Гражданская война в Испании. Начало мятежа
Как и предыдущие материалы цикла «Неизвестные войны», рассказы о Гражданской войне в Испании будут подкрепляться материалами из газеты «Правда». Однако на этот раз в Областном пензенском госархиве подшивки газет «Правда» за 1936 год почему-то не оказалось. Вот нет – и все! За 1937 год подшивки есть, а за 1936-й – увы, нет. Пришлось взять газету «Известия», а начать с номера за 1 мая – уж очень там были интересные фото, причем одно даже «цветное»! Граждане Страны Советов радовались перелетам АНТ-25, урожаям и стахановцам, и никто не знал, что уже 20 июля «Известия» сообщат о «военно-фашистском мятеже» в Испании… Парад на Красной площади. Многим из этих бравых летчиков вскоре предстоит отправиться воевать в Испанию
Книга притчей Соломоновых, 24:21
Неизвестные войны. Принято считать, что мятеж против законного правительства Испанской республики начался с того, что радиостанция Сеуты 18 июля 1936 года передала в Испанию условную фразу-сигнал: «Над всей Испанией безоблачное небо». Вот только был ли такой сигнал, как оказалось, точно неизвестно. Именно в такой редакции «По всей Испании безоблачное небо» об этом было написано в книге «Героическая Испания», изданной в СССР уже осенью 1936 года. Вот только в испанских источниках почти нет упоминаний о том, что был какой-то конкретный сигнал к началу восстания. Давид Солара – главный редактор журнала «La Aventura de la Historia», по этому поводу высказался так:
На испанском языке приводится позывная фраза в различных версиях: En toda España el cielo está despejado («По всей Испании небо чистое» – кубинский журналист П. Гусман Кастро), «Ясное небо над всей Испанией» – аргентинская романистка Мабель Пагано), и т. д. Так что каким был точный сигнал, очевидно, никто не знает.
Танк БТ-5 под красным знаменем!!! «Известия» за 1 мая 1936 года
А еще «Известия» писали о народном украинском искусстве – братство, так сказать советских народов зримо воплощалось в печатных статьях и фотографиях…
Зато известно другое, а именно, что 18 июля в 15:15 правительством в Мадриде по радио было передано официальное сообщение, которое начиналось словами:
Ну а сотрудник Института Всеобщей истории РАН, историк-испанист Г. А. Филатов и вовсе утверждает, что эта фраза – исторический миф, распространённый журналистами СССР.
Первое сообщение о мятеже в Испании, и сразу же мятеж объявлен «фашистским». К чему было так спешить, непонятно… В политике вчерашний враг может легко стать другом – и наоборот. А тут р-а-а-з – и ярлык. Понятно, что каждый, кто выступает против законного правительства – мятежник. Но вот фашист ли он при этом… Так что стоило бы хотя бы немного подождать
В радиосообщении от 18 июля правительство также утверждало, что в «некоторых районах протектората (Марокко) отмечено повстанческое движение», но «на полуострове к сумасшедшему заговору никто не присоединился» и «сил правительства хватит для его скорого подавления». После этого губернаторам провинций под угрозой расстрела было запрещено раздавать оружие сторонникам Народного фронта.
Сообщение от 21 июля
Между тем все тогда же, 18 июля 1936 года генерал Гонсало Кейпо де Льяно, считавшийся за либерала, поднял мятеж и захватил власть в Севилье. Уличные бои в городе продолжались больше недели, но Кейпо де Льяно все-таки сумел подавить сторонников Народного фронта и удержать город в своих руках. Затем мятежниками был взят Кадис, что обеспечило им надёжный плацдарм в Андалусии.
Смерть генерала
Успех сопутствовал мятежникам в двух таких крупных испанских городах, как Овьедо в Астурии и Сарагоса в Арагоне. И опять-таки случилось это потому, что здесь путч также возглавили генералы, считавшиеся вполне лояльными: Мигель Кабанельяс и Антонио Аранда. Но Овьедо был очень скоро окружён республиканцами, и мятежникам едва удалось деблокировать осажденных там противников республики. Взятыми в «кольцо» или «полукольцо» оказались путчисты и в таких городах, как Толедо, Кордова, Гранада, Теруэль, Уэска и так далее.
Женщины-защитницы республики. Фото в газете «Известия». 2 августа 1936 г.
А это его оригинал...
В первой половине дня 19 июля стало понятно, что в мятеже участвует примерно 80 % военных республики. И что они сумели захватить 35 из 50 провинциальных центров страны.
19 июля премьер Касарес Кирога ушел в отставку, а новым премьером стал лидер правой либеральной партии «Республиканский союз» Диего Мартинес Баррио. Он тут же связался по телефону генералом Молой и предложил ему прекратить мятеж, обещая создание коалиционного правительства из числа левых и правых партий. Но Мола его предложение отверг, ну а самому Баррио попытка пойти на компромисс с мятежниками через 8 часов после своего назначения стоила его поста. Новым главой правительства всего за третьи сутки стал левый либерал Хосе Хираль. Он тут же объявил о бесплатной раздаче оружия сторонникам Народного фронта на всей территории республики.
