Японские и средневековые доспехи из коллекции Башфорда Дина
Одна из первых витрин с образцами средневековых доспехов в музее Метрополитен
Евангелие от Луки, 6:38
Люди и доспехи. Поскольку в экспозиции Метрополитен-музея в Нью-Йорке сегодня имеется целая галерея имени Башфорда Дина, и в описании доспехов в коллекции музея имеется указание на имя дарителя, есть смысл хотя бы часть этих артефактов показать и рассказать о них, чтобы можно было бы лучше понять их историческую, культурную и коллекционную ценность. Сегодня мы как раз этим и займемся, а начнем мы с доспехов из его японской коллекции.
А это сам Башфорд Дин, одетый в японские доспехи
Доспех типа ерой Асикага Такаудзи (1305-1358), начала XIV века
Это редкий образец средневекового доспеха о-ерой. Для него характерна коробчатая кираса, в которой имеется отдельная вставка (вайдате) с правой стороны, а также глубокая четырехсторонняя юбка. В период с X по XIV век о-ерой, как правило, носили воины, сражавшиеся верхом. При этом края их панциря опирались на седло. Первоначально эти доспехи имели плетение из диагональных полос из разноцветных шнуров по краям юбки и содэ (наплечники). Плетение с углом на юбке называлось цумадори-одоси. Цветные шнуры символизировали радугу, которая олицетворяла как удачу, так и мимолетную красоту.
Нагрудник доспеха был обтянут кожей с нанесенным по трафарету изображением могущественного буддийского божества Фудо Мио-о, чье свирепое выражение лица, атрибуты спокойствия и внутренней силы высоко ценились самураями
Традиционно считается, что этот доспех был подарен Синомура Хатимангу — святилищу близ Киото, Асикагой Такаудзи (1305–1358), основателем сегуната Асикага. То есть это очень старый и потому исключительно ценный доспех. Материалы: железо, лак, кожа, шелк, позолоченная медь. Высота 95,3 см. Ширина 55,9 см. Вес 11,77 кг. Дарение 1914 г.
Доспех (до-мару – «вокруг тела»), ок. 1550 г.
XVI век знаменует собой период в истории Японии, который был нарушен политическими потрясениями, правлением военачальников и почти постоянными военными конфликтами, повлекшими за собой значительные изменения в доспехах и том, как велись сражения. В предыдущие периоды самураи более высокого ранга сражались в основном верхом и носили доспехи, специально предназначенные для этого: тяжелые коробчатые о-ерои. Однако в неспокойном XVI веке даже военачальники должны были быть готовы сражаться пешими и поэтому предпочитали более легкие и плотно облегающие доспехи, подобные этому до-мару, которые давали гораздо больше свободы передвижения, чем о-ерои.
Одним из таких военачальников был Датэ Масамунэ (1567–1636), который был известен своим особым интересом к доспехам. Как следствие, он часто награждал своих слуг не мечами, как это было принято в то время, а доспехами. В 1594 году Тоётоми Хидэёси, тогдашний самый могущественный человек в Японии, которому Датэ Масамунэ присягнул на верность, утроил налоги для местных шахтёров.
Последовавшее за этим восстание было подавлено одним из приближенных Масамунэ, Сираиси Бунго, который также смог убедить Хидэёси, что восстание было инициировано не Масамунэ, а местной группой заговорщиков. За это Датэ Масамунэ наградил Сираиси доспехами до-мару, которые с тех пор оставались во владении семьи Сираиси, пока их не купил Башфорд Дин в 1905 году. Этот доспех является прекрасным образцом доспехов воина высокого ранга, изготовленных в поздний период Муромати (1392–1573). Он находится в превосходном состоянии и выполнен в ненавязчивой натуральной цветовой гамме, отражающей сдержанный вкус того времени, который резко контрастирует с яркими стилями, появившимися в последующий период Момояма (1573–1615). Характерной особенностью этого доспеха являются материалы: железо, кожа, лак, шелк, позолоченная медь. Высота 90,2 см, ширина 55,9 см. Вес шлема (сделан в XVIII веке) – 3,799 кг. Вес кирасы 10,7 кг. Дарение 1914 года.
Вид сзади. Вот этот шикарный бант агемаки из шнура служил для удержания наплечников о-соде в правильном положении
Наплечники о-соде (то есть большие наплечники)
Доспех типа «тосей гусоку» («новый доспех») с кирасой сэндай-до (также известно название юкиносита-до) — японский вариант зерцального доспеха. Назван по имени создателя — Юкиносита Дэнситиро Хисаиэ, и по месту производства — Сэндай (столица владений Датэ Масамунэ, крупного даймё эпохи Сэнгоку). Шлем подписан Саотоме Иетада, кираса подписана Миочином Мунэсуке (XVI и XVIII вв.). Материалы: железо, лак, шелк, позолоченная медь. Высота 171,5 см. Подарок Башфорда Дина, 1914 г.
Доспех (рокумай-до гусоку) 1689 год
Эти доспехи являются редким образцом и были разработаны Ногути То'эмоном Дзесаи, военным стратегом и учителем фехтования конца XVII века. Дзесай был одним из последних, кто сосредоточился на практическом использовании доспехов. После него спрос на новое оружие и доспехи еще больше снизился, и фокус производства сместился в сторону показных презентаций и парадных доспехов, изготовленных для дайме и высокопоставленных самураев, часто в раннем средневековом стиле.
