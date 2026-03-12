Тысячи тонн топлива выгорели на хранилище Мухаррак в Бахрейне после удара БПЛА

Тысячи тонн топлива выгорели на хранилище Мухаррак в Бахрейне после удара БПЛА

На Ближнем Востоке продолжается противостояния американо-израильской коалиции с Ираном. В качестве одной из ответных мер иранские войска атакуют объекты топливно-энергетического комплекса, используемые в том числе в интересах американской военной машины.

Стало известно о нанесённом огневом поражении очередной нефтебазе Ближнего Востока. Это объект в городе Мухаррак, что в Бахрейне. В результате прилёта дрона нефтебаза была объята пламенем. К настоящему моменту выгорели несколько тысяч тонн углеводородного сырья и произведённого из него топлива.





Ранее, как уже сообщало «Военное обозрение», удар дроном был нанесён по топливному терминалу в порту Салала (Оман). Видео было снято китайскими рабочими:



Это противостояние на Ближнем Востоке вновь привело к тому, что цены на нефть пришли к 100-долларовой отметке. По состоянию на 6:00 мск 12 марта Brent снова преодолевала эту психологическую планку. Вслед за ней в рост идёт и российская марка Urals. На указанный момент времени она торгуется по 98-99 долларов за баррель, что на 40 долларов выше цены, заложенной в российский бюджет.

Горящие НПЗ и нефтехранилища Ближнего Востока добавляют проблем и Трампу, ведь дело не только в цене на нефть, но ещё и в том, что целый ряд военных объектов США в регионе уже начинает испытывать топливный дефицит на фоне очевидной слабой защищённости от ракет и БПЛА.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 06:25
    Красивое попадание...китайцы внимательно все фиксируют.
    Классика применения БПЛА.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 06:57
      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 06:25
      Красивое попадание...китайцы внимательно все фиксируют.
      Классика применения БПЛА.

      hi Местные янки внутри страны сожрут слонов ( партия в бидэ ) на предстоящих выборах за сюрпризы с ценами на бензин и развод на деньги.
      Такое матрасники не прощают даже в семейных отношениях.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +3
      Сегодня, 07:35
      В порту Умм-Каср (Ирак) горят три танкера, связанные с США. Танкеры были атакованы иранскими БЭКами. Среди экипажей есть погибшие и раненые.

      (На счет изображения имею некоторые сомнения)
  2. rocet Звание
    rocet
    +5
    Сегодня, 06:30
    Персам надо хотя бы еще две недели продержаться пока закончатся стратегические запасы нефти у коалиции эпштейна, которые они распаковали недавно
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      -2
      Сегодня, 06:45
      Международное энергетическое агентство (МЭА) включает 32 страны и само по себе оно не имеет никаких запасов нефти - она у членов МЭА. Недельный запас это потому, что своя рубашка ближе к телу. Япония имеет полугодовой резерв нефти, другие страны на 2-3 месяца.
      Поэтому за неделю или даже месяц стратегические запасы нефти у США и других стран не закончатся. Единственно израиль если даже имеет запасы нефти, то иранцы могут их обнулить.
      1. rocet Звание
        rocet
        +5
        Сегодня, 06:52
        415 миллионов баррелей в «стратегическом резерве США»
        делить на
        ~19 миллионов баррелей в день — объём, который сейчас «выпал» с рынка из-за Ирана, причём объём может вырасти, если конфликт пойдёт в более острую форму.

