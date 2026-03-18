Всесоюзный референдум: «Отмене не подлежит!»

В декабре 1990 года депутаты IV Съезда народных депутатов СССР приняли решение о сохранении Советского Союза как обновлённой федерации равноправных суверенных республик. Было принято решение провести соответствующий всесоюзный референдум. Съезд народных депутатов ввёл Закон СССР «О всенародном голосовании (референдуме СССР)».



17 марта 1991 года на территории СССР состоялся Всесоюзный референдум, на котором был поставлен вопрос о сохранении Союза: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».

Референдум прошёл в 9 из 15 союзных республик. Власти Латвийской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР, Молдавской ССР, Армянской ССР и Грузинской ССР отказались его проводить. Но часть населения этих республик всё равно проголосовала. В референдуме приняло участие свыше 148 млн человек, то есть более 80% всех избирателей.

Советские люди утвердительно ответили на вопрос о сохранении Советского Союза как единого государства: свыше 77% были за сохранение Союза.

Однако воля народа была нарушена. СССР разрушили по воле части советской номенклатуры, новых «незалежных» националистов, желающих присвоить народные богатства и стать частью мировой элиты-мафии, жирующей на эксплуатации народонаселения планеты.

В целом же мы должны помнить, что есть законный повод для восстановления Великой России – Советской цивилизации на её исторической территории, включая Прибалтику и Бессарабию-Молдавию.

Кстати, нынешний украинский фронт — это одно из страшных последствий развала единой Русской (советской) цивилизации и единого русского суперэтноса (включающего русских-великорусов, русских-малороссов, русских-белорусов и все коренные народы России, принявшие русский язык и культуру как основные).

Хозяева Запада всеми силами стараются разорвать единую Русскую державу и народ, стравить между собой их части и решить свои проблемы за счёт нас.

Почему убили СССР


Необходимо понимать, что нынешнее печальное состояние России, всего Русского мира — это лишь эпизод Большой Смуты, начавшейся в годы т. н. «перестройки» и в ходе развала СССР. Эта внутренняя Смута совмещена с непрерывной холодной и горячей войной стран «золотого миллиарда» и их теневых владельцев против многотысячелетней Руси-России за абсолютную власть на Земле.

Информационная и идеологическая, психологическая и экономическая, дипломатическая и война спецслужб – это т. н. «холодная война». Но время от времени происходят и прорывы «горячей войны», как в Чечне или в Малороссии-Украине. Война – это основной метод западных «архитекторов» для перезагрузки планеты, человечества. Для разрушения огромных пространств и их хищнического освоения.

Так, развал СССР и его разграбление позволил коллективному Западу избежать очередного кризиса капитализма в конце 80-х годов – новой Великой депрессии. Однако сам кризис был неизбежен, и поэтому была организована гибридная Четвёртая мировая война. Её основные фронты – Ближний Восток (в частности, война против Ирана) и Малая Русь – Украина.

В этой глобальной и тысячелетней войне советский проект, как реальная альтернатива западной рабовладельческой цивилизации, был для всей этой фашиствующей касты рабовладельцев как кость в горле. Уже в сталинский период в ходе трудных проб и ошибок он показал, что жизнь общества без разделения на избранных и неудачников возможна. Возможна жизнь общества без эксплуатации человека человеком. На основе социальной справедливости и этики совести. Общество знания, служения и созидания — «прекрасное далёко».

Возможно и человечество без социального паразитирования, рабовладения и хищного потребления. Устроенное как семья, симфония народов и их сопроцветание.

Облегчённая версия Смуты и новый Союз


Очевидно, что в прошлое вернуться нельзя. Хотя новые бояре и дворяне РФ и ностальгируют по поздней Российской империи: «Балы, красавицы, лакеи, юнкера, И вальсы Шуберта, и хруст французской булки…».

Нельзя вернуться в «тот» СССР, и не надо. Чтобы появился новый Горбачёв и Ельцин, которые сольют тяжелейший труд, пот и кровь поколений советских людей?! Дело в том, что нужно знать и помнить свою подлинную историю, чтобы вновь не стать дураками и болванами, которых будут дурачить очередные «перестройщики» и гешефтмахеры.

