Эволюция вместо революции: как изменилась Российская Армия за годы СВО

Открытия спецоперации


Спецоперация с самого начала преподнесла очень много неприятных сюрпризов для Российской Армии. Во-первых, стало понятно, что воевать с техникой НАТО очень непросто. Во-вторых, понятие «господство в воздухе» остается лишь понятием – настолько вражеская ПВО может сковать авиацию в небе. В-третьих, дроны всех мастей стали ключевыми участниками боевых действий, и это перевернуло поле боя. Это далеко не все «сюрпризы», с которыми пришлось столкнуться Армии России и к которым пришлось адаптироваться. Но обо всем по порядку.




Трансформация на оперативно-тактическом уровне привела к отказу от знаменитых батальонно-тактических групп, на которые перед СВО возлагали большие надежды. Верили в них, надо отметить, вполне справедливо. До 2022 года любая война в умах любого военачальника должна была пройти молниеносно и с минимальными потерями. Так было в XX веке, в XIX веке и гораздо раньше. БТГ для цели маневренной войны подходила идеально, но сложность была в нехватке этих самых батальонных групп. Если бы численность группировки умножить хотя бы на 2-2,5, то история СВО имела бы совсем другой контекст.

Военные действия достаточно быстро приобрели характер позиционных, для которых БТГ были бессмысленны. Поэтому главной задачей Российской Армии в первый год стало возвращение дивизионной структуры. Это не хорошо и не плохо – это вынужденная трансформация. За 2022–2024 годы сформированы новые общевойсковые армии, армейские корпуса (в т. ч. 3-й, 44-й), восстановлены и созданы дивизии (67-я, 70-я, 69-я, 27-я мотострелковые и другие). Только за 2025 год сформировано не менее пяти дивизий, 13 бригад и 30 полков. В текущем году появится еще 4 дивизии, 14 бригад и почти 40 полков. Всё это прямое следствие увеличения численности Армии России.

Хронология указов президента Путина: в августе 2022 года рост до 2,039 млн. человек, в сентябре 2024 года – не менее 2,389 млн. и, наконец, в марте 2026 года новый указ о 2,391 млн. При этом численность военнослужащих составляет 1,502 млн. человек. Много это или мало? Для сравнения, в 1991 году только военнослужащих в Советской Армии было почти 3,8 млн. человек. После распада СССР численность стала резко сокращаться – к 2006 году остался всего один миллион военнослужащих. И к 2022 году военных не стало сильно больше – всего 1,13 млн. человек.

С учетом угроз современной России, полтора миллиона человек под ружьем сейчас могут оказаться недостаточными. Советский Союз в мирное время содержал в два с лишним раза больше военных, а Россия ведет самые масштабные боевые действия с 1945 года и позволяет себе сравнительно скромно наращивать армию. Далеко не все силы используются на фронтах СВО – стране необходимо купировать угрозу от нового члена НАТО Финляндии, с которой у России очень протяженная граница. Во многом по этой причине Западный военный округ был разделен на Московский и Ленинградский военные округа.


Хроническая нехватка личного состава по обе стороны фронта заставила кардинально изменить тактику использования войск. Время лихих прорывов фронта ушло если не навсегда, то надолго. Армия России способна сейчас организовать прорыв на оперативную глубину в тыл ВСУ, но для этого придется мириться с немалыми потерями. И кем-то их восполнять. Именно поэтому на полях СВО родилась новая тактика наступления малыми группами. Бойцы идут в атаку тройками, а то и парами, что еще пять-шесть лет назад казалось невообразимым. Это естественным образом заметно повышает требования к уровню подготовки военнослужащих.

Сейчас штурмовик, да и простой пехотинец должны обладать навыками, которыми ранее обладала элита армии – десантники и спецназ. Родилась новая тактика воздушного конвоирования, когда наступающие подразделения работают под неусыпным контролем разведывательных дронов и ударных камикадзе. Поддержка с воздуха теперь не удары НУРами и бомбами, а визуальный контроль с высоты птичьего полета, сбросы на головы противникам и атаки FPV. Штурмовые группы пересели с танков на средства малой механизации – мотоциклы, багги, пикапы и даже электроскутеры. Почему мотоцикл настолько популярен в войсках? Его не только сложнее поразить на скорости дроном-камикадзе, но у него в два раза меньше вероятность налететь на мину.

