По известным данным: результаты применения БРСД «Хорремшехр-4»

Комплекс «Хайбер» на испытаниях
В текущей операции «Правдивое обещание-4» вооружённые силы Ирана используют практически всю имеющуюся у них номенклатуру баллистических ракет. В частности, впервые имеет место боевое применение новых ракет средней дальности «Хорремшехр-4» или «Хайбер». К настоящему времени в открытый доступ попало существенное количество материалов, связанных с этим оружием, и теперь имеется возможность оценить его потенциал.
Табличные характеристики
По известным данным, разработка перспективной БРСД «Хорремшехр-4» / «Хайбер» стартовала в конце прошлого десятилетия. За основу для новой ракеты взяли существующее изделие. Готовый комплекс нового типа впервые показали общественности в мае 2023 г. Затем несколько лет ушло на испытания и подготовку к производству. В конце февраля 2026 г. официально сообщили о развёртывании новых комплексов в войсках.
«Хайбер» представляет собой мобильный комплекс, включающий пусковую установку на базе полуприцепа, ракету средней дальности и набор вспомогательных средств. При получении приказа, расчёт комплекса выдвигается на заданную пусковую позицию, готовит технику и производит запуск.
БРСД комплекса построена, предположительно, по двухступенчатой схеме. На обеих ступенях используются жидкостные ракетные двигатели собственной иранской разработки. Важной особенностью «Хорремшехра-4» являются ампулизированные баки — ракета может храниться и транспортироваться в заправленном виде.
Пусковая установка с ракетой в укрытии
Согласно разным источникам, «Хайбер» доставляет боевую часть на дальность до 2 тыс. км. При этом за рубежом высказывались предположения о принципиальной возможности увеличения этого параметра за счёт сокращения полезной нагрузки и/или оптимизации траектории.
БРСД имеет типичную для таких боеприпасов систему управления. Наведение осуществляется на активном участке траектории при помощи инерциальной и спутниковой навигации. В некоторых источниках упоминается использование боевой ступени с собственными средствами управления. Она должна выполнять некоторые манёвры и затруднять перехват.
По всей видимости, «Хорремшехр-4» может нести разные варианты боевого оснащения. Масса такой нагрузки — до 1500-1800 кг. Изначально упоминалась возможность установки моноблочного осколочно-фугасного боезаряда. В дальнейшем появились сведения о кассетной головной части с 80 боевыми элементами ограниченной массы.
Боевое применение
Дальнобойные ракетные комплексы состоят на вооружении Корпуса стражей исламской революции. Утром 2 марта эта структура отчиталась о проведении очередной серии ракетных ударов по объектам противников и их союзников. На этот раз в атаках использовались ракеты «Хайбер». Сообщалось о высокой эффективности таких изделий.
Старт ракеты
В дальнейшем применение таких БРСД стало регулярным. КСИР практически ежедневно публикует видеозаписи запусков «Хорремшехров-4» по разным целям в регионе. Также сообщается об успешном прорыве противоракетной обороны противника и о нанесении существенного урона вражеским объектам.
Данные объективного контроля, подтверждающие реальные результаты применения «Хайберов», по понятным причинам не публикуются. Тем не менее в открытом доступе имеется масса фотографий и видеозаписей с прилётом и падением иранских ракет на территории стран Ближнего Востока. Судя по некоторым деталям, часть таких материалов относится именно к применению БРСД «Хорремшехр-4».
КСИР публикует любопытные, но однообразные видео. В них показан момент старта ракеты и первые секунды полёта. При этом значительная часть кадра подвергается ретуши, чтобы противник не мог даже примерно определить место пуска. Подобные ролики снимаются как днём, так и ночью.
Случайным свидетелям из Израиля удалось запечатлеть раскрытие головной части баллистической ракеты и сброс суббоеприпасов. Судя по ряду признаков, это были именно БРСД «Хайбер». Кроме того, несмотря на израильскую цензуру, в открытый доступ попадают короткие видео с падением и подрывом боевых элементов. При этом они показывают только подрывы на дорогах или в застройке. Кадры поражения военных или административных объектов не публикуются или быстро удаляются.
Видимый потенциал
По очевидным причинам, объективных данных о боевом применении комплексов «Хорремшехр-4» крайне мало. Однако доступные сведения и материалы позволяют делать некоторые выводы и оценки. Уже понятны основные особенности и достоинства иранской БРСД, а также её возможности в рамках текущего конфликта.
