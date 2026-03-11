Киев пытается нарушить работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток»
Бандеровский режим пытается прервать работу еще двух газопроводов, по которым газ поступает в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».
Украинские беспилотники самолетного типа пытаются атаковать объекты, обеспечивающие работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». За последние два дня были атакованы компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья». Все они расположены в Краснодарском крае.
Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция (КС) «Русская». Накануне зафиксированы атаки на КС «Береговая» и КС «Казачья».
Всего за последние две недели, начиная с 24 февраля, противник атаковал объекты «Газпрома» в Краснодарском крае 12 раз, видимо, Зеленский получил заказ от своих европейских спонсоров нарушить поставки российского газа в Турцию, откуда он идет уже в Европу. Однако ничего у клоуна не получилось, все атаки отражены, оборудование работает, газ идет.
Как сообщили власти Краснодарского края, накануне была самая длительная атака украинских беспилотников на критически важную инфраструктуру и гражданские объекты. Она длилась примерно сутки.
