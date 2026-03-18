Иран начал применять БРСД «Седжил»
Старт ракеты «Седжил», 16 марта 2026 г. Фото КСИР
Иран продолжает свою операцию «Правдивое обещание 4» и регулярно сообщает о выполненных боевых задачах и достигнутых целях. Кроме того, раскрывается информация о применяемом вооружении. Так, недавно стало известно о новых фактах боевого применения баллистических ракет средней дальности «Седжил». Эти изделия не отличаются новизной, однако по-прежнему имеют высокий потенциал и сохраняют за собой важное место в иранских ракетных арсеналах.
В двух операциях
По известным данным, БРСД «Седжил» (سجیل — «Сера») была принята на вооружение ракетных частей Корпуса стражей исламской революции в первой половине десятых годов. В дальнейшем такие изделия неоднократно применялись в рамках различных учений. Кроме того, они стали одним из инструментов стратегического сдерживания потенциальных противников.
Боевое применение ракет «Седжил» началось более чем через 10 лет после принятия на вооружение. Впервые о боевых запусках таких БРСД сообщили 18 июня 2025 г. В ходе «12-дневной войны» Иран и Израиль обменялись ударами, в которых применялись разные типы вооружений. В частности, иранский КСИР впервые применил по реальной цели изделие «Сера».
В рамках операции «Правдивое обещание 3» иранские войска выполнили запуск нескольких БРСД типа «Седжил». Результаты такого пуска раскрывать не стали. В то же время, израильская армия сообщила, что ей удалось перехватить иранскую ракету. При этом обломки упали на землю и повредили гражданский автомобиль.
Точные результаты этой серии пусков до сих пор остаются неизвестными. Обе противоборствующие страны, по понятным причинам, не стали раскрывать все подробности. Из-за этого не было возможности оценить эффективность иранской БРСД и израильской ПРО.
Комплекс «Седжил» на учениях. Фото Минобороны Ирана
Ракеты «Сера» нашли применение и в текущей операции «Правдивое обещание 4». О начале их использования Иран сообщил 16 марта 2026 г. В этот день КСИР провёл очередную, уже 54-ю, волну ракетных ударов по объектам Израиля. Впервые в рамках нынешней операции в ней использовались баллистические ракеты «Седжил».
КСИР сообщает, что в этой волне использовался целый ряд современных иранских БРСД, включая самые новые образцы. В качестве целей были выбраны объекты военно-воздушных сил и военно-промышленного комплекса Израиля. Вновь были опубликованы фотографии и видеозаписи запусков. Как всегда, Иран напомнил о высоком боевом потенциале своих ракет, однако пока не стал раскрывать результаты пусков.
Иран и его противники продолжают обмениваться ракетными и авиационными ударами. Это позволяет предполагать, что пуски «Седжилов» 16 марта не будут последними. Подобное оружие, как и другие современные БРСД, продолжат применять для решения поставленных боевых задач. Учитывая роль изделий «Седжил» в системе ракетных вооружений и процессах сдерживания, можно ожидать, что они вновь появятся и в официальных сводках.
Новые технологии
Считается, что будущая БРСД «Седжил» разрабатывалась с конца девяностых годов при участии ряда ведущих иранских предприятий. В рамках нового проекта планировалось проработать и внедрить несколько новых технических решений, способных радикально повлиять на основные характеристики и боевые возможности ракеты. При этом от части накопленного ранее опыта пришлось отказаться.
«Седжил» стала первой иранской ракетой средней дальности, построенной по двухступенчатой схеме с применением твердотопливных двигателей. Ранее РДТТ использовались только на ракетах меньшей дальности, а БРСД были только жидкостными. В проекте «Сера» удалось объединить лучшие качества двух этих классов вооружения и получить новый ракетный комплекс.
«Седжил» на подземной базе. Фото Telegram / Noghtezan_info
По разным данным, разработка БРСД «Седжил» заняла около 10 лет. В ноябре 2008 г. состоялся первый испытательный пуск. В дальнейшем прошло несколько новых аналогичных испытаний. По итогам таких мероприятий ракету приняли на вооружение КСИР. Было развёрнуто серийное производство с передачей готовых изделий строевым частям.