Кираса року-май-до состоит из шести горизонтальных полос и верхней части из пластин, соединенных шнурами. К панцирю на шнурах подвязывалась латная юбка кусадзури из восьми клиньев. В классических доспехах пластины крепились друг к другу шелковыми шнурами кумихимо. Однако в некоторых случаях шнуровка не использовалась — сегменты соединялись посредством заклёпок, причём намертво, так что готовая кираса уже не имела подвижных частей.
Существует разновидность доспеха року-маи-до — рё-тахимо-року-маи-до. Так называли шестичастную кирасу, которая скреплялась завязками на боках. Кираса данного доспеха датируется 1689 годом. Материалы: железо, кожа, лак, текстиль, дерево, медвежий мех. Высота 140 см. Подарок Розмари и Лейтона Р. Лонги в честь Джона Карпентера, 2023 год. То есть традиция ценных дарений музею, начатая Башфордом Дином, продолжается еще и сегодня!
Этот же доспех. Вид сзади
Доспех (нимаи-до гусоку) в стиле конца XVI–го - начала XVII-го века
Благодаря своему яркому красному цвету, эти доспехи принадлежат стилю, который называется Акадзонае (букв. «красное оружие»). Акадзонае — это воинское формирование, появившееся в XVI веке, все члены которого были полностью одеты в красное, включая знамя. Поскольку красный цвет выделялся на поле боя и был получен из киновари, в то время дорогого продукта, доступ к которому снаряжению был ограничен, доспехи Акадзонае в основном использовались элитными подразделениями и передавались из поколения в поколение как символ чести и храбрости. Материалы: железо, кожа, лак, текстиль, дерево. Высота (по верху шлема, без украшений) 171,5 см. Подарок Розмари и Лейтона Р. Лонги в честь Джона Карпентера, 2023 год.
Этот же доспех. Вид сзади
Доспех для всадника тяжелой кавалерии с шаффроном (защита головы лошади), ок. 1600 г.
Один из наиболее хорошо сохранившихся французских доспехов времен правления Генриха IV (1589–1610). Этот образец демонстрирует, что французы предпочитали полностью позолоченные доспехи. Доспех сохранил оригинальную подкладку из желтого шелка и красные кожаные ремни, прошитые металлической нитью. К этим доспехам прилагаются шаффрон (защита для головы лошади), также хранившееся в коллекции Метрополитен-музея седло, которое сейчас находится в Музее армии в Париже.
Несмотря на богатое убранство, эти доспехи предназначались для использования в бою. Они были изготовлены в то время, когда тяжеловооруженная кавалерия отказалась от копий в пользу пары пистолетов, которые хранились в кобурах на передней луке седла. Появление ручного огнестрельного оружия на поле боя привело к увеличению веса подобных доспехов и постепенному отказу от таких элементов, как защита для нижней части ног. Материалы: сталь, золото, кожа, текстиль. Высота 144,78 см. 34,98 кг. Шаффрон – вес 1,3 кг. Дарение Башфорда Дина.
Вид сзади
Шаффрон
Смотровые щели на шлеме стали заметно шире
«Старый приятель»: постоянно встречающийся в книгах и статьях доспех 1400 года со шлемом бацинет
Эти доспехи были собраны и отреставрированы в 1920-х годах из отдельных элементов, найденных в руинах венецианской крепости в Халкиде на греческом острове Эвбея, которая пала под натиском турок в 1470 году. Целью было воссоздать полный комплект доспехов, которые носили примерно в 1400 году, — от того периода не сохранилось ни одного полного комплекта. Отличительными чертами являются ранняя форма бригантины (защита торса, состоящая из множества перекрывающих друг друга пластин, приклепанных внутри дублета) с двумя большими нагрудными пластинами и медными краями по краям открытых пластин. Медные вставки на верхнем крае левой набедренника (защита бедра), на нижних краях правой поножи (защита голени) и на забрале — подлинные, остальные — восстановленные. Высота 168,9 см. Вес 18,6 кг. Мемориальная коллекция Башфорда Дина, подаренная музею Хелен Фанесток Хаббард в память об отце, Харрисе К. Фанестоке, 1929 год.
Доспех, предположительно принадлежавший королю Англии Генриху VIII, 1527 г.
Это самые ранние датированные доспехи из королевских мастерских в Гринвиче, которые были основаны в 1515 году Генрихом VIII (правил в 1509–1547 годах) для производства доспехов для себя и своего двора. Это также самый ранний из сохранившихся комплектов доспехов из Гринвича — доспехов, состоящих из нескольких сменных и усиливающих элементов, благодаря которым их можно было адаптировать для использования в бою и на различных турнирах. Кроме того, благодаря общей гравировке и позолоте эти доспехи являются одними из самых богато украшенных в Гринвиче.
Сохранились и элементы этой брони — усиливающий нагрудник с упором для копья, который использовался в полевых условиях или на конных турнирах с копьями; усиливающая перчатка для левой руки, или манифер, также использовавшаяся на турнирах с копьями; и фиксирующая перчатка для правой руки для конных турниров с мечами.
Весьма необычная и инновационная деталь — центральная пластина, которая крепилась к груди под нагрудником, чтобы уменьшить нагрузку на плечи. Вентральная пластина есть только на одном другом доспехе, изготовленном в Гринвиче в 1540 году для Генриха VIII. Считается, что эти доспехи были изготовлены для Генриха VIII и подарены им французскому послу Франсуа де Ла Тур д’Овернь, виконту Тюренну, который возглавлял дипломатическую миссию в Англии (правил в 1509–1547 годах). Материалы: сталь, золото, кожа, медные сплавы. Общая высота 185,4 см. Вес 28,45 кг. Пожертвование Уильяма Х. Риггса и Фонд Роджерса, 1919 г.
