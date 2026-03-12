«Бум»: китайский моряк оценил удар по базе США в Фуджейре и бессилие Patriot
8 24330
В ночное время суток иранские войска нанесли удары по целому ряду объектов США и Израиля в регионе. Несколько иранских ракет были нацелены на американскую военную базу в Фуджейре.
Китайские моряки, находясь на судне, зафиксировали то, как с территории военного объекта по иранским ракетами работал ЗРК Patriot. Однако ни одна из выпущенных по базе ракет «Пэтриотом» перехвачена не была.
Комментарий китайского моряка во время одного из прилётов короток и понятен:
Бум.
Соответственно, можно говорить о том, что использование Patriot даже в режиме «пулемёта» не способно со сколько-нибудь значительной эффективностью перехватывать иранские ракеты.
Также в ночное время суток Иран и «Хизбалла» нанесли одновременно удары по объектам на территории Израиля. Сообщается, что как минимум 12 ракет поразили цели. Помимо ракет использовались и БПЛА для ставшей традиционной перегрузки ПВО,
Напомним, что накануне в Иране заявили о подготовке к новому «сюрпризу» для врага. По словам одного из генералов КСИР, это ракеты, которые могут запускаться из подводного положения.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация