«Бум»: китайский моряк оценил удар по базе США в Фуджейре и бессилие Patriot

8 243 30
«Бум»: китайский моряк оценил удар по базе США в Фуджейре и бессилие Patriot

В ночное время суток иранские войска нанесли удары по целому ряду объектов США и Израиля в регионе. Несколько иранских ракет были нацелены на американскую военную базу в Фуджейре.

Китайские моряки, находясь на судне, зафиксировали то, как с территории военного объекта по иранским ракетами работал ЗРК Patriot. Однако ни одна из выпущенных по базе ракет «Пэтриотом» перехвачена не была.



Комментарий китайского моряка во время одного из прилётов короток и понятен:

Бум.



Соответственно, можно говорить о том, что использование Patriot даже в режиме «пулемёта» не способно со сколько-нибудь значительной эффективностью перехватывать иранские ракеты.

Также в ночное время суток Иран и «Хизбалла» нанесли одновременно удары по объектам на территории Израиля. Сообщается, что как минимум 12 ракет поразили цели. Помимо ракет использовались и БПЛА для ставшей традиционной перегрузки ПВО,

Напомним, что накануне в Иране заявили о подготовке к новому «сюрпризу» для врага. По словам одного из генералов КСИР, это ракеты, которые могут запускаться из подводного положения.
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +18
    Сегодня, 06:47
    Красота))) Только в кадре 12*4 - почти полтос лямов от балды в небо и по шапке в итоге! Чтоб вы вечно так воевали laughing
    1. K._2 Звание
      K._2
      +11
      Сегодня, 06:54
      Патриот это сплошной маркетинг, голливуд)
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +2
        Сегодня, 07:11
        Если бы только Пэтриот))) Там все ВПК - И ТААД, и Эгида, и Замволт, и Абрам с Жабелином и Ф-35)))
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +9
      Сегодня, 07:11
      Foggy Dew
      Сегодня, 06:47
      Красота))) Только в кадре 12*4 - почти полтос лямов от балды в небо и по шапке в итоге! Чтоб вы вечно так воевали laughing

      hi Как такое вообще возможно, рыжего лохотронщика из Фашингтона и высокотехнологичных янки разводят на бабки страна, которая десятилетиями находится под санкциями, как и КНДР.
      Победы иранскому народу ИРИ, смерть сионистам и агрессорам-террористам янки.
      Yankee, go home! am
      Вместе победим!
      am
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +4
        Сегодня, 07:14
        Правильная реакция на любые действия Фашингтона:
        * Смотреть
        * Молчать
        * НЕ РЖАТЬ!!!
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +4
          Сегодня, 07:19
          Foggy Dew
          Сегодня, 07:14
          Правильная реакция на любые действия Фашингтона:
          * Смотреть
          * Молчать
          * НЕ РЖАТЬ!!!

          hi После Вьетнама, Афганистана и нынешней ИРИ пусть утрутся своими хотелками.
          За нами правда, а в правде — сила, а значит, победа! Победа будет за нами!
          am good drinks
  2. Висенте Звание
    Висенте
    +2
    Сегодня, 06:54
    Из последнего: Иран продемонстрировал видео где подземные туннели, полностью заполненные высокоскоростными беспилотными катерами, противокорабельными ракетами и морскими минами.
    А несколько часов назад Трамп заявил, что в Иране почти нет объектов для бомбардировок
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +13
    Сегодня, 06:56
    Очень зрелищно! Еще недели две таких ежедневных атак и агрессоры "поплывут". Здесь главное не дать им передышку и не купиться, как наше руководство (Стамбулы, Мински), на псевдо переговорные процессы.
    1. Симаргл Звание
      Симаргл
      0
      Сегодня, 07:31
      Здесь главное не дать им передышку и не купиться, как наше руководство
      Есть некоторая вероятность, что Эрдоган ввяжется: ему нужен кусок пирога, а если просто болтать - много не оттяпать.
      1. strannik1985 Звание
        strannik1985
        +1
        Сегодня, 07:34
        если просто болтать - много не оттяпать.

        Турция и так хапнула кусок больше рта, в прошлом году пехотная бригада "Голани" под Дамаском отметилась, не спецназ какой. Без экономической и военной силы Эрдоган новым куском просто подавится.
      2. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        0
        Сегодня, 07:59
        Цитата: Симаргл
        Есть некоторая вероятность, что Эрдоган ввяжется:
        Эта вероятность нулевая - Эрдоган на Израиль не попрет реально, при Трампе
  4. Raw238 Звание
    Raw238
    +4
    Сегодня, 06:56
    И вот этим чудом, как укрорейх заявляет, сбивает наши кинжалы и искандеры!? laughing laughing
    1. vadson Звание
      vadson
      +4
      Сегодня, 07:03
      я вообще не понимаю, какого болта они пытаются сбить баллистику на финальном участке? у патриота зона действия 3 км?
      1. dnestr74 Звание
        dnestr74
        +1
        Сегодня, 07:13
        Скорость падает на финишном участке, радар наводит, на более высоких участках траектории, где скорость цели выше, видимо не наводится. Я так понимаю.
      2. MCmaximus Звание
        MCmaximus
        0
        Сегодня, 07:44
        Ну, а сколько он в высоту берет? Км 15?
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 07:03
    Также в ночное время суток Иран и «Хизбалла» нанесли одновременно удары по объектам на территории Израиля
    Как там небритые чуваки в тапках? Почему молчат?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:55
      Цитата: Schneeberg
      Как там небритые чуваки в тапках? Почему молчат?