Понять советскую историю, то общество знания, служения и созидания, которое с таким трудом стали строить при Сталине, — это выиграть информационную войну с внешними и внутренними врагами Руси, русского суперэтноса. Недаром антисоветизм, антисталинизм — одна из главных информационных, идеологических, психологических программ, направленных против Русской цивилизации-мира. Программ, направленных на полное покорение и решение «русского вопроса». На её поддержание брошены все возможные силы, от классических либералов до местечковых националистов и монархистов.

Именно потому, что, поняв суть советского (красного) проекта, Советской цивилизации и общества будущего, нацеленного на звёзды, люди очень быстро найдут основы нового общего созидательного проекта, Союза – 2. И пробьют к нему дорогу. Тогда западному паразитизму-вампиризму конец. Люди, несмотря на все их слабости, всё же мечтают быть созидателями, творцами, а не рабами-потребителями новоявленных рабовладельцев.

Поражение советского проекта, советской цивилизации, которую сожрали внутренние «крысы», — это тяжелый урок всем нам.

В России в 1990–2000-е годы был создан колониальный порядок «трубы», периферии мировой капиталистической системы. Все те якобы «стратегические программы» (к примеру, «Стратегия – 2020»), которые давали обществу власти и их чубайсы, кудрины, грефы и прочие клиенты западного рабовладельческого порядка, были чисто отвлекающим фоном, сшитым буквально на коленке. Все эти программы, инновации, модернизации, оптимизации и пр. не предназначались для реального обсуждения и тем более для выполнения. Это было лишь информационное прикрытие. Мол, народ через неделю-другую всё забудет. Там можно пообещать что-то новое.

Пока общество пережёвывает эту информацию, новая знать как вывозила капиталы за границу, так и вывозит. Как отправляла детей, внуков, родственников, любовниц и любовников жить и обустраивать новые гнёзда «в милой Европе», так и отправляет. Нельзя в Европу? Значит, есть Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия и прочие «запасные аэродромы».

Поэтому, как ни оттягивай этот момент, каждому придётся взглянуть правде в глаза и признать: либо русские восстановят то справедливое жизнеустройство, которое совместимо с нашей природой, историей и культурой, либо суперэтнос русов-русских исчезнет как народ и держава. Станет кормом для соседей с Запада и Востока.

А в выборе и построении этого справедливого общества, нового Союза нам совершенно необходим опыт Советской цивилизации. Потому что она создавалась под давлением непреодолимых условий и смертельных угроз, и многие решения, выстраданные поколениями советских людей, заплатившими за них десятками миллионов жизней, являются, очевидно, единственно возможными и для современной России.

Очевидно, что Великий Советский Союз дал нам ряд важнейших принципов жизнеустройства, при котором можно сохранить Русскую цивилизацию и русский суперэтнос.
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 04:56
    Советские люди утвердительно ответили на вопрос о сохранении Советского Союза как единого государства: свыше 77% были за сохранение Союза.
    Ну а кто слушает народ ? am
    papas-57
      papas-57
      +1
      Сегодня, 08:15
      Ни тогда не слушали, ни тем более сейчас при "демократии".
  kromer
    kromer
    +1
    Сегодня, 05:28
    17 марта 1991 года на территории СССР состоялся Всесоюзный референдум, на котором был поставлен вопрос о сохранении Союза: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».

    Моё сугубо личное мнение, что уже изначально в этом вопросе была подлянка. Суверенным государством был Советский Союз, а социалистические республики в его составе (РСФСР, БССР, УССР и т.д.) самостоятельного суверенитета не имели. Суверенитет это полная независимость, а суверенные государства это союз независимых государств, по типу СНГ. В данном случае как бы назывался этот союз СНГ или СССР уже значения юридически не имел. Название это одно, а правовая сущность это другое. Хотя я могу и ошибаться. Есть юридические тонкости, но я думаю на ВО есть юристы, которые могут в данном вопросе более подробно прояснить ситуацию.
    Ольгович
      Ольгович
      -1
      Сегодня, 09:17
      Цитата: kromer
      Суверенным государством был Советский Союз, а социалистические республики в его составе (РСФСР, БССР, УССР и т.д.) самостоятельного суверенитета не имели.

