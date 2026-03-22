Развитие БЭВ «Ратник»
Военнослужащие в экипировке «Ратник» ранней версии. Парад Победы 2022 г.
В первой половине десятых годов в строевых частях российской армии началось внедрение новейшей боевой экипировки военнослужащего (БЭВ) «Ратник». За счёт внедрения нового обмундирования, различных приборов и современного вооружения удалось существенно улучшить все основные показатели частей и подразделений. Кроме того, «Ратник» неоднократно улучшался с использованием новых технологий и разработок, а также с учётом опыта эксплуатации.
Первые этапы
Следует напомнить, что разработка новой БЭВ для сухопутных войск велась с конца двухтысячных годов. В начале десятых промышленность представила готовый комплект «Ратник», и тогда же он прошёл необходимые испытания, в т.ч. на базе строевых частей. В первой половине десятилетия изделия из состава новой БЭВ довели до серийного производства, и экипировка начала массово поступать в войска.
Параллельно с запуском серии шли первые работы по улучшению «Ратника». Так, продолжалась разработка нового стрелкового оружия для включения в БЭВ, совершенствовались отдельные компоненты и т.д. К концу десятилетия это привело к появлению т.н. второго поколения экипировки. Оно принципиально не отличалось от базовой версии, но имело ряд важных преимуществ.
Военнослужащие-участники спецоперации на параде 2025 г. Снаряжение соответствует актуальной версии «Ратника»
На рубеже десятилетий стало известно о следующей крупной модернизации БЭВ. В состав «Ратника-3» планировалось включить ряд принципиально новых компонентов, упрощающих выполнение разных задач. При отсутствии затруднений, такую экипировку предполагалось принять на снабжение к середине двадцатых годов и внедрять параллельно с использованием «Ратников» первых версий.
Пути развития
Пожалуй, самым заметным нововведением на первых этапах развития «Ратника» стала замена штатного стрелкового оружия. В качестве основного личного оружия изначально в состав БЭВ входил автомат АК-74М. В дальнейшем его дополнили новыми прицельными приспособлениями, а затем заменили новым АК-12.
В своё время разработка нового автомата для нашей пехоты столкнулась с определёнными трудностями и заметно затянулась. Однако в итоге все проблемы решены, и стрелки получили новое оружие с улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Кроме того, продолжилось развитие темы «обвеса» для автоматов и пулемётов.
Один из вариантов комплекта «Ратник»
Постепенно совершенствовалась штатная электроника экипировки. В первую очередь, речь шла об улучшении серийных изделий с учётом опыта эксплуатации в войсках. Также разрабатывались новые средства связи, тактические системы и т.д. Следует отметить, что ввиду сложности и дороговизны электроника поступала в строевые части в течение достаточно долгого периода. Однако уже сам факт её получения положительно влиял на боеспособность подразделений.
Также совершенствовалось обмундирование и экипировка. На этапе испытаний и ранней стадии внедрения поступали жалобы на качество или конструкцию отдельных элементов формы, обуви и т.д. Постепенно Минобороны и промышленность исправляли эти недочёты.
Новые вызовы
В феврале 2022 г. российская армия начала Спецоперацию по защите Донбасса. В связи с этим она получила возможность опробовать актуальную БЭВ в рамках полномасштабной военной операции, а также получить все связанные с нею преимущества. Наработка полезного опыта значительно ускорилась, что стало дополнительным положительным фактором.
В ходе боевых действий военнослужащие выражали желание получить в дополнение к штатной экипировке дополнительные средства и системы. Они приобретали необходимые изделия самостоятельно или получали их от волонтёрских организаций. Схожим образом к своему оснащению подходили добровольцы и мобилизованные. Готовясь к отправке на фронт, они самостоятельно формировали собственную экипировку.
Таким образом, в краткие сроки в армии образовалась разунификация по БЭВ. В эксплуатации одновременно были штатные комплекты «Ратник» в разном исполнении, стандартные БЭВ с нештатным дополнением или самостоятельно собранные экипировки. Отсутствие единообразия накладывало известные ограничения и создавало трудности. В то же время, появилась возможность оценивать и сравнивать различные изделия в условиях зоны боевых действий.
