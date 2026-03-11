Трамп: война с Ираном закончится в любой момент, когда я захочу

Почти ничего не осталось для ударов по Ирану. Немного тут и там… В любой момент, когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится.

Война с Ираном завершится в «ближайшее время», в любой момент, когда я захочу. С таким заявлением выступил Дональд Трамп в очередном интервью израильской прессе.Трамп снова рассказал, что война с Ираном «идет отлично», США и Израиль значительно опережают график. При этом Ирану нанесено больше ущерба, чем изначально рассчитывалось. На данный момент на территории Ирана практически не осталось целей, по которым можно было бы бить. Поэтому война закончится уже скоро, в любой момент. В общем, когда Трамп отдаст команду.Между тем американские и израильские чиновники практически в один голос говорят, что США и Израиль готовятся к еще как минимум двум неделям боевых действий, поскольку первоначальные задачи военной операции «Эпическая ярость» так и не были достигнуты, режим аятолл устоял.Напомним, что ранее Трамп уже заявлял, что он «победил Иран», но «недостаточно». Кроме того, он сделал два противоречащих заявления. В одном он отметил, что война уже практически завершена, а в другом подчеркнул, что готов воевать «до победного конца».