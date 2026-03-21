Два памятника… чайкам!
Памятник чайке в Лондоне
Второзаконие, 14:15
Памятники животным. В Лондоне имеется необычный памятник: самые разные животные, изображенные на нем, как оказалось, участвовали в войнах Хомо сапиенс и в благодарность за свою неоценимую помощь получили этот монумент. На нем есть и надпись, и лично меня она трогает до глубины души: «У них не было выбора».
Впрочем, кроме этого памятника благодарное человечество наставило животным превеликое множество памятников. В романе Сергея Снегова «Люди как боги» в будущей столице человечества есть памятник корове. На нем надпись: «Кормилице людей. Благодарное человечество». Только вот сегодня памятники корове есть и без привлечения научной фантастики. А еще есть памятники слону, комару (!) с жалом калибра 12,7 мм, волкам и собакам, оленям, голубям, дельфинам, жабам (!), зайцам, гусям, жуку-долгоносику и, конечно же, домашним кошкам. Больше всего их, наверное, в Санкт-Петербурге, но есть и в Москве. По всему свету стоят памятники самым разным «братьям нашим меньшим», и у каждого из них своя история. У какого-то памятника совсем короткая – захотел человек поставить памятник, деньги были, возможность была, вот он его и установил. Но были и есть такие памятники, которые связаны с важными историческими событиями. И вот сегодня о двух таких памятниках мы и расскажем…
Памятник чайке в США
Первый из них — это исторический монумент, расположенный к востоку от Зала собраний на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, в штате Юта. Памятник был создан художником Махори Янгом, а увековечивает он событие 1848 года, когда чайки были замечены за поеданием сверчков, уничтожавших урожай мормонов, после молитв о божественном вмешательстве в борьбу с этими насекомыми. Это событие упоминается как чудо чаек в культуре Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Поставили его в 1913 году, и он стал первым монументом, посвященным птицам в США.
Ну а началось всё с того, что в 1848 году мормоны, или Святые последних дней, обосновались в штате Юта и провели свой первый весенний сев в Долине Солёного озера. Когда урожай созрел, на посевы набросились сверчки и стали уничтожать целые поля. Урожай удалось спасти, когда поселенцы обратились к Богу с молитвой о помощи. Считалось, что их молитвы были услышаны, когда на сверчков стаи местных чаек набросились. Это событие в народе назвали «чудом с чайками», и благодарные Святые последних дней помнят о нём как о чуде даже и сегодня.
Идея памятника в честь этого чуда пришла в голову Джорджу Э. Карпентеру, редактору Deseret News, после того как изображение чайки появилось в рождественском выпуске газеты 1907 года. Проект был создан за десять дней, а уже осенью того же года на ярмарке штата Юта был представлен и макет этого памятника.
Интересно, что у местной церкви на памятник денег не нашлось. Пока обсуждался вопрос о возведении памятника, предлагалось несколько мест для его установки, в том числе на Темпл-сквер и в Либерти-парке. Но тут его созданием заинтересовалась местная Ассоциация промышленников и торговцев, и в 1908 году начала сбор средств на его создание. Несколько лет спустя, отчаянно нуждаясь в работе, скульптор Янг снова обратился к церковному руководству с просьбой профинансировать проект. На этот раз его просьба была удовлетворена, и в июле 1912 года церковь подписала контракт на создание памятника, который планировалось установить на Темпл-сквер.
Местом для его установки было выбрано место рядом с Залом собраний, где открытое пространство могло бы стать лучшим фоном для памятника, и церковные руководители одобрили этот выбор. В июне 1913 года были установлены восемь гранитных блоков, из которых состояли основание, колонна и капитель памятника. Гранитные блоки были привезены из карьера в Маунт-Эйри, Северная Каролина, и весили 30 000 кг.
1 октября 1913 года состоялось торжественное открытие памятника под председательством епископа Нибли. На церемонии присутствовало около 5000 человек. Перед открытием три американских флага скрывали чаек на вершине памятника и бронзовые панели на постаменте. В 10:50 президент церковного Общества помощи развязала шнуры, удерживавшие флаги, и собравшаяся толпа увидела произведение искусства. Миссис Уэллс, которой в 1848 году был 21 год и которая была свидетельницей чуда, после открытия мемориала произнесла короткую речь. Затем собравшимся представили художника-автора монумента, после чего президент церкви Джозеф Ф. Смит обратился к собравшимся и произнёс молитву посвящения. Затем Мормонский Табернакальный хор исполнил «Юта, мы любим тебя», после чего церемония завершилась всеобщим благословением.
