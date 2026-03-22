Четыре жизни венгерского интернационалиста. Матвей Михайлович Залка и «Генерал Лукач»



«Генерал Лукач», 1937 г.

После гражданской войны



Мате Залка на фото 1929 г.



На этой фотографии вы видите обложку сборника «Не так просто»



Раиса Азарх



Н. М. Залка и Б. В. Лавровский на вечере, посвященном 80-летию М. Залки, в Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. В мемуарах Эренбурга она упоминаться, как «Талочка»

Это удивительной порядочности, честности, и одинок безумно. Имея семью, он был безумно одинок. Когда я писал его портрет, он мне всегда говорил:

«Евгений Дмитриевич, ведь я один, несмотря на то, что вот у меня есть семья. Мне не с кем поделиться, меня никто не понимает».

Он как раз прощался со мной и говорит:

«Вот вы сейчас кончаете мой портрет, я ухожу, в Испанию пойду.



Евгений Спасский. Портрет Мате Залки. 1936 г.

Гражданская война в Испании



Таким увидели Мате Залку зрители советско-венгерского фильма «Псевдоним: Лукач» (1976 г.)

За несколько минут Испания все перевернула и отбросила футбол, репортажи Синявского и многочисленные фильмы далеко назад – да так, что они никогда уже обратно не возвращались.

Передай Светлову, что его «Гренада» – мой любимый – чуть не сказала «мой лучший» – стих за все эти годы. У Есенина ни одного такого не было. Этого, впрочем, не говори, пусть Есенину мирно спится.

Тогда ещё нельзя было много рассказывать об Испании. Но возникшая душевная близость располагает к откровенности. И мы слушаем, вновь переживая и, как молитву, повторяя – Барселона, Картахена, Гвадалахара. Потом возникает рассказ, еще более ошарашивающий своей новизной: сосед был в Китае…

Рассказчик предупреждает:

– Никому ни слова. Немедленно забудьте всё, будто и не слышали.

Но возможно ли забыть?

Видите кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война.



К. Мерецков в Испании



Военный советник при инспекторе артиллерии Н. Воронов



Главный советник при командующем группой армий Центрально-Южной зоны М. Шумилов



Командир танковой роты в испанских республиканских войсках Д. Погодин

Характерная черта Мате Залки – и в этом я мог убедиться не однажды – располагать к себе окружающих



Генерал Лукач - второй справа

Бойцы более десяти национальностей, самых различных политических и религиозных убеждений, выстроившиеся на площади в Альбасете, с интересом ожидали, на каком языке обратится к ним тогда еще не известный никому генерал Лукач – темноволосый, подтянутый человек в кавалерийских брюках и в коричневой замшевой куртке без знаков различия, затянутый в портупею. Каждому хотелось, чтобы комбриг оказался его земляком.

– Товарищи, чтобы никого не обидеть, я буду говорить на языке Великой Октябрьской социалистической революции, – сказал комбриг.

После небольшой паузы площадь разразилась громом аплодисментов.



А. Родимцев в 1940 г.

Особенно сердечно (генерал Лукач) отзывался о Фрице Пабло – Батове.



П. Батов рядом с героем статьи в Испании. Некоторые считают, что именно он стал прототипом генерала Гольца романа Хэмингуэя «По ком звонит колокол»



Уэска на карте Испании

На его могиле рабочие воздвигли памятник из белого камня и высекли на нем четверостишие Михаила Светлова:

«Я хату покинул,

Пошел воевать,

Чтоб землю в Гренаде

Крестьянам отдать.



Могила Мате Залки в Будапеште

Вскоре после того как газеты напечатали известие о гибели под Уэской в Испании командира Интернациональной бригады генерала Лукача, я вдруг узнал, что легендарный Лукач – это писатель Мате Залка, человек, которого я не раз видел и которого еще год назад запросто встречал то в трамвае, то на улице. В тот же вечер я сел и написал стихотворение «Генерал», которое позже называл своими «первыми настоящими стихами.

Давно уж он в Венгрии не был –

С тех пор, как попал на войну,

С тех пор, как он стал коммунистом

В далеком сибирском плену.

...................................................

Недавно в Москве говорили,

Я слышал от многих, что он

Осколком немецкой гранаты

В бою под Уэской сражен.



Но я никому не поверю:

Он должен еще воевать,

Он должен в своем Будапеште

До смерти еще побывать.

..................................................

Он жив. Он сейчас под Уэской.

Солдаты усталые спят.

Над ним арагонские лавры

Тяжелой листвой шелестят.

Может быть, Вы француз, а? Но только откуда у Вас тогда эта рязанская морда?

Н. Крючков в фильме «Парень из нашего города»

Без нимба и денег у наших столов

ходил, словно дервиш, тишайший Светлов

.................................................

Любая гримаса судьбы – не страшна,

когда есть Гренада, Гренада, Грена...

Да вот на саврасом под сенью знамён

никак не собрался в Испанию он.

И без укоризны, угасший уже,

он умер с безвизной Гренадой в душе.



– Знаешь, кто у нас с тобой в гостях побывал?... Это жена покойного генерала Лукача.

– Знаешь, кто у нас с тобой в гостях побывал?... Это жена покойного генерала Лукача.

Меня шатнуло – ничего себе встреча! Я посчитал себя прикосновенным к Посетительницу Каперанга пропустили без халата, как Мжаванадзе. Они из наивысших сфер! Им халат не нужен. Они по занимаемому положению стерильны и не могут распространять бактерии. Гардеробщицы лучше ученых знают, кто представляет опасность, а кто нет. После исчезновения женщины… он (каперанг) произнес с неопределенным чувством, наморщив нос и сощурив глаза, чтобы скрыть подлинные ощущения:– Знаешь, кто у нас с тобой в гостях побывал?... Это жена покойного генерала Лукача.Меня шатнуло – ничего себе встреча! Я посчитал себя прикосновенным к истории