Оружие Победы


За четыре года СВО модернизации подверглись почти 200 образцов техники. Это колоссальная работа инженерных и ремонтных подразделений армии, а также отечественного ВПК. Военно-промышленный комплекс с 2022 года многократно нарастил объемы производства, и это является важнейшим фактором совершенствования армии.

Одной из находок СВО стали универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), превращающие древний «чугуний» в высокоточное оружие. Всё чаще отмечается статистика работы тяжелыми авиабомбами по принципу «одна цель – один боеприпас». В прошлом году к УМПК прикрутили реактивный двигатель, и теперь изделие идет к цели за несколько сотен километров от линии фронта. Дешево, сердито и больно – именно так можно охарактеризовать новые возможности ВКС России на спецоперации.

Отдельного упоминания заслуживает производство боеприпасов, которое в 2025 году выросло на треть в сравнении с предыдущим годом. В более тяжелом и дальнобойном сегменте играют бал камикадзе типа «Герань», которые также изменились до неузнаваемости за четыре последних года. Виной тому стал противник, отчаянно пытающийся сбивать российские беспилотники у себя в тылу. И нередко у него это получается. На Украине вырос целый класс оружия, предназначенного для недорогого поражения летящей в небе «Герани». Например, четырехмоторный БПЛА-перехватчик Octopus, запускаемый с обыкновенного пикапа. Ответом стали реактивные двигатели на «Герани» и заметное увеличение скорости аппаратов. Вершиной прогресса можно считать дроны-камикадзе на удаленном управлении и с ракетами класса «воздух-воздух» на борту.


В тяжелом классе играют стратегические новинки ВПК России, призванные охладить пыл политиков стран НАТО. Речь о системах «Орешник», «Посейдон» и «Буревестник». На фронтах СВО данные изделия не особо полезны, но Дональду Трампу они снятся в страшном сне, и никак иначе.

В то же время нельзя говорить о полной адаптации армии России к реалиям спецоперации. Во-первых, в вооруженном конфликте такое в принципе невозможно – противник, если он не добит, будет постоянно подкидывать новые поводы для размышления. Во-вторых, даже на современном этапе (не говоря уже о будущем) есть чем заняться. Например, до сих пор не решена проблема Starlink на фронте. За четыре года не появилось действенного средства подавления спутниковых каналов связи у ВСУ. И не появился эффективный аналог в Российской армии.

Сложно обстоят дела с подавлением беспилотников противника – дроны как были, так и остались главной угрозой на фронте. Войска беспилотных систем стали определенного рода ответом на эту угрозу, но сейчас они на этапе формирования и обучения личного состава. Как только новая беспилотная элита Российской Армии заработает в полную силу, немалая часть проблем по ту сторону фронта перестанет быть проблемой. Еще только предстоит решить еще одну проблему, озвученную в начале материала – высокую эффективность вражеской ПВО. Завоевание превосходства в небе в классическом понимании этого слова – одна из явных целей развития технологического уровня армии.

Армия России к 2026 году постепенно превратилась в высокотехнологичную боевую систему, в которой технологическая мощь сочетается с уникальным опытом и навыками сотен тысяч солдат и офицеров. Сделано очень многое, немалое еще впереди, но ясно одно – фундамент для победы заложен очень основательный.
  FoBoss_VM
Сегодня, 04:25
    FoBoss_VM
    +10
    Сегодня, 04:25
    Забыли добавить полностью отстувующие до сих пор системы связи отечественные , от укв до спутниковых . И то что в обозримом будущем их не предвидится ... Какой то злой рок довлеет над этим . Это как с легковыми автомобилями у нас , что бы не делали , как бы не пыжились , сколько бы денег не вваливали , все одно получается ведро с болтами
    Uncle Lee
Сегодня, 04:37
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 04:37
      но ясно одно – фундамент для победы заложен очень основательный.
      Осталось достроить Победу ! soldier
    Ринат_Лутфуллин
Сегодня, 07:46
      Ринат_Лутфуллин
      0
      Сегодня, 07:46
      Контроля не было. Рации закупили. А они оказались никудышными. И почему ни кто не проверял, например,на учениях. Начиная с сами знаете кого,вплоть до офицера штаба?
  Тот же ЛЕХА
Сегодня, 04:44
    Тот же ЛЕХА
    +14
    Сегодня, 04:44
    Сделано очень многое, немалое еще впереди, но ясно одно – фундамент для победы заложен очень основательный.

