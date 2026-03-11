Израильский экс-премьер: после Ирана Израиль может вступить в конфликт с Турцией

После Ирана Израиль может вступить в конфликт с Турцией. Такой сценарий вполне вероятен, если Анкара решит сформировать в регионе некий «исламский альянс».



Такое заявление сделал израильский экс-премьер Нафтали Беннет.

Бывший глава правительства Израиля сказал:

Мы должны быть уверены в том, что никто не создаст новый радикально-исламистский альянс.

По его словам, если Турция займется привлечением союзников из мусульманских стран, угрожающий безопасности еврейского государства, Тель-Авив примет ответные меры.

Беннет заявил:

Израиль ответит, если сочтет, что такой блок угрожает его безопасности.

По мнению бывшего чиновника, когда иранский вопрос будет решен, следующей целью для Израиля станет борьба против турецкого влияния на Ближнем Востоке. По словам Беннета, он надеется, что Анкара не станет обострять ситуацию поощряя террор и радикальных исламистов. И если она все же начнет этим заниматься, израильтяне не будут бездействовать.

Собственно, действия Израиля во многом зависят от поддержки Соединенных Штатов. Поэтому израильские власти желают, чтобы американцы как можно дольше продолжали свое участие в военных действиях против Ирана или других государств, настроенных враждебно к еврейскому государству.

Но пока что Израиль и США с 28 февраля и по настоящее время продолжают совместно атаковать Исламскую Республику. Ударам регулярно подвергаются Тегеран и другие населенные пункты страны.
  1. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +9
    Сегодня, 15:10
    Маленькая вонючая блоха на карте Ближнего востока позволяет себе то, что не может (или не хочет ?) позволить себе огромный бурый медведь, занимающий бОльшую часть евразийского континента ... Смешно смотреть. Вернее не смешно. Противно.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      -1
      Сегодня, 15:18
      то не может (или не хочет ?) позволить себе огромный бурый медведь, занимающий бОльшую часть евразийского континента ... Смешно смотреть. Вернее не смешно. Противно.

      медведя давно нет - есть только его шкура обсыпанная такими блохами...
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 15:40
      Прогнозы составлять - это не мешки с цементом таскать)))
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +5
    Сегодня, 15:12
    . Мы должны быть уверены в том, что никто не создаст новый радикально-исламистский альянс

    Значит радикально-сионистскому альянсу существовать можно, и ещё и непрерывно осуществлять геноцид всего Ближнего востока.
    1. Bookinist69 Звание
      Bookinist69
      +3
      Сегодня, 15:32
      Ну если учесть что "богоизбранный" народ считает себя выше других, по другому и не будет. Чем больше становится Израиль, тем больше исходящая от него угроза.
  3. RockerMan Звание
    RockerMan
    +5
    Сегодня, 15:13
    Доя начала, евреи самостоятельно не могут усмирить даже мааленьких соседей, воюющих в тапочках. Чтобы что то реально повоевать с кем-то серьезным, они всегда варягают матрасников, такова суть жи*ов.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:13
    ❝ После Ирана Израиль может вступить в конфликт с Турцией ❞ —

    — Вот, оказывается, что означает понятие «хуцпа» ...
  5. Василий ))
    Василий ))
    +1
    Сегодня, 15:14
    Но пока что Израиль и США с 28 февраля и по настоящее время продолжают совместно атаковать Исламскую Республику. Ударам регулярно подвергаются Тегеран и другие населенные пункты страны.

    И получать в ответ
  6. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 15:15
    Ещё с Тегераном не ясно что да как а эти уже Анкаре намеки делают,или это они стращать пытаются? Хотелось бы посмотреть как Израиль дернется на Турцию,если не ошибаюсь у Анкары вторая армия в НАТО-ской ОПГ.
    1. Bookinist69 Звание
      Bookinist69
      +1
      Сегодня, 15:34
      Ну это же евреи... Они уже всех вокруг подебилы!
  7. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 15:19
    Для Трампа ситуация сейчас проста как 3 рубля: Если он объявит перемогу с Ираном, а цены на штатовских заправках вниз не пойдут электорат громогласно заявит: Ты врёшь Донни.И будет совершенно прав.
  8. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 15:20
    "Израиль может вступить в конфликт с Турцией".
    Так держать.
    Держи султана в тонусе.
    Пусть помнит, от сотрудничества с кем он получает выгоду, а какая кодла ему грозит присунуть.
  9. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 15:31
    Именно поэтому турки озаботились получением собственных спецбоеприпасов. Ну и, возможно, именно поэтому они не позволят сионистам втянуть себя в войну с Ираном.
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 15:34
    Пейсы пусть закатает. В случае конфликта с Турцией евреям пин дос танцы в открытую помогать не станут.
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 15:36
    После Ирана Израиль может вступить в конфликт с Турцией. Такой сценарий вполне вероятен, если Анкара решит сформировать в регионе некий «исламский альянс».

    Ну если Израиль решил окончательно решил покончить жизнь самоубийством, то с таблетками это будет сделать намного быстрее и безболезненней. С Турцией бомбардировками, ударами дронов и ракет дело не ограничится. В бой пойдут флот и сухопутные силы. А использование ЯО, которого как бы у Израиля нет и как бы оно есть приведет к примерно подобной ситуации - "это как пойти в деревенский нужник погадить, рассесться и непонятно зачем бросить гранату в яму с дерьмом над которой восседаешь".
  12. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    0
    Сегодня, 15:46
    Да и вообще с Турцией не все так однозначно... Они сами между .. Кхм. Ну в общем там матерное слово.. Короче суть то в чем -С одной стороны и Турция, и Израиль, и вся НАТА и прочие они как бы в одной упряжке, так как являются союзниками США. Особенно против России. .. С другой стороны внутри этой самой упряжки у Турции есть проблемы с Грецией, с Израилем и хрен его еще знает с кем. Турция в НАТе нужна была американцам как крупная держава на берегу Черного моря .. За членствто в НАТе Турции обещали полноправное членство в ЕврейСоюзе.. А по факту ? Турция вступила в эту самую коричневую массу по самые коленки а в Евросоюз ее так и не взяли (классика амранской политики - ты давай это сделай, а мы тебе потом, когда нибудь бла бла бла). И Турции как бы и НАТА эта в хрен не уперлась, ив Евросоюз ей бы надо, потому как экономика Турции по швам трещит и ей бы щас не помешали бы "дотации с европейского общака".. Но в общак ее не берут.. Короче говоря по-русски - Турция щас раком стоит плотно