        Получается, что резервов, если Трамп решит их использовать, хватит на примерно:
        22 дня.
        Ну 22 дня. После этого такая ценовая детонация, по сравнению с которой никакой 2022-й и другие кризисы и рядом не стояли.
        1. smart fellow Звание
          smart fellow
          +4
          Сегодня, 07:04
          Ну вы опять не поняли. США не будут спасать мир, а только себя. При этом им своей, канадской, мексиканской и венесуэльской нефти хватает с избытком - они ее экспортируют. Правительство США нажало на МЭА чтобы снизить цены на бензин внутри США т.к. даже если в США нефти много, но американский бизнес все равно поднимет цены на бензин внутри США.
          1. rocet Звание
            rocet
            +1
            Сегодня, 07:18
            Все это вы правильно пишите, но почему же администрация Байдена раздербанила почти вполовину SPR — «стратегический резерв» чтоб бороться с Россией в начале СВО?
            Кстати, а жалко же, что так много нефти потратили на то, чтобы придушить Россию, да?
          2. Младший рядовой Звание
            Младший рядовой
            +2
            Сегодня, 07:28
            Тогда надо признать, что у Трампа на нефтяников влияние отсутствует. Топливо в США уже не хило поднялось, и не демократы и не республиканцы никогда и ничего не смогут сделать транснационалам.
            1. smart fellow Звание
              smart fellow
              +3
              Сегодня, 07:37
              у Трампа на нефтяников влияние отсутствует.

              Он может напечатать денег и дать им. Другого способа нет, цены на бензин он не может устанавливать - тогда его диктатором объявят.
              1. Младший рядовой Звание
                Младший рядовой
                +2
                Сегодня, 07:46
                По хорошему, государство должно присматривать за ценами, тем более на энергетических рынках. Но что-то мало это у кого получается.
        2. Наводлом Звание
          Наводлом
          0
          Сегодня, 07:43
          Цитата: rocet
          415 миллионов баррелей в «стратегическом резерве США»
          делить на
          ~19 миллионов баррелей в день — объём, который сейчас «выпал» с рынка из-за Ирана, причём объём может вырасти, если конфликт пойдёт в более острую форму.

          Получается, что резервов, если Трамп решит их использовать, хватит на примерно:
          22 дня.
          .

          Зачем США своим стратегическим резервом восполнять неполученный объём иранской нефти на рынке?
          Ведь этот объём не предназначался им.
          1. strannik1985 Звание
            strannik1985
            0
            Сегодня, 08:01
            Зачем США своим стратегическим резервом восполнять неполученный объём иранской нефти на рынке?

            Нюансы глобализации, комплектующие для производства, в том числе и оружия, выпускаются по всему миру, дефицит нефти вызывает рост цен для конечного потребителя.
      2. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +4
        Сегодня, 06:53
        Ну это как золотой запас США выкидывать для обрушения цен на золота - эффект будет, на 1-2 недели, потому цена рванет вверх двукратно. И запас стратегический - это совершенно не про 6 месяцев существования на свои в таком же режиме, это из расчета "на критические нужды", плюс до дна его вычерпывать нельзя
        1. smart fellow Звание
          smart fellow
          +1
          Сегодня, 06:59
          Так цена и растет на фоне решений МЭА и заявлений Ирана - забавно, с утра открыл сайт с нефтью онлайн, а она прыжочками скачет вверх. 1 неделя это ни о чем - это в вежливой форме все послали США с этой инициативой.
    2. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      +4
      Сегодня, 06:56
      Цитата: rocet
      Персам надо хотя бы еще две недели продержаться ...
      ну - "на Бога надейся, а сам не плошай !! Это к тому, что расплачиваться по долгам (как-то: "Северные потоки", или захваченные танкеры, или сожжённый в средиземноморье газовоз ...) тоже имеет смысл (!).
      Если "Моссад", равно как "МИ-6" или ЦРУ позволяют себе операции (в.т.ч. и на территориях чужих стран !!) взрывать телефоны и пейджеры, в руках неугодных, расстреливать послов РФ руками "типа фанатиков" (как в Турции и тому подобное), то следует и например "Вымпелу", потрудиться ... Помочь аварийно утонуть какой-то АПЛ королевских ВМС (с виду по небрежности и расхлябанности наркоманско-гейского экипажа)... Да и заводов типа "РЕйнМеталл", или "Локхид Мартин", уже сколько лет без катастрофф, в производственных цехах, и на базах (складах) готовой продукции .... ??! winked
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 07:37
        Прям - да! Но сомнения, что нужные структуры у нас есть.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 06:38
    Цитата: rocet
    Персам надо хотя бы еще две недели продержаться