В дальнейшем зарубежные источники сообщали о разработке новых модификаций существующей ракеты. Изделия с неофициальными обозначениями «Седжил-2» и «Седжил-3» должны были отличаться увеличенной дальностью пуска и другими характеристиками. Впрочем, существование таких БРСД до сих пор не подтверждено. Возможно, имела место какая-то путаница или мистификация.
Так или иначе, ракета «Сера» поступила на вооружение КСИР и заняла своё место в арсеналах. По разным данным, при помощи таких БРСД заменили устаревшие жидкостные изделия серии «Шахаб» или иные ракеты. Более новая ракета имела определённые преимущества технического и эксплуатационного характера, и такое перевооружение положительно повлияло на возможности ракетных частей.
Технические особенности
«Седжил» — двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета с отделяемой головной частью. Она используется в составе мобильного комплекса и предназначается для поражения стационарных целей разного рода на значительной дальности.
Ракета имеет цилиндрический корпус, разделённый на две ступени разной длины. Головная часть получила характерный корпус из двух конусов и цилиндра. В хвосте имеются рули для управления на активном участке траектории. Общая длина изделия достигает 18,2 м, диаметр — 1,25 м. Стартовая масса — 22,5 т.
Комплекс на публичном мероприятии. Фото Tasnim News
РДТТ двух ступеней обеспечивают взлёт и разгон с выходом на расчётную траекторию. С их помощью достигается дальность пуска 2000-2500 км. Благодаря этому «Седжил» является одной из самых дальнобойных ракет в арсеналах КСИР. При этом твёрдое топливо в известной мере упрощает хранение и эксплуатацию боеприпасов.
БРСД имеет традиционную для такого оружия систему управления на основе инерциальных приборов. Она обеспечивает выход на расчётную траекторию и последующий сброс боевой части. Сообщается, что при применении моноблочной БЧ достигается круговое вероятное отклонение не более 50 м.
Ракета может нести полезную нагрузку массой до 1500 кг. Как от неё зависит максимально достижимая дальность, неизвестно. В прошлом все иранские БРСД оснащались моноблочными осколочно-фугасными зарядами, и «Седжил» не была исключением. В последнее время наблюдается применение кассетных головных частей. Предусматривается ли такая нагрузка для «Серы», неизвестно.
Ракета перевозится и запускается с мобильной установки, построенной на колёсном полуприцепе. Установка имеет отдельный стартовый стол и стрелу для вертикализации ракеты. Подобная архитектура пусковой установки замедляет подготовку к старту и уходу с позиции.
Арсеналы и возможности
За последние десятилетия иранская промышленность разработала и довела до производства широкий ряд разнообразных ракетных комплексов «земля-земля», включая системы средней дальности. Практически все подобные изделия сейчас используются для нанесения ударов по объектам основных противников.
Один из первых испытательных пусков. Фото Wikimedia Commons
Несколько дней назад стало известно о начале проведения ударов с использованием БРСД «Седжил». Несмотря на активность противника, Ирану удалось сохранить пусковые установки и ракеты этого типа — и теперь они участвуют в массированных ударах. Эти комплексы работают вместе с техникой других типов и показывают свой потенциал.
Ракетный комплекс «Седжил» имеет несколько важных особенностей и преимуществ, которые определяют его возможности и ценность для КСИР. Это мобильность и возможность скрытного развёртывания, относительно простая в эксплуатации твердотопливная ракета, а также достаточно высокие характеристики самой БРСД. При этом не обходится без некоторых ограничений и недостатков, однако грамотная эксплуатация и применение их нивелируют.
Следует отметить, что в массированных ударах используются ракеты разных классов и типов. Таким способом Иран стремится перегрузить ПВО-ПРО противника, чтобы часть ракет могла добраться до своих целей. При этом именно перед «Седжилами» может ставиться задача прорыва обороны и поражения целей.
Все подробности боевого применения иранских ракет и его результаты, по очевидным причинам, остаются неизвестными. Однако доступная информация показывает, что Ирану удалось создать развитую систему ударных вооружений с широкими возможностями. Разные её компоненты, включая БРСД «Седжил», сейчас решают свои задачи и наносят противникам существенный урон.
