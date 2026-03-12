Нанесён удар по танкеру США в Басре, проведена кибератака на жд Израиля

Иранские медиа заявляют о том, что кибератаке подверглась система управления железными дорогами Израиля. В результате атаки движение железнодорожных составов с техникой и личным составом ЦАХАЛ было затруднено.

В частности, сообщается о проблемах с железнодорожным транспортом на севере страны – в направлении границы с Ливаном, а также в направлении пустыни Негев. Там, как известно, расположен израильский ядерный центр Димона.

Карта железных дорог Израиля со станциями:



В Израиле подобного рода иранские сообщения не комментируют.

На таком фоне поступают сообщения об ударе по очередному американскому танкеру. На этот раз танкер, заполненный сырой нефтью, находился в иракском порту Басра. Против него был использован безэкипажный катер, который ударил в один из бортов танкера, что вызвало взрыв и пожар. Тушение танкера пока не осуществляется. Надо полагать, ввиду полной бессмысленности процесса.



СМИ Ирака:

Операции на нефтяных терминалах иракских портов полностью остановлены.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +10
    Сегодня, 07:46
    Это просто праздник какой то.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 07:56
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Речь уже идет о трех атакованных танкерах. А возможно о четырех. Ранее сообщалось о трех горящих танкерах в порту Умм-Каср (Ирак).

      А вот совсем свежее:
      Контейнеровоз, находившийся в 60 км от Дубая, был поражён неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар — Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 07:57
      В результате атаки движение железнодорожных составов с техникой и личным составом ЦАХАЛ было затруднено.

      О как! winked Персы заботятся о безопасности евреев при движении на ж/д.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:01

      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 07:46
      Это просто праздник какой то.

      hi Кто-то за селёдочной Атлантической лужей каждый день заявляет о какой там по счёту победе?
      А горящие военные базы янки и их танкера вместе с сионистскими реально доказывают обратное.
      Ночные и дневные кошмары сионистов и матрасников ещё впереди, терпеливо ждЁм"с.
      Победы иранскому народу над коалицией махрового сионистского Эпштейна!
      am
    4. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 08:08
      У других. Кто не боится отвечать и кому нечего терять. А не ждёт переговоров с партнёрами
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 07:55
    Через пару недель США с Израилем взмолятся о пощаде, но не в такой открытой форме. Пока кто-то жрал гамбургеры с мацой и наслаждался жизнью, персы, затянув пояса, клеили ракеты с БЭКами.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:56
    ❝ В Израиле подобного рода иранские сообщения не комментируют ❞ —

    — Такие сообщения комментировать – только портить ...
  4. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 07:57
    Слишком ВО зациклилось на Ближнем Востоке, а что у нас в ближнем зарубежье...Мы же не в америке, чтобы отвлекать нас какими-то кибератаками от файлов Эпштейна
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 08:09
      Народ в России уникальный. За все переживает. Даже за Гренландию. У других народностей такого не замечал.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:58
    Интересно кто сегодня формирует цену на нефть ,Трамп с рапечатыванием страт резерва нефти или иранцы с Шахедами?
  7. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 08:01
    Вот так поворачиваются дела, когда США противостоит полноценное государство с решительными властями. Очень непривычная для них ситуация. Иранцы - молодцы. Гадаю, не случится ли добротный теракт в Румынии, чтоб подумали, стоит ли предоставлять США аэродромы...
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 08:02
    Я уже писал в комментарии к другой статье, что если так пойдет, то недели две таких ежедневных атак и агрессоры "поплывут". Здесь главное не дать им передышку и не купиться, как наше руководство (Стамбулы, Мински), на псевдо переговорные процессы. Первыми сольются американцы, под предлогом - "мы побели, у Ирана флота нет, ракетные заводы разрушены и т.п. т.д.". Оно и понятно, легкой прогулки не получилось, планы быстрой победоносной войны провалились и каждый день делает их положение хуже предыдущего. Израилю понятно сливаться не куда и он останется один на один с очень разъяренным противником, который явно прощать ему ничего не намерен. Что будет в этой ситуации делать Израиль не ясно. А если честно мне на его дальнейшую судьбу до фени, пусть рассчитается за убийства сотен тысяч безвинных людей.
  9. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 08:03
    В Израиле подобного рода иранские сообщения не комментируют.

    "В зобу дыханье сперло!!" laughing
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:07
    Против него был использован безэкипажный катер, который ударил в один из бортов танкера
    О! Наконец-то и БЭКи пошли в ход! Иран показывает всем, как нужно воевать!
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 08:09