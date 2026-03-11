Трамп: война с Ираном закончится в любой момент, когда я захочу

Трамп: война с Ираном закончится в любой момент, когда я захочу

Война с Ираном завершится в «ближайшее время», в любой момент, когда я захочу. С таким заявлением выступил Дональд Трамп в очередном интервью израильской прессе.

Трамп снова рассказал, что война с Ираном «идет отлично», США и Израиль значительно опережают график. При этом Ирану нанесено больше ущерба, чем изначально рассчитывалось. На данный момент на территории Ирана практически не осталось целей, по которым можно было бы бить. Поэтому война закончится уже скоро, в любой момент. В общем, когда Трамп отдаст команду.



Почти ничего не осталось для ударов по Ирану. Немного тут и там… В любой момент, когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится.

Между тем американские и израильские чиновники практически в один голос говорят, что США и Израиль готовятся к еще как минимум двум неделям боевых действий, поскольку первоначальные задачи военной операции «Эпическая ярость» так и не были достигнуты, режим аятолл устоял.

Напомним, что ранее Трамп уже заявлял, что он «победил Иран», но «недостаточно». Кроме того, он сделал два противоречащих заявления. В одном он отметил, что война уже практически завершена, а в другом подчеркнул, что готов воевать «до победного конца».
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 17:32
    Ох уж эти сказочки,ох уж эти СКАЗОЧНИКИ.(С).
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 17:43
      Сам себя не похвалишь....так и будешь ходить оплеванным....
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 17:49
        Mouse hi , эт точно,есть за что похвалить себя самого-самого президента, напал во время переговоров,убил детей,потерял не одну базу,радар нужный,людишек своих в гробы да на койки больничные уложил а главное всем ПОКАЗАЛ что при наличии политической воли и не самой мощной армии можно и таким окорот давать не взирая на правила и прочие политические политесы
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 17:35
    Рыжий шоумен в своём амплуа.
    Хочу милую, хочу казню.
    Пострелял, было весело. Вдруг ответка прилетела, погрустнело.
    И тут подумалось ему, а не пойти ли на рыбалку ...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 17:37
      Аркадий007 hi ,так он вроде по гольфу тащится laughing
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 17:38
        Он тащится от самого себя в любом ракурсе.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 17:50
          Аркадий007,так это не порок а заболевание(С).
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            -1
            Сегодня, 17:52
            У него похоже ничего не болит, а что болит у других, его не волнует.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 17:55
              Аркадий007,знаете в своё время знакомый психиатр мне объяснял что его подопечным не объяснить и не доказать что они того Е-бо-бо,в "их" мире они абсолютно нормальные и даже умнее остальных. Тут такой же случай.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 17:44
      Цитата: Аркадий007
      И тут подумалось ему, а не пойти ли на рыбалку ...

      мысль не плохая, может утопнет с перепою, пока еще какую войну не начал
  3. роман66 Звание
    роман66
    +2
    Сегодня, 17:39
    Правильно, а чего там - штаны повышения подтянул и сдриснул. Правда, евреи могут обидеться
  4. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 17:40
    Скоро Великий Белый Вождь Стреляете Ухо объявит себя Богом Всемогущим.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:40
    ❝ Он сделал два противоречащих заявления. В одном он отметил, что война уже практически завершена, а в другом подчеркнул, что готов воевать «до победного конца» ❞ —

    — У Трампа есть ещё множество других вариантов, но их он озвучит позже, в зависимости от обстоятельств ...
  6. Висенте Звание
    Висенте
    +1
    Сегодня, 17:40
    0т аналитиков: Топ-5 стран по экспорту нефти по состоянию на 2026 год:
    Саудовская Аравия — около 7,38 млн баррелей в сутки;
    Россия — примерно 5,0 млн баррелей в сутки;
    Канада — около 4,44 млн баррелей в сутки;
    США — примерно 4,1 млн баррелей в сутки; Америка при этом остаётся крупнейшим импортёром ,у них огромный обьём потребления. Дональду по ходу осталось победить только с помощь ЯО, а иначе как?
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 17:41
    Истинно , истинно вам говорю-Как только дадут ему Нобелевскую премию,так сразу война с Ираном закончится. . . winked
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 17:43
    Война с Ираном завершится в «ближайшее время», в любой момент, когда я захочу
    то есть этот психованный откровенно заявляет, что война даже не имеет реальных целей, а зиждется только на хотелках одного психа?!!! belay
    во истину, мы еще вспомним добрым словом тихого дедушку бидона
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:52
    Лохматый уже заднюю включил , вчерась орал що только совместно с сионистами .
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 18:08
      Да кто ж его, дурилку, теперь просто так выпустит-то?
  10. Карельский Звание
    Карельский
    0
    Сегодня, 17:52
    Трамп начал этот замес с полной уверенностью в его успешном завершении.А мы ещё не начинали
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 17:57
    Шизофреники - вяжут веники
    Параноики - рисуют нолики
    А которые просто нервные - те уж крепким сном спят наверное
    (Галич/Высоцкий. Песня)
  12. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 17:57
    А персы то в курсе!??.....хочу морженого,хочу пироженого,а хочу так войну закончу...."Сьисть то он сьисть,та хтош ему дасть!"... laughing
  13. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 17:59
    Почти ничего не осталось для ударов по Ирану. Немного тут и там…

    хмм... а ведь, может, он и прав!
    смотря, как воспринимать его слова
    кто-то решил, что Трамп имеет в виду цели? но про цели нет ни слова!
    а может, он имел в виду - боеприпасы?
    "Почти ничего не осталось [из боеприпасов] для ударов по Ирану. Немного тут и там…"
  14. reframing Звание
    reframing
    0
    Сегодня, 18:03
    Вот тут я, пожалуй, соглашусь с Трампом.
  15. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 18:07
    Трамп: война с Ираном закончится в любой момент, когда я захочу

    Когда пощады запросишь? wassat
    Здесь ещё нужно заслужить, чтобы тебя захотели слушать. Возможно для прекращения войны иранцы захотят твой труп повешенным, ну или сами повесят затребовав выдачи.
    Додик, ты уверен, что этого не будет? wassat
  16. TAMBU Звание
    TAMBU
    0
    Сегодня, 18:07
    собака лает караван идет...что бы не плел этот "деятель", США будут достигать своей цели по ликвидации Ирана так или иначе...кто будет после Ирана (мелочь типа Кубы не в счет с ними все понятно)? Думается мне что следующие мы.