«Хизбалла» атаковала Израиль рекордным с начала войны числом ракет и снарядов
Ливанская «Хизбалла» нанесла наиболее массированных ракетный удар по Израилю с начала американо-израильской войны против Ирана и сухопутного вторжения ЦАХАЛ в южный Ливан.
Сообщается о том, что сегодня «Хизбалла» атаковала Израиль не менее сотней ракет. Это рекорд с начала войны. Большая часть из них – реактивные снаряды, которые запускались, судя по всему, из небольших реактивных установок залпового огня.
Известно, что для перехвата ракет, которые летели со стороны Ливана, ПВО ЦАХАЛ использовала различные ЗРК, включая Patriot.
Несколько десятков ливанских ракет и снарядов поразили цели в северной части Израиля. По последним данным, среди целей «Хизбаллы» были скопления израильских военных, поддерживающих из Израиля наземную операцию в Ливане.
Тем временем румынская пресса сообщает, что Бухарест одобрил запрос США на использование базы «Михаил Когэлничану» для размещения средств авиации под продолжение военных действий против Ирана. По последним данным, США выведут на эту базу около 500 своих военнослужащих с баз в Кувейте и ОАЭ, которые ранее были атакованы иранскими дронами и ракетами. Туда же перебросят дополнительные американские самолёты и БПЛА. Учли ли в Румынии тот факт, что иранские ракеты способны доставать и до румынской территории, включая ту самую базу «Михаил Когэлничану»?