      имели:

      Конституция СССР 1977 года (ст. 76),
      союзная республика - суверенное советское социалистическое государство
  север 2
    север 2
    +5
    Сегодня, 05:33
    ну хорошо , допустим , допустим повинились бы к воле народа и СССР был бы сохранён . И что дальше , когда у власти стояли патологические предатели . Как , например , с таким Комитетом сохранить СССР , который видел каждого фарцовщика , но не увидел к власти ползущих не только Горбачёва и Ельцина ,
    но и уйму всяких там Роев Медведевых , Коротичей да и других окуджав . Надо было чистить КПСС ! А для этого нужен был новый Сталин . А как появится новый Сталин , если с времён прихода к власти Хрущёва Сталин был фактически проклят ! Кстати , развал СССР и начался как раз с приходом к власти Хрущёва. Так что воля народа в 1991 году была уже как мёртвому припарка ...
    Gomunkul
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 08:16
      Как , например , с таким Комитетом сохранить СССР
      Есть информация в интернете, что как раз высокопоставленные люди в комитете и начали весь этот процесс, который потом закончил Горбачев. hi
      Gomunkul
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 10:22
        Дополню своё сообщение:

        4 июня 1976 года в Советском Союзе родился Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований (ВНИИСИ), который находился в двойном подчинении (Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике и Академии наук СССР).
        Как сообщали газеты того времени, институт создан «для комплексного исследования научно-технических и социально-экономических проблем, имеющих большое народно-хозяйственное значение и носящих междисциплинарный характер исследований». Институт возглавил и бессменно руководил им на протяжении 17 лет академик Д.М. Гвишиани.
        ВНИИСИ стал инкубатором, из которого вылупились «прорабы перестройки» (читай: разрушители Советского Союза и его экономики по планам Римского клуба), занявшие высокие посты в государстве.

        Гайдар Егор Тимурович — работал в институте с 1980 года под руководством С.С. Шаталина. Был и.о. премьер-министра и министром финансов РФ.

        Шаталин Станислав Сергеевич — заместитель директора института, советник президента СССР Горбачева, один из соавторов программы «шоковой терапии», получившей название «500 дней».

        Авен Петр Олегович — работал в одной лаборатории с Е.Т. Гайдаром с 1981 по 1988 год. Затем был направлен в МИПСА в Австрию. Был министром внешнеэкономических связей в 1992 году. В настоящее время один из главных акционеров группы «Альфа».

        Жуков Александр Дмитриевич — работал в институте с 1978-го по 1980 год. Был вице-премьером в правительстве Фрадкова.

        Зурабов Михаил Юрьевич — был аспирантом в институте с 1978 по 1981 год. Был председателем пенсионного фонда и министром здравоохранения РФ.

        Данилов-Данильян Виктор Иванович — работал в институте со дня основания, зав. лабораторией. Был министром охраны природы и природных ресурсов РФ.

        Лопухин Владимир Михайлович — работал в институте с 1977 года. Был министром топлива и энергетики РФ.
  Велизарий
    Велизарий
    +4
    Сегодня, 05:37
    В целом, с основной идеей статьи можно полностью согласиться (если вычеркнуть "суперэтносы" ,ложный пафос и "геополитическую" часть текста.). Отмечу все же два явных недочета.
    1) Автор высоко оценивает референдум 1991 года,однако его единственным смыслом была легитимизация самой возможности развала СССР. Президент СССР (который его и разваливал) и без этого прекрасно знал,что устойчивое большинство граждан против развала страны. А с точки зрения закона (легальности) все происходящие было антиконституционно. Никакого специального подтверждения необходимости сохранения СССР не требовалось. Посему и вопрос в референдуме был сформулирован неконкретно,про нечто и прекрасну даль. Никаких же правовых последствий референдум не имел.
    2) Апеллировать же сейчас к результатам референдума ,во-первых могут только социалисты/коммунисты ( иначе неясно что они собираются восстанавливать),а во-вторых даже это не сработает.
    Фарш не возможно провернуть назад и мяса из него не восстановишь. Ведь прошла целая историческая эпоха. СССР можно только заново создать опираясь на волю людей. Что потребует нового референдума,но не апелляции к старому.
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 05:55
      Цитата: Велизарий
      СССР можно только заново создать опираясь на волю людей.

