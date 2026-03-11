Госдума одобрила запрет выдворения иностранцев, воевавших в составе ВС РФ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, согласно которому запрещается административное выдворение иностранных граждан, воевавших по контракту в составе ВС РФ. Фактически одобренным Госдумой законопроектом закрепляется уже действующая норма — запрет на выдворение иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РФ, был установлен президентским указом от 1 января 2025 года.

Соответствующие поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Теперь в отношении воевавших по контракту в составе ВС РФ иностранцев не будет применяться мера наказания в виде административного выдворения. Вместо этого в случае нарушений таким лицам будет назначаться штраф в пределах применяемой статьи либо обязательные работы на срок 100–200 часов. Для лиц, совершивших серьезные правонарушения, касающиеся сферы порядка организации массовых мероприятий, согласно изменениям в законодательство предусматривается дополнительный запрет на посещение спортивных соревнований сроком от одного года до семи лет.



Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу по запросам других стран иностранцев, проходивших службу по контракту в ВС РФ и принимавших участие в боевых действиях. Законом предусматривается расширение перечня оснований для отказа в выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора этих категорий иностранных граждан или лиц без гражданства.

Хотя экстрадиция иностранных добровольцев в целом и так не была распространена, не было каких-либо институциональных оснований оснований для отказа. Таким образом, подписание нового закона окончательно защитит добровольцев от выдачи в страны исхода, где многих из них ждет уголовное преследование по статье за «наемничество».
  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +6
    Сегодня, 16:26
    "Депутаты Госдумы на пленарном заседании во втором и третьем чтениях одобрили законопроект".
    Да не может быть! Всего-то, с 2015 года, 11 лет прошло.
    Молодцы, "слуги народа", стремительно отработали. И всего-то, в три присеста!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 16:41
      Цитата: Fachmann
      Да не может быть! Всего-то, с 2015 года, 11 лет прошло.
      Молодцы, "слуги народа", стремительно отработали. И всего-то, в три присеста!

      А где вы узрели про 2015 год и "11 лет прошло"? request
      МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о запрете на депортацию из России иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РФ. Документ на рассмотрение палаты парламента в ноябре 2025 года внесло российское правительство.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        -3
        Сегодня, 16:43
        Арифметика. Первые добровольцы ушли на защиту Донбаса в 2015 году. И не только из России, но многие, через территорию России.
        А у думцев, своей инициативы не бывает, нужно обязательно - "Документ на рассмотрение палаты парламента в ноябре 2025 года внесло российское правительство".
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 16:53
          Цитата: Fachmann
          Арифметика. Первые добровольцы ушли на защиту Донбаса в 2015 году.

          Так вы уж как-то определитесь, к чему претензии - к арифметике или к работе Госдумы? Судя по вашему комменту, всё-таки к Госдуме, хотя законопроект всё же не 11 лет назад поступил на рассмотрение.
          Молодцы, "слуги народа", стремительно отработали. И всего-то, в три присеста!
          1. Fachmann Звание
            Fachmann
            -1
            Сегодня, 16:54
            А претензий нет. Есть арифметика и жизненные, неоспоримые факты.
  2. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    -1
    Сегодня, 16:28
    Депортация разумеется не нужна. Но в остальном отвечать за преступления должны как все граждане России.
  3. shtatsov Звание
    shtatsov
    +5
    Сегодня, 16:31
    Так их не выдворять надо, а гражданство давать. Потому что заслужили, поболее многих граждан РФ. Когда же у нас бардак наверху закончиться!? Вопрос риторический))
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 17:05
      Цитата: shtatsov
      Так их не выдворять надо, а гражданство давать. Потому что заслужили, поболее многих граждан РФ. Когда же у нас бардак наверху закончиться!? Вопрос риторический))

      Вы сперва ознакомьтесь с информацией на этот счёт, а потом уже комменты разоблачительные составляйте, ради хайпа или плюсиков - вопрос риторический.
      МОСКВА, 5 ноября, 2025 года /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил временный порядок приема в гражданство РФ иностранцев - участников СВО. Соответствующий указ опубликован на официальном портал правовых актов.
      "Постановляю утвердить прилагаемые: положение о временном порядке приема в гражданство Российской Федерации отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства; положение о временном порядке выдачи вида на жительство в Российской Федерации отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в тексте документа.

      Минобороны РФ и МЧС по согласованию с МВД РФ поручено утвердить формы справок, подтверждающих прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства в период проведения СВО военной службы в ВС РФ или спасательных воинских формированиях МЧС.

      Иностранные граждане смогут обратиться для приема в гражданство РФ на основании выписки из приказа об увольнении из ВС РФ или решения комиссии.
  4. Xenon Звание
    Xenon
    -3
    Сегодня, 16:34
    Цитата: Fachmann
    Молодцы, "слуги народа", стремительно отработали. И всего-то, в три присеста!
    Чем-то напоминает эстонский парламент wink
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      0
      Сегодня, 16:38
      Игорь Николаевич hi, надеюсь, вы имели ввиду скорость принятия решений, а не сууущнооость оного. laughing
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 16:37
    Афоризм вспомнился: «Я не тормоз, я медленный газ».
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 16:37
    Хотя экстрадиция иностранных добровольцев в целом и так не была распространена, не было каких-либо институциональных оснований оснований для отказа. Таким образом, подписание нового закона окончательно защитит добровольцев от выдачи в страны исхода, где многих из них ждет уголовное преследование по статье за «наемничество».

    Это можно было сделать намного раньше, чего ждали не понятно.
  7. multicaat Звание
    multicaat
    +2
    Сегодня, 16:39
    После заседаний по замене флага и гимна, принятия закона о правилах применения кадила в храме, об ограничении количества букмекерских контор и подобной дичи, которую принимают десятками, не нашлось времени на законы по обеспечению конституционных прав граждан - несколько сотен до сих пор не приняли даже к рассмотрению, не то что к голосованию.
    Зато закон о скорой помощи для мигрантов время нашлось принять. За наш, конечно, счет.
    Внесли закон о пользовании ближним лесом сельскими жителями. Отклонен. Деревня, где жил мой дед, столетиями питалась за счет леса - даже при царе. Теперь в лес соваться запрещено - лес не ваш, ничего делать нельзя. В деревне остались только туристы и старики. А лес вырубили процентов на 80, оставив замусоренную пустынную территорию
  8. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    -1
    Сегодня, 17:44
    На решение этого сложного вопроса потребовалось всего 4 года.