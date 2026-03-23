Подводные спасатели
Вопрос спасения подводных лодок и их экипажей стал актуальным с момента создания субмарин. За последнюю сотню лет в мирное время погибло не менее 229 лодок. Первая катастрофа в истории отечественного подводного флота произошла 16 июня 1904 года – затонула ПЛ «Дельфин», при этом погибли 25 из 37 подводников. Только после Второй мировой войны ВМФ СССР и России потерял 11 ПЛ.
Долгое время спасти экипаж можно было только с небольших глубин путем свободного всплытия подводников с выходом методом шлюзования через торпедные аппараты или аварийно-спасательные люки, или путем подъема самой лодки.
Новый способ спасения подводников сухим способом был предложен в начале 1930-х годов в США капитаном 3-го ранга Р. Маккенном (МсСаnn). Им был разработан спасательный колокол, который опускали на тросе с надводного судна на комингс-площадку аварийно-спасательного люка подводной лодки, и аппарат присасывался к нему. Затем люки колокола и лодки открывались, и подводники покидали субмарину «не замочив ног».
Спасательный колокол Маккенна
Впервые случай испытать спасательный колокол по назначению представился в мае 1939 года, когда с его помощью удалось спасти 33 моряков с затонувшей SS-192 «Squalus».
Спасательный колокол Маккенна на борту спасательного буксира «Falcon» в ходе спасения моряков с затонувшей SS-192 «Squalus»
Однако все вышеупомянутые способы спасения очень зависели от погодных условий и были неприменимы уже при незначительном волнении.
Во время Второй мировой войны в СССР из США по ленд-лизу был поставлен спасательный колокол Маккенна. На его основе в 1956 году был создан первый советский колокол СК-57. В последующие годы были созданы более совершенные образцы, в том числе СК-527 с рабочей глубиной 500 м. В 1960-е годы появились спасательные подводные аппараты.
Еще в 1946-1957 годах разрабатывались проекты переоборудования в спасательные подводные лодки типа «Щ» и более новых проектов 633, 613. В 1961 году на заводе «Красное Сормово» по разработанному ЦКБ-112 проекту 666 для спасения экипажей аварийных ПЛ была переоборудована лодка «С-63» проекта 613. Спасение подводников могло производиться с глубины до 120 метров как «сухим» способом с помощью спасательного аппарата (управляемого подводного снаряда – УПС), так и «мокрым» – с помощью водолазов. При этом спасательная ПЛ находилась в подводном положении. Одним из основных преимуществ данного метода являлась независимость спасательных операций от погодных условий.
Спасательная лодка «С-63» с УПС на борту
При «сухом» способе УПС, способный принять трех подводников с аварийной лодки, поочередно садился на комингс-площадки люков обеих лодок. Для «мокрого» способа использовалось специально разработанное водолазное снаряжение СВ-СПЛ и размещенная вместо части торпедных аппаратов барокамера, служившая для декомпрессии водолазов и спасенных подводников.
В 1962 году начались экспериментально-эксплуатационные испытания переоборудованной лодки совместно с построенным на «Красном Сормово» УПС. Впервые в мире из одной лодки в другую «сухим» перешел капитан-лейтенант А. И. Никитинский. Из-за сложности доводки СВ-СПЛ его стали использовать на лодке только с конца 1965 года. Всего было произведено 56 спусков тройками водолазов на глубины 15, 20, 40, 60, 80, 100, 120 метров.
21 декабря 1962 года при попытке использования глубоководного гелио-кислородного водолазного снаряжения ГКС-3М из-за грубой ошибки экипажа погиб водолаз.
После проведенной во второй половине 60-х годов очередной модернизации по проекту конструкторского бюро № 112, «С-63» использовалась для экспериментов по длительному пребыванию людей в барокамере лодки в гелио-кислородной среде при давлении до десяти атмосфер. Рекордом стало пребывание группы из четырех акванавтов в течение 30 суток при давлении 10 атмосфер с выходом в воду на глубине 100 м. Целый ряд недостатков, присущих УПС, привел к тому, что в ходе переоборудования СПЛ в 1968-1969 гг. аппарат был снят.