      целом же мы должны помнить, что есть законный повод для восстановления Великой России – Советской цивилизации на её исторической территории, включая Прибалтику и Бессарабию-Молдавию.

      Велизарий hi Согласен с вами! Но, без вот этих трибалтов, молдаван/ цыган, хо хлов и армян!
      Может кто дополнит список? laughing
      Xenon
        Xenon
        +5
        Сегодня, 06:23
        Но, без вот этих трибалтов, молдаван/ цыган, хо хлов и армян!
        Может кто дополнит список? laughing
        Я бы убрал молдован из вашего списка, они неплохие ребята. Получился бы неплохой СССР 2.0.
        ваш вср 66-67
          ваш вср 66-67
          0
          Сегодня, 07:41
          Цитата: Xenon
          Я бы убрал молдован из вашего списка, они неплохие ребята.

          Вообще то я согласен с вами! Работал с молдаванами...
          Видно погорячился... laughing
      Гардамир
        Гардамир
        0
        Сегодня, 09:05
        Да ещё надо убрать приморцев любых, кубанцев, поволжцев, уральцев. сибиряков
    24rus
      24rus
      +4
      Сегодня, 05:56
      Думаю заново уже не получится - слишком укрепился капитализм, выросло новое поколение с другим мировозрением..Бывшие республики почти все проводят антироссийскую воспитательную работу с новыми поколениями
      yuriy55
        yuriy55
        +2
        Сегодня, 07:35
        Цитата: 24rus
        Думаю заново уже не получится

        Нам не нужен возрождённый СССР. Нам нужен возрождённый социализм, с учётом всех ранних ошибок, а вот возрождённый капитализм и финансовая спекуляция - путь в пропасть...
        Или у вас есть предпосылки считать США страной передового капитализма, достойной к подражанию?
        24rus
          24rus
          0
          Сегодня, 08:04
          Соглпсен, с возрожденным социализмом, гос собстеностью ключевых отраслей и социалкой Республики сами потянуться к сильной России
    Эдуард Ващенко
      Эдуард Ващенко
      -1
      Сегодня, 08:21
      Фарш не возможно провернуть назад и мяса из него не восстановишь.

      Совершенно согласен с этим тезисом, и все жалкие идеологические потуги типа "восстановим" Евразийство, так и останутся потугами, такими же как реанимация Римской империи или Блистательной порты.
      Хаотично собранные в одно государство до 1917 г. окраинные этносы не имели ничего общего с русским народом и только большевики смогли найти ту идею, подкрепленную материально, которая объединила этносы на территории бывшей Российской империи, создав адекватное государства для жизнедеятельности русских. Постоянно прорывавшийся этнический и региональный сепаратизм подавлялся не только физически, но постоянно предпринимались действия по его нивелированию материально, что вызывало крайнее неприятие русских Центра, живших хуже, чем "мятежные" окраины.
      К 80-м годам, с одной стороны, укрепились региональные и национальные кадры, которые предполагали, что могут рассчитывать на большую самостоятельность, а с другой стороны, русский "караул устал" от "окраин", что выразилось и в массовой поддержке Ельцина, и демагогов-провокаторов, таких как ""клоун" Жириновский, ловко жонглирующий "националистическими" лозунгами. Что и привело к объективному развалу страны, где государственнообразующий народ, восточные славяне, ранее поверивший в "коммунизм на горизонте", в конце 80-х уверовал, подчеркну поголовно, в "рыночную альтернативу".
      Важно понимать, что развал обеспечивал, ни коварный Запад, хотя куда же без него: маслица в огонек своего самого мощного в истории геополитического противника он подливал активно.
      Но это было третично!!! Первично, то, что восточные славяне, прежде всего русские и украинцы, стали уповать на тех лидеров, которые им обещали "рыночное изобилие", как в видюхах из США, и готовы были отбросить "жирующие" окраины, напрочь не понимая, что только в рамках сложившегося стадийного общества, в форме Союза Советских Социалистических Республик , в его естественных границах, и может существовать русский народ, а по-другому, вопрос.
      PS Проводя аналогии, современная Россия - это Ромейская империи начала ХI в.
    Ольгович
      Ольгович
      +1
      Сегодня, 09:12
      Цитата: Велизарий
      А с точки зрения закона (легальности) все происходящие было антиконституционно

      Конституция СССР (ст. 5)
      : «Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум)».
  Chack Wessel
    Chack Wessel
    +1
    Сегодня, 05:51
    Цитата: Велизарий
    СССР можно только заново создать опираясь на волю людей. Что потребует нового референдума,но не апелляции к старому.

