Евросоюз объявил о новой стратегической программе возрождения промышленности

Европейский союз, уже не первый год пребывающий в стагнации, а по ряду отраслей теряющий объемы производства и фиксирующий экономический спад, признал реальность. На заседании Еврокомиссии было объявлено, что ЕС в глобальной конкуренции уступил США и Китаю и нуждается в укреплении собственной производственной базы.

Дабы в перспективе исправить ситуацию, Евросоюз запускает новую стратегическую программу Industrial Acceleration Act на принципах протекционизма и с упором на возрождение промышленного производства. На заседании ЕК были объявлены основные ключевые цели и механизмы их достижения в рамках программы.

В 2024 году промышленность обеспечивала долю в 14,3% совокупного объема ВВП Евросоюза. В рамках реализации новой программы поставлена стратегическая цель увеличить этот показатель до 20% к 2035 году.

Именно промышленность рассматривается как фундамент долгосрочного экономического роста и конкурентоспособности Европы. Акцент будет делаться на развитие континентальной промышленности и продукцию под брендом «Сделано в ЕС» (Made in EU). В госзакупках и программах поддержки приоритет будут получать европейские продукты. При этом Брюссель не намерен отказываться от «зеленой повестки», делая упор на низкоуглеводные продукты.

Основной фокус в рамках реализации Industrial Acceleration Act акцентирован на стратегических тяжелых отраслях: сталь, цемент, алюминий, автомобилестроение и вновь технологии нулевых выбросов.



Главная стратегическая задача программы — экономическая безопасность ЕС. Планируется сделать всё возможное, чтобы уменьшить зависимость Евросоюза от импорта и восстановить собственные производственные цепочки.

Фактически Брюссель признал стратегические ошибки прошлых лет и делает ставку на развитие промышленности как основу будущего благосостояния, технологического суверенитета и экономической безопасности Европы.

Осталось только решить «всего» несколько важнейших проблем. Разобраться с зависимостью теперь уже от США в части поставок очень дорогого СПГ, найти источники нефти и что-то делать с импортом из Китая, без которого в принципе невозможно высокотехнологичное производство. Задачи из разряда фантастических в тех условиях, в которые сами себя загнали европейцы. Так что все эти заявления еврокомиссаров более походят на громкие успокоительные лозунги для бизнеса и населения.

Что примечательно, в программе «спасения» экономики ЕС вдолгую совсем не упоминается оборонная отрасль. Неужели Брюссель отказался от излюбленного тезиса последних лет о необходимости масштабной подготовки к «неизбежной войне» с Россией? Скорее, это лишь подтверждает, что Industrial Acceleration Act — это лишь набор лозунгов, а не реальная программа действий.

  1. Maxim G Звание
    Maxim G
    -1
    Сегодня, 18:19
    Европейский союз, уже не первый год пребывающий в стагнации, а по ряду отраслей теряющий объемы производства и фиксирующий экономический спад, признал реальность.


