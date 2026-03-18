Действие бронебойно-фугасных снарядов танка «Чифтен» по броне

Действие бронебойно-фугасных снарядов по броне



Рис. 1. Экспериментальные значения реакции ИП (ускорение J) на удар при обстреле БФС и ОФС верхнего лобового листа танка с комбинированной броней (1 — 120-мм БФС со скоростью vₚ = 645 м/с; 2 — 125-мм ОФС, vₚ = 850 м/с; 3 — 115-мм ОФС, vₚ = 780 м/с) и расчетные значения реакции ИП при ударе 125-мм ОФС по верхнему лобовому листу танка «Чифтен» (кривая 4). Рис. 2. Экспериментальные значения реакции ИП на удар при обстреле БФС и ОФС башни танка с комбинированной броней под курсовыми углами 23–30°: 1 — 120-мм БФС, vₚ = 645 м/с; 2 — 125-мм ОФС, vₚ = 850 м/с; 3 — 115-мм ОФС, vₚ = 780 м/с.

Выводы

Источник:

«Действие бронебойно-фугасного снаряда по броне». В.В. Гаюн, А.В. Гришкун, О.П. Гусев и др. Научно-технический сборник «Вопросы оборонной техники», серия VI, выпуск 5 (111). Рассекречено экспертной комиссией ФГАОУ ВО «СПбПУ»: акт №2 от 23 ноября 2016 года.

В боекомплекте танка «Чифтен» Мк5Р применены бронебойно-фугасные снаряды (БФС) L31A7, попадание которых в танк с монолитной броней приводит к отколам от тыльной части брони осколков, наносящих поражение внутри танка, а за счет ударного действия может произойти выход из строя внутреннего оборудования танка.Действие БФС L31A7 было исследовано на комбинированной и монолитной броне в сопоставлении с действием осколочно-фугасных снарядов (ОФС). Исследовалась реакция на удар (ударные спектры) измерительных преобразователей (ИП) с различными собственными частотами колебаний f₀, являющихся динамическим аналогом амортизированных узлов и приборов внутреннего оборудования с линейной упругой характеристикой.Реакция таких ИП пропорциональна сообщенному бронеэлементу от снаряда импульсу силы. Измерительный преобразователь представляет собой инерционную массу от 0,4 кг до 8 кг, устанавливаемую на сдвоенных амортизаторах типа АПН-675 (f₀ = 50–95 Гц) или на амортизаторах типа АТРМ-20/50 (f₀ = 22–44 Гц). На инерционной массе эпоксидным компаундом закрепляются 2–4 пьезоакселерометра типа ИС-313А или АВС-06-02.Регистрация ускорений производилась на светолучевых осциллографах Н-115 с использованием предварительных усилителей ИС-943А и ИС-1301. Рабочая полоса частот измерительного тракта составляла 15–2000 Гц. Исследуемый процесс фиксировался на фотобумаге и обрабатывался методом графического сглаживания с выделением основной составляющей ударно-колебательного движения.Для получения данных по ударному действию БФС в различных точках тыльной поверхности комбинированной брони верхнего лобового листа и башни танка на привариваемых бонках устанавливались ИП с собственными частотами 22, 44, 50, 70 и 85 Гц, на плитах из монолитной брони — с частотами 50 и 95 Гц.При экспериментальном определении поражающего действия БФС по откольному разрушению тыльной поверхности монолитной брони обстрел бронеплит различной толщины велся под углом 60° к нормали, а на плите толщиной 160 мм производилась одновременно и оценка действия БФС по реакции ИП.Результаты исследований реакции ИП на удар 120-мм БФС в центральную зону верхнего лобового листа и в правую часть башни танка с комбинированной броней сопоставлены с реакцией на воздействие ОФС калибра 115 и 125 мм (рис. 1, 2), а реакция ИП на обстрел 120-мм БФС бронеплиты размером 2750×2800×160 мм под углом 60° от нормали сопоставлена с реакцией на обстрел ОФС калибра 100, 115 и 125 мм (табл. 1). Там же (см. рис. 1) приведены результаты расчетной оценки реакции ИП при ударе 125-мм ОФС в центр верхнего лобового листа танка «Чифтен».Результаты экспериментальной оценки ударного заброневого действия 120-мм БФС и ОФС калибра 115 и 125 мм по корпусу танка с комбинированной броней показывают, что динамические нагрузки от 120-мм БФС в среднем на 15% ниже, чем от 125-мм ОФС, и на 5–10% превосходят 115-мм ОФС. При попадании в лобовую часть башни динамические нагрузки от 120-мм БФС в среднем на 15% выше, чем от 125-мм ОФС, и на 50% больше, чем от 115-мм ОФС.При попадании в башню снижение эффективности ОФС по сравнению с БФС объясняется различием в принципе их действия. Действие БФС определяется механическим ударом корпуса снаряда о преграду до детонации взрывчатого вещества (ВВ) и импульсом взрыва расположенного заряда ВВ. Поэтому нагрузка распределяется в локальной зоне и ударный импульс снаряда практически полностью передается преграде.Действие ОФС в основном создает распределяющийся на значительной площади поток высокоскоростных осколков, образующихся при детонации снаряда. Но так как башня имеет сравнительно низкий профиль, существенная часть эффективного потока осколков в башню не попадает, и ей передается только часть полного импульса снаряда.Результаты исследований поражающего действия 120-мм БФС по откольному разрушению тыльной поверхности гомогенной брони, в которых скорость откола определялась с помощью скоростной кинокамеры и рам-мишеней (табл. 2), показали, что предельная толщина плиты, при которой имеет место откольное разрушение при обстреле 120-мм БФС под углом 60 градусов к нормали, составляет 150 мм, а за счет детонации расплющенного ВВ вмятина достигает глубины 10 мм и диаметра примерно 2,2 калибра.1. Заброневое ударное действие 120-мм бронебойно-фугасного снаряда танка «Чифтен Мк5Р» по комбинированной броне примерно равноценно действию по этой броне осколочно-фугасного снаряда калибра 125-мм.2. При ударе 120-мм бронебойно-фугасного снаряда танка «Чифтен Мк5Р» по гомогенной броневой плите толщиной 150 мм под углом 60 градусов от нормали происходит откол тыльной поверхности брони, осколки которой могут поразить внутреннее оборудование и экипаж танка.