    ...История делается не на референдумах, а на баррикадах. (С)
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 06:02
    либо русские восстановят то справедливое жизнеустройство, которое совместимо с нашей природой, историей и культурой, либо суперэтнос русов-русских исчезнет как народ и держава.

    С такими хозяевами жизни в России у нас нет никаких перспектив...
    За короткий срок с 2022 года количество миллиардеров резко увеличилась до 155 человек.
    Общее состояние в 645 миллиардов долларов. request
    Откуда у них такие деньги???
    За чей счёт банкет???
    Vitaly.17
      Vitaly.17
      0
      Сегодня, 08:16
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      С такими хозяевами жизни в России у нас нет никаких перспектив.
      Вы правы. Потому что основа СССР была в социальной справедливости и социальном равенстве, от каждого по способностям и каждому по труду. Пусть верхушка Союза и была гнилая, но официальных постулатов они придерживаться должны были потому что записаны они в Конституции. Но к сожалению в той же Конституции и официальной позиции руководства страны было заложено формирование националистических кланов руководителей регионов страны в виде поддержке национальных кадров и возможностей местных князьков формировать свое преданное и коррумпированное окружение.
      И утверждение автора про
      Русскую цивилизацию и русский суперэтноса
      ни чего кроме раздражения и протеста многочисленных народов окружающих Россию не вызывает. Напомню, что в ни одного достойного русского руководителя начиная с Ульянова в руководстве Союза не было, а те что были в конце истории этой великой страны иначе как предателями и изменниками назвать нельзя.
      Причем выводы из произошедшего в 90-е годы и нынешняя власть делать не хочет:
      1. Конституция написанная алкоголиком ЕБН под диктовку его американских кураторов и советников действует до сих пор.
      2. Аппетиты разжиревших в 90-е олигархов ни кто ограничивать не собирается, а вот малый бизнес и частных предпринимателей "законно" уничтожают и разоряют. Банки при этом получают по поводу и без оного кучу безвозвратных государственных субсидий и продолжают спекулировать и выводить капиталы за рубеж.
      3. Продолжается политика поддержки национальных территориальных формирований и кланов как в республиках, так и национальных диаспор.
      При такой политики, при отсутствии ротаций руководителей регионов, государственных служащих, полиции, прокуратуры, судей нельзя сохранить целостность России. Те коррупционные связи которые у руководителей высшего звена складываются еще со школьной скамьи и те коррумпированные и лично преданные чиновникам команды, которые они тащат десятки лет за собой до должностей министров и президентов рано или поздно развалят страну.
      Коррупция и деградация ценностей социальной справедливости погубили СССР. И если бы не западные санкции, выход США из всех стратегических соглашений и последующая СВО, которая является по факту локальной войной, то Россия уже была бы на грани распада.
      Одно радует, российские олигархи оказались настолько жадными, что не захотели делить страну со своими западными коллегами. В результате обострения борьбы за рынки и ресурсы мы получили, то что получили. Народу действительно лучше кормить своих троглодитов, чем всю международную шоблу этих упырей.
      Тот же ЛЕХА
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 09:05
        Русскую цивилизацию и русский суперэтноса

        С оголтелой, пещерной русофобией как быть???
        Я её на дух не переношу...и буду бороться с теми кто ненавидит русский народ везде и всюду. hi
        tatra
          tatra
          0
          Сегодня, 09:19
          Единственные настоящие патриоты России и русского народа на территории СССР -это сторонники ЛУЧШЕГО для России и её народа -Государства СССР . А все ,кто изображают из себя патриотов -врут и лицемерят .
        Vitaly.17
          Vitaly.17
          +2
          Сегодня, 09:24
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          С оголтелой, пещерной русофобией как быть?

