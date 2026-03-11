Генерал КСИР: У нас есть сюрприз для врага - ракеты подводного базирования

5 847 19
Заместитель командующего КСИР генерал Али Фадави заявил о том, что у Ирана для противников припасён ракетный «сюрприз», о котором те даже не подозревают.

По словам Фадави, в ближайшее время КСИР может применить свои новейшие ракеты для поражения целей на контролируемых противником территориях.



В интервью иранскому ТВ иранский генерал заявил, что речь идёт о ракетах, «которые запускаются из-под воды»:

Мы в ближайшие дни их применим.

У Ирана остаются несколько боеспособных подводных лодок, включая ДЭПЛ проекта 887ЭКМ, а также мини-подлодки «Гадир», которые создавались специально для использования в водах Персидского залива. Подводное водоизмещение малых субмарин «Гадир» всего 150 тонн, экипаж – 7 человек. При этом «Гадиры» вооружены крылатыми ракетами, которые могут выпускаться по целям и из подводного положения. Это КР «Наср», способные поражать различные объекты, включая боевые корабли и портовую инфраструктуру противника.

Но называть эти ракеты новейшими сложно, потому что Иран демонстрировал их использование в ходе учений ещё в 2019 году. Или теперь речь идёт о другом ракетном вооружении?

Тем временем в сети появляются кадры прилёта беспилотника по топливному терминалу в оманском порту Салала:



В результате удара терминал был объят пламенем. Примечательно, что сняли и опубликовали в сети эти кадры китайские рабочие.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +9
    Сегодня, 21:13
    Надеюсь, скоро мы узнаем об этом оружии результатах его применения. Удачи и побед, армии Ирана. Ждем...
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +5
      Сегодня, 21:24
      Свежая инфа.
      Иран объявил о секретных подводных ракетах, которые есть только у него и России. Такие ракеты на скорости 100 метров в секунду могут поражать любые суда. Иран пригрозил использовать их в Ормузском проливе.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        -1
        Сегодня, 21:50
        Цитата: Аркадий007
        Свежая инфа.
        Иран объявил о секретных подводных ракетах, которые есть только у него и России

        Советская "галоша" из прошлого тысячелетия- реактивная торпеда "Шквал". Если персы приспособили её для минных заграждений, то пролив закрыть вообще не проблема- на каждый контейнер с торпедой набросать пару сотен контейнеров с черметом и пусть тралят.
        1. Mitos Звание
          Mitos
          0
          Сегодня, 22:16
          О таком надо не заявлять типо я всех напугаю, а применять и топить боевые корабли. Только такое их напугает, а так смех и только.
  2. bambr731 Звание
    bambr731
    +17
    Сегодня, 21:14
    Заместитель командующего КСИР генерал Али Фадави заявил о том, что у Ирана для противников припасён ракетный «сюрприз», о котором те даже не подозревают.

    И зачем озвучил? Испортил сюрприз. Что за мода пошла всё анонсировать?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +13
      Сегодня, 21:19
      Вот именно! Надо было потопить пару лоханок у амеров, а уж потом если невтерпёж и объявлять...
      Весь нежданчик амерам обломали, эээх, персы...
      1. dzvero Звание
        dzvero
        0
        Сегодня, 22:17
        Весь нежданчик амерам обломали

        А может и нет? Может как раз сейчас иранская Kilo уже запустила свои Club-ы (или иранские аналоги) по Пентагону и Белому дому? Ведь написано, что бить будут по территории противника.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 21:39
      bambr731
      Сегодня, 21:14
      И зачем озвучил? Испортил сюрприз. Что за мода пошла всё анонсировать?

      hi А это для того, чтобы было время задуматься тем же АВИКам, кто уже получил по тэблу, типа Абряшки, Форда и жаждущего Буша.
      Бидэ ( штаб Фашингтона ) уже перешли на круглосуточное ношение памперсов и допивают конфискованный у наркокартелей фентанил и подумывают о выпуске Мадуро.
    3. ettore Звание
      ettore
      +1
      Сегодня, 21:51
      Цитата: bambr731
      И зачем озвучил? Испортил сюрприз. Что за мода пошла всё анонсировать?

      Теперь, в современном мире, из любого события принято делать шоу в интернете.
  3. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +12
    Сегодня, 21:15
    Ай да персы , не испугались и продолжают давать достойный отпор американским бесам. Выступают не как жертва способная многозначительно выражать озабоченности и рисовать красные линии а как боец не боящийся контратаковать всеми доступными средствами . Искренее уважение !
  4. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +2
    Сегодня, 21:21
    Ну, как были персы болтуны...!Ну УеПите вражине по самые гланды!Нет сначала Анонс надо сделать...
  5. ssz Звание
    ssz
    +5
    Сегодня, 21:26
    А может деза, дабы противник напрягся
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +5
    Сегодня, 21:29
    Иранцы меня уже приятно удивили, готовлюсь удивиться еще больше.
  7. Šejkpe Звание
    Šejkpe
    -2
    Сегодня, 21:47
    Jestli to není jen PR pro prvomájové atry, pro funkční zbraně další totální selhání napomáhanící leda porážce. Ty měli být utajeně+ beky rozmístěny po celém pobřeží, skrytě vyrazit, zaútočit a zase se ukrýt.
    Když si bez výstřelu nechali zničit PVO a nepoužili mobilní ani ruční střely, jen s občasným odstřelováním okolí dlouho nevydrží. Bohužel jsou sami a ani Čína nedá pár protilodnich aby si zkusila lestli má na to zasáhnout letadlovku.
    Tak-hle to jsou pro UŠáky🐰jen zábavné střelby na bezmocnou zemi a umírají tisíce civilistů. Hnus
  8. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +3
    Сегодня, 21:49
    Север Израиля на 21:00 – многочисленные прилеты. "Хезболла" запустила более 100 ракет, часть из которых достигла целей. Израиль включил усиленный режим военной цензуры.
    https://t.me/boris_rozhin/202335

    Тяжелые иранские ракеты ожидаются ночью. Иран обещал, что меньше тонны пулять больше не будет.
    https://t.me/boris_rozhin/202333
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 21:57
    При этом «Гадиры» вооружены крылатыми ракетами, которые могут выпускаться по целям и из подводного положения.

    Полагаю, скоренько Трамп опять будет Путину звонить. laughing Ну так, общее положение в мире обсудить...
    Интересно, амеры после такой инфы куда-нибудь свою АУГ передвинут? lol
    Как же сладко иранцы амеров троллят. Молодцы!
  10. Fangaro Звание
    Fangaro
    +2
    Сегодня, 22:00
    Генерал КСИР: У нас есть сюрприз для врага - ракеты подводного базирования

    Сюрприз хорош неожиданностью.
    А оглашая заранее... Какой же это сюрприз.
  11. iomoe Звание
    iomoe
    0
    Сегодня, 22:02
    Цитата: bambr731
    Заместитель командующего КСИР генерал Али Фадави заявил о том, что у Ирана для противников припасён ракетный «сюрприз», о котором те даже не подозревают.

    И зачем озвучил? Испортил сюрприз. Что за мода пошла всё анонсировать?

    Именно, собака или лает или кусает.
  12. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 22:04
    Цитата: Аркадий007
    Свежая инфа.
    Иран объявил о секретных подводных ракетах, которые есть только у него и России. Такие ракеты на скорости 100 метров в секунду могут поражать любые суда. Иран пригрозил использовать их в Ормузском проливе.


    Иран выдал государственную и военную тайну двух государств? Вы так искренне думаете?!