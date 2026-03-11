Госдума одобрила запрет выдворения иностранцев, воевавших в составе ВС РФ
Депутаты Госдумы на пленарном заседании во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, согласно которому запрещается административное выдворение иностранных граждан, воевавших по контракту в составе ВС РФ. Фактически одобренным Госдумой законопроектом закрепляется уже действующая норма — запрет на выдворение иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РФ, был установлен президентским указом от 1 января 2025 года.
Соответствующие поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Теперь в отношении воевавших по контракту в составе ВС РФ иностранцев не будет применяться мера наказания в виде административного выдворения. Вместо этого в случае нарушений таким лицам будет назначаться штраф в пределах применяемой статьи либо обязательные работы на срок 100–200 часов. Для лиц, совершивших серьезные правонарушения, касающиеся сферы порядка организации массовых мероприятий, согласно изменениям в законодательство предусматривается дополнительный запрет на посещение спортивных соревнований сроком от одного года до семи лет.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу по запросам других стран иностранцев, проходивших службу по контракту в ВС РФ и принимавших участие в боевых действиях. Законом предусматривается расширение перечня оснований для отказа в выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора этих категорий иностранных граждан или лиц без гражданства.
Хотя экстрадиция иностранных добровольцев в целом и так не была распространена, не было каких-либо институциональных оснований оснований для отказа. Таким образом, подписание нового закона окончательно защитит добровольцев от выдачи в страны исхода, где многих из них ждет уголовное преследование по статье за «наемничество».
Информация