Очередное сообщение
Получив оружие, сторонники республики резко активизировались, в итоге мятежники во многих городах были разбиты, правительство сумело удержать более 70 % территории страны. Но мятежники удержали свои позиции в Галисии, Наварре и Старой Кастилии – то есть в наиболее консервативных регионах, а также на части Андалусии и Арагона. Во всех промышленно развитых районах Испании мятеж успеха не имел.
Пролетарский интернационализм в действии. И в первых рядах киевляне!
Неудаче закончилось выступление мятежников в Мадриде и Барселоне. В Мадриде лидер мятежников генерал Хоакин Фанхуль действовал нерешительно, что и предопределило их поражение. В итоге республиканцы одержали победу, взяли штурмом столичные казармы и почти всех офицеров, в том числе и самого Фанхуля, судили и расстреляли.
А тут и харьковчане подтянулись… Газета «Известия» от 4 августа
Младший брат генерала Эмилио Молы Роман в это время находился в Барселоне и заявил брату о том, что в этом городе рабочих любая антиправительственная вылазка обречена на провал. Но 19 июля в городе высадились войска генерала Мануэля Годеда, только что добившегося победы на острове Мальорка. Годед и Роман Мола сумели захватить центр Барселоны и все городские учреждения. Но зато барселонские анархисты смогли захватить местные арсеналы, после чего начали раздавать оружие своим многочисленным сторонникам. В результате уже через два дня выступление путчистов было подавлен: Роман Мола убит в бою, а Годеда взяли в плен и казнили.
5 августа. Сообщается о помощи мятежникам со стороны Германии и Италии. Вот после этого вполне можно было бы сказать: «Кто принимает помощь от фашистов, тот и сам фашист!». Все было бы логично и обоснованно
Большая часть ВМС Испании осталась верной республике: линкор «Хайме I», три крейсера («Либертад», «Мигель Сервантес», «Мендес Нуньес»), 16 эсминцев, и все субмарины — всего 27 судов. У путчистов в руках оказались линкор «Эспанья», два недостроенных крейсера («Балеарес» и «Канариас»), два лёгких крейсера, эсминец и четыре канонерские лодки. ВВС Испании также отказались встать на сторону мятежников. И это для них было сильным ударом, так как затруднило переброску войск из Марокко в Испанию.
Карта Испании из газеты «Известия»
Современная карта начального этапа Гражданской войны в Испании
20 июля погиб в авиакатастрофе номинальный лидер путчистов генерал Хосе Санхурхо, находившийся в португальской эмиграции. Пришлось мятежникам-военным создавать Хунту национальной обороны во главе с генералом Мигелем Кабанельясом, после чего они провозгласили самих себя «национальными силами» или националистами. Конкретной программы действий они не имели, но провозглашали красивые лозунги восстановления порядка, защиты Церкви и религии и борьбы с «красными». Обращения к народу по радио и через печать были выдержаны в либерально-республиканском духе.
Фото защитников республики из французской газеты «Пти суар»
В любом случае скорое поражение националистов для большинства современников показалось совершенно неизбежным. И тут в Испанию начали прибывать части Африканской армии под командованием генерала Франко. За первые пять дней «африканцы» прошли 300 км по республиканской провинции Эстремадура и соединились с Северной армией генерала Мола. Уже 15 августа пал город Бадахос – последний оплот республиканцев в Эстремадуре, где мятежники ввиду упорства его защитников отметились массовые кровавыми репрессиями.
В Барселоне начали делать танки…
23 августа генерал Ягуэ стремительным маршем вышел к городу Талавера-де-ла-Рейна, который находился в 150 км от Мадрида. Генерал Варела в это же время разгромил под Кордовой 10-тысячную группировку республиканского генерала Миахи. К середине сентября пала баскская провинция Гипускоа.
Сообщение о создании правительства в Бургосе
Помощь мятежникам…
Ну а 4 сентября случилось и вообще нечто потрясающее: командующий Центральным фронтом генерал Рикельме сдал Талаверу-де-ла-Рейну без боя, что вызвало новый правительственный кризис. Правительство Хираля ушло в отставку. Главой нового правительства президент Асанья назначил лидера левого крыла Испанской республиканской партии Ларго Кабальеро. Он сформировал «правительство победы», в котором было шесть социалистов, четыре либерала и по два коммуниста, баска и каталонца, и обещал сторонникам республики расправиться с мятежниками… за два месяца.
19 августа. Статья Ильи Эренбурга. Интересно, что он начал делить в ней участников войны на белых и красных
28 августа. Положение на фронтах
А вот это очень интересный материал, пройти мимо которого просто невозможно. Фашистов и либералов стали искать в писательской организации. Нет, не в Испании – у нас! Галину Серебрякову объявили контрреволюционеркой и троцкисткой… Но получается довольно-таки странно: троцкист Сокольников, оказывается, «бил» заведующего Гослитиздатом за то, что он не печатал массовыми тиражами сочинения троцкистки Серебряковой. Как же так? Один троцкист мешал своей коллеге? И вот такое писали, и этого, что, никто не замечал, да? Ну явная же нелепость… Но интересно. До этого мне такого читать еще не приходилось…
Продолжение следует…
Информация