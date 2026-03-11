Горит судно Mayuree Naree, попытавшееся пройти через Ормузский пролив

В результате атаки горит судно Mayuree Naree попытавшееся пройти через Ормузский пролив. Этот балкер приписан к таиландскому порту Бангкок и принадлежит компании Precious Shipping.



Судно было атаковано недалеко от оманского побережья. Для спасения экипажа предприняты необходимые меры. 23 его члена эвакуировали, остальные трое остались на борту, стараясь стабилизировать балкер. К счастью, никто из моряков не погиб.

Для оказания помощи судну и экипажу власти Омана координируют свои действия с ВМС Таиланда. И хотя несложно догадаться о причинах атаки и ее исполнителях, данная информация пока еще уточняется.



По данным американского телеканала CNN, который ссылается на британское морское агентство и другие источники, в течение трех часов Ормузском проливе были атакованы три гражданских судна. Они были подвергнуты атакам иранских военных и подали сигналы бедствия в промежутке между 9 и 12 часами.



Два судна – это контейнеровозы, а третье – балкер. Вероятно, имеется в виду тайский Mayuree Naree. Предполагается, что для атаки применялись противокорабельные ракеты и дроны. Также существует мнение, что могли иметь месть подрыв на мине или удар безэкипажного катера.

Собственно, недавно президент США Дональд Трамп уверял судовладельцев, что никакого риска для судоходства в Ормузском проливе больше нет. Видимо, некоторые из них зря доверились словам главы Белого дома. В действительности, у Ирана есть и желание, и возможность контролировать введенные им ограничения на движение судов через пролив.
  1. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    -3
    Сегодня, 16:53
    А Таиланд-то за что? Он же не бил по Ирану, да и баз США там нет.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +6
      Сегодня, 16:57
      За компанию просто. Сказали же в Иране, что пролив закрыт. А закрыт, значит, что закрыт.
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +2
      Сегодня, 16:57
      Цитата: Дмитрий Ригов
      А Таиланд-то за что? Он же не бил по Ирану, да и баз США там нет.

      Не важно какая лоханка плавает в Озмурском проливе, когда четко и ясно всем дал понять Иран - пролив закрыто.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 17:14
      Цитата: Дмитрий Ригов
      А Таиланд-то за что? Он же не бил по Ирану, да и баз США там нет.

      В заявлении КСИР подчеркивается, что Express Rome и Mayuree Naree проигнорировали предупреждения и попытались пройти через пролив, но были остановлены».
    4. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 17:21
      Приписка к тайскому порту не говорит о том, что за груз там был и какому государству принадлежит. Может это была американская контора, которая везла в Израиль что-то нехорошее.
      1. Адрей Звание
        Адрей
        -1
        Сегодня, 17:43
        Цитата: Младший рядовой
        Приписка к тайскому порту не говорит о том, что за груз там был и какому государству принадлежит. Может это была американская контора, которая везла в Израиль что-то нехорошее.

        На фото, горящее судно в балласте.
    5. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 17:38
      Он решил воспользоваться услугами страховой компании "Д. Трамп и сыновья"))))
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 16:57
    в течение трех часов Ормузском проливе были атакованы три гражданских судна.

    "Безумству храбрых поем мы песню" (Или похоронный марш). Вас же предупреждали! Не лезьте! Или для проверки направили "умные дяди", которые сами рисковать не хотят?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 17:45
      Проверить надо? Надо. Проверили....
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -3
    Сегодня, 16:58
    А вот этот танкер , никогда не сгорит...
  4. likana Звание
    likana
    +6
    Сегодня, 16:58
    Иранцы- мужики: сказали - сделали. Уважаю. А те, кто доверяет словам Трампа, пострадали, потому что наивные. В наше время быть наивным - непозволительная роскошь.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 16:59
    Собственно, недавно президент США Дональд Трамп уверял судовладельцев, что никакого риска для судоходства в Ормузском проливе больше нет.

    Так вы его больше слушайте и вообще тогда ни каких проблем не будет. Нука все вместе уши развесте, хлопайте в ладоши вы, лучше по хорошему.
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +3
    Сегодня, 17:04
    Нашли кому верить,американцам,да ещё и конкретно Трампу,этот убийца детей обманет да ещё и дорого возьмет.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 17:11
      Цитата: taiga2018
      Нашли кому верить,американцам,да ещё и конкретно Трампу,этот убийца детей обманет да ещё и дорого возьмет.

      А нашим можно верить? По всем новостям идет ....Брянск, хоть бы один телеканал сказал об ударе по зводу микроэлектроникки...только по гражданским ...лицемеры. Веры никакой нет отечественным СМИ.
  7. Висенте Звание
    Висенте
    +1
    Сегодня, 17:10
    Донни ты не победишь даже для Америки пока цены на тамошних заправках не упадут до прежнего уровня.А они при таком раскладе как упасть-то могут?
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 17:16
    Персы сказали - персы сделали. Такой опыт надо перенимать.
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 17:36
    Добивать надо чтобы всех там вынести и потопить, совсем распустились.
  10. Kunich Звание
    Kunich
    0
    Сегодня, 17:44
    Трамп уверял....

    Верить этому балаболу - себя не уважать.
  11. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    0
    Сегодня, 17:59
    Wolno nakładać sankcje na Iran? Nakładają, więc Iran też zaczął nakładać....