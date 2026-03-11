ВС Ирана меняют стратегию войны — больше никаких ответных ударов

ВС Ирана меняют стратегию войны — больше никаких ответных ударов

Вооруженные силы Исламской Республики Иран меняют стратегию войны с Израилем и США, а также тактические принципы атак по связанным с агрессорами целям на территориях стран Персидского залива. Ранее Тегеран акцентировал свои действия в рамках операции «Правдивое обещание — 4» как ответные на удары ЦАХАЛ и ВС США.

Теперь удары будут наноситься в непрерывном режиме, они никоим образом не будут следствием на атаки американских и израильских военных по Ирану. Об этом официально объявил представитель Центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия». Его выступление цитируют и показывают иранские СМИ и информагентства.

Политика ответного удара завершена. Отныне наша стратегия — «удар за ударом».

Это заявление знаменует новый, более агрессивный этап конфликта, который длится уже почти две недели. Кроме того, изменение стратегии и тактики иранской армии указывает на то, что Тегеран намерен еще больше навязывать свои масштабы и правила войны с Израилем и США. Еще один неожиданный поворот, на который явно не рассчитывали Вашингтон и Тель-Авив, не говоря уже об арабских соседях ИРИ, которые фактически страдают по вине американцев и израильского лобби.

Еще одно заявление сделал командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР ) ВС Ирана контр-адмирал Алиреза Тангсири. Оно касается блокирования Ормузского пролива и ударов по двум судам, которые этот запрет проигнорировали.



Командующий ВМС КСИР:

Разве вы получили гарантии для прохода через Ормузский пролив? Эту информацию следует узнать у экипажей судов Express Rome и Mayuree Naree, которые сегодня, доверившись пустым обещаниям (от США), проигнорировали предупреждения и пытались пройти через пролив, но попались.

Ранее в КСИР сообщили, что судно Express Room под флагом Либерии и балкер Mayuree Naree, которые Тегеран связывает с Израилем, после игнорирования предупреждений и «незаконной попытки пройти через Ормузский пролив были поражены огнём иранских бойцов и остановлены».

Сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонные переговоры с премьер‑министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Иранский президент сообщил, что армия ИРИ в рамках самозащиты будет атаковать любые базы и территории в других странах, которые используются для агрессии в отношении Исламской Республики.

Президент Ирана:

Если мировое сообщество и международные организации не обратят внимания на главных виновников этой агрессивной войны против Ирана, глобальный порядок и безопасность окажутся в хаосе и под угрозой.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +28
    Сегодня, 17:19
    Пожелаем удачи и стойкости Ирану и его народу.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 17:41
      Персы решили повысить ставки. Такие решения не принимаются "с бухты - барахты", надо понимать, кто-то дал им определенные гарантии.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 17:44
        ТермиНахТер hi ,ну про гарантии мы вряд-ли узнаем,но ближайшее время увидим у кого"хребет" жесче.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 17:50
          Полагаю, с хребтом уже понятно. Иран уже переживал войну городов, думаю, эту тоже переживет. Никаких других, минимально приемлемых вариантов для матрасно-еврейской банды, я не вижу. Наземная операция потребует большого количества ресурсов и времени, а время работает против них. Применение ЯО - тоже маловероятно. Так что, только договариваться, при посредничестве России.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 17:53
            ТермиНахТер, пусть на прямую договариваются,чтоб все видели что и Израилю и США можно по шапке навалять.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:54
      Цитата: Ропот 55
      Пожелаем удачи и стойкости Ирану и его народу.

      Который день уже убеждаемся, что стойкости народу Ирана и его руководству не занимать. Америкосы с Израилем явно не ожидали такого развития событий. Удача и успех в достижении победы над агрессорами непременно будут на стороне Ирана - их дело правое, и урок врагу преподан достойный. Вот честно - можно было предположить, что Иран сделал правильные выводы из предыдущих конфликтов и будет сопротивляться, но чтобы весь БВ (и не только БВ) на уши поставить, и америкосовские базы накрыть, да не по одному разу - это был неожиданный ход. И это ещё мы не имеем достоверных сведений, как досталось Израилю (Тель-Авив всё засекретил). Ждём скорого слива операций "Эпическая ярость" и "Рык льва" под предлогом "достигнутых запланированных результатов".
      "Правдивое обещание" выполняется достойно!
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 17:57
        Монтесума, если в ближайшее неделю -десять дней США не пойдет ва банк то думаю что вы окажетесь правы.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 18:04
          Цитата: Ропот 55
          Монтесума, если в ближайшее неделю -десять дней США не пойдет ва банк то думаю что вы окажетесь правы.

