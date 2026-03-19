ЗРК «Стрела-10» остаются в строю и решают боевые задачи
ЗРК «Стрела-10М» на учениях
В марте 1976 г. на вооружение советской армии был принят новейший самоходный зенитный ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10». Тогда же стартовало серийное производство такой техники, и она получила широкое распространение в войсках. В дальнейшем ЗРК прошёл несколько модернизаций разного масштаба, в ходе которых улучшались те или иные его характеристики. По итогам этих процессов, современные версии «Стрелы-10» до сих пор сохраняют высокий потенциал и демонстрируют его на практике.
Последовательное развитие
Разработка будущего ЗРК 9К35 стартовала в 1969 г. в соответствии с постановлением Совмина. Новый комплекс для войсковой ПВО разрабатывался Конструкторским бюро точного машиностроения под руководством А.Э. Нудельмана. Также к проекту привлекли ряд других предприятий, отвечавших за разработку и поставку различных компонентов.
Опытный комплекс 9К35 «Стрела-10СВ» был изготовлен в конце 1972 г. В начале следующего года он вышел на полигонные испытания, продолжавшиеся до мая 1974 г. В целом ЗРК подтвердил расчётные характеристики, однако требовалось устранить некоторые недостатки. Эти работы заняли около года, после чего состоялся новый этап испытаний. На этот раз замечаний к изделию не было.
По итогам испытаний, в марте 1976 г. новый ЗРК 9К35 с управляемой ракетой 9М37 был принят на вооружение и рекомендован к серийному производству. Вскоре промышленность изготовила первые серийные партии и передала их в войска. С помощью новой техники осуществлялась замена более старых комплексов «Стрела-1».
Комплекс на огневой позиции
К этому времени в КБ Точмаш шла работа над первой модернизацией нового комплекса. Проект 9К35М «Стрела-10М» предусматривал замену части бортовой аппаратуры. Также разработали улучшенную ракету 9М37М. Она получила модернизированную головку самонаведения, которая значительно улучшила вероятность захвата и сопровождения типовых целей.
В 1978-79 гг. изделие 9К35М с боеприпасом 9М37М прошло все испытания и подтвердило заявленные характеристики. В 1979 г. его приняли на вооружение. Модернизированный комплекс сменил в производстве базовую модификацию, и переоснащение войск продолжилось без задержек.
Уже в 1981 г. на вооружение приняли следующий вариант комплекса — 3К35М2 «Стрела-М2». При сохранении основных агрегатов, он получил аппаратуру для приёма целеуказания от вышестоящих пунктов управления. Это значительно улучшило возможности ЗРК при работе в сложной обстановке. Кроме того, гусеничное шасси получило дополнительные поплавки для пересечения водных преград без каких-либо ограничений.
С 1983 г. разрабатывалась модификация «Стрела-10М3». Целью этого проекта было повышение основных характеристик перехвата, для чего разработали новую управляемую ракету 9М333. Ввиду общей сложности работ, комплекс 9К35М3 приняли на вооружение только в 1989 г. При этом серийное производство столкнулось с известными трудностями.
Несмотря на все ограничения, КБ Точмаш продолжало совершенствовать «Стрелу-10». В 2005 г. оно представило очередной вариант такого ЗРК — «Стрела-10М4». На этот раз основные изменения затронули боевую машину. Она получила новые оптические средства для поиска целей и современную аппаратуру связи и управления.
Последней в этом ряду является модификация «Стрела-10МН», принятая на вооружение в 2015 г. В этом проекте учитывался опыт предыдущих модернизаций и общие потребности войсковой ПВО. ЗРК сохранил существующую ракету 9М333 при незначительной её доработке, а также получил современную электронику разного рода.
Технические возможности
В ходе развития и модернизации общая архитектура ЗРК «Стрела-10» не менялась. Во всех случаях речь идёт о самоходной машине на гусеничном шасси с боевым отделением, оснащённым необходимыми приборами. Машина 9А35 несёт выдвижную пусковую установку с управляемыми ракетами того или иного типа.
Все модификации изделия 9К35 строились на гусеничном шасси МТ-ЛБ. Такая машина имеет достаточно высокие характеристики подвижности, проходимости и грузоподъёмности. Боевой модуль и рабочее место оператора комплекса организовывалось в кормовой части корпуса с размещением агрегатов над погоном и под ним.