          Сколько тысячелетий человечеству, столько будет всякая мразь играть на разнице между людьми. Не удивительно, что самые рьяные русофобы русские предатели сбежавшие за рубеж. Поэтому фашистская мразь национальности не имеет.
          Например Казахстан, которому Россия по первому требованию оказала помощь в предотвращении государственного переворота в 2022 году. В "благодарность" по новой казахстанской Конституции русский язык вместо "равного в употреблении" назвали "употребляется на ряду". А этот "ряд" скоро станет на уровне с филиппинским.
          Российская власть при этом молчит, хотя именно притеснения русского языка было одним из поводов референдумов и начала СВО.
          Получается с одной стороны русофобия есть, а с другой нет. Какие то странные двойные стандарты, которые наталкивают на мысль, что реальные причины совсем другие.
  tatra
    tatra
    +2
    Сегодня, 06:55
    Горбачев не хотел ни расчленения СССР ,ни того ,что он потеряет власть . Он хотел уничтожить социализм и власть КПСС , для этого и запустил тотальную клевету на большевиков-коммунистов с автоматическим оправданием преступлений их внешних и внутренних врагов ,восхваление капитализма ,бредовый антисоветский миф ,что до Октябрьской революции Россия производила так много продовольствия ,что излишками "весь мир кормила ". Он хотел создать прозападное капиталистическое Государство и править им . НО "освобожденные " им враги СССР и поделили СССР между собой ,потому что ненавидели друг друга ,и потому что так же делят бандиты города -кто какую часть будет грабить ,а Горбачева скинули .
    ученый
      ученый
      +1
      Сегодня, 09:07
      Цитата: tatra
      Горбачев не хотел

      Есть две основополагающие формулы понимания событий. Первая - библейская "По делам их узнаете, кто они". Второй, еще более древний постулат Цицерона "Ищи, кому это выгодно".
      Очевидные факты говорят Горбачев и Ельцин были предателями и действовал в интересах западных спецслужб, точнее кланов олигархов которые эти спецслужбы обслуживали.
      tatra
        tatra
        0
        Сегодня, 09:20
        Вот Горбачев и хотел создать прозападное Государство . И править им .
  Million
    Million
    0
    Сегодня, 07:25
    Хозяева Запада всеми силами стараются разорвать единую Русскую державу и народ, стравить между собой их части и решить свои проблемы за счёт нас.

    И у них это неплохо получается,к сожалению.
  yuriy55
    yuriy55
    -1
    Сегодня, 07:31
    Всё правильно, но слишком скромно описаны причины развала СССР и их непосредственные участники. Именно по этим причинам многие (ещё живущие) ненавидят самого ЕБН и его последователей и преемников, успокающих воров, что пересмотра приватизации не будет...
    Не будет государства вопиющего социального неравенства, вот этого точно не будет. История расставит все точки над «i»...
  bober1982
    bober1982
    +2
    Сегодня, 08:15
    Накануне референдума в центре Москвы прошёл оппозиционный митинг против сохранения СССР,до полу-миллиона человек вышло - рекорд,по массовости до сих пор не превзойден.
    Екатеринбург - 34% высказались за сохранение СССР,остальные против.
    Туркмены,узбеки и киргизы - до 97% за сохранение Союза.
    Украина и Казахстан - за сохранение союза суверенных государств.
    СССР был приговорён.
  Ольгович
    Ольгович
    +2
    Сегодня, 08:55
    В целом же мы должны помнить, что есть законный повод для восстановления Великой России – Советской цивилизации на её исторической территории, включая Прибалтику и Бессарабию-Молдавию.

    если бы русофобы не создали в 1940 г вместо возвращенной Бессарабской губернии т.н. МССР (даже не спросив жителей) , то не пришлось бы призывать восстанавливать

    Кстати, нынешний украинский фронт — это одно из страшных последствий развала единой Русской (советской) цивилизации и единого русского суперэтноса (включающего русских-великорусов, русских-малороссов, русских-белорусов
    Кстати, нынешний украинский фронт — это одно из страшных последствий насильного включения русофобами Новороссии в т.н. украину-против воли ее жителей.

