О ситуации в Иране. Костер или все-таки пожар
Я достаточно долго «не трогал» ситуацию в Иране, но время пришло. Ситуация медленно, почти незаметно для обывателей, выходит из-под контроля и принимает достаточно жестокий и опасный вид. Дело в том, что по планам США и Израиля эта война должна была стать обычным региональным конфликтом. Нечто подобное нашей СВО. Двое дерутся, а толпа подкидывает им то кастет, то дубинку, то кусок арматуры... В общем, обычный западный сценарий «успокоения» непокорных.
Немного обидно, но персы оказались посмелее наших руководителей. Они стали бить не только тех, кто непосредственно бросился в драку, но и тех, кто решил подбрасывать вооружение и подбадривать бойцов морально. По ушам получили практически все, кто мирно представлял свои территории для размещения американских военных.
Это не столько решимость, сколько необходимость со стороны Тегерана. Там изначально понимали, что Иран не может рассчитывать на победу над США и Израилем. Только война на истощение, война с привлечением многих участников может сохранить государственность персов. Во многом, по моему мнению, надежды Ирана оправдываются. Не могу сказать, что полностью, но…
Посмотрите на ситуацию вне обсуждения боевых эпизодов. Всё больше и больше признаков превращения войны в токсичную, затяжную компанию, которая «отравит» и президентство Трампа, и премьерство Нетаньяху, и единство ЕС. Начался процесс постепенного разрушения. То, что сегодня предпринимают западные лидеры, напоминает аврал на тонущем корабле. Успеют заткнуть течь или нет, пока неясно. Всё яснее становится понимание того факта, что выйти из этой войны, не потеряв лицо, становится сложно.
Итак, более двух недель войны. Что мы видим на этот момент? А ничего. Задачи сторон не выполнены. Нет решающего результата ни у одной из сторон! Более того, вероятность быстрой победы, на которую уповали и Трамп, и Нетаньяху, не приближается, а, наоборот, отдаляется. Недаром в США заговорили о деньгах. Быстрая война — процесс не очень дорогой, а вот затяжная — наоборот. Причем чем дальше, тем дороже.
Понятно, что сегодня американский президент активно проводит пиар-компанию по «победизации» этой войны. Что ни день, то заявление о победе. В разных СМИ, на разных платформах. Но что реально, а что очередные «просто слова», которыми уже прославился Трамп.
Итак, начнем с Соединенных Штатов. Все, что разрушено и уничтожено, все, что стало бы критичным для любой другой страны, для Ирана оказалось лишь ощутимыми, но не смертельными событиями. Смотрим на президента. Какова главная тема, которую он постоянно транслирует? Союзники!!! Союзники, на которых можно в будущем «скинуть» Иран и уйти с гордо поднятой головой, как это проделали США на Украине.
Далее внутренняя политика, выборы в Конгресс. Я уже писал о том, что президент пошел ва-банк. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Так что сегодня Дональд Трамп уже задумался о «голове в кустах». Демократы уже реально претендуют на сокрушительную победу на выборах. Ну и рынки. Если что-то производишь, то это необходимо куда-то продавать и где-то покупать сырье. Увы, мы видим, как задыхаются многие страны без углеводородов, как рушатся экономические связи, как гибнут старые производства…
Следующий Израиль. Вроде бы, тут-то какие проблемы появились? Страна практически постоянно в ситуации горячих или холодных войн с соседями. Согласен полностью. Только вот одно дело — воевать с теми, кто заведомо слабее, воевать при поддержке могущественного покровителя, другое дело — воевать в условиях, когда помощь сокращена или не оказывается. Воевать тогда, когда могучий покровитель сам оказался в патовой ситуации.