    Продолжают загнивать yes
    1. Проксима Звание
      Проксима
      +4
      Сегодня, 18:57
      Всё это словоблудие и чушь fool Они хоть сами верят, то что они наплели? Основа основ любой эффективной экономики - это доступные в ценовом отношении энергоносители. Они у Евросоюза есть? Дешёвая рабочая сила. Тут вообще всё плохо. Мигранты наоборот, вместо того чтобы удешевлять рынок труда ложатся тяжким бременем на плечи рядового налогоплательщика. В общем, предпосылок для европейского "индустриального скачка" я не вижу от слова "совсем". request
      1. Maxim G Звание
        Maxim G
        -1
        Сегодня, 19:05
        Да Вы один из экспертов ВОшки.
        Эксперт во всем и не в чем.
        1. Bookinist69 Звание
          Bookinist69
          +1
          Сегодня, 19:35
          А в чем он конкретно не прав? Все точно и по полочкам...
          1. Maxim G Звание
            Maxim G
            +1
            Сегодня, 19:58
            Например, в отношении рабочей силы.
            Ее значение уменьшается и скоро станет совсем ничтожным, с развитием автоматизации.
            1. Bookinist69 Звание
              Bookinist69
              0
              Сегодня, 20:08
              Ложь. Рабочая сила будет востребована еще больше. Вы не понимаете...
          2. newtc7 Звание
            newtc7
            0
            Сегодня, 20:10
            Не прав во многом. Прежде всего в акцентах, в частности у ЕС есть гигантский рынок с 500 млн человек у которых есть деньги, далее у ЕС есть высокообразованный народ с кучей инженеров, ученых, технологов и тд. И самое главное даже такая как сейчас чуть подуставшая промышленность Европы - даст гигантскую фору промышленности России которая 30 лет под властью великого шахматиста встает с колен, но по прежнему завозит ВСЕ из Китая.
            1. Bookinist69 Звание
              Bookinist69
              0
              Сегодня, 20:13
              В отличии от вас (но это не точно) я проработал в Европе несколько лет в сфере энергетики. Строительство и модернизация (переход на газ) ТЭЦ. Честно могу вам сказать. Специалистов не много. В основном привозные из той же России и СНГ. Работать местные не хотят это про рабочую силу. Про высокое образование тоже спорно. Они его не могут применить на практике. Стадо болтунов как я вижу. Остальное ваши домыслы и надежды.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 18:20
    А иде будете углеводороды брать и по какой цене,ведь для промышленного производства углеводороды ну очень нужны.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +2
      Сегодня, 18:52
      Дык пьяному еноту понятно - в США
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 18:53
        pudelartemon hi ,ага а Вашингтон прям спит и видит чтоб Е.С. набрал силенок и обрёл независимость.
        1. pudelartemon Звание
          pudelartemon
          +2
          Сегодня, 18:55
          Главное посадить на иглу,а потом делай с нариком,что хошь.
          Не верите? Спросите у просроченного зелёного опарыша-наркомана
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 18:57
            pudelartemon, так Вашингтон уже их подсадил ,а эти глупцы надеются соскачить.
            1. pudelartemon Звание
              pudelartemon
              0
              Сегодня, 18:59
              Поздно,тётя,пить Боржоми,судьба твоя решена.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 19:00
                pudelartemon, только тетя этого не понимает,или не хочет смириться.
                1. pudelartemon Звание
                  pudelartemon
                  +1
                  Сегодня, 19:04
                  А нам и дело нет до тёти, она же не наша,она чужая. Ну и пущай у неё почки отваливаются laughing
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +4
    Сегодня, 18:21
    . Евросоюз запускает новую стратегическую программу Industrial Acceleration Act на принципах протекционизма и с упором на возрождение промышленного производства

    Ага, и пусть ещё попробуют загнать арабов, пардон, новых европейцев, в цеха.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 18:24
      ...они уже пытались это сделать - получилось не очень...
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        -1
        Сегодня, 19:19
        Цитата: Nexcom
        ...они уже пытались это сделать - получилось не очень...

