Армия Ирана призвала готовиться к цене на нефть в 200 долларов за баррель

2 152 14
Армия Ирана призвала готовиться к цене на нефть в 200 долларов за баррель

Представители штаба армии Ирана заявили, что Тегеран больше не позволит экспортировать ближневосточную нефть в США, Израиль и их партнерам через Ормузский пролив. Иранские военные объявили своей законной целью каждое связанное с недружественными странами судно и начали устанавливать в проливе минные заграждения. Также в Иране призвали готовиться к ценам на нефть в районе 200 долларов за баррель. Также вооруженные силы Исламской Республики заявили, что больше не будут ограничиваться исключительно ответными ударами и намерены наносить удары практически беспрерывно.

Несмотря на то, что вследствие ударов армии США в плане морской компоненты возможностей у Ирана становится меньше, судя по продолжающимся ударам по танкерам в Ормузском проливе, Тегерану пока удается его успешно перекрывать. Задачу минирования Ормузского пролива ВС Ирана вполне могут решить «москитным флотом» сил «Басидж», сформированным из сотен мобилизованных гражданских судов. При этом в условиях угрозы ударов иранских противокорабельных ракет с побережья американцы лишены возможности тралить пролив.



Между тем ВМС США, вопреки призывам Трампа «проявить мужество» и рискнуть прорваться через иранскую блокаду, отказали всем танкерам в сопровождении в Ормузском проливе из-за очень высоких рисков атак, а министр обороны Израиля заявил, что война против Ирана будет продолжаться без ограничений по времени.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. vadson Звание
    vadson
    0
    Сегодня, 17:15
    от це дило)))))))))))))
    1. хрыч Звание
      хрыч
      0
      Сегодня, 17:45
      Не 200 баксов за бочку, а вообще бы нефть в мире перестали продавать за доллар, чтоб накрылась медным тазом Ямайская система. Хотите нефть тащите золото, платину и серебро, можно литий и уран.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 17:18
    Молодцы иранцы делают всё что в их силах и не оглядываются и не думают и перчаточки белые не одевают.
  3. Висенте Звание
    Висенте
    +2
    Сегодня, 17:19
    Даёшь 250 к апрелю. По сообщениям британской UKMTO три торговых судна были подбиты в Ормузском проливе и около него. Одно из них, которое похоже, что пыталось проскочить через самое горло пролива, после атаки загорелось и экипаж с него эвакуируется.
    Тем временем на товарно-сырьевой бирже российкая нефть марки Urals( 86,84) и стандартная марка Brent ( 89, 46) почти сравнялись в цене.Красивый потолок отгрохали
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:28
    Это будет армагеддец мировой экономике , Лохматый попал.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 17:31
      Ирек hi ,в инете пишут про "армаду" супер танкеров количеством 25 единиц идущих к порту Янба под погрузку, интересно получится у них.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +1
        Сегодня, 17:38
        Цитата: Ропот 55
        Ирек hi ,в инете пишут про "армаду" супер танкеров количеством 25 единиц идущих к порту Янба под погрузку, интересно получится у них.

        Это Красное море, это далеко от Персидского залива, это уже конфликт с Египтом
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 17:39
          Konnick hi , однако информация прошла,либо с Египтом договорились либо на дуро прут.
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 17:29
    А Трамп то жидко обклался.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 17:42
      Младший рядовой hi , особенно после похищения Мадуро и якобы победы,и Арлингтонское пополнил,базы иранцы пожгли имущество попортили,по имиджу вдарили,а хотел то легенькой прогулки
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 17:31
    И тут Трамп с Нетаньяху наконец то поняли, что что то пошло не так.
  7. АИК05 Звание
    АИК05
    -1
    Сегодня, 17:56
    Трамп приехал, в самом кошмарном сне ему не снилось такое, рыжий не понимает что происходит, опустили персы его с небес на землю.
    1. Prapor Звание
      Prapor
      0
      Сегодня, 18:04
      это да, но вот пока что две великие авианосные лоханки на плаву, тут как -то надо собраться персам+хуситам+хесболе и сделать красиво, ну хотя бы один, это будет настоящий трындец и очень позорный, может будет чуть позже финалочка с красивым штрафным в ворота гегемона?
  8. Неизбежно Звание
    Неизбежно
    0
    Сегодня, 17:59
    ВМС Ирана практически уничтожены, включая минзаги, так что...