Тысячи тонн топлива выгорели на хранилище Мухаррак в Бахрейне после удара БПЛА
На Ближнем Востоке продолжается противостояния американо-израильской коалиции с Ираном. В качестве одной из ответных мер иранские войска атакуют объекты топливно-энергетического комплекса, используемые в том числе в интересах американской военной машины.
Стало известно о нанесённом огневом поражении очередной нефтебазе Ближнего Востока. Это объект в городе Мухаррак, что в Бахрейне. В результате прилёта дрона нефтебаза была объята пламенем. К настоящему моменту выгорели несколько тысяч тонн углеводородного сырья и произведённого из него топлива.
Ранее, как уже сообщало «Военное обозрение», удар дроном был нанесён по топливному терминалу в порту Салала (Оман). Видео было снято китайскими рабочими:
Это противостояние на Ближнем Востоке вновь привело к тому, что цены на нефть пришли к 100-долларовой отметке. По состоянию на 6:00 мск 12 марта Brent снова преодолевала эту психологическую планку. Вслед за ней в рост идёт и российская марка Urals. На указанный момент времени она торгуется по 98-99 долларов за баррель, что на 40 долларов выше цены, заложенной в российский бюджет.
Горящие НПЗ и нефтехранилища Ближнего Востока добавляют проблем и Трампу, ведь дело не только в цене на нефть, но ещё и в том, что целый ряд военных объектов США в регионе уже начинает испытывать топливный дефицит на фоне очевидной слабой защищённости от ракет и БПЛА.