        Это вы зря - у турков- рабочих и мерсы и Ауди и бмв вполне получались в 1980е
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 19:31
          вот именно - но те годы давно прошли. сейчас на дворе 2026 год....
          и уже в 2010 немцы сами стонали что уже всё не так.
        2. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 19:34
          свой1970 hi ,ну вы вспомнили 80-тые,другое время, другие люди другие ценности.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 19:38
            именно так, Ропот 55 hi
            после 2010х немчура уже ныла что Даймлер Бенц уже не немецкий по качеству.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 18:40
      Южноукраинец hi ,скорее "новоевропейцы" выпрут всех этих нетрадиционных и толерантных в резервации.
  4. Висенте Звание
    Висенте
    +4
    Сегодня, 18:28
    0бшество потребления много лет жившее за счёт других пытается возродить промышленность? А получится когда основные игроки перевели свои производства в Мексику и США ? Смотрящий что позволит им вернуться обратно ?
  5. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    Сегодня, 18:29
     "громкие успокоительные лозунги".
    Новый рывок.
    Его гипотетически возможно отчасти достигнуть и при дорогих энергоресурсах.
    Нужно свести к абсолютному минимуму расходы на диугой ресурс, людской.
    Вогнать население в нищету и заставить работать за кусок курятины и генно модифицированную сою.
    Предвоенная Германия именно так и подняла производственные возможности третьего рейха.
    История имеет обыкновение повторяться.
    Главное нам не проспать в ответственный момент.
  6. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +1
    Сегодня, 18:30
    Вас просто кинули ребятаlaughing
    1. Prapor Звание
      Prapor
      +2
      Сегодня, 18:39
      кинули они сами себя как бы, а из фашингтона просто им еще пинка поддали в нужном направлении, и пожелали попутного ветра, но и даже тогда эти странные европианисты - стали писать против ветра, и продолжают это делать... тут даже вся мировая медицина во главе с воз бессильна....
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        0
        Сегодня, 18:48
        Они встали под знамёна США, их интересы игнорировались и их в конце концов просто кинули и с Украиной и с Ираном.Они даже пикнуть не успели как Сша слили конкуриурующюю с ними экономику евросоюза.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 18:58
      Владислав В hi ,не, не ПРОСТО а ФЕЕРИЧНО кинули.
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:32
    И какими полимерами они собрались возрождаться? Годами убивали экономику зелеными повестками, а теперь хотят с американскими газиками с китайцами бодаться. Это не реально. На ЕС можно ставить крест, ее давно к этому подводили.
  8. Юра Звание
    Юра
    +1
    Сегодня, 18:32
    Евросоюз запускает новую стратегическую программу Industrial Acceleration Act на принципах протекционизма и с упором на возрождение промышленного производства.
    Эта программа является официальным признанием, что Европы с особым извращённым цинизмом уничтожила своё промышленное производство и опустила его до такой степени, что его надо возраждать. Я думаю янки им помогут, но так чтобы все денежки шли в США.
  9. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 18:35
    Евросоюз объявил о новой стратегической программе возрождения промышленности

    Не, не проканает.
    Возрождение промышленности это прежде всего доступная энергия, нефть и газ. У вас с этим напряг, по другому говоря вы нищеброды. Когда вас Россия и СССР подкармливали дешёвым сырьём, вы и развивались, жирели, набирали экономический багаж. В результате "поверили" в себя и решили от всего, что вам помогло развиваться, отказаться. Теперь сидите на подсосе СПГ и нефти из пин дос сии, которые устанавливают вам цены, квоты, условия поставок и даже политические требования, вам "суверенным государствам". fellow laughing
    Ну просто сами подумайте, зачем заокеанскому барыге плодить себе конкурента? Зачем??? fool
    Все эти санкции развалить вашу промышленность, экономику через скупленных политиков и прочую дребедень, типа НКО, фондов и т.д.
    Ведь вам же прямо заявляли, что они ГЕГЕМОНЫ! Все остальные для них рабы. У вас была возможность противостоять им с помощью России, Венесуэлы, Ирана, что помогали вам с сырьём по разумным ценам. вы всё это спустили. Теперь развал ваших стран не за горами. Промышленность умирает, налоги собирать не с чего, люди не хотят "размножаться" ибо это дорого и "не престижно". вы начали завозить мигрантов, которые ни в грошь не ставят ни ваши моральные ценности, законы и прочее. Они к вам приехали за подачками, а не за работой. От безделья размножаются как саранча и скоро вас самих, как та лиса зайца в сказке, из "избушек" погонят И теперь уже сами будете им прислуживать, у них это в менталитете иметь рабов.
    Так что сколько бы чего вы не придумали, наметили, без доступных ресурсов и сырья всё это прожекты, не стоящие бумаги, что пошла на них. yes
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 18:55
      сталь, цемент, алюминий - вот это всё без дешёвого газа и электричества в принципе не взлетит.. И где интересно они собираются их брать? Плавить сталь от ветряков и солнечных панелей? Ну-ну..
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 19:24
      Цитата: К-50
      Так что сколько бы чего вы не придумали, наметили, без доступных ресурсов и сырья всё это прожекты, не стоящие бумаги, что пошла на них

      Напомню что ФРГ было в руинах и грабили ее США и англы- тем не менее она возродилась буквально за 10 лет после войны
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -1
    Сегодня, 18:37
    Дабы в перспективе исправить ситуацию, Евросоюз запускает новую стратегическую программу Industrial Acceleration Act на принципах протекционизма и с упором на возрождение промышленного производства.


    Протекционизм дорого обходится, а дешевых энергоносителей, без которых не сможет функционировать промышленность, больше не будет.

