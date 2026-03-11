МИД Украины: делегация из Венгрии для проверки «Дружбы» — это «туристы»

Киев вовсе не изменил свое отношение по поводу запросов венгерского правительства, даже после поддержки Брюсселя, по недопуску комиссии для проверки реальности сообщений о якобы критических повреждений нефтепровода «Дружба» в Бродах. В конце января был прекращен транзит нефти из РФ по территории Украины в Словакию и Венгрию. На Банковой заявили, что трубопровод подвергся атакам российских БПЛА, а восстановить его быстро не получится.

Это уже привело к череде громких заявлений со стороны Братиславы и Будапешта, равно как и ответным мерам. Зеленский вступил в заочную перепалку с Орбаном, опускаясь до личных оскорблений и угроз.

Сегодня венгерская делегация во главе с государственным секретарем Министерства энергетики Габором Чепеком объявила, что планирует посетить Украину, где намерена провести переговоры о возобновлении работы нефтепровода «Дружба» и проверить его состояние. Об этом Чепек сообщил в своём видеообращении на пограничном пункте пропуска с Украиной.

В состав делегации, по словам венгерского чиновника, входят специалист нефтяной промышленности, государственный руководитель, имеющий опыт в международных отношениях, и аналитик энергетического рынка. Отмечается, что перед визитом на Украину делегация провела переговоры в Братиславе с представителями словацкого энергетического рынка и правительства.

Однако следом в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что утром на территорию страны, действительно, въехала группа граждан Венгрии, которая «не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч» в Киеве.

Пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий подчеркнул, что любые лица с туристической целью могут таким образом въехать на Украину из стран Шенгенской зоны. Соответственно, никаких полномочий по проверке нефтепровода, как и иных, у «венгерских туристов» на Украине нет. Могут путешествовать в рамках существующих правил и законов, осматривать достопримечательности, но не более того.

На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому точно неправильно называть их «делегацией».

Спикер дипломатического ведомства Украины добавил, что на территории страны могут находиться граждане других государств, «которые с уважением относятся к Украине и придерживаются общих правил посещения, в частности с туристической целью».
  1. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +4
    Сегодня, 16:47
    Если хутор решил гадить, то нет такой силы которая может их вразумить, это генетика этих подсвинков!!! Так было всегда, только мордой в грязь до полной потери двигательных функций..... negative
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 17:23
      Цитата: майор Юрик
      Если хутор решил гадить, то нет такой силы которая может их вразумить, это генетика этих подсвинков!!! Так было всегда, только мордой в грязь до полной потери двигательных функций.

      Плюс ещё досада и обида за "ценный груз", задержанный венграми. Это же как можно "цеевропейцам" такое невыносимое оскорбление стерпеть? negative
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 16:48
    Какой интересный туристический маршрут предлагают укры венграм-"Осмотр нефтепровода "Дружба" по всей его длине" Наверное пешком,с рюкзаками, ночёвками у трубы у костра под бардовские песни под гитару . . . hi
  3. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 16:49
    "...делегация из Венгрии для проверки «Дружбы» — это «туристы»"
    Как говорит Никита Михалков, заканчивая передачу "Бесогон":
    "... если что, мы - правильно, геологи"...
    1. Висенте Звание
      Висенте
      +1
      Сегодня, 17:14
      правильно гутаришь хлопец и Словакия и Венгрия блокируют вас в ЕС и все транши ваших смотрителей на поддержку штанов ВСУ, если что пожалуйтесь Папе Римскому
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 16:49
    никаких полномочий по проверке нефтепровода, как и иных, у «венгерских туристов» на Украине нет.

    Никак дырку в нефтепроводе проковырять не могут, либо существующие врезки скрыть не удается. Вот и не допускают никого для проверки. laughing
  5. Joker62 Звание
    Joker62
    +3
    Сегодня, 17:00
    МИД Украины: делегация из Венгрии для проверки «Дружбы» — это «туристы»

    Угу, "туристы" ... fool
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 17:37
    Кто же из них врет? зачем они приехали, если у них нет никаких полномочий?
  7. Руслан М Звание
    Руслан М
    0
    Сегодня, 17:40
    Вот смеху то будет если их ТЦК загребет, да еще успеют кулаками обработать до того как разберутся ) что то из серии "водитель Джоли" )))
  8. Василий12 Звание
    Василий12
    0
    Сегодня, 18:02
    Кроме России получите ещё одного (а может двух) врагов, которые подключаться бить Украинцев.