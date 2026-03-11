В Иране подтвердили отказ футбольной сборной от участия в ЧМ-2026 в США

В Иране подтвердили отказ футбольной сборной от участия в ЧМ-2026 в США

Федерация футбола Ирана подтверждает информацию о том, что иранская сборная отказывается от участия в Чемпионате мира по футболу, одной из стран-хозяек которого выступают Соединённые Штаты Америки.

Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля. Двумя другими странами, принимающими на своих полях ЧМ, станут Канада и Мексика.

Сборная Ирана должна была выступать в группе G. Помимо иранских футболистов в эту группу «отобрались» команды Египта, Бельгии и Новой Зеландии. Причём организаторы турнира распорядились так, что все матчи иранской сборной должны были проходить в городах США. Это Сиэтл (штат Вашингтон) и Инглвуд (штат Калифорния).

Теперь FIFA должна решить, кто именно заменит сборную команду Ирана на Чемпионате мира 2026 года.

В Тегеране отмечают, что в сложившихся обстоятельствах FIFA должна была отобрать у США право на принятие у себя крупного международного турнира. Но так как этого не произошло, несмотря на войну, которую США вместе с Израилем ведут против Исламской Республики, от участия в турнире отказывается иранская футбольная сборная.

Из комментария:

Наши футболисты не смогут играть в стране, власти которой убивают мирных иранцев, включая детей. США должны отвечать за совершённые преступления.
  1. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +1
    Сегодня, 16:24
    Может быть и поменяют страну , а может и специально сделали.
  2. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +2
    Сегодня, 16:29
    Мексика прекрасная страна для проведения чемпионата мира по футболу.
  3. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +7
    Сегодня, 16:30
    Люди во всем мире должны бойкотировать этот чемпионат.
  4. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Сегодня, 16:37
    ФИФА должна перенести место чемпоната в другой стране, где имеется стабильность мира и спокойствия.
    А там, где идёт конфликт и война, место проведения чемпоната не должно быть!
    1. Грац Звание
      Грац
      +1
      Сегодня, 16:50
      не перенесут во -первых это сша, а во вторых времени уже нет на перенос
  5. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 16:42
    матрасники их и так бы не пустили
  6. Грац Звание
    Грац
    +6
    Сегодня, 16:49
    Зато наши спортсмены прутся на турниры в страны которые поставляют оружие для убийства наших граждан
  7. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 16:53
    FIFA должна была отобрать у США право на принятие у себя крупного международного турнира.

    Коррумпированные чиновники ФИФА считают, что Иран "не понимает - это же другое."
  8. Наган Звание
    Наган
    -1
    Сегодня, 17:39
    Ага, после того, как женская команда на турнире в Австралии отказалась петь гимн, а ее члены получили политическое убежище.
    https://www.foxnews.com/sports/australia-asylum-iran-womens-soccer-players