Когда памятник только установили на Темпл-сквер, он был окружен водоемом, в котором плавали кувшинки и золотые рыбки. Золотые рыбки, запертые в водоеме, стали легкой добычей для живых чаек. Птицы регулярно вылавливали рыбок, поэтому в 1944 году их заменили на более крупных радужных форелей. Неизвестный злоумышленник или злоумышленники несколько раз кормили форель отравленной пшеницей, и в конце концов рыбу из пруда убрали.
Понятно, что в бассейн люди стали бросать монеты. В течение многих лет их периодически собирали и передавали в дар церкви для близлежащей детской больницы. В 2008 году бассейн заменили каскадным фонтаном. В начале 2024 года весь монумент был временно убран с Храмовой площади, чтобы провести работы по благоустройству в рамках многолетней реконструкции площади и храма в Солт-Лейк-Сити. Когда в конце того же года монумент вернули на место, бассейн заменили клумбами, а позолоту со скульптуры чайки на вершине монумента убрали.
Однако, наверное, более интересным для читателей ВО будет второй памятник чайке, который находится в Англии, в Лондоне, на одной из его площадей. Чайка — обычная серебристая чайка, которых на морском побережье Великобритании всегда было полным-полно. И чем же таким она заслужила себе этот памятный монумент? Какого жука или сверчка съела? Оказывается, ни то, и ни другое. Просто серебристые чайки самым активным образом участвовали в годы Второй мировой войны в обороне Британии от германских подводных лодок.
А было так, что в 1940 г. англичане проигрывали немцам подводную войну в окрестностях своего острова и прежде всего в проливе Ла-Манш. Дошло до того, что между Англией и США 2 сентября 1940 года подписано соглашение, согласно которому 50 эсминцев ВМС США были переданы Королевскому военно-морскому флоту в обмен на права на земельные участки на территории британских владений. Противолодочных кораблей решительно не хватало, и пришлось отдавать «базы за корабли». И тут на помощь военным пришли орнитологи.
Они заявили, что тот же Ла-Манш и другие прибрежные районы — это обиталища несметного количества серебристых чаек. А они очень прожорливы, кормятся весь световой день и, что самое важное, различают объекты под водой на глубине 30-40 метров. А раз так, то вполне можно было попытаться использовать их в качестве живых детекторов германских субмарин, что и было сделано.
А дальше в районы, где чаще всего действовали германские подлодки, вышли подводные лодки британских ВМС. Через люки для выброса отходов они регулярно выбрасывали корм для чаек, который всплывал на поверхность и привлекал их внимание. Чайки быстро сообразили, что если следовать за движущимися под водой объектами, рано или поздно можно будет без труда пообедать. И терпение их обычно бывало вознаграждено!
Потом англичане свои подлодки из пролива и других прибрежных районов убрали, но разделили все эти акватории на множество пронумерованных квадратов, а по берегам разместили множество постов наблюдателей с биноклями. Понятно, что германские субмарины корма чайкам не выбрасывали, но чайки-то ведь этого не знали и… кружились над вражескими лодками, идущими под водой. Наблюдатели с берега замечали, что над таким-то квадратом кружатся чайки, и… тут же сообщали об этом «куда надо». Тотчас по получению сообщения, что «над квадратом Х10-Z12 кружатся чайки», как в указанный район вылетал самолет-бомбардировщик и сбрасывал на место их скопления глубинные бомбы.
Потери среди германских подлодок сразу же резко возросли. Причем, даже если лодка после атаки и не была потоплена, она чаще всего получала повреждения и вынуждена была возвращаться для ремонта на базу. В чем причина столь успешных действий британцев, немцы так до самого конца войны и не догадались. Вроде бы лодка идет на глубине под водой, шума винтов вражеских кораблей не слышно, и вдруг рядом с тобой начинают рваться глубинные бомбы…
Ну а англичане регулярно посылали свои субмарины кормить чаек, чтобы у них выработался стойкий рефлекс на любое подводное судно! Только в 1947 году один из участников «Операции «Чайка»» рассказал о ней в печати, после чего сначала на берегу пролива, а затем и в Лондоне был поставлен памятник чайке серебристой.