Пуск ракеты 9М333
Изначально оператор комплекса мог вести наблюдение только визуально, через наклонное лобовое стекло на его рабочем месте. В дальнейшем предлагались разные варианты оптико-электронных и телевизионных систем. В последних модификациях «Стрела-10» имеет видеокамеру и тепловизор. Эти приборы обеспечивают поиск воздушных целей в большем радиусе, а также позволяют работать в любое время суток. Также внедрена автоматизация основных процессов.
Кроме того, боевая машина имеет средства связи и приборы для выдачи данных от сторонних источников. «Стрелы-10», начиная с ранних модификаций, могут работать по стороннему целеуказанию. Благодаря этому оператор узнаёт о приближении цели до её входа в зону прямой видимости.
Пусковая установка имеет крепления для четырёх транспортно-пусковых контейнеров с ракетами. Перед стартом установка наводится на цель поворотом в двух плоскостях. Ракеты 9М37 и её модификации, а также более новая 9М333 имеют схожую конструкцию, габариты и стартовую массу. Они построены в удлинённых цилиндрических корпусах и оснащаются несколькими наборами плоскостей. Длина изделия — ок. 2,2 м, диаметр — 120 мм. Масса ракет без контейнера достигает 41-42 кг.
Ранние ракеты «Стрелы-10» оснащались двухдиапазонной головкой самонаведения. Основным режимом работы был фотоконтрастный, дополнительным — инфракрасный. Современное изделие 9М333 имеет трёхдиапазонную ГСН, причём инфракрасный режим стал основным. Заявлена возможность уверенного сопровождения цели вне зависимости от наличия помех.
Ракеты оснащаются твердотопливными двигателями и имеют среднюю скорость полёта 550 м/с. Вне зависимости от модификации, наклонная дальность достигает 5 км. Современная 9М333 доставляет к цели осколочно-фугасную боевую часть массой 5 кг с контактным и неконтактным взрывателями.
Практические возможности
В ходе разнообразных испытаний и учений ЗРК «Стрела-10» всех модификаций неоднократно демонстрировали свой потенциал. Кроме того, в течение последних десятилетий такая техника регулярно участвовала в вооружённых конфликтах и вела огонь по реальным воздушным целям. Комплексам советского и российского производства удалось поразить большое количество объектов разных классов и типов.
Прямо сейчас боевые расчёты демонстрируют и применяют потенциал «Стрел» последних модификаций в ходе текущей Спецоперации. По имеющимся данным, за время боевых действий ЗРК последних модификаций смогли сбить некоторое количество самолётов и вертолётов противника. Кроме того, «Стрелы-10МН» и другие ЗРК с близкими характеристиками не позволяют вражеской авиации работать на малых высотах и входить в ближнюю зону обороны. При этом летательные аппараты рискуют попасть в зону ответственности других ЗРК и ЗРС.
Типовой целью для ракет «Стрел-10» сейчас стали разнообразные беспилотные летательные аппараты. Российские ЗРК регулярно работают по БПЛА самолётного и вертолётного типа. Они пресекают ведение разведки или попытки воздушных атак. При этом наглядно демонстрируются все преимущества, появившиеся в последних модернизациях.
Украинский БПЛА, поражённый ракетой «Стрелы»
Так, ЗРК «Стрела-10МН» за счёт современной оптики отличается увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, в т. ч. малогабаритных. При этом комплекс сохраняет работоспособность в любое время суток. Трёхканальная ГСН ракеты 9М333 уверенно захватывает даже небольшие цели, незначительно контрастирующие с фоном.
Одновременно с этим нивелируются технические ограничения комплекса. Например, дальность пуска в 5 км вполне достаточна для противодействия БПЛА — с учётом особенностей обнаружения таких целей. БЧ ограниченной массы без труда уничтожает беспилотники или наносит им фатальный урон.
Обновления и задачи
Таким образом, первый вариант «Стрелы-10» оказался весьма удачной базой для модернизаций. Его неоднократно обновляли путём замены агрегатов и внедрения новых устройств. Это дало комплексу новые боевые и оперативные возможности, а также улучшило некоторые его характеристики.
Несмотря на большой возраст базы, ЗРК серии «Стрела-10» последних модификаций остаются в строю и решают боевые задачи. Более того, они показали себя в качестве удачного средства для борьбы с одной из характерных угроз нынешнего времени. Это указывает на сохранение высокого потенциала и на возможность их дальнейшего применения.
