МИД Украины: делегация из Венгрии для проверки «Дружбы» — это «туристы»
Киев вовсе не изменил свое отношение по поводу запросов венгерского правительства, даже после поддержки Брюсселя, по недопуску комиссии для проверки реальности сообщений о якобы критических повреждений нефтепровода «Дружба» в Бродах. В конце января был прекращен транзит нефти из РФ по территории Украины в Словакию и Венгрию. На Банковой заявили, что трубопровод подвергся атакам российских БПЛА, а восстановить его быстро не получится.
Это уже привело к череде громких заявлений со стороны Братиславы и Будапешта, равно как и ответным мерам. Зеленский вступил в заочную перепалку с Орбаном, опускаясь до личных оскорблений и угроз.
Сегодня венгерская делегация во главе с государственным секретарем Министерства энергетики Габором Чепеком объявила, что планирует посетить Украину, где намерена провести переговоры о возобновлении работы нефтепровода «Дружба» и проверить его состояние. Об этом Чепек сообщил в своём видеообращении на пограничном пункте пропуска с Украиной.
В состав делегации, по словам венгерского чиновника, входят специалист нефтяной промышленности, государственный руководитель, имеющий опыт в международных отношениях, и аналитик энергетического рынка. Отмечается, что перед визитом на Украину делегация провела переговоры в Братиславе с представителями словацкого энергетического рынка и правительства.
Однако следом в Министерстве иностранных дел Украины официально заявили, что утром на территорию страны, действительно, въехала группа граждан Венгрии, которая «не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч» в Киеве.
Пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий подчеркнул, что любые лица с туристической целью могут таким образом въехать на Украину из стран Шенгенской зоны. Соответственно, никаких полномочий по проверке нефтепровода, как и иных, у «венгерских туристов» на Украине нет. Могут путешествовать в рамках существующих правил и законов, осматривать достопримечательности, но не более того.
Спикер дипломатического ведомства Украины добавил, что на территории страны могут находиться граждане других государств, «которые с уважением относятся к Украине и придерживаются общих правил посещения, в частности с туристической целью».
