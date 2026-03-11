Мы хотим провести мониторинг состояния нефтепровода на Украине и создать условия для восстановления транспортировки нефти. Для нас всех совершенно очевидно, что нефть принадлежит ВНК (Венгерской нефтяной компании), а потому является венгерской собственностью.

В секретариате венгерского Минэнерго сообщили о том, что делегация из Будапешта прибыла на Украину для проведения мониторинга нефтепровода «Дружба».Напомним, что киевский режим ранее прекратил транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, заявив, что российская армия якобы повредила трубопровод на украинской территории. Венгрия ожидала, что Украина осуществит ремонт и возобновит прокачку нефти. Однако этого не произошло.В связи с этим венгерские власти заподозрили, что Киев водит их за нос и что никаких повреждений на нефтепроводе, на самом деле, нет. Правительство Орбана обратилось в Киев с просьбой продемонстрировать характер повреждений. Однако в Киеве отказали, причём Зеленский ещё и нахамил венгерскому премьеру.После этого Венгрия обратилась в Еврокомиссию с просьбой спросить с Киева, каково состояние нефтепровода «Дружба» и когда нефть начнёт вновь поступать венгерским потребителям. К запросу примкнула и Словакия.После очередного затягивания Киев всё же заявил, что готов предоставить возможность мониторинга трубопровода на своей территории.Госсекретарь министерства энергетики Венгрии Габор Чепек:При этом эксперты, в том числе в Венгрии, не исключают, что пока Киев затягивал с разрешением на инспекцию, киевский режим мог целенаправленно повредить «Дружбу», чтобы теперь объявить нечто из серии: «Ну вот, теперь вы сами видите, что повреждения есть».