    Основной фокус в рамках реализации Industrial Acceleration Act акцентирован на стратегических тяжелых отраслях: сталь, цемент, алюминий, автомобилестроение и вновь технологии нулевых выбросов.


    Тяжелая промышленность и нулевые выбросы - два взаимоисключающих понятия.

    Случаем не Кая Каллас программу составляла? lol
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 18:39
    Неужели увидим опять телевизоры, холодильники и компьютеры, а также обувь, одежду, посуду, мебель, и всякие товары, сделанные руками трудолюбивых белых дисциплинированных европейцев, по низким ценам? Дешевле чем из Китая, и выше по качеству?
  12. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 18:40
    Энергетики для тяжелого машиностроения в ЕС уже не хватает. А на ветряках не особо разгуляешься.
    Зеленая промышленность тоже не принесет успеха, ибо неконкурентноспособно дорогое производство.
    Сельское хозяйство без дешевых мин.удобрений из России тоже не особо заплодоносит.
    А бремя кормить и вооружать xoxлoв и прочих тримератных халявщиков схлопнет все резервы.
    Так что "не выйдет каменный цветок" © у любителей нетрадиционных отношений...
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:45
    Планируется сделать всё возможное, чтобы уменьшить зависимость Евросоюза от импорта и восстановить собственные производственные цепочки.

    Бла Бла Бла.))))) А за счёт чего? Своих дешевых энергоносителей нет. Чужих не хотим. Болтуны.
  14. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 18:54
    Европейский союз....признал реальность
    Не-а, не признал. У них нет никаких ресурсов для возрожления, ни материальных, ни энергетических, не кадровых. И, главное, они не собираются сходить с пути, на котором они эти ресурсы пролюбили.
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 19:07
    Цитата: Южноукраинец
    пусть ещё попробуют загнать арабов, пардон, новых европейцев, в цеха.
    Кто почувствовал на себе социальное пособие, тот работать не пойдет никогда
  16. Arzt Звание
    Arzt
    +1
    Сегодня, 19:09
    У ЕС уже сейчас доля в мировом ВВП от 12 до 20% по разным оценкам. Сравнима с Китаем и побольше США.
    Потенциал большой, но слишком лоскутное это одеяло.

    Настоящую интеграцию начинать нужно с единого языка. И это должен быть интерлингв, типа Эсперанто. Тогда пойдет дело. Но немцы и французы не согласятся, они претендуют на лидерство. stop
  17. puskarinkis Звание
    puskarinkis
    0
    Сегодня, 19:18
    Чиновники в Европарламенте получают зарплату за принятые предложения и законы, а не за рост производства и импортозамещение. Это петухи, после которых может и рассветать. Без дешёвых энергоносителей производство запустить можно, но куда потом девать дорогую не конкурентоспособную продукцию и убыточные предприятия? Короче, как-то лебедь раком щуку.
  18. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 19:33
    Надо нам им обязательно помочь на этом поприще шею свернуть.
  19. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    +1
    Сегодня, 19:34
    Единственное что им дадут возродить в среднесрочной перспективе это военное производство! На другое производство у них энергии не хватит...
  20. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    +1
    Сегодня, 19:40
    Особено новые мигранты со стран Африки и Азии помогут возрождению промышлености Западной Европы. Чтобы что то возродилось в разлагающейся Европе, нужен жесткий диктатор и соответствующая идеология, чего в ЕС в помине нет и не предвидется. По факту ЕС сам является колонией США, которые никогда не допустят усиления и самостоятельности ЕС. Не для того США спонсировали и направляли туда миллионы мигрантов и также навязывали идеололгии разложения ЛГБТ, феминизм, ювенальную юстицию и т.п.
  21. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 19:50
    Фактически Брюссель признал стратегические ошибки прошлых лет и делает ставку на развитие промышленности как основу будущего благосостояния, технологического суверенитета и экономической безопасности Европы.
    Моща!) Один вопрос - за счет чего такая продукция будет конкурентоспособна? Энергия чудовищно дорогая, своего сырья у ЕС нет, за привозное нынче придется платить по полной, технологическое лидерство в прошлом...
    Напринимать программ - это в духе ЕС)
  22. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 19:54
    признал реальность .....

    Как-то не верится wassat Неужели это возможно? Напрасно! Пусть бы пребывали а своих зелёных фантазиях.