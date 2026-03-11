Киев пытается нарушить работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток»

Бандеровский режим пытается прервать работу еще двух газопроводов, по которым газ поступает в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

Украинские беспилотники самолетного типа пытаются атаковать объекты, обеспечивающие работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». За последние два дня были атакованы компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья». Все они расположены в Краснодарском крае.



Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция (КС) «Русская». Накануне зафиксированы атаки на КС «Береговая» и КС «Казачья».

Всего за последние две недели, начиная с 24 февраля, противник атаковал объекты «Газпрома» в Краснодарском крае 12 раз, видимо, Зеленский получил заказ от своих европейских спонсоров нарушить поставки российского газа в Турцию, откуда он идет уже в Европу. Однако ничего у клоуна не получилось, все атаки отражены, оборудование работает, газ идет.

Как сообщили власти Краснодарского края, накануне была самая длительная атака украинских беспилотников на критически важную инфраструктуру и гражданские объекты. Она длилась примерно сутки.
  poquello
    poquello
    
    Сегодня, 18:03
    а турки то знают? не немцы вроде
  Ропот 55
    Ропот 55
    
    Сегодня, 18:05
    Слишком много у Киева безпилотников,слишком. Интересно что Эрдоган по этому поводу скажет или предпримет.
  Fachmann
    Fachmann
    
    Сегодня, 18:07
    Неприятное складывается ощущение.
    Колличество ударов по территории России возрастает ежедневно.
    Надеюсь, руководство страны и командование Вооружёнными силами предпримут, наконец, понастоящему эффективные меры для предотвращения и пресечения на корню этой тенденции.
    Постоянно обороняясь и работая вторым номером, ты рано или поздно пропустишь удар(ы).
  alexputnik17
    alexputnik17
    
    Сегодня, 18:08
    А Эрдогану надо побольше нарику Байрактаров поставлять. Он потом ещё на территории Турции, обдолбавшись, чего-нибудь разносить начнет. am
    И наши официально молчат по отношению к туркам. Чудеса. request