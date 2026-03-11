Генерал бундесвера: Украина поможет Германии подготовиться к «нападению России»

Генерал бундесвера: Украина поможет Германии подготовиться к «нападению России»

Командующий сухопутными войсками немецкой армии Кристиан Фройдинг заявил, что Украина отправит в Германию своих военных инструкторов, чтобы помочь ФРГ подготовиться к возможной «российской агрессии». При этом Фройдинг не исключает, что Россия может напасть на Германию уже в 2029 году.

В комментарии изданию Reuters Фройдинг выразил опасения, что Россия якобы может в любой момент напасть на Германию, не дожидаясь, пока Берлин объявит о своей готовности. Немецкий главком считает ВСУ единственной в мире армией, обладающей опытом ведения боевых действий против России и готовой помочь Германии должным образом подготовиться к прямому противостоянию с ВС РФ. Украинские военные инструкторы, по его словам, поделятся опытом в области артиллерии, инженерного дела и беспилотных летательных аппаратов.



Между тем власти Германии признают провал реформы армии. Несмотря на то, что Берлин продолжает тратить миллиарды евро на модернизацию своих вооруженных сил, результаты явно не оправдывают ожиданий. Канцлер Фридрих Мерц, обещавший усиление обороны, закладывает в бюджет обороны 152,8 миллиардов евро до 2029 года, что в два с половиной раза больше, чем в 2025 году. Кроме того, дополнительные нерациональные военные траты Берлина вызваны стремлением Мерца угодить своему американскому сюзерену. Например, Берлин собирается закупить новые дроны для бундесвера за 500 миллионов евро у поставщиков, связанных с Трампом. Однако, несмотря на значительные финансовые вложения, новые системы внедряются слишком медленно, и большая часть из них не будет готова к эксплуатации по меньшей мере до середины 2030-х годов.
  Prapor
    Prapor
    +3
    Сегодня, 18:42
    старые песни о главном? кажется именно немцы с нами воевали в истории не единожды, как минимум три раза, или растеряли историческую память? чем заканчиваются обычно эти всякие драг нахт остен....
    Ропот 55
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 18:51
      Prapor hi ,а вас не смущает что они ТРИ раза пытались,вроде как умные люди с первого раза понимают.
      Prapor
        Prapor
        +1
        Сегодня, 19:06
        смущает конечно же.... но что делать, они даже Бисмарка своего не послушались, ни других поумнее, а мы вообще зря согласились на разгром берлинской стены, вот точно зря, и они даже это не оценили как положено, никакой благодарности.... тьфу суппостаты они и есть
      Prapor
        Prapor
        +1
        Сегодня, 19:13
        да и ведь вот реально, в европе немцы одна из самых умных и развитых наций, сколько талантов было и ученых и инженеров, и поэтов, так же и японцы - ну умные же, и вот все так же в одну и ту же трясину их тянет, говорят Россию умом не понять? А точно ли это про Россию? Или вот про этих - тут не то что умом , вообще ничем не понять, не жилось им в сытости и спокойствии, надо все в труху... в каменный век, скучают что ли по первобытным временам? Когда огонь в пещерах палкой и кремнием добывали?
      paul3390
        paul3390
        0
        Сегодня, 19:18
        Россия может напасть на Германию

        Возникает только два вопроса. Как и на хрена????
    Баюн
      Баюн
      0
      Сегодня, 20:16
      Фронт с "немцами" сегодня не на Эльбе и Рейне, и даже не на Висле, а на Днепре. Английские ракеты в Брянске. Мы, как обычно, "не поддаемся на провокации".

      Может, потому "немец"... и готовится?
  Андрей К
    Андрей К
    0
    Сегодня, 18:44
    Украина поможет Германии подготовиться к «нападению России»

    404-я террритория может помочь упокоиться.
  pudelartemon
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 18:49
    Достаточно просто посмотреть на рожу этого дегенерата...
    Очень далёк от образа белокурой бестии
    tralmaster
      tralmaster
      +1
      Сегодня, 19:07
      Гитлер в гробу как пропеллер вертится если видит этих истинных арийцев. При нем таких арийцев в крематорий отправляли что бы рассу не портили.
  kventinasd
    kventinasd
    0
    Сегодня, 18:50
    Украина поможет Германии подготовиться к «нападению России»