Летом 1972 года в районе Севастополя к «С-63», лежавшей на дне на глубине 60 м, пристыковался проходивший на Черноморском флоте опытную эксплуатацию спасательный аппарат АС-1 проекта 1837 и принял на борт 16 подводников.
22 июня 1980 года была выведена из боевого состава флота, а затем переоборудована в УТС-579 (учебно-тренировочное судно). В конце 80-х годов отправлена на слом.
Успешные испытания ПЛ проекта 666 подтвердили эффективность установленных на ней спасательных устройств, что позволило применить в дальнейшем. В 1967 году ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление, предусматривающее строительство спасательной подводной лодки, оснащенной двумя спасательными аппаратами.
К 1972 году ЦКБ «Лазурит» разработало проект и рабочие чертежи спасательной лодки проекта 940 «Ленок» (главный конструктор Б. А. Леонтьев). Затем заводами им. Ленинского комсомола (ныне Амурский завод, Комсомольск-на-Амуре), «Красное Сормово» и ЦКБ «Лазурит» совместно с 40 НИИ ВМФ был разработан и создан спасательно-водолазный комплекс для спасения подводников «сухим» и «мокрым» способами и проведения подводно-технических работ независимо от состояния моря на глубинах до 500 м.
Был разработан эффективный способ спасения с глубин до 200 метров из условий продолжительного пребывания под давлением до 0,7 МПа.
Этот способ с применением метода ДП (длительного пребывания под повышенным давлением) и использованием снаряжения ИСП-60 включал следующие операции:
1. погружение спасательной ПЛ до глубины нахождения аварийной ПЛ и быструю компрессию водолазов до указанной глубины;
2. передача водолазами на аварийную ПЛ газовых баллонов для ИСП-60, заполненных дыхательной смесью нового состава (25% кислородно-азотно-гелиевой);
3. компрессия подводников в шлюзовых и спасательных устройствах аварийной ПЛ с последующим выходом в воду в ИСП-60 в комплектации с полученными газовыми баллонами;
4. переход подводников с помощью водолазов в приемно-выходной отсек комплекса ДП спасательной подводной лодки под повышенным давлением;
5. декомпрессия водолазов и подводников из условий ДП по режиму ДП для данного давления.
В состав комплекса кроме подводной лодки входили два спасательных аппарата проекта 1837 или 1837К с глубиной погружения 500 м. После соответствующего дооборудования на СПЛ могли быть установлены глубоководные спасательные аппараты проекта 1855, способные погружаться на 1000 м. Для выполнения водолазных работ на глубинах до 300 м на СПЛ был установлен глубоководный комплекс водолазного оборудования, который в связи с отсутствием необходимого снаряжения эксплуатировался на глубинах до 200 м.
Комплекс позволял:
• последовательный вывод шести пар водолазов с глубины до 200 м;
• декомпрессию одновременно 12 водолазов и 50 спасенных подводников с глубины 200 м;
• длительное пребывание (до 30 суток) в искусственной среде шести акванавтов при давлении до 30 кг/см².
Для поддержания жизнедеятельности личного состава аварийной подводной лодки предусматривалась возможность доставки на нее разнообразных грузов – шлангов воздуха высокого давления, продовольствия, медикаментов и другого снабжения.
Строительство лодок проекта 940 «Ленок» велось на заводе им. Ленинского комсомола. Было построено две субмарины: «БС-486» (заложена в 1974-м, передана флоту в 1976-м) для Тихоокеанского флота и «БС-257» (заложена в 1978-м, передана флоту в 1979-м) для Северного флота. 9 июня 1980 г. подлодка «БС-486» получила наименование «Комсомолец Узбекистана». В 1981 году создатели комплекса были удостоены Государственной премии в области науки и техники.