      Зачем говорить? Надо просто молча делать свое дело. Пусть дела говорят, а не слова.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 07:04
    Не знал что у "Patriot" есть пулемётный режим стрельбы.Жаль что в игре "Танки" у "арты" нет такого режима стрельба как у "Patriot". . . soldier
  7. maxxavto Звание
    maxxavto
    +3
    Сегодня, 07:13
    штатно Патриот стрелял - у них идет 4 ракеты на цель, но КАК ВСЕГДА не попали, страшно представить расход ракет если иранцы волнами ракеты запускают - наверно салют прям
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 07:15
    Какой еще пулемет? Обычный ЗРК минометного типа. Правда дороговат он для миномета.
    1. Наводлом Звание
      Наводлом
      +1
      Сегодня, 07:40
      Цитата: Младший рядовой
      Какой еще пулемет? Обычный ЗРК минометного типа. Правда дороговат он для миномета.

      Всё-таки правильнее говорить о миномётном старте ракет, а не о ЗРК миномётного типа.
  9. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    0
    Сегодня, 07:36
    Похоже, что небо тех стран где ПВО состоит из американского оружия открыто. А они с нами дерзко необъявленную войну ведут. Давно пора их на место поставить, благо есть чем.
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 07:44
    Красиво то как в ночном небе эта перестрелка выглядит.
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 07:44
    Цитата: maxxavto
    штатно Патриот стрелял - у них идет 4 ракеты на цель, но КАК ВСЕГДА не попали

    В самом начале видео 5 ракет в молоко против 1 ракеты ИРИ. Красотища! Полагаю, любители покупать Патриот локти кусают))
    У 404 давно видео красивее было, там 32 ракеты пытались Циркон сбить. Прям салют устроили. laughing "-"32 ляма зелени за 30 секунд. laughing
  12. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 07:44
    Сколько уже писал, пэтриот - устаревший музейный экспонат и у американцев пока нет нормальной системы пво. Возможно таад неплох, нет доступных и убедительных данных о применении в условиях боевых действий, но его специфичность и цена не позволяют рассматривать его как рабочую лошадку для защиты от воздушных угроз.
  13. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:50
    ❝ Комментарий китайского моряка во время одного из прилётов короток и понятен:
    Бум ❞ —

    — Если перевести на русский, небось запикают ...
  14. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 08:01
    Вождь индейского племени приходит... ну, скажем, в паспортный стол. И заявляет:
    — Я хочу поменять своё длинное имя на короткое. Мне русские туристы посоветовали.
    — Хорошо. Как вас зовут?
    — Зоркий Сокол, Стрелой Падающий С Неба На Свою Жертву И Поражающий Её!
    — ОК. А как вы хотите зваться?
    — Бум! (цензура)
  15. Geosun Звание
    Geosun
    0
    Сегодня, 08:02
    А кто подскажет, почему в конце пути иранская ракета так замедлилась, ведь должно быть наоборот. И как поражает пэтриот- в лоб или осколками. В лоб как-то глупо сбивать. Если осколками, то, скорее всего, они ракету все-таки сбили и падали уже обломки. от этого и скорость упала.
  16. Роман RUS Звание
    Роман RUS
    0
    Сегодня, 08:03
    Судя по видео, подонки из-за океана разработали новый вид вооружения - миномёт зенитный очень дорогой!
    Стоит очень дорого, стреляет красиво. Эффективность не оценивалась, т.к. не для этого его эти твари его придумали.
    Главное продажи. А если не будут брать, то тогда это изгои/террористы/нарготорговцы и т.д., т.е. которых надо срочно побомбить.
  17. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 08:05
    Патриоты выпущены в богатой капиталистической стране во времена, когда эта страна считала себя гегемоном. Своих целей производители и лоббисты на них вполне достигли - украдены сотни миллиардов. Насчет эффективности никто не заморачивался - инженеры тратят деньги, которые ж можно украсть! Так что и инженеры были дешевле дешевого, и то на них беспощадно экономили.
    Ничего неожиданного Патриоты не показали. Все так и должно быть.