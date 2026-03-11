Израильский экс-премьер: после Ирана Израиль может вступить в конфликт с Турцией

Мы должны быть уверены в том, что никто не создаст новый радикально-исламистский альянс.

Израиль ответит, если сочтет, что такой блок угрожает его безопасности.

После Ирана Израиль может вступить в конфликт с Турцией. Такой сценарий вполне вероятен, если Анкара решит сформировать в регионе некий «исламский альянс».Такое заявление сделал израильский экс-премьер Нафтали Беннет.Бывший глава правительства Израиля сказал:По его словам, если Турция займется привлечением союзников из мусульманских стран, угрожающий безопасности еврейского государства, Тель-Авив примет ответные меры.Беннет заявил:По мнению бывшего чиновника, когда иранский вопрос будет решен, следующей целью для Израиля станет борьба против турецкого влияния на Ближнем Востоке. По словам Беннета, он надеется, что Анкара не станет обострять ситуацию поощряя террор и радикальных исламистов. И если она все же начнет этим заниматься, израильтяне не будут бездействовать.Собственно, действия Израиля во многом зависят от поддержки Соединенных Штатов. Поэтому израильские власти желают, чтобы американцы как можно дольше продолжали свое участие в военных действиях против Ирана или других государств, настроенных враждебно к еврейскому государству.Но пока что Израиль и США с 28 февраля и по настоящее время продолжают совместно атаковать Исламскую Республику. Ударам регулярно подвергаются Тегеран и другие населенные пункты страны.