Спасательная подводная лодка проекта 940 «Ленок»
СПЛ обладали следующими характеристиками: нормальное водоизмещение с двумя спасательными аппаратами на борту – 3950 м³, скорость хода под водой и над водой соответственно 11,5 и 15 уз; предельная глубина погружения 300 м; дальность надводного плавания 5000 миль (13 уз); автономность 45 сут. Четыре группы аккумуляторных батарей обеспечивали дальность подводного плавания 18 миль полным ходом либо 85 миль экономическим ходом 3 узла. Экипаж состоял из 94 человек, из них водолазной службы – 21, экипаж спасательных снарядов – 8. Также были предусмотрены места для 50 спасенных подводников. Время непрерывного пребывания под водой по запасам средств регенерации – до 350 часов. Для увеличения маневренности предусматривались носовое и кормовое подруливающие устройства. Кроме обычных для подводных лодок систем и устройств СПЛ была оборудована специальными системами и устройствами – например, системой воздухоснабжения, газоснабжения и утилизации газовых смесей, устройствами для размыва илистого грунта, подачи ВВД (воздуха высокого давления), оборудованием для подводной резки и сварки металла.
За ограждением прочной рубки находится высокий банкет с местами для размещения двух спасательных глубоководных аппаратов и защиты их от волнения моря вплоть до 8 баллов.
Имелось также специальное якорное устройство, которое обеспечивало лодке ее постановку, стоянку и снятие с якорей в подводном положении на глубинах места до 500-600 м на расстоянии 200-300 м от грунта при наличии течения до 2 уз.
Основой для выполнения лодками-спасателями их задач являлись водолазный комплекс, занимавший целиком четвёртый отсек, комплекс подводных аппаратов, специализированное поисковое и медицинское оборудование. Проектированием и компоновкой водолазного оборудования отсека занимался 40-й ГосНИИ Министерства Обороны. В днище лодки был установлен комплекс видеокамер, позволяющих следить за подводной обстановкой, работой водолазов, ходом спасательной операции.
Продольный разрез ПЛ проекта 940
Проекты применяемых на СПЛ подводных аппаратов 1837 и 1837К (по классификации НАТО – «India») были разработаны ЦКБ «Лазурит» в 1967 и 1974 годах соответственно. Главный конструктор – Б. А. Леонтьев. В общей сложности на судостроительном заводе «Красное Сормово» в 1971-1981 гг. в строй вступило 9 единиц. Все ПА были списаны в 1995-1996 годах. К настоящему времени сохранился только аппарат «АС-5» проекта 1837, который с 2017 года является экспонатом парка «Патриот» в Кронштадте.
1837-е имели подводное водоизмещение 45 т, скорость подводного хода до 3,5 узлов обеспечивали 2 гребных двигателя с питанием от аккумуляторов. Кроме того, имелись 4 подруливающих устройства, что обеспечивало высокую маневренность при стыковке с подводными лодками. Предельная глубина погружения достигала 550 м. Экипаж состоял из трех человек, кроме того, на борт можно было принять 20 спасенных. Средства жизнеобеспечения обеспечивали автономность до 120 часов, а со спасенными – 10 часов.
Эксплуатация аппарата была возможна при волнении до 4 баллов, а буксировка при этом – со скоростью 5 узлов. ПА способен поднимать груз массой до 1,3 т. Кроме спасательных работ аппараты использовались для поиска, обследования и подъема на поверхность различных подводных объектов и выполнения работ с помощью манипуляторов.
Подводный аппарат проекта 1837
Для поисково-спасательного обеспечения подводных лодок с рабочей глубиной погружения более 500 м ЦКБ «Лазурит» спроектировало аппараты с титановым корпусом проекта 1855 «Приз». Головной вступил в строй в 1986 г. Таким аппаратом оснастили «БС-486» в ходе модернизации.
Аппарат проекта 1855 «Приз»
Рабочая глубина погружения «Приза» составляет 1000 м, надводное водоизмещение – 55 т, подводное – 110. Подводная скорость горизонтальная – 3,7 узла, вертикальная – 0,5 узла. Кроме четырех членов экипажа аппарат может принять на борт до 20 спасенных подводников, при этом автономность по запасам кислорода составляет 10 часов.
В ходе опытной эксплуатации головной лодки проекта 940 было выполнено около 50 всплытий и посадок спасательных аппаратов, около 1000 спусков водолазов на глубины до 200 метров, осуществлен групповой вывод 24 человек с помощью спасательного аппарата. Шесть акванавтов находились в режиме насыщенного погружения 19 суток 11 часов 40 минут.
