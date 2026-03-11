ИИ дал устаревшие координаты: США атаковали школу для девочек в Иране «случайно»

Американские военные объясняют удар ракетой «Томагавк» по школе в Иране, в результате чего погибли более 170 учениц, «ошибкой при определении цели» вследствие использования устаревших координат.

Как пишет издание The New York Times со ссылкой на предварительные данные расследования, американские военные намеревались нанести удар по соседней иранской базе, однако использовали предоставленные искусственным интеллектом устаревшие координаты. При этом американские военные не удосужились проверить предоставленную ИИ информацию.



Несмотря на откровенную халатность, приведшую к трагедии, американские власти, похоже, не планируют наказывать виновных и признать роковую ошибку, допущенную своими военными. Более того, спустя почти 2 недели с момента трагедии глава Центрального командования армии США Брэд Купер с упоением рассказывает о передовых методах определения приоритетных целей при помощи искусственного интеллекта.

В свою очередь, британский премьер Кир Стармер продолжает упорно игнорировать ошибочность выбранного своими американскими союзниками курса. Когда Стармера прямо спросили в парламенте, считает ли он удар ракетой «Томагавк» по начальной школе для девочек в Иране военным преступлением, он проигнорировал этот вопрос, вместо этого начав рассказывать о мерах для защиты граждан Британии на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп и вовсе до последнего времени утверждал, что удар по школе якобы нанесла армия Ирана при помощи перепрограммированного «Томагавка».
  1. НИКНН Звание
    НИКНН
    +8
    Сегодня, 19:47
    На тупого рассчитано. Ну , что? Осудить ИИ с конфискацией процессора и оперативки на 10 лет!
    Типа по старым данным на месте школы ядерный реактор стоял что ли или система ПВО?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 19:55
      нет, туда школа сама перебазировалась. а реактор переехал. и все в это поверили.
    2. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      +1
      Сегодня, 19:56
      Да понятно же, что это детские отмазки американских военных
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +1
        Сегодня, 19:58
        Цитата: Вольный Остров
        Да понятно же, что это детские отмазки американских военных

        Понятно, что отмазки, но на столько тупые... Обидно, что они всех за лохов держат... даже не придумаю как пообидней обозвать этих... ну поняли....
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 20:00
          они не держат, они сами такие. и по себе обо всех судят. потому и фильмы у них в большинстве своём наивно-туповатые и многое другое.
        2. Вольный Остров Звание
          Вольный Остров
          +1
          Сегодня, 20:03
          Именно с такой целью искусственный интеллект и был назван именно "интеллектом" что бы потом на него списывать все свои грехи и преступления. Ведь на самом деле ни какого отношения к интеллекту вся эта хреновина не имеет (достаточно просто посмотреть суть понятия "интеллект" и будет понятно, что ИИ это вообще не про интеллект). Короче ИИ это типа крайний теперь, на все случаи жизни для списания на него всех своих преступлений и ошибок.
      2. Mitos Звание
        Mitos
        +1
        Сегодня, 19:59
        Штаты типо отмазалист, это не они это ии скайнет виноват.
        Пробирка в оон никого ничему не научила.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 20:10
          они уже "пояснили" - в пробирке был стиральный порошок чтобы не травануть никого... laughing
          заботливые.
  2. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +2
    Сегодня, 19:49
    Американцы это не признают , а если все таки это случиться , никто не понесет наказания .
    Это сша .
  3. zelivee Звание
    zelivee
    +3
    Сегодня, 19:51
    ИИ дал устаревшие координаты: США атаковали школу для девочек в Иране «случайно»


    Ну теперь матрасы все свои ошибки будут валить ИИ. Единственное жаль что ИИ не выдал координаты белого дома, так бы люди не пострадали.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 19:52
    американские военные намеревались нанести удар по соседней иранской базе, однако использовали предоставленные искусственным интеллектом устаревшие координаты

    Эти тупые олени собираются и на основании ИИ вести ядерные войны? + страна, - страна? А данные объективного контроля? Как можно школу перепутать с военной базой? Дебилы.
  5. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    +4
    Сегодня, 19:52
    Ну-ну, США по ошибке бомбили Ливию, бомбили Ирак, Югославию бомбили боеприпасами с обедненым ураном, вьетнамцев по ошибке травили оранжем, да и на мирные японские города ядерные бомбы сбросили тоже по ошибке и развязали больше всех войн за всю историю человечества тоже по ошибке. Теперь есть на кого сворачивать, на искуственный интеллект, он же ответить не может и опровергнуть обвинения в его адрес не может. Очень удобное оправдание.
  6. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    +1
    Сегодня, 19:55
    Просто ваш ИИ был в школе троечником , только даже твёрдый троечник из советской школы знал что в городах есть школы , универмаги , парки ,детские садики , жилые дома и там куда не попади будут жертвы.
  7. Prapor Звание
    Prapor
    +1
    Сегодня, 19:55
    о как! уже сочинили очередную небылицу.... ИИ виноват, а кто же еще то! А может на Иран и не они напали, а тоже там типа скайнет взбунтовался? Так глядишь скоро и терминаторы на сцену выйдут, разобраться со всем Человечеством, которое им мешает жить.... По моему это все уже мы видели в каких-то голивудских киношках....
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 19:58
    Надо же такую чушь прогнать. И получается никто не виноват. Надо было добавить, что ИИ был персидским. Теперь у США появилась новая железобетонная отмазка. Помимо борьбы за демократию и права человеков можно все на ИИ списать. Обнаглели вконец гниды.
  9. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +2
    Сегодня, 19:58
    Да что там, вся коалиция Эпштейна плавала на свой остров случайно, сбой навигации.
  10. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +2
    Сегодня, 19:59
    Никакого искусственного интеллекта не существует. Это всего лишь усовершенствованная мощная поисковая машина , которая ищет, систематизирует и обрабатывает информацию в соответствии с запросом пользователя. "Интеллект" слишком громкое название. На мой взгляд оно дано не ошибочно, а намеренно. С целью подмены понятий. Мир вокруг итак уже превращается в сюрреализм ударными темпами, теперь еще этот "интеллект" 😆😆🤦Вообще мы с этим ИИ ещё хлебнём горя. Во всех смыслах, во всех сферах жизни.
  11. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +1
    Сегодня, 20:03
    А я думаю, что для расчёта атаки ИИ были заданы следующие данные:
    1. Уничтожение руководства Ирана для внесения хаоса в командование.
    2. Уничтожение гражданского объекта для устрашения.

    Вот только ИИ никто не разъяснил, что руководство Ирана - духовные лидеры, уничтожение которых в священный праздник Рамадан настолько тяжёлый грех, что нация не просто не развалилась, а наоборот - сплотилась и провозгласила Джихад.
    Ну а гражданский объект ИИ выбрал тоже неудачно. Ибо убийство детей не устрашает, а ожесточает.
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      +1
      Сегодня, 20:09
      Вот по этому искусственный интеллект это не интеллект. 🤷🤷 он просто сложил два плюс два и вынес очевидное, казалось бы решение = четыре, не зная, что у человека живого с настоящим интеллектом в "математике" существует еще "два на ниточке, два на иголочке, ниточка рвется, иголочка ломается" и получается у живого человека (в данной задаче -иранца) два+два получается не четыре, а четыре с геранькою, или три с гиперзвуком, или даже пять с баллистической ракеточкой🤷
      1. DirtyLiar Звание
        DirtyLiar
        0
        Сегодня, 20:15
        Да, я именно это и имею в виду. Их ИИ - это просто сбор и реализация информации без учёта огромных нюансов. Тупо машинный расчёт и ничего больше.
        Кстати, я обсуждал этот вопрос с нашей Алисой. И вот хоть она и считается не особо продвинутым ИИ, но оказалась человечнее, что ли... Мы с ней легко пришли к этому выводу. Она имеет понятия и о религиозности, о том, что значит вера для человека, и о том, насколько сильно человек может любить детей.
  12. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 20:04
    ВО в очередной раз сели в лужу- на фото английская ракета :((
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      0
      Сегодня, 20:10
      В лужу сели евреи с американцами , потому что им сейчас не важно чья ракета на фото в статье на Торwar, у них другие проблемы 😆😆🤦
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 20:13
        Обидно, что былой имидж ВО разваливается на глазах. Когда-то это был интересный ресурс :((
  13. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +3
    Сегодня, 20:04
    Раз ИИ , то надо бить по дата центрам.
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      0
      Сегодня, 20:12
      Совершенно верно. Настоящий И всегда победит искуственный И, потому, что если настоящего И отключить от интернета он не потеряет возможности находить решения поставленных задачь и выполнять их , а вот искусственный И сразу сдуется😎😎👌
  14. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 20:09
    Случайно может только забеременеть Меланья Трамп,а удары по цели случайными не бывают.
    Это не случайность,это удар устрашения.
  15. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 20:09
    Ага, данные на основании летописей А.Македонского. Сказочники.
  16. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +1
    Сегодня, 20:11
    Помнится командира крейсер «USS Vincennes», который сбил "по ошибке" пассажирский А300 даже наградили за гибель 290 человек. Сейчас за гибель 170 детей накажут ИИ, а адмиралу запустившему «Томагавк» поставят памятник при жизни. Стало американской традицией со времен ядерных бомбардировок Японии, когда военных преступников делают в США героями.
  17. Эдуард_Адольфович Звание
    Эдуард_Адольфович
    +1
    Сегодня, 20:11
    Убили, а теперь крутятся как ужи на сковородке.
  18. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 20:14
    Наконец то появился универсальный отпущения- ИИ. Чуть чтотне так ,так он, неприятный ИИ виноват. Координаты старые подсунул.
    Сегодня школа для девочек в Иране,а завтра? В Пентагоне уже блеют о том,что стратегические ядерные силы должны управляться ИИ. И тогда Терминатор Судный день???
  19. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 20:14
    Надо создать прецедент : обвинить ИИ в преступлении.
  20. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:15
    Несмотря на откровенную халатность, приведшую к трагедии, американские власти, похоже, не планируют наказывать виновных и признать роковую ошибку,

    Ну вот допрыгались с ИИ, и хотят всё свалить на него. А кто применил ИИ, разве не американцы, пора поднять вопрос в ООН о запрещении в военных целях, хотя для америаканцев нет давно ни ООН, ни международных законов и правил. США наглядно показали, разбомбив школу, о своей террористической сущности. И даже не считают себя виновными, Гитлер бомбил мирные города, США и Британия разнесли Дрезден, жгли напалмом Вьетнам. Чем они отличаются ?