MB 200. Ещё один французский динозавр



Marcel Bloch MB 120



MB 200. Компоновочная схема

В борьбе с вибрацией моторов усилили моторамы, ввели амортизаторы-буферы. Для увеличения жесткости крыла упрочнили нервюры, а в консолях дополнительно уменьшили шаг между ними. Усилили также центроплан и шасси. Бензобаки из электрона заменили на дюралевые.

«Блоки» приняли участие в гражданской войне в Испании. Первые два самолета перегнали туда по воздуху 20 августа 1936 г., еще два отправили позже в разобранном виде. Республиканские летчики на этих машинах осуществляли разведку и бомбометание в районе Мадрида.

В 1935 году поправка к существующим заказам ВВС предусматривала поставку 30 самолетов MB.200 без оборонительного вооружения и нижнего бомбоотсека, конструкция фюзеляжа которых была изменена для перевозки 10 пассажиров. Эти самолеты (№№ 31–39, 54–58, 67–70, 72–78 и 131–135), которые фактически были распределены между бомбардировочными группами, оснащенными MB.200, были оборудованы рядными двигателями Hispano-Suiza. Они использовались для различных задач: связи или пассажирских перевозок, доставки почты, обучения экипажей и т. д.

13 июня один МВ.200 столкнулся над морем с итальянским бомбардировщиком Савойя S.79. Оба экипажа открыли огонь. Победили итальянцы — «блох» с горящим двигателем совершил вынужденную посадку у мыса Метифон.