Еще в период опытной эксплуатации «БС-486» в сентябре 1977 года пришлось выполнить задачу по своему прямому предназначению в Авачинском заливе (Камчатка). Здесь с помощью подводного аппарата АС-2 «Ленок» произвел допоиск, замеры радиационного фона и обозначил буем положение ядерной боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты, выброшенной при аварии из шахты подводной лодки «К-477» (проект 667Б). Таким образом был обеспечен последующий подъем боеголовки судном-спасателем подводных лодок «СС-38».
В марте 1978 года СПЛ участвовала в подъеме вертолёта К-25 упавшего с борта крейсера «Адмирал Синявин» и затонувшего на глубине 91 метр. Аналогичную, но более сложную работу экипажу «БС-486» довелось выполнять в Южно-Китайском море летом 1980 года, осуществляя поиск и подъем самолета ЯК-38 с тяжелого авианесущего крейсера «Минск», упавшего за борт во время проведения полётов.
Работы осложнялись сложным рельефом дна, толстым слоем ила и плохой видимостью, поэтому самолет удалось обнаружить только через семь суток поиска. Затем водолазы произвели его остропку, подъёмный трос был поднят на поверхность на корпусе всплывшего на якорях «Ленка» и передан на килекторное судно «КИЛ-32», которое и произвело подъем Яка.
Использовали «БС-486» в августе-сентябре 1981 года и для отработки скрытной высадки на берег/приема на борт спецназа в подводном положении.
В 19.45 двадцать первого октября 1981 года в заливе Петра Великого неподалеку от Владивостока произошло столкновения транспортного судна «Рефрижератор-13» с подводной лодкой «С-178» проекта 613В. Через 40 секунд, приняв в прочный корпус около 130 т воды, лодка затонула и легла на грунт на глубине 31 м с креном 28 градусов на правый борт. В затопленных отсеках погибли 18 человек. Был отдан носовой аварийно-сигнальных буй, который благополучно всплыл на поверхность и в 21.00 обнаружен «Рефрижератором-13».
Столкновение «Рефрижератора-13» с «С-178»
После столкновения «Рефрижератор-13» лег в дрейф и приступил к спасению людей. Из 11 человек, находившихся на мостике и оказавшихся в воде, удалось спасти только семерых, включая командира лодки капитана 3-го ранга В. А. Маранго. Всего же на борту в момент аварии находилось 53 члена экипажа и старший в походе начальник штаба бригады капитан 2-го ранга Владимир Каравеков.
О столкновении рефрижератор доложил диспетчеру Владивостокского морского порта в 19.57, а в 20.15 оперативный дежурный ТОФ объявил боевую тревогу поисковым силам и спасательному отряду, базирующимся на Владивостоке. В район аварии приказали следовать подводной лодке «С-179», тральщику БТ-284, спасателям «Жигули» и «Машук», нескольким катерам. В 21.45 к месту гибели лодки подошло спасательное судно «Машук». Общее руководство спасательными работами с борта «Машука» руководил начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Р. А. Голосов.
«С-178» после столкновения
Спасательная подводная лодка в это время находилась в стадии подготовки к ремонту, дизель-генераторы были частично разобраны. В 20 часов 17 минут на «Комсомольце Узбекистана» была объявлена тревога. Личный состав был собран и переведен на лодку, приступили к сборке правого главного и вспомогательного дизель-генераторов и приготовлению лодки к бою-походу.
23.00 – правый главный дизель-генератор готов к работе. Командир СПЛ капитан 2 ранга Ю. Копылов принял решение выходить в море, заканчивая сборку вспомогательного дизель-генератора на переходе к месту работ. В 23.20 было получено разрешение на переход в район аварии «С-178», и лодка вышла в море. В 00.30 двадцать второго октября была закончена сборка вспомогательного дизель-генератора.
