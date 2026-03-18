Всесоюзный референдум: «Отмене не подлежит!»
В декабре 1990 года депутаты IV Съезда народных депутатов СССР приняли решение о сохранении Советского Союза как обновлённой федерации равноправных суверенных республик. Было принято решение провести соответствующий всесоюзный референдум. Съезд народных депутатов ввёл Закон СССР «О всенародном голосовании (референдуме СССР)».
17 марта 1991 года на территории СССР состоялся Всесоюзный референдум, на котором был поставлен вопрос о сохранении Союза: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».
Референдум прошёл в 9 из 15 союзных республик. Власти Латвийской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР, Молдавской ССР, Армянской ССР и Грузинской ССР отказались его проводить. Но часть населения этих республик всё равно проголосовала. В референдуме приняло участие свыше 148 млн человек, то есть более 80% всех избирателей.
Советские люди утвердительно ответили на вопрос о сохранении Советского Союза как единого государства: свыше 77% были за сохранение Союза.
Однако воля народа была нарушена. СССР разрушили по воле части советской номенклатуры, новых «незалежных» националистов, желающих присвоить народные богатства и стать частью мировой элиты-мафии, жирующей на эксплуатации народонаселения планеты.
В целом же мы должны помнить, что есть законный повод для восстановления Великой России – Советской цивилизации на её исторической территории, включая Прибалтику и Бессарабию-Молдавию.
Кстати, нынешний украинский фронт — это одно из страшных последствий развала единой Русской (советской) цивилизации и единого русского суперэтноса (включающего русских-великорусов, русских-малороссов, русских-белорусов и все коренные народы России, принявшие русский язык и культуру как основные).
Хозяева Запада всеми силами стараются разорвать единую Русскую державу и народ, стравить между собой их части и решить свои проблемы за счёт нас.
Почему убили СССР
Необходимо понимать, что нынешнее печальное состояние России, всего Русского мира — это лишь эпизод Большой Смуты, начавшейся в годы т. н. «перестройки» и в ходе развала СССР. Эта внутренняя Смута совмещена с непрерывной холодной и горячей войной стран «золотого миллиарда» и их теневых владельцев против многотысячелетней Руси-России за абсолютную власть на Земле.
Информационная и идеологическая, психологическая и экономическая, дипломатическая и война спецслужб – это т. н. «холодная война». Но время от времени происходят и прорывы «горячей войны», как в Чечне или в Малороссии-Украине. Война – это основной метод западных «архитекторов» для перезагрузки планеты, человечества. Для разрушения огромных пространств и их хищнического освоения.
Так, развал СССР и его разграбление позволил коллективному Западу избежать очередного кризиса капитализма в конце 80-х годов – новой Великой депрессии. Однако сам кризис был неизбежен, и поэтому была организована гибридная Четвёртая мировая война. Её основные фронты – Ближний Восток (в частности, война против Ирана) и Малая Русь – Украина.
В этой глобальной и тысячелетней войне советский проект, как реальная альтернатива западной рабовладельческой цивилизации, был для всей этой фашиствующей касты рабовладельцев как кость в горле. Уже в сталинский период в ходе трудных проб и ошибок он показал, что жизнь общества без разделения на избранных и неудачников возможна. Возможна жизнь общества без эксплуатации человека человеком. На основе социальной справедливости и этики совести. Общество знания, служения и созидания — «прекрасное далёко».
Возможно и человечество без социального паразитирования, рабовладения и хищного потребления. Устроенное как семья, симфония народов и их сопроцветание.
Облегчённая версия Смуты и новый Союз
Очевидно, что в прошлое вернуться нельзя. Хотя новые бояре и дворяне РФ и ностальгируют по поздней Российской империи: «Балы, красавицы, лакеи, юнкера, И вальсы Шуберта, и хруст французской булки…».
Нельзя вернуться в «тот» СССР, и не надо. Чтобы появился новый Горбачёв и Ельцин, которые сольют тяжелейший труд, пот и кровь поколений советских людей?! Дело в том, что нужно знать и помнить свою подлинную историю, чтобы вновь не стать дураками и болванами, которых будут дурачить очередные «перестройщики» и гешефтмахеры.
Понять советскую историю, то общество знания, служения и созидания, которое с таким трудом стали строить при Сталине, — это выиграть информационную войну с внешними и внутренними врагами Руси, русского суперэтноса. Недаром антисоветизм, антисталинизм — одна из главных информационных, идеологических, психологических программ, направленных против Русской цивилизации-мира. Программ, направленных на полное покорение и решение «русского вопроса». На её поддержание брошены все возможные силы, от классических либералов до местечковых националистов и монархистов.
Именно потому, что, поняв суть советского (красного) проекта, Советской цивилизации и общества будущего, нацеленного на звёзды, люди очень быстро найдут основы нового общего созидательного проекта, Союза – 2. И пробьют к нему дорогу. Тогда западному паразитизму-вампиризму конец. Люди, несмотря на все их слабости, всё же мечтают быть созидателями, творцами, а не рабами-потребителями новоявленных рабовладельцев.
Поражение советского проекта, советской цивилизации, которую сожрали внутренние «крысы», — это тяжелый урок всем нам.
В России в 1990–2000-е годы был создан колониальный порядок «трубы», периферии мировой капиталистической системы. Все те якобы «стратегические программы» (к примеру, «Стратегия – 2020»), которые давали обществу власти и их чубайсы, кудрины, грефы и прочие клиенты западного рабовладельческого порядка, были чисто отвлекающим фоном, сшитым буквально на коленке. Все эти программы, инновации, модернизации, оптимизации и пр. не предназначались для реального обсуждения и тем более для выполнения. Это было лишь информационное прикрытие. Мол, народ через неделю-другую всё забудет. Там можно пообещать что-то новое.
Пока общество пережёвывает эту информацию, новая знать как вывозила капиталы за границу, так и вывозит. Как отправляла детей, внуков, родственников, любовниц и любовников жить и обустраивать новые гнёзда «в милой Европе», так и отправляет. Нельзя в Европу? Значит, есть Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия и прочие «запасные аэродромы».
Поэтому, как ни оттягивай этот момент, каждому придётся взглянуть правде в глаза и признать: либо русские восстановят то справедливое жизнеустройство, которое совместимо с нашей природой, историей и культурой, либо суперэтнос русов-русских исчезнет как народ и держава. Станет кормом для соседей с Запада и Востока.
А в выборе и построении этого справедливого общества, нового Союза нам совершенно необходим опыт Советской цивилизации. Потому что она создавалась под давлением непреодолимых условий и смертельных угроз, и многие решения, выстраданные поколениями советских людей, заплатившими за них десятками миллионов жизней, являются, очевидно, единственно возможными и для современной России.
Очевидно, что Великий Советский Союз дал нам ряд важнейших принципов жизнеустройства, при котором можно сохранить Русскую цивилизацию и русский суперэтнос.
