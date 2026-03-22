Гражданская война в Испании. Начало мятежа



Как и предыдущие материалы цикла «Неизвестные войны», рассказы о Гражданской войне в Испании будут подкрепляться материалами из газеты «Правда». Однако на этот раз в Областном пензенском госархиве подшивки газет «Правда» за 1936 год почему-то не оказалось. Вот нет – и все! За 1937 год подшивки есть, а за 1936-й – увы, нет. Пришлось взять газету «Известия», а начать с номера за 1 мая – уж очень там были интересные фото, причем одно даже «цветное»! Граждане Страны Советов радовались перелетам АНТ-25, урожаям и стахановцам, и никто не знал, что уже 20 июля «Известия» сообщат о «военно-фашистском мятеже» в Испании… Парад на Красной площади. Многим из этих бравых летчиков вскоре предстоит отправиться воевать в Испанию

«Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не сообщайся…»

Книга притчей Соломоновых, 24:21

Было много разных сигналов, в каждой провинции имелся свой, так как не все могли восстать одновременно.



Танк БТ-5 под красным знаменем!!! «Известия» за 1 мая 1936 года



А еще «Известия» писали о народном украинском искусстве – братство, так сказать советских народов зримо воплощалось в печатных статьях и фотографиях…

Правительство снова подтверждает, что на всём полуострове полное спокойствие.



Первое сообщение о мятеже в Испании, и сразу же мятеж объявлен «фашистским». К чему было так спешить, непонятно… В политике вчерашний враг может легко стать другом – и наоборот. А тут р-а-а-з – и ярлык. Понятно, что каждый, кто выступает против законного правительства – мятежник. Но вот фашист ли он при этом… Так что стоило бы хотя бы немного подождать



Сообщение от 21 июля



Смерть генерала



Женщины-защитницы республики. Фото в газете «Известия». 2 августа 1936 г.



А это его оригинал...



Очередное сообщение



Пролетарский интернационализм в действии. И в первых рядах киевляне!



А тут и харьковчане подтянулись… Газета «Известия» от 4 августа



5 августа. Сообщается о помощи мятежникам со стороны Германии и Италии. Вот после этого вполне можно было бы сказать: «Кто принимает помощь от фашистов, тот и сам фашист!». Все было бы логично и обоснованно



Карта Испании из газеты «Известия»



Современная карта начального этапа Гражданской войны в Испании



Фото защитников республики из французской газеты «Пти суар»



В Барселоне начали делать танки…



Сообщение о создании правительства в Бургосе



Помощь мятежникам…



19 августа. Статья Ильи Эренбурга. Интересно, что он начал делить в ней участников войны на белых и красных



28 августа. Положение на фронтах



А вот это очень интересный материал, пройти мимо которого просто невозможно. Фашистов и либералов стали искать в писательской организации. Нет, не в Испании – у нас! Галину Серебрякову объявили контрреволюционеркой и троцкисткой… Но получается довольно-таки странно: троцкист Сокольников, оказывается, «бил» заведующего Гослитиздатом за то, что он не печатал массовыми тиражами сочинения троцкистки Серебряковой. Как же так? Один троцкист мешал своей коллеге? И вот такое писали, и этого, что, никто не замечал, да? Ну явная же нелепость… Но интересно. До этого мне такого читать еще не приходилось…