Не позднее второй половины 2022 г. Минобороны сделало первые выводы и начало дорабатывать штатную армейскую БЭВ. По известным данным, за прошедшее время ведомство неоднократно обновляло комплектацию «Ратника», внедряло новые подходы и т.д.
Актуальные решения
Первые существенные нововведения начали централизовано внедрять к концу 2022 г. К наступлению зимы начались поставки нового термобелья и верхней одежды на основе мембранных технологий. Это значительно улучшило комфорт службы и решения задач в холодное время года. Параллельно шло улучшение и других предметов обмундирования для иных сезонов.
Снайпер-наводчик с нестандартным составом снаряжения, подобранным индивидуально
Заметным образом изменилась стандартная обувь. Ранее использовались высокие ботинки традиционного армейского облика из кожи или схожих материалов. Опыт их использования показал возможность и необходимость внедрения других материалов, таких как кордура. Также изменились технологии производства и т.д. Результатом этого стали ботинки новых типов, сочетающие удобство и надёжность. Кроме того, на десятки процентов сократилась их масса.
Заметным образом за последние годы изменились средства защиты. Например, штатный бронежилет 6Б45 из состава БЭВ «Ратник» прошёл несколько доработок, которые улучшили его эксплуатационные качества. В частности, появилась возможность быстрого сброса в экстренной ситуации.
Затем появились новые варианты защиты в виде жилетов-плитников с возможностью установки подходящих защитных элементов. В свою очередь, в защите вместе с металлом и керамикой или вместо них используется сверхвысокомолекулярный полиэтилен. При требуемых параметрах защиты, такие жилеты на 20-40 проц. легче традиционных конструкций.
Бронешлем 6Б47 тоже дорабатывается и улучшается. Уже в 2023-24 гг. изменилась конструкция подтулейного устройства, улучшившая удобство длительного ношения. Затем на шлеме появились крепления для дополнительных устройств.
Оператор БПЛА в современном зимнем обмундировании
Несмотря на все трудности, продолжалась разработка проекта «Ратник-3». В 2024-25 гг. в опытную эксплуатацию начали поступать отдельные элементы такой БЭВ. В первую очередь, в войсках появились электронные приборы — средства навигации, связи и т.д. В ближайшем будущем может начаться эксплуатация и более сложных компонентов экипировки.
На фоне изменения существующих изделий и создания новых имели место более крупные изменения фундаментального характера. Так, в 2022 г. на уровне руководства страны было принято решение о полном переходе на снаряжение и экипировку отечественного производства. Это известным образом упростило закупки и поставки, а также ускорило систематизацию опыта и улучшение изделий.
Активно внедряются новые материалы и технологии изготовления. За последние годы промышленность освоила выпуск обмундирования из новых тканей, применяются защитные пропитки материала и т.д. Заметный прогресс получен в области средств защиты.
Шлем из состава БЭВ «Ратник» с дополнительными устройствами
Планы на будущее
В прошлом Минобороны и соответствующие организации промышленности строили планы дальнейшего развития отечественных БЭВ. Речь шла об очередных модернизациях «Ратника», а также о создании новых аналогичных экипировок с улучшенными параметрами, расширенной комплектацией и т.д. По объективным причинам, реализацию таких планов пришлось отложить на некоторое время.
Тем не менее, работы не останавливались, и в обозримом будущем ожидается внедрение их результатов. Сообщается о возможном начале войсковых испытаний экзоскелетов, облегчающих передвижение или работу с грузами, о разработке новой электроники и т.д.
Существующую систему «Ратник» планируют дополнить новыми устройствами в ближайшие месяцы или годы. Затем возможен запуск новых аналогичных проектов. Тем не менее, существующая сейчас БЭВ, активно используемая армией, в целом соответствует ставящимся задачам. При этом не исключается необходимость её дальнейшей доработки и совершенствования — и такие меры принимаются фактически непрерывно.
Информация