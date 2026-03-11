ИИ дал устаревшие координаты: США атаковали школу для девочек в Иране «случайно»
Американские военные объясняют удар ракетой «Томагавк» по школе в Иране, в результате чего погибли более 170 учениц, «ошибкой при определении цели» вследствие использования устаревших координат.
Как пишет издание The New York Times со ссылкой на предварительные данные расследования, американские военные намеревались нанести удар по соседней иранской базе, однако использовали предоставленные искусственным интеллектом устаревшие координаты. При этом американские военные не удосужились проверить предоставленную ИИ информацию.
Несмотря на откровенную халатность, приведшую к трагедии, американские власти, похоже, не планируют наказывать виновных и признать роковую ошибку, допущенную своими военными. Более того, спустя почти 2 недели с момента трагедии глава Центрального командования армии США Брэд Купер с упоением рассказывает о передовых методах определения приоритетных целей при помощи искусственного интеллекта.
В свою очередь, британский премьер Кир Стармер продолжает упорно игнорировать ошибочность выбранного своими американскими союзниками курса. Когда Стармера прямо спросили в парламенте, считает ли он удар ракетой «Томагавк» по начальной школе для девочек в Иране военным преступлением, он проигнорировал этот вопрос, вместо этого начав рассказывать о мерах для защиты граждан Британии на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп и вовсе до последнего времени утверждал, что удар по школе якобы нанесла армия Ирана при помощи перепрограммированного «Томагавка».