Как и другие иранские комплексы, «Хайбер» выполнен мобильным. При этом для боевого дежурства используются защищённые подземные укрытия. Эти меры позволили КСИР сохранить значительную часть своих ракетных вооружений — несмотря на активную работу разведки и ударных систем противника. Теперь БРСД, которые удалось спасти от уничтожения, используются в ответных ударах.
Ракета «Хорремшехр-4» имеет улучшенные эксплуатационные характеристики. В первую очередь, это выражается в уменьшенном времени подготовки к пуску. Однако нужно отметить, что пусковая установка для такой БРСД имеет архаичную конструкцию со стартовым столом. Это усложняет подготовку к пуску и частично нивелирует другие преимущества. Впрочем, общие результаты остаются на приемлемом уровне, и противник не успевает вовремя засекать и выбивать пусковые установки.
БРСД «Хайбер» применяются по целям на территории Израиля. Минимальное расстояние между Ираном и Израилем превышает 1050-1100 км. При этом ракета имеет заявленную дальность до 2 тыс. км. Как показывает практика, характеристики такого боеприпаса достаточны для атаки любых израильских объектов, в т.ч. максимально отдалённых от Ирана.
Предположительно, полёт суббоеприпасов кассетной БЧ
Представляет интерес внедрение кассетной боевой части, дополняющей традиционный моноблок. Такое оснащение позволяет ракете поражать не только точечные, но и площадные цели. При этом сброс суббоеприпасов на высоте в несколько километров значительно увеличивает площадь рассеивания. Кассета позволяет атаковать и поражать крупные объекты, такие как аэродромы или военные базы целиком.
Тем не менее, судя по опубликованным материалам, боевые элементы кассет имеют ограниченную массу. Они несут не более нескольких килограммов взрывчатого вещества, что сказывается на их могуществе и сокращает круг эффективно поражаемых целей. Кроме того, нельзя исключать, что за счёт кассетной боевой части пытались компенсировать невысокую точность наведени.
При этом следует учесть, что «Хайбер» может нести боевые части разных типов. Соответственно, КСИР получает возможность выбирать боевое оснащение, соответствующее особенностям конкретных целей и объектов. Это повышает гибкость применения ракетного комплекса.
Падение боевых блоков на территории противника указывает на способность БРСД преодолевать противоракетную оборону. Однако подобный потенциал «Хорремшехра-4» до конца не ясен. Дело в том, что Иран проводит комбинированные атаки с применением большого количества ракет и БПЛА ударного назначения. Массированный налёт вынуждает противника тратить боекомплект зенитных систем и тем самым «расчищает дорогу» для следующих атак. За счёт грамотной организации ударов, КСИР обеспечивает успешное применение ракет средней дальности.
Подрыв боевого элемента на территории Израиля. Куда попали остальные суббоеприпасы, неизвестно
При всём этом, собственный потенциал «Хайберов» в контексте прорыва ПРО остаётся под вопросом. В то же время, разработчики приняли меры по улучшению таких возможностей. Например, с этой целью могли использовать кассетную головную часть. Такое боевое оснащение нужно перехватывать до сброса суббоеприпасов, что повышает требования к ПРО.
Современное изделие
На протяжении нескольких последних десятилетий Иран сталкивался с известными трудностями, рисками и ограничениями технического, экономического и политического характера. Несмотря на все проблемы, он смог создать достаточно широкую номенклатуру ракетных вооружений, включая комплексы «земля-земля» средней дальности. Последней известной разработкой такого рода является изделие «Хайбер» / «Хорремшехр-4».
В рамках текущей операции «Правдивое обещание-4» КСИР использует различные ракеты, в т.ч. «Хайбер». Современная БРСД применяется по объектам основного противника в регионе — Израиля. Иран сообщает об успешных ударах и поражении намеченных целей, тогда как израильская сторона скрывает последствия падения ракет.
Тем не менее, цензура и пропаганда не мешают понять и оценить общий потенциал изделия «Хорремшехр-4». Практика показала, что это вполне современная баллистическая ракета с достаточно высокими характеристиками, которые позволяют решать поставленные задачи. Впрочем, исход любого конфликта зависит не только от параметров оружия. Смогут ли «Хайберы» повлиять на общую ситуацию и поспособствовать завершению обмена ударами, пока неизвестно.
