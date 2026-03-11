Армия Ирана призвала готовиться к цене на нефть в 200 долларов за баррель
Представители штаба армии Ирана заявили, что Тегеран больше не позволит экспортировать ближневосточную нефть в США, Израиль и их партнерам через Ормузский пролив. Иранские военные объявили своей законной целью каждое связанное с недружественными странами судно и начали устанавливать в проливе минные заграждения. Также в Иране призвали готовиться к ценам на нефть в районе 200 долларов за баррель. Также вооруженные силы Исламской Республики заявили, что больше не будут ограничиваться исключительно ответными ударами и намерены наносить удары практически беспрерывно.
Несмотря на то, что вследствие ударов армии США в плане морской компоненты возможностей у Ирана становится меньше, судя по продолжающимся ударам по танкерам в Ормузском проливе, Тегерану пока удается его успешно перекрывать. Задачу минирования Ормузского пролива ВС Ирана вполне могут решить «москитным флотом» сил «Басидж», сформированным из сотен мобилизованных гражданских судов. При этом в условиях угрозы ударов иранских противокорабельных ракет с побережья американцы лишены возможности тралить пролив.
Между тем ВМС США, вопреки призывам Трампа «проявить мужество» и рискнуть прорваться через иранскую блокаду, отказали всем танкерам в сопровождении в Ормузском проливе из-за очень высоких рисков атак, а министр обороны Израиля заявил, что война против Ирана будет продолжаться без ограничений по времени.