          Александр hi у этого тандема агрессоров не так велик выбор в попытках сломить Иран - наземная операция, что маловероятно, и применение ЯО, что в условиях БВ чревато последствиями для всех, причём, опять же, без гарантии смены власти в Тегеране. Самый прагматичный выход для агрессоров из войны - в моём комменте выше.
          Это только моё, сугубо личное мнение.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 18:08
            Монтесума,наземку некем проводить,курды не захотели пока что,Трампу гробы перед промежуточными выборами не нужны,уже полученные "спрятать" бы,а Израиль не для того он США втягивал и подбивал чтоб сейчас своих подставлять под КСИР а оппозиция внутри Ирана кончилась судя по всему.
    3. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 18:02
      Денег нет, но вы держитесь. Удачи и хорошего настроения... Очень необходимые пожелания.
  2. Висенте Звание
    Висенте
    +2
    Сегодня, 17:23
    Когда непрерывно да с помощью союзников это всегда хорошо.Но не всем...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 17:46
      На опережение........
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 18:00
        Мировое сообщество - прихвостни матрасов. От него ждать ничего не приходится
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 18:03
          Я бы сказал- не знаешь, что то него ждать.... wink такие фортеля выкидывает.....
  3. Cartalon Звание
    Cartalon
    +3
    Сегодня, 17:23
    Это же не наш метод....
    Как так без ответных ударов, партнёры же не поймут.
  4. ser-pov Звание
    ser-pov
    +16
    Сегодня, 17:23
    Если мировое сообщество и международные организации не обратят внимания на главных виновников этой агрессивной войны против Ирана, глобальный порядок и безопасность окажутся в хаосе и под угрозой.

    Вот как руководство страны должно вести себя, а не озабоченность высказывать...
    1. lis-ik Звание
      lis-ik
      -1
      Сегодня, 17:40
      Цитата: ser-pov
      Если мировое сообщество и международные организации не обратят внимания на главных виновников этой агрессивной войны против Ирана, глобальный порядок и безопасность окажутся в хаосе и под угрозой.

      Вот как руководство страны должно вести себя, а не озабоченность высказывать...

      Этому руководству быстрое окончание войны не нужно,в мирное время не усидеть им на своих местах,никакая росгвардия не поможет.
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 17:26
    Ассиметричный ответ более действенен. Быстрее в чувство приведет.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:26
    Значит будет Израиль в труху перемалывать.
  7. Nicola Звание
    Nicola
    +5
    Сегодня, 17:28
    Политика ответного удара завершена. Отныне наша стратегия — «удар за ударом». Не ждут полного удушения от гегемона.Уважение Ирану .
  8. axren1 Звание
    axren1
    +5
    Сегодня, 17:29
    Это вам не лекции писать красным фломастером...
  9. Lako Звание
    Lako
    +1
    Сегодня, 17:32
    КСИР, следавало бы, ещё раньше, отправить в "свободное плавание" торговые суда, с пкусковыми установками ракет и Шахедов, в трюмах. Возможно удалось бы притопить если не авианосец то какой-нибудь из кораблей сопровождения.
  10. Василий ))
    Василий ))
    +3
    Сегодня, 17:35
    Круто. Иран делает все правильно. Хватит всем окружающим странам делать вид, что в конфликте все виноваты. Виновники четко названы, и все кто будет им помогать, тот будет мишенью тоже. Иран пишет свои правила, и пусть евреи помешают ему. Ха-ха.
  11. Radikal Звание
    Radikal
    +2
    Сегодня, 17:43
    Теперь удары будут наноситься в непрерывном режиме, они никоим образом не будут следствием на атаки американских и израильских военных по Ирану. Об этом официально объявил представитель Центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».
    Отличный пример нашим любителям духа Анкориджа, и ответных ударов. lol
  12. Sancheas Звание
    Sancheas
    -1
    Сегодня, 17:51
    Почему мне приятно, когда кто-то пинает американца? Народ (если их так можно назвать) то неплохой, а вот голова гнилая.
  13. Matsur Звание
    Matsur
    -1
    Сегодня, 17:54
    Когда хочется чтобы твое правительство вело себя по-ирански)))
  14. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 17:58
    Надолго ли хватит запаса ракет? Удастся ли сохранить где-то в Иране защищенные производства ракет и дронов? Ирану надо бы как-то спровоцировать своих врагов на наземную операцию, и там перемалывать, молоть, истощать. И уже сейчас налаживать на длительную перспективу каналы связи с союзниками, как они будут везти в Иран помощь, для защиты от агрессии, оружие, боеприпасы, комплектующие для дронов и ракет, чтобы на подземных заводах это все Иран собирал и запускал. А американские и израильские пацаны будут штурмовать волнами накатами иранские высоты. Трампский и нетаньяхский режимы ослабнут и падут
    1. Неизбежно Звание
      Неизбежно
      0
      Сегодня, 18:03
      А американские и израильские пацаны будут штурмовать волнами накатами иранские высоты. Трампский и нетаньяхский режимы ослабнут и падут

      Эпическая картина! lol
  15. Василий12 Звание
    Василий12
    -1
    Сегодня, 17:59
    России давно пора относиться к соседям Украины так-же как относиться Иран к своим соседям, СВО давно бы уже закончилось!!
  16. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 17:59
    Сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонные переговоры с премьер‑министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

    Бомбу в долг попросил?
  17. АИК05 Звание
    АИК05
    0
    Сегодня, 18:04
    Не учли эти богоизбранные менталитет персов, скорее они все полягут, чем сдадутся на милость самовлюбленному нарциссу и фашистам с мертвого моря.
  18. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 18:07
    Молодцы! Похоже Иранцы все же прихватили Трампа с Нетаньяху за"пейцы". Удачи и стойкости!