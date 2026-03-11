МИД Украины: делегация из Венгрии для проверки «Дружбы» — это «туристы»

На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно неправильно называть их «делегацией».

Киев вовсе не изменил свое отношение по поводу запросов венгерского правительства, даже после поддержки Брюсселя, по недопуску комиссии для проверки реальности сообщений о якобы критических повреждений нефтепровода «Дружба» в Бродах. В конце января был прекращен транзит нефти из РФ по территории Украины в Словакию и Венгрию. На Банковой заявили, что трубопровод подвергся атакам российских БПЛА, а восстановить его быстро не получится.Это уже привело к череде громких заявлений со стороны Братиславы и Будапешта, равно как и ответным мерам. Зеленский вступил в заочную перепалку с Орбаном, опускаясь до личных оскорблений и угроз.Сегодня венгерская делегация во главе с государственным секретарем Министерства энергетики Габором Чепеком объявила, что планирует посетить Украину, где намерена провести переговоры о возобновлении работы нефтепровода «Дружба» и проверить его состояние. Об этом Чепек сообщил в своём видеообращении на пограничном пункте пропуска с Украиной.В состав делегации, по словам венгерского чиновника, входят специалист нефтяной промышленности, государственный руководитель, имеющий опыт в международных отношениях, и аналитик энергетического рынка. Отмечается, что перед визитом на Украину делегация провела переговоры в Братиславе с представителями словацкого энергетического рынка и правительства.Однако следом в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что утром на территорию страны, действительно, въехала группа граждан Венгрии, которая «не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч» в Киеве.Пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий подчеркнул, что любые лица с туристической целью могут таким образом въехать на Украину из стран Шенгенской зоны. Соответственно, никаких полномочий по проверке нефтепровода, как и иных, у «венгерских туристов» на Украине нет. Могут путешествовать в рамках существующих правил и законов, осматривать достопримечательности, но не более того.Спикер дипломатического ведомства Украины добавил, что на территории страны могут находиться граждане других государств, «которые с уважением относятся к Украине и придерживаются общих правил посещения, в частности с туристической целью».