    Что за дурь они там употребляют? Если России вдруг приспичит воевать с Германией, то и ученикам и преподавателям никакой опыт уже не понадобится. Украинцам, если вообще они доживут до того времени, самим понадобится полная реанимация.
    alexoff
      alexoff
      0
      Сегодня, 19:46
      Они точно знают, когда и где Россия нападет на немецкий телецентр, наверно сейчас решают кто именно нападет - десантники или чеченцы, или и те и другие
  БойКот
    БойКот
    0
    Сегодня, 18:50
    Докатились фрицы, у Украины помощи просят. Немецкие генштабсты 20-го века если бы увидели, сразу снова умерли.
    kventinasd
      kventinasd
      0
      Сегодня, 18:54
      Цитата: БойКот
      Докатились фрицы, у Украины помощи просят.

      Ну дык, фашист фашисту глаз не выклюет!
  Fachmann
    Fachmann
    -1
    Сегодня, 18:51
    "Берлин собирается закупить новые дроны для бундесвера за 500 миллионов евро у поставщиков, связанных с Трампом"
    Специально порылся в интернете, и не нашёл этому подтверждения.
    Обычно Германия закупает военную технику у своих Airbus, Rheinmetall.
    У америкосов у General Atomics (дроны MQ-9 Reaper). Трамп лично с этой конторой не связан.
  Ропот 55
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 18:52
    И на Б.В. у них инструкторы есть и на дойче хватит а не многовато то ли свободных людишек.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:53
    С немцами никто СВО устраивать не будет. То что вояки 404 с ЛБС уедут это хорошо.
    А так представляется, если чего, РФ или стеклом немцев забьет или чем то вроде Орешника.
  Владислав_В
    Владислав_В
    +1
    Сегодня, 18:53
    Скорее всего, это будет последния германская подготовка к войне!
  yu ging
    yu ging
    0
    Сегодня, 18:53
    这没什么好笑的，乌克兰每天都通过空袭在掌握关于俄罗斯防空系统的位置和工作原理的信息，以及其薄弱之处，然后把这些信息发给北约的分析师和无人机设计师...北约有32个国家，但是俄罗斯只有一个，所以可以进行针对式设计。一个例子是，最近前线出现了一个变化：乌克兰的无人机改用约10000MHz的频段进行控制，俄罗斯现有的电子战系统对其无效，同时对于前线城市的物流公路打击的纵深，骚扰的力度也加强了...
    В этом нет ничего смешного. Украина ежедневно использует авиаудары для сбора информации о местоположении и работе российских систем ПВО, а также об их слабых местах, а затем передает эту информацию аналитикам НАТО и конструкторам беспилотников... В НАТО 32 страны, но Россия — лишь одна, что позволяет разрабатывать целенаправленные решения. Один из примеров — недавние изменения на линии фронта: украинские беспилотники теперь используют частотный диапазон около 10 000 МГц, что делает существующие российские системы радиоэлектронной борьбы неэффективными против них. Одновременно с этим возросла частота обстрелов и атак на логистические дороги в прифронтовых городах...
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 18:54
    ❝ Россия якобы может в любой момент напасть на Германию, не дожидаясь, пока Берлин объявит о своей готовности ❞ —

    — Интересно, как они собрались «объявлять о своей готовности»? Через «Интернет», небось ...
    (Не пропустить бы)
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 19:02
    Цитата: pudelartemon
    Достаточно просто посмотреть на рожу этого дегенерата...
    Откуда у него столько наград?
  кот Краш
    кот Краш
    0
    Сегодня, 19:02
    Как там у нас "...вы лучше лес рубили б на гробы...".
  Сергей1984
    Сергей1984
    0
    Сегодня, 19:29
    Снова поднимается фашистская нечисть в Германии. Реванш похоже хотят взять подлецы.
  AK-1945
    AK-1945
    0
    Сегодня, 19:29
    Генерал бундесвера: Украина поможет Германии подготовиться к «нападению России»

    Он оговорился, изначально подразумевалось - к нападению на Россию.
  Федор Соколов
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 19:30
    Когда немцы говорят о "нападении" на них России, как показывает исторический опыт с вероятностью 100% они готовят очередной "Дранг нах Остен". Гитлер придумал в качестве предлога для нападения на СССР поджог рейхстага коммунистами, интересно что немцы придумают на этот раз и хватит ли у них креатива.
  Федор Соколов
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 19:36
    "Генерал бундесвера: Украина поможет Германии подготовиться к «нападению России»". Тут явно пропущен предлог "на", между словами "к нападению России".