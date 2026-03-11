МИД Испании сообщил об окончательном отзыве своего посла в Израиле

Пресс-служба МИД Испании сообщила об окончательном отзыве своего посла в Израиле. Соответствующий указ король Филипп VI подписал 10 марта.



Об этом сообщает испанское Министерство иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества.

Теперь донья Ана Мария Саломон Перес больше не представляет Королевство Испанию в Государстве Израиль. Инициатором отзыва стал глава испанского внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес. Данный шаг обсуждался вчера во время совещания в Совете министров страны.

В сообщении сказано:

Королевский указ 195/2026 от 10 марта предписывает отстранить донью Анну Марию Саломон Перес от должности посла Испании в Государстве Израиль.

Чиновницу поблагодарили за хорошее исполнение своих обязанностей. Таким образом, сейчас между Мадридои и Тель-Авивом фактически отсутствуют дипломатические отношения.

Испано-израильские отношения заметно испортились после того, как Израиль и США нанесли серию ударов по Ирану. Тогда официальный Мадрид не дал разрешения на использование своих военных баз американскими военными, участвующими в операции против Исламской Республики. Тогда испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что не поддерживает политику Тегерана, но считает недопустимым вмешательство других стран в его дела и применение военной силы против Ирана вопреки нормам международного права.

А в октябре прошлого года посол Испании была отозвана из Израиля для консультаций.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 18:02
    Бунт на корабле??? Интересно с чего? Неужели Иран своими действиями показал что можно и Вашингтон и его союзничка на фитиль посылать ради своих интересов.