    Стратегический хаос и оперативная пустота...пока что вот такой фундамент на поле боя.
    Один боец два месяца героически держал позицию...это что???
    Все основные магистрали поставок оружия, боеприпасов, медикаментов, ГСМ и прочего добра из Европы действуют бесперебойно...политики ЕС беспрепятственно посещают Киев...ни один из главнюков киевского режима нацистов не пострадал...ситуация хуже некуда...это может продолжаться бесконечно.
  turembo
Сегодня, 05:05
    turembo
    +12
    Сегодня, 05:05
    Извиняюсь что возможно сильно эмоционально и не оптимистично (ну я правда пессимистичный человек), но даже самая чудесная и передовая армия всегда имела свои Ахиллесовы пяты, у нас это связь, логистика, и многие другие. Например очень умалчивается эволюция тактической медицины, но с другой стороны люди с начала кампании вообще не знали что такое медицинские турникеты, а тут оказывается и средства разные в аптечке есть, не только ИПП, и знаменитый жгутик. О божечки, оказывается активные наушники существуют, почему в упор не видели их существование до 2022 года мне лично не понятно. А наколенники, то что появилось с реформой было недоразумением, но они хотя бы появились, но проигрывали у удобстве старым ALTA или Блекхокам мягким и удобным, и они вообще не спадали при самых активных действиях. Армия начинается с мелочей, а здесь у нас ни в качель, ни в Красную армию. Смотришь на бойцов кто во что горазд, нет единого стандарта снаряжения который можно было тусовать под разные задачи. Пластины тоже в разнобой,у этого Фортовские, у этого Гранит, у этого вообще Китай какой то, а последний вообще с каким то картоном едет. Просто всего этого не оказалось, и дыры затыкали чем могли, сейчас хоть СШ-68 исчезли на том спасибо. Да о чем говорить мультик стали внедрять через два года активных боев, оказывается ЕМР становится черной в Украинских степях, и сначала было недоумение что бойцы в черноте, но картинки с дронов приближались, и вопросы отпадали. Да и сейчас вопросы остаются... Тут фундамента одного мало, деньги на стройку заканчиваются, а выше подвала строить похоже пока не научились.
    Stas157
Сегодня, 08:05
      Stas157
      +1
      Сегодня, 08:05
      Цитата: turembo
      ну я правда пессимистичный человек

      Скорее реалистичный.
      Каждый год спецоперации - поток статей с одним и тем же оптимизмом: "У нас уже не та армия, она качественно лучше, мы системно превосходим украинцев...". Но на деле воз и ныне там. Все эти "улучшения" почему-то не влияют на поле боя: пятый год "стремительно наступаем" по всем направлениям, а остаток Донбасса до сих пор не освобождён. Это при том, что всу, как нам пишут, деморализованы, половина дезертиров, и насильно набраны тцк.
    parma
Сегодня, 08:07
      parma
      +1
      Сегодня, 08:07
      В целом я с вами полностью согласен, но хотелось бы внести небольшое замечание - у нас в комплект «ратник» входят активные наушники ГСШ-01, как с микрофоном так и без. Да, есть вопросы по их качеству и распространенности (до начала СВО конечно, сейчас этот хлам никому не нужен), но формально они были и выдавались (в 2021 разные барахолки вроде авито были ими буквально завалены за копейки в районе 4-5 тр).
      Вопрос в другом - если сравнивать с западным снаряжением, так «ратник» устарел лет за 10 до своего появления… это хорошо видно на фото ССО в Сирии (уже можно сказать доисторических). Я помню как осенью 2015 МО бодро отрапортовало, что весь спецназ у нас теперь оснащен комплектом ратник, а меньше чем через полгода - весной 2016 никто его там не носил, даже на официальных постановочных фото/видео… но сегодня то такого точно нет и «фундамент» заложен самый прочный и современный… ведь так?…
  Андрей Крутилин
Сегодня, 05:30
    Андрей Крутилин
    +5
    Сегодня, 05:30
    Четыре года идет война на исторических русских землях и с
    минимальным успехом. Людей кладем. Как всегда. Это больно.
    Не бомбим стратегические мосты. Цел Бескидский тоннель.
    Бизнесу наших олигархов помешаем. Капитализм мать его.
    Нет у нашего Президента полноты власти.
    Делит ее с приватизаторами.
    После объявления войны у Главнокомандующего вся власть.
    Страшно сказать, но тогда и приватизацию можно подправить.
    Ermak_415
Сегодня, 06:50
      Ermak_415
      +2
      Сегодня, 06:50
      Опять бояре плохие что ли?
      Андрей Крутилин
Сегодня, 07:27
        Андрей Крутилин
        0
        Сегодня, 07:27
        Путину много претензий. Мигранты. Поздравления Семье.
        Делает что может, что позволяют.
        Спасибо и на этом.
        Система власти в нашей стране создана олигархами и для олигархов.
        Per se.
Сегодня, 08:08
          Per se.
          +1
          Сегодня, 08:08
          Цитата: Андрей Крутилин
          Делает что может, что позволяют.