Вдруг всплыла проблема устойчивости тыла. Трехступенчатая система ПВО и ПРО не смогла гарантировать безопасность тыла. Народ взвыл. Народ вдруг стал делиться. Эти наши, эти не наши. Напомню о бомбоубежищах, в которые не пускали «неправильных» евреев…
И вторая проблема — запасы оружия и боеприпасов! Заметили, как жестко Израиль регламентирует информационный поток о прилетах по своей территории. В отличие от прошлых войн, уже нет ежедневных видео об успешной работе «Железного купола», нет видео о сбитых ракетах и дронах. Что это? По моему мнению, это показатель неэффективности ПВО и показатель отсутствия достаточного количества боеприпасов для обеспечения этой эффективности.
Но не всё в шоколаде и у персов. Я многократно писал о том, что Иран был готов к нападению, в том числе и к гибели части руководителей. Это факт. Но можно ли подготовить руководителей на все случаи? Да, есть три зама, а если и они погибнут? Это я к чему, страна большая по территории, страна с четкой системой управляемости. А что, если где-то «не хватит» подготовленных замов? Не произойдет ли сбой системы управления?
Кстати, об управляемости. Интересно, на сегодня я могу точно сказать о реальности Дональда Трампа. Ни нового аятоллу, ни премьера Израиля, а я проконсультировался со специалистами по ИИ, я не видел. Нетаньяху на видео, опять же по оценкам спецов, рожден не мамой, а именно ИИ. Ну это так, просто мысль…
Ядерное оружие уже не химера
К сожалению, такой характер войны опасен уже не только для воюющих стран, но и для мира в целом. Мы достаточно много рассуждали о возможностях ядерного удара в Европе. Но оказалось, наиболее реальна эта возможность проявилась именно в Азии. Попробую аргументировать ситуацию.
Выше я уже высказал мнение о том, что выйти из этой войны, не потеряв лица, не получится. Нужно либо побеждать, либо капитулировать. Позволить себе капитуляцию не может никто из лидеров стран. А что могут? Опять начну с США. Начну потому, что, скорее всего, кто-то уже решил, что автор считает страной, способной применить ЯО, именно Америку. Увы…
Сейчас много информации о подготовке американских морпехов к десантированию на остров Харк. В регион действительно направлен десантный корабль USS Tripoli и около 2500 морпехов. Что вполне достаточно для захвата острова. Напомню кое-какие факты о Харке и его значении для Ирана. На первый взгляд, очень «сладкая» цель для США и Израиля.
Итак, Харк – коралловый остров 8 км в длину и 4 км в ширину, площадью 22,59 кв. км. Остров расположен к северу от Ормузского пролива, на удалении 25 км от побережья. Имеется аэропорт и город. Но самое главное, именно остров Харк имеет возможность загрузки танкеров большого тоннажа из-за глубин. До порта с материка проложен трубопровод. У Ирана больше нет таких портов. Потому и проходит через этот порт до 90% всех поставок в Китай. Пропускная способность реальная, свыше 2 млн. баррелей в сутки!..
Теперь о том, почему «сладкое вредит здоровью». Первое, морпехам придется столкнуться с регулярной армией Ирана. А это серьезные потери, с учетом того, что обычной поддержки с воздуха они не получат. И второе, иранская артиллерия, не говоря уже о ракетах, добивает до острова без проблем. То есть гарнизон острова придется постоянно пополнять, а в США везти гробы. Для Трампа это тоже своеобразный «политический гроб». Так что, думаю, высадка десанта на Харк — это блеф. Хотя… Много глупостей совершается на любой войне…
Другое дело — Израиль. Потеря инициативы в войне грозит Израилю серьезными не только имиджевыми, но и людскими потерями. В такой ситуации вполне возможна реализация прогноза Голды Меир: «Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим». Понятно, что применение в реальной войне даже тактического ЯО развяжет руки другим владельцам такого вооружения, в том числе и нам…
Вот такой расклад сил увидел я после двух недель бомбежек Ирана... Костер войны только разгорается. Искры уже разбрасываются по всему миру практически. Так что пока не ясно, будет ли в будущем у нас костер на Ближнем Востоке или пожар... Вот так примерно дует «ветер перемен»...
