ВС Ирана меняют стратегию войны — больше никаких ответных ударов

Политика ответного удара завершена. Отныне наша стратегия — «удар за ударом».

Разве вы получили гарантии для прохода через Ормузский пролив? Эту информацию следует узнать у экипажей судов Express Rome и Mayuree Naree, которые сегодня, доверившись пустым обещаниям (от США), проигнорировали предупреждения и пытались пройти через пролив, но попались.

Если мировое сообщество и международные организации не обратят внимания на главных виновников этой агрессивной войны против Ирана, глобальный порядок и безопасность окажутся в хаосе и под угрозой.

Вооруженные силы Исламской Республики Иран меняют стратегию войны с Израилем и США, а также тактические принципы атак по связанным с агрессорами целям на территориях стран Персидского залива. Ранее Тегеран акцентировал свои действия в рамках операции «Правдивое обещание — 4» как ответные на удары ЦАХАЛ и ВС США.Теперь удары будут наноситься в непрерывном режиме, они никоим образом не будут следствием на атаки американских и израильских военных по Ирану. Об этом официально объявил представитель Центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия». Его выступление цитируют и показывают иранские СМИ и информагентства.Это заявление знаменует новый, более агрессивный этап конфликта, который длится уже почти две недели. Кроме того, изменение стратегии и тактики иранской армии указывает на то, что Тегеран намерен еще больше навязывать свои масштабы и правила войны с Израилем и США. Еще один неожиданный поворот, на который явно не рассчитывали Вашингтон и Тель-Авив, не говоря уже об арабских соседях ИРИ, которые фактически страдают по вине американцев и израильского лобби.Еще одно заявление сделал командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР ) ВС Ирана контр-адмирал Алиреза Тангсири. Оно касается блокирования Ормузского пролива и ударов по двум судам, которые этот запрет проигнорировали.Командующий ВМС КСИР:Ранее в КСИР сообщили, что судно Express Room под флагом Либерии и балкер Mayuree Naree, которые Тегеран связывает с Израилем, после игнорирования предупреждений и «незаконной попытки пройти через Ормузский пролив были поражены огнём иранских бойцов и остановлены».Сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонные переговоры с премьер‑министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Иранский президент сообщил, что армия ИРИ в рамках самозащиты будет атаковать любые базы и территории в других странах, которые используются для агрессии в отношении Исламской Республики.Президент Ирана: