сомневаюсь. angry
        1. Висенте Звание
          Висенте
          0
          Сегодня, 15:40
          Фашман в виде ликбеза: Венгрия требует от Украины восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье, прекращения «вымогательства» финансовой помощи у ЕС и выступает против вступления Украины в Евросоюз, обосновывая это ущербом для своей экономики. Будапешт также не поставляет оружие Киеву и блокирует его транзит, требуя инспекции нефтепровода.Вот когда всё выполните тогда может быть...
          1. Fachmann Звание
            Fachmann
            0
            Сегодня, 15:46
            Владимир, спасибо за "ликбез", сокращённо от "ликвидация безграмотности".
            Узнал много нового. hi
            1. Висенте Звание
              Висенте
              0
              Сегодня, 15:47
              понимаю, по теме сказать нечего, бывает...мне нравится да
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 15:41
      Цитата: Fachmann
      Как только Венгрия получит нефть через "Дружбу", Орбан тут-же снимет вето на помощь ЕС Украине в размере 60 млд евро

      Это не новость, Орбан сразу такое условие в адрес ЕС выставил.
    4. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 15:47
      Теперь от Орбана уже ничего не зависит, по сему его комиссия не повлияет на результат..
      ЕС выделила 2 раза по 30 млрд в обход Венгрии и Словакии.
  3. Canecat Звание
    Canecat
    0
    Сегодня, 15:10
    Интересно взглянуть на состав комиссии... есть ли там взрывотехники? А так осколков можно и с ЛБС привезти и раскидать
  4. злой партизан Звание
    злой партизан
    0
    Сегодня, 15:17
    Укродебилы не понимают, что специалисты легко определят: сколько же времени прошло с момента повреждения трубы? Скрыть следы намеренной диверсии у укродебилов не получится. Либо они действительно повредили трубу именно в тот день когда они и прекратили прокачку нефти через "Дружбу". Там ещё с химсоставом ВВ (а его точно будут целенаправленно искать и находить на фрагментах разорванной трубы...) проблемки. Наш, российский, гексоген немного отличается по химсоставу от американского или любого другого. Ну, по крайней мере, мне так говорили специалисты в своё время....
  5. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 15:27
    да лохлы уже там что надо подкрутили, все испортили своими ручонками, металл сдали на лом, может быть, там и трубопровода уже нет
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 15:47
      Цитата: Михаил Нашарашев
      да лохлы уже там что надо подкрутили, все испортили своими ручонками, металл сдали на лом, может быть, там и трубопровода уже нет

      Сомнительный вариант, своими руками ликвидировать такой эффективный инструмент воздействия на упрямца Орбана и строптивого Фицо они уничтожать ни за что не будут, тем более, что Зе с ними обоими лично поссорился.
  6. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    Сегодня, 15:43
    Тут была статья вот такая:
    Перешел все границы»: Зеленский начал угрожать Орбану и получил мощную ответку.

    И в ней есть такая фраза:
    Орбан уже дал указание прекратить поставки бензина и дизельного топлива на Украину, а Словакия, в свою очередь, прекратила экстренные поставки электроэнергии Киеву.

    То есть Россия поставляет в Венгрию нефтепродукты по нефтепроводу "Дружба", а венгры делают из них бензин и дизтопливо и затем, поставляют Украине? Я правильно понимаю? recourse