    Продержатся...в Иране пещер и шахт набитых Шахидами и ракетами полно...недооценили евреи с американцами военный потенциал персов.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 06:45
    А что немецкие "зелёные"(которые боясь выбросов парниковых газов позакрывали у себя ТЭЦ и АЭС) ,ведь выгорание тысячи тонн топлива это ж такой удар по экологии. . .и куда делась Гретта Тумберг,неужели замуж вышла и вместе с мужем теперь просто сидят на диване перед телевизором мирно испуская парниковые газы. . . hi
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +1
      Сегодня, 07:08
      выгорание тысячи тонн топлива это ж такой удар по экологии

      России разогрев климата выгоден. Снижение издержек на отпление, переход районов с рискованным земледелием в стабильные итд.
  5. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 06:49
    Тоже логично - просто тупо лишить матрасов баз, а не как обычно, стрелять только по тому, что стреляет. Заправляешь агрессора - значит воюешь! Есть база агрессора - все по закону - территория агрессора!
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:50
    Тысячи тонн топлива выгорели на хранилище Мухаррак в Бахрейне после удара БПЛА ❞ —

    — Недаром топливо по-другому называется «горючее» ...
  7. Висенте Звание
    Висенте
    +3
    Сегодня, 06:53
    Тем временем ФБР предупредило Калифорнию, что Иран может запустить шахеды на западное побережье страны. Объявлено чрезвычайное положение. Но откуда Карл, с кораблей или с Кубы?
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 07:23
      Цитата: Висенте
      Но откуда Карл, с кораблей или с Кубы?

      Могу сказать по секрету... smile один из секретных тоннелей Хаменеи и Сулеймани прямиком ведёт из Тегерана в Калифорнию и там делает поворот во Флориду.
      Так что не удивляемся появлению Шахидов в Майями и Вашингтоне.
      1. Висенте Звание
        Висенте
        +2
        Сегодня, 07:28
        вон оно чо...для американцев счас точно лучше перебз...ть чем недобз...ть, персы заявили что долг за своего Верховного вернут
        1. Тот же ЛЕХА Звание
          Тот же ЛЕХА
          +2
          Сегодня, 07:31
          Что тут сказать...Нетяньяху посадил Трампа задом на гнездо злющих и кусачих персидских ос.
          Трамп орёт что всех их победил...но они все равно кусаются...вопит... больно же.
          Удивительный человек... request
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +6
    Сегодня, 07:04
    Горящие НПЗ и нефтехранилища Ближнего Востока добавляют проблем и Трампу
    А мне кроме радости не добавляют ничего! wink
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 08:01
    Красивый факел. Пожарные заливать пытаются. Одним брансбойтом с водой. Там пока весь этот РВС дотла не выгорит, бесполезно. Не специалист, но ГСМ водой гасить бесполезно. Может пеной какой. Вода ГСМ разобраться, они при такой температуре в другом месте загорится. ИМХО.
    ЗЫ: Подумалось, что амеры близкие родственники эстонцев. Я не про национальность, а нацию вообще.
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 08:03
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Что тут сказать...Нетяньяху посадил Трампа задом на гнездо злющих и кусачих персидских ос.
    Трамп орёт что всех их победил...но они все равно кусаются...вопит... больно же.
    Удивительный человек...

    laughing 5 баллов. Спасибо. Скрасили утро. Ржал на всю квартиру. winked Кста, Трамп уже почти победил и операция идет с опережением графика, а Нетаньяху не доволен ходом и скоростью движения боевых действий. Залет, они не договорились чего вместе врать. tongue