          Что может и должен "топ-менеджер", на которого поменяли спившегося ЕБН, вопрос... Поэтому, сперва запрашиваются полномочия в 2014 на применение войск, и они стягиваются к границе под грозные речи к путчистам в Киеве, после войска отводятся, а путчисты становятся выбором украинского народа и признаются вместе с целостностью Украины. Про заверения с пенсионной реформой и вспоминать не хочется. Не "бояре плохие", а у "бояр" "князь" хороший.
    жучок120560
Сегодня, 07:38
      жучок120560
      +2
      Сегодня, 07:38
      Андрей Крутилин, а вы как думаете - у кого полнота власти, у собственника предприятия или у наемного директора?
  Николай Малюгин
Сегодня, 05:49
    Николай Малюгин
    -2
    Сегодня, 05:49
    Почему американцам не удается снова полететь на Луну.Причина одна.Оптимизация.Которая выдвигает более удобные,и часто отвергая полезные формы.Оптимизация косой прошлась по многим странам.Досталось от нее и нам.Понятно,что такое количество военных училищ нам не к чему. А вот выделитьиз них самые полезные и самые нужные не всегда удается.Во всех военных делахглавным по прежнему я вляется Время.
    1. El123
      El123
      +1
      Сегодня, 07:23
      «Не удается снова полететь». Вы знаете о каких-то неудачных попытках?
    Stas157
Сегодня, 08:12
      Stas157
      0
      Сегодня, 08:12
      Цитата: Николай Малюгин
      Почему американцам не удается снова полететь на Луну.

      Второй раз (нынче) могут не поверить.
    Per se.
Сегодня, 08:18
      Per se.
      0
      Сегодня, 08:18
      Цитата: Николай Малюгин
      Почему американцам не удается снова полететь на Луну.
      Дело не в "оптимизации", США не разваливали, как СССР, и тысячи заводов не уничтожали вместе с КБ и НИИ. Тем не менее, это янки у нас закупали РД-180 и МКС без нас не смогли бы построить. Не пропадают просто так такие технологии. Одно дело в Голливуде на Луну пилотируемые пилоты организовывать, и мешать это с правдой полётов автоматов, другое дело реальность, в которой до сих пор пилотируемый полёт за пределы магнитного поля Земли проблема.
  Оби Ван Кеноби
Сегодня, 06:10
    Оби Ван Кеноби
    +5
    Сегодня, 06:10
    Армия России к 2026 году постепенно превратилась в высокотехнологичную боевую систему, в которой технологическая мощь сочетается с уникальным опытом и навыками сотен тысяч солдат и офицеров. Сделано очень многое, немалое еще впереди, но ясно одно – фундамент для победы заложен очень основательный.

    Великолепно, отлично! Ну прямо умопомрачительные, феерические салюты, а не состояние армии России.
    Только один вопрос - сколько еще будем воевать с Украиной?
    Сейчас идет война от Франции до Пакистана и от Украины с Россией до ОАЭ и Катара.
    Как-то все фиговенько выглядит на ближайшие 5 лет.
    Per se.
Сегодня, 08:21
      Per se.
      +1
      Сегодня, 08:21
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Только один вопрос - сколько еще будем воевать с Украиной?

      Если "операция" и позиционный тупик, а парни на мопедах великое достижение, так воевать можно вечно.
  ЖЭК-Водогрей
Сегодня, 07:26
    ЖЭК-Водогрей
    +1
    Сегодня, 07:26
    Сейчас есть группы из 2-3, максимум 4, бойцов которые уходят вперед, обходя позиции противника с целью закрепиться, обосноваться, установить выносы РЭБ, РЭР, связь для БПЛА. И идут они часто куда то туда. Попробуйте сами в посадках ночью с ориентироваться. И только когда появляется зонