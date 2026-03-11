Горит судно Mayuree Naree, попытавшееся пройти через Ормузский пролив
В результате атаки горит судно Mayuree Naree попытавшееся пройти через Ормузский пролив. Этот балкер приписан к таиландскому порту Бангкок и принадлежит компании Precious Shipping.
Судно было атаковано недалеко от оманского побережья. Для спасения экипажа предприняты необходимые меры. 23 его члена эвакуировали, остальные трое остались на борту, стараясь стабилизировать балкер. К счастью, никто из моряков не погиб.
Для оказания помощи судну и экипажу власти Омана координируют свои действия с ВМС Таиланда. И хотя несложно догадаться о причинах атаки и ее исполнителях, данная информация пока еще уточняется.
По данным американского телеканала CNN, который ссылается на британское морское агентство и другие источники, в течение трех часов Ормузском проливе были атакованы три гражданских судна. Они были подвергнуты атакам иранских военных и подали сигналы бедствия в промежутке между 9 и 12 часами.
Два судна – это контейнеровозы, а третье – балкер. Вероятно, имеется в виду тайский Mayuree Naree. Предполагается, что для атаки применялись противокорабельные ракеты и дроны. Также существует мнение, что могли иметь месть подрыв на мине или удар безэкипажного катера.
Собственно, недавно президент США Дональд Трамп уверял судовладельцев, что никакого риска для судоходства в Ормузском проливе больше нет. Видимо, некоторые из них зря доверились словам главы Белого дома. В действительности, у Ирана есть и желание, и возможность контролировать введенные им ограничения на движение судов через пролив.