    На основе социальной справедливости и этики совести. Общество знания, служения и созидания — «прекрасное далёко»


    Общество "совести и знания":
    Спасибо Николаю Ивановичу Ежову

    АСЯ ЛИНСКАЯ, ВАЛЯ МЫЗИНА.Москва, 272-я школа, 5-й класс "А".
    Дорогой Николай Иванович! Вчера мы прочитали в газетах приговор над сворой право-троцкистских шпионов и убийц. Нам хочется сказать большое пионерское спасибо Вам и всем зорким наркомвнудельцам.
    Спасибо, товарищ Ежов, за то, что Вы поймали банду притаившихся фашистов, которые хотели отнять у нас счастливое детство. Спасибо за то, что Вы разгромили и уничтожили эти змеиные гнезда.
    Мы Вас очень просим беречь себя. Ведь змея-Ягода пытался ужалить Вас. Ваша жизнь и здоровье нужны нашей стране и нам, советским ребятам.
    Мы стремимся быть такими же смелыми, зоркими, непримиримыми ко всем врагам трудящихся, как Вы, дорогой товарищ Ежов!


    На пионерском сборе 232-й школы вожатая отряда СОНЯ КУКУШКИНА читает ребятам приговор Верховного Суда.
    Фото С.ВАСИНА

    СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР
    Пионеры 4-го класса "А" 1-й школы Ярославской железной дороги: ЗОЯ ПУЧКОВА, ЛЕНЯ АФЕНДИНОВ, ЛИДА СЕРГЕЕВА, ЛИДА КАШИНА.
    Весь народ нашей большой и могучей страны требовал от суда, чтобы подлые убийцы, изменники и шпионы были уничтожены. Мы, пионеры, тоже этого требовали.
    И суд выполнил волю всего нашего народа и лучших людей всего мира.
    Когда мы читали, как шпион Розенгольц носил в кармане залепленную в кусочке хлеба бумажку с молитвой, чтобы спасти себя от разоблачения, мы очень смеялись. В своих бандитских делах этот враг призывал на помощь бога!
    Теперь вся эта нечисть будет уничтожена, и вспоминать об этих негодяях будут только с отвращением.
    14 МАРТА 1938г. Пионерская правда. №36 (2030).
    -это кем надо было быть чтобы так калечить 10-летних детей

    Страну надо было сохранить, чтобы в рамках союза вернуть России украденные у нее территории Новороссии, Слобожанщины, Смоленщины и пр
  Антоний
    Антоний
    +1
    Сегодня, 09:06
    Люди, несмотря на все их слабости, всё же мечтают быть созидателями, творцами, а не рабами-потребителями новоявленных рабовладельцев.
    Оглядываясь на знакомых, сомневаюсь в вышеуказанном тезисе.
    bober1982
      bober1982
      0
      Сегодня, 09:28
      Цитата: Антоний
      Оглядываясь на знакомых, сомневаюсь в вышеуказанном тезисе.

      Сейчас много внешнего изобилия,что приводит к деградации человека,он желает только благополучия.
  tatra
    tatra
    -1
    Сегодня, 09:24
    Враги СССР сами признали уничтожение и расчленение ими СССР ,а де-факто ,многовековой России -своим преступлением ,поэтому и трусливо свалили вину за это на коммунистов ,поэтому и 35 лет несут трусливый бред про "СССР развалился сам собой ", Поэтому и когда Путин восхваляет Горбачева и Ельцина ,он никогда не хвалит их за уничтожение ими СССР .
  tatra
    tatra
    -1
    Сегодня, 09:39
    Враги СССР ,захватившие СССР не только доказали ,что они в 100 раз хуже настоящих ,по убеждениям ,коммунистов ,которые никогда не предавали свою партию ,СССР и советский народ и их сторонников ,но и что они вообще аномалия человечества ,включая то ,что никто еще до них в мировой истории ,захватив свою страну с помощью переворота или революции ,не сваливал трусливо ответственность за это на тех ,у кого они отняли власть в стране .
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 09:39
    Цитата: Vitaly.17
    Какие то странные двойные стандарты, которые наталкивают на мысль, что реальные причины совсем другие.

    Какие могут быть реальные причины у капиталиста...только прибыль в 300 процентов. Появление новоявленных миллиардеров в России во время СВО нонсенс...значит у кого то прибыль уже не 300, а 3000 процентов.
    За такие цифры прибыли буржуй развяжет любую войну. с кем угодно.
  a.shlidt
    a.shlidt
    +1
    Сегодня, 10:03
    Если верить в мистику, то автор - реинкарнация Суслова М.А. с нотками национализма.