В 00.30 через аварийно-сигнальный буй СС «Машук» установил связь с аварийной ПЛ, была получена информация о состоянии «С-178» и ее экипажа: пищи, воды, теплой одежды не было, запас средств регенерации воздуха мог обеспечить жизнедеятельность в течение 60 часов; так как давление в отсеках достигало 2,7 кг/см², то люди могли находиться там не более 72 часов. В течение этого времени самостоятельное всплытие подводников сопровождается тяжелыми декомпрессионными расстройствами организма.
Принимая во внимание эти обстоятельства, а также штормовой прогноз, было принято решение отказаться от попытки поочередного подъема оконечностей с помощью плавучих кранов, а использовать спасательную лодку, которая могла действовать без оглядки на погодные условия.
В 01.20 «БС-486» прибыла в район аварии «С-178» и направлена Руководителем аварийно-спасательных работ в район ожидания, где стала на якорь. В 08.45 «Комсомолец Узбекистана» получила «Добро» на выполнение работ по спасанию экипажа «С-178» и последовала в район работ. Акустики «БС-486» засекли пеленг и дистанцию на работающий аварийный гидроакустический сигнализатор МГС-29 затонувшей лодки. К работе приготовились 24 водолаза, разделенные на 8 троек. Через радиосигнальное устройство аварийно-сигнального буя старший помощник и командир БЧ-5 «С-178» получили инструкцию об условиях выхода через торпедный аппарат и перехода по направляющему тросу к нише приемно-входного отсека лодки-спасателя, а также об условных сигналах перестукиванием с водолазами.
В 09.10 аварийная лодка была обнаружена с помощью гидролокатора, и через два часа «Ленок» стал на два гайдропа (якоря) у ее кормы в 15 метрах от грунта. Во время маневрирования от удара о грунт вышла из строя приемо-передающая антенна гидроакустической станции, и лодка «ослепла». Водолазы, облаченные в глубоководное водолазное снаряжение СВГ-200, приступили к обследованию кормовой части «С-178», при этом радиус их действия ограничивался 60-метровой длиной кабель-шланга. Так как на стук по корпусу водолазы ответа не получили, то «БС-486» переместилась к первому отсеку, что заняло семь часов, при этом ей трижды пришлось всплывать и погружаться, а также ползти по грунту. Около 14 часов из-за обрыва аварийно-спасательного буя телефонная связь с аварийной лодкой была потеряна. К тому времени погодные условия ухудшилась: поднялся ветер до 15 м/с, волнение моря усилилось до 4 баллов.
Водолазное снаряжение СВГ-200В
Не дожидаясь помощи извне, старпом капитан-лейтенант С. М. Кубынин принял решение для связи со спасателями послать наверх двух подводников через торпедный аппарат методом всплытия по буйрепу со ступенчатой декомпрессией. Первый подводник, покидавший аппарат выпустил буй-вьюшку, но буйреп запутался, поэтому первая пара моряков всплыла на поверхность методом свободного всплытия в 15.45 двадцать второго октября. На поверхности их подобрали и поместили в декомпрессионную камеру. В 18.30 на поверхность вышли еще трое подводников, но они бесследно исчезли.
В 20.10 «БС-486» подошла к носовой оконечности «С-178». Водолазы закрепили ходовой конец от водолазной площадки лодки-спасателя к торпедному аппарату «С-178», освободили запутавшуюся буй-вьюшку и выпустили буй на поверхность.
В 20.30 водолазы начали загружать в торпедный аппарат необходимые подводникам предметы: шесть дыхательных аппаратов ИДА-59, два гидрокомбинезона с водолазным бельем и записку с указанием принять в два приема комплекты изолирующего снаряжения подводника ИСП-60, аварийное бельё, средства регенерации воздуха, аварийные фонари, продукты, питьевую воду. Выходить подводники должны были по команде водолазов тройками с последующим переходом по ходовому концу в приемно-выходной отсек (ПВО) водолазного комплекса «Ленка». Рабочий водолаз должен был пристегивать их карабином к ходовому концу, а страхующий снимать с карабина и препровождать в ПВО.
