CNN: Россия поделилась с Ираном тактикой применения ударных дронов типа Shahed

Россия поделилась с Ираном тактикой применения ударных дронов, утверждает CNN со ссылкой на источник в одной из западных разведок.

Западные издания ни в какую не верят, что Россия не участвует, хотя бы опосредовано, в конфликте на Ближнем Востоке, поэтому придумывают различные сценарии, где обязательно будут фигурировать русские. Масла в огонь подливает тот факт, что Россия сотрудничает с Ираном и не скрывает этого. Поэтому информацию о местонахождении американцев мы Ирану уже передавали, беспилотники поставляли, теперь учим иранцев их применению.



В общем, как сообщает CNN, Россия помогает Ирану совершенствовать тактику применения ударных дронов типа Shahed на основе опыта конфликта на Украине, включая атаки «волнами» и маневры для обхода средств ПВО. Как показывают боевые действия, Иран стал чаще применять ударные дроны, причем действовать они стали намного «умнее». Россия перешла от общей поддержки к конкретике.

То, что раньше было общей поддержкой, теперь вызывает всё большую обеспокоенность. Это включает в себя стратегии наведения БПЛА, которые Россия применяла в Украине.

Ранее сообщалось, что Киев отправил на Ближний Восток своих инструкторов по БПЛА, а также какое-то количество дронов-перехватчиков. Причем это ни у кого вопросов и обеспокоенности не вызвало. А предположения о том, что Россия могла передать тактику применения дронов Ирану, — это такая обеспокоенность, что некоторые западные эксперты ни спать, ни кушать не могут.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 20:07
    ага, и в этом причина что амеры не могут справиться с персами.... wassat
    как они любят сваливать на кого то все свои проколы и свою несостоятельность.... везде происки нашей страны... провал на выборах - русские влезли, наваляли в Афгане - русские помогали талибам, персы отсыпали амерам - русские научили как правильно дронами наваливать....
    прям монстры мы какие то... тогда другой вопрос - а если мы такие могучие - пачиму амеры нас не боятся?????? противоречие.

    зы хотя логика - это явно не для амеров
  2. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 20:11
    А как же не помочь тому, кто помог тебе?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:13
      ну это тоже не для амеров. у них даже скорая - и то платная. нет у них понятия - помощь. есть оказание услуги за плату. это не для их мозгов и менталитета.
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 20:12
    Типа Герань. Чем там делиться? Их все знают. Сначала идут пустышки, затем боевые, можно чередовать. Если есть БПЛА с системой наведения на радар то можно их запустить, подарок для ПВО.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:14
      ..не ну надо же кого то обвинить в причине провала.
  4. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 20:13
    Нужно поделиться Цирконами для авианосцев и эсминцев.
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 20:14
    ЭТО НЕ ДЕЛАЕТ РОССИЮ СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА)))))
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:16
      ну даже если и пояснили персам - так теперь это персидские навыки и умения. ничего амерам не напоминает (я про "украинские" Химеры и Пэтриоты с Ф16) ?
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 20:14
    Надо максимально помогать Иранцам. Может и инструкторов направить, в том числе с производства. Что рассекретить можно.
    И всё отрицать. Ничего не знаем. Только торговля. Мы за мир!
    Дмитрий hi
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:18
      Прально.
      Инструкторов с максимально "персидской" внешностью и ни слова на русском. А чуть что - туристы, отбились от группы.
  7. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 20:14
    Это что ж теперь получается?
    опять русские против украинцев - но на иранской земле?
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 20:14
    Надеюсь это правда и мы помогаем персам в их нелегкой войне с коалицией эпштейна.
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 20:16
    Цитата: Nexcom
    тогда другой вопрос - а если мы такие могучие - пачиму амеры нас не боятся??????

    Патамушта они при помощи ИИ школы с военными базами путают. Задорнов был провидцем!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:19
      да они давно уже даже перед с задом путают, а вы про школы им....