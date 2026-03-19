ЗРК «Стрела-10» остаются в строю и решают боевые задачи

ЗРК «Стрела-10М» на учениях


В марте 1976 г. на вооружение советской армии был принят новейший самоходный зенитный ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10». Тогда же стартовало серийное производство такой техники, и она получила широкое распространение в войсках. В дальнейшем ЗРК прошёл несколько модернизаций разного масштаба, в ходе которых улучшались те или иные его характеристики. По итогам этих процессов, современные версии «Стрелы-10» до сих пор сохраняют высокий потенциал и демонстрируют его на практике.



Последовательное развитие


Разработка будущего ЗРК 9К35 стартовала в 1969 г. в соответствии с постановлением Совмина. Новый комплекс для войсковой ПВО разрабатывался Конструкторским бюро точного машиностроения под руководством А.Э. Нудельмана. Также к проекту привлекли ряд других предприятий, отвечавших за разработку и поставку различных компонентов.

Опытный комплекс 9К35 «Стрела-10СВ» был изготовлен в конце 1972 г. В начале следующего года он вышел на полигонные испытания, продолжавшиеся до мая 1974 г. В целом ЗРК подтвердил расчётные характеристики, однако требовалось устранить некоторые недостатки. Эти работы заняли около года, после чего состоялся новый этап испытаний. На этот раз замечаний к изделию не было.

По итогам испытаний, в марте 1976 г. новый ЗРК 9К35 с управляемой ракетой 9М37 был принят на вооружение и рекомендован к серийному производству. Вскоре промышленность изготовила первые серийные партии и передала их в войска. С помощью новой техники осуществлялась замена более старых комплексов «Стрела-1».


Комплекс на огневой позиции

К этому времени в КБ Точмаш шла работа над первой модернизацией нового комплекса. Проект 9К35М «Стрела-10М» предусматривал замену части бортовой аппаратуры. Также разработали улучшенную ракету 9М37М. Она получила модернизированную головку самонаведения, которая значительно улучшила вероятность захвата и сопровождения типовых целей.

В 1978-79 гг. изделие 9К35М с боеприпасом 9М37М прошло все испытания и подтвердило заявленные характеристики. В 1979 г. его приняли на вооружение. Модернизированный комплекс сменил в производстве базовую модификацию, и переоснащение войск продолжилось без задержек.

Уже в 1981 г. на вооружение приняли следующий вариант комплекса — 3К35М2 «Стрела-М2». При сохранении основных агрегатов, он получил аппаратуру для приёма целеуказания от вышестоящих пунктов управления. Это значительно улучшило возможности ЗРК при работе в сложной обстановке. Кроме того, гусеничное шасси получило дополнительные поплавки для пересечения водных преград без каких-либо ограничений.

С 1983 г. разрабатывалась модификация «Стрела-10М3». Целью этого проекта было повышение основных характеристик перехвата, для чего разработали новую управляемую ракету 9М333. Ввиду общей сложности работ, комплекс 9К35М3 приняли на вооружение только в 1989 г. При этом серийное производство столкнулось с известными трудностями.


Несмотря на все ограничения, КБ Точмаш продолжало совершенствовать «Стрелу-10». В 2005 г. оно представило очередной вариант такого ЗРК — «Стрела-10М4». На этот раз основные изменения затронули боевую машину. Она получила новые оптические средства для поиска целей и современную аппаратуру связи и управления.

Последней в этом ряду является модификация «Стрела-10МН», принятая на вооружение в 2015 г. В этом проекте учитывался опыт предыдущих модернизаций и общие потребности войсковой ПВО. ЗРК сохранил существующую ракету 9М333 при незначительной её доработке, а также получил современную электронику разного рода.

Технические возможности


В ходе развития и модернизации общая архитектура ЗРК «Стрела-10» не менялась. Во всех случаях речь идёт о самоходной машине на гусеничном шасси с боевым отделением, оснащённым необходимыми приборами. Машина 9А35 несёт выдвижную пусковую установку с управляемыми ракетами того или иного типа.

Все модификации изделия 9К35 строились на гусеничном шасси МТ-ЛБ. Такая машина имеет достаточно высокие характеристики подвижности, проходимости и грузоподъёмности. Боевой модуль и рабочее место оператора комплекса организовывалось в кормовой части корпуса с размещением агрегатов над погоном и под ним.


Пуск ракеты 9М333

Изначально оператор комплекса мог вести наблюдение только визуально, через наклонное лобовое стекло на его рабочем месте. В дальнейшем предлагались разные варианты оптико-электронных и телевизионных систем. В последних модификациях «Стрела-10» имеет видеокамеру и тепловизор. Эти приборы обеспечивают поиск воздушных целей в большем радиусе, а также позволяют работать в любое время суток. Также внедрена автоматизация основных процессов.

Кроме того, боевая машина имеет средства связи и приборы для выдачи данных от сторонних источников. «Стрелы-10», начиная с ранних модификаций, могут работать по стороннему целеуказанию. Благодаря этому оператор узнаёт о приближении цели до её входа в зону прямой видимости.

Пусковая установка имеет крепления для четырёх транспортно-пусковых контейнеров с ракетами. Перед стартом установка наводится на цель поворотом в двух плоскостях. Ракеты 9М37 и её модификации, а также более новая 9М333 имеют схожую конструкцию, габариты и стартовую массу. Они построены в удлинённых цилиндрических корпусах и оснащаются несколькими наборами плоскостей. Длина изделия — ок. 2,2 м, диаметр — 120 мм. Масса ракет без контейнера достигает 41-42 кг.

Ранние ракеты «Стрелы-10» оснащались двухдиапазонной головкой самонаведения. Основным режимом работы был фотоконтрастный, дополнительным — инфракрасный. Современное изделие 9М333 имеет трёхдиапазонную ГСН, причём инфракрасный режим стал основным. Заявлена возможность уверенного сопровождения цели вне зависимости от наличия помех.


Ракеты оснащаются твердотопливными двигателями и имеют среднюю скорость полёта 550 м/с. Вне зависимости от модификации, наклонная дальность достигает 5 км. Современная 9М333 доставляет к цели осколочно-фугасную боевую часть массой 5 кг с контактным и неконтактным взрывателями.

Практические возможности


В ходе разнообразных испытаний и учений ЗРК «Стрела-10» всех модификаций неоднократно демонстрировали свой потенциал. Кроме того, в течение последних десятилетий такая техника регулярно участвовала в вооружённых конфликтах и вела огонь по реальным воздушным целям. Комплексам советского и российского производства удалось поразить большое количество объектов разных классов и типов.

Прямо сейчас боевые расчёты демонстрируют и применяют потенциал «Стрел» последних модификаций в ходе текущей Спецоперации. По имеющимся данным, за время боевых действий ЗРК последних модификаций смогли сбить некоторое количество самолётов и вертолётов противника. Кроме того, «Стрелы-10МН» и другие ЗРК с близкими характеристиками не позволяют вражеской авиации работать на малых высотах и входить в ближнюю зону обороны. При этом летательные аппараты рискуют попасть в зону ответственности других ЗРК и ЗРС.

Типовой целью для ракет «Стрел-10» сейчас стали разнообразные беспилотные летательные аппараты. Российские ЗРК регулярно работают по БПЛА самолётного и вертолётного типа. Они пресекают ведение разведки или попытки воздушных атак. При этом наглядно демонстрируются все преимущества, появившиеся в последних модернизациях.


Украинский БПЛА, поражённый ракетой «Стрелы»

Так, ЗРК «Стрела-10МН» за счёт современной оптики отличается увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, в т. ч. малогабаритных. При этом комплекс сохраняет работоспособность в любое время суток. Трёхканальная ГСН ракеты 9М333 уверенно захватывает даже небольшие цели, незначительно контрастирующие с фоном.

Одновременно с этим нивелируются технические ограничения комплекса. Например, дальность пуска в 5 км вполне достаточна для противодействия БПЛА — с учётом особенностей обнаружения таких целей. БЧ ограниченной массы без труда уничтожает беспилотники или наносит им фатальный урон.

Обновления и задачи


Таким образом, первый вариант «Стрелы-10» оказался весьма удачной базой для модернизаций. Его неоднократно обновляли путём замены агрегатов и внедрения новых устройств. Это дало комплексу новые боевые и оперативные возможности, а также улучшило некоторые его характеристики.

Несмотря на большой возраст базы, ЗРК серии «Стрела-10» последних модификаций остаются в строю и решают боевые задачи. Более того, они показали себя в качестве удачного средства для борьбы с одной из характерных угроз нынешнего времени. Это указывает на сохранение высокого потенциала и на возможность их дальнейшего применения.
9 комментариев
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 04:33
    Почему в Брянске этого аппарата не было?
    Там разведовательный БПЛА врага безнаказанно снимал удар британскими ракетами по предприятию.
    1. Щирый прапор Звание
      Щирый прапор
      +3
      Сегодня, 05:24
      Потому что без внешнего целеуказания этот мтлб с пеналами - слепой крот, а при своевременном обнаружении развед бпла, смахнуть его висящими на дежурстве самолётами ПВО куда быстрее и надёжнее., заодно и ракеты заранее увидели бы. Но т.к. в тот момент СУ-35х в районе не баражировало, то всё было так как было.
    2. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +1
      Сегодня, 05:30
      Почему не был? Может и был но радиус стрельбы в 5км не может перекрыть все и вся Более того в России десятки тысяч заводов и что бы все прикрыть нужно сотни тысяч ЗРК
  2. Pandemic Звание
    Pandemic
    -3
    Сегодня, 05:28
    стрела 10 - это еда для средневысотных разведовательно-ударных БПЛА типа Байрактара и для остальных дронов, которые смогут дотянуться по дальности. Стоит дорого, достать Байрактар тот же не может, обнаруживает себя мгновенно для ДРЛО, которые постоянно висят над Черным Морем. После включения радара срок жизни можно засекать малой стрелкой часов. И при этом защитить себя не может
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +6
      Сегодня, 06:22
      Стрела 10 , после включения своего радара имеет малый срок жизни.... Прочитал вашу фразу и много думал. А вы точно про Стрелу пишете ?
  3. air wolf Звание
    air wolf
    +6
    Сегодня, 05:39
    Все хорошо, если бы ракета от Стрелы 10 не стоила 10 мл рублей за штуку, за 1 миллион еще можно на закупку, был бы хороший размен за дрон за миллион рублей, если типа байрактар, то уже мы плюсе, а реально все дроны бандеровцев это поделки с бч 3-5 кги весом до 50 кг и движком 7 лс, а ему цена 500 тыс рублей, прошу не считать в баксах, если ты считаешь в баксах, то ты иноагент и пошел нах...
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +4
      Сегодня, 05:59
      Цитата: air wolf
      если бы ракета от Стрелы 10 не стоила 10 мл рублей за штуку

      ГСН дорогая. Для перехвата БПЛА это избыточно.
    2. tarabar Звание
      tarabar
      +3
      Сегодня, 06:58
      Тему экономики, сбивать-не сбивать, здесь разбирали уже не один раз. Казалось бы стрелять ракетой за 10 млн. по дрону за 500 т.р. глупо, но стрелять этой ракетой по дрону за 500 т.р., который может поджечь ближайшую нефтебазу и причинить ущерб на 100 млн. уже не кажется глупой затеей. Я уже не беру аспект, что могут погибнуть люди, наши люди. hi
  4. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    +2
    Сегодня, 06:42
    Я так понимаю, что автором планируется цикл статей - БМП 1 до сих пор в строю... Т-55 до сих пор в строю... После бодрых рапортов о тысячах "Армат" и "Коалиций", которые вот-вот, уже завтра, встанут в строй, мы дошли до такого...