В 05.47 двадцать третьего октября из торпедного аппарата вышли двое подводников, их встретили водолазы и пытались провести их к «БС-486», но спасаемые запаниковали, оказали сопротивление и всплыли на поверхность. Третьим в этой группе был начальник штаба бригады ПЛ В. Каравеков. Он умер из-за проблем с сердцем и остался в торпедном аппарате.
В 18.45 минут произошло возгорание в аккумуляторной яме 3-го отсека «Ленка» из-за переполюсовки элементов чрезмерно разряженной батареи, которое было быстро потушено. Питанием теперь обеспечивались лишь первоочередные потребители и водолазный комплекс.
В 20.06, вопреки указаниям спасателей о выходе тройками, моряки «С-178», затопив первый отсек, начали массово покидать лодку через ТА. Попытки водолазов проводить их к лодке-спасателю натолкнулись на яростное сопротивление, ряд водолазов получили травмы. К «БС-486» удалось доставить только четверых, остальные всплыли. Всего на борт «Комсомольца Узбекистана» доставили 6 спасенных, которых поместили в барокамеру для декомпрессии. Из всей группы выходящих методом затопления отсека в живых остались 16 человек, которые прошли декомпрессию в барокамерах СС «Машук», у них наблюдались тяжелые декомпрессионные заболевания. Погибли 32 подводника, шестеро из которых так и не были найдены.
Еще в течение 70 минут водолазы вели осмотр носовой оконечности «С-178» и дна вокруг нее в поисках недостающих подводников. В 21.10 спасательная лодка всплыла на поверхность. Спасательная операция была завершена.
Спасение экипажа «С-178»
Памятник погибшим членам экипажа «C-178»
В начале декабря 1981 года экипажу «БС-486» пришлось пережить критические моменты во время обследования кабеля правительственной связи между Петропавловском-Камчатским и Магаданом, проложенному по морскому дну. Обследование велось как подводными аппаратами, так и водолазами. В это время на борту находилось 105 членов экипажа и три сотрудника ГУГИ (Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны).
7 декабря на лодке произошла авария одного из дизель-генераторов (обрыв тарелки впускного клапана), и его выхлопные газы начали заполнять отсеки. В течение короткого времени 95 человек из 108, отравленные угарным газом, потеряли сознание. Оставшиеся в сознании, включая командира капитана 2-го ранга Ю. Копылова, надев дыхательные аппараты ИДА-59, эвакуировали наверх, где стоял 30-градусный мороз, пострадавших, успевая при этом вести декомпрессию отработавших на глубине 101 метра водолазов. Благодаря усилиям двух корабельных врачей удалось спасти почти всех поднятых на палубу надстройки, погибли только два человека.
В марте 1989 года «Комсомолец Узбекистана» осуществлял поиск баллона воздуха высокого давления одной из атомных подводных лодок. По время нахождения АПЛ в районе боевой подготовки на ней взорвался баллон ВВД-400, который, вырвав кусок легкого корпуса, затонул.
Спасательный глубоководный аппарат АС-19 с «Ленка», отыскав баллон, лёг на грунт рядом с ним в качестве ориентира для наведения «Ленка». «БС-486» в надводном положении вышла на позицию аппарата, отдала якоря и погрузилась... прямо на АС-19. Трудно представить, что пережил при этом экипаж СГА! Однако все обошлось благополучно – «Ленок» подвсплыл, АС-19 вышел из-под нее и совершил посадку на своё штатное место. Водолазы застропили баллон, затем строп был вынесен на поверхность и передан на килектор, который и поднял ВВД-400 на поверхность.
В отличие от тихоокеанской «БС-486», североморская «БС-257» в спасательных операциях не применялась. Тем не менее ей пришлось участвовать в подъеме одного из судов экспедиции Витуса Беринга, обнаружении погибшего транспорта конвоя «PQ-17», а также в различного рода подводных исследованиях.
В 1992 году «БС-486» была выведена из состава флота, а в 1996 году за ней последовала и «БС-257». Обе лодки были разделаны на металлолом, сохранилось только ограждение рубки «БС-257», установленное в качестве памятника в Рязани.
Ограждение рубки «БС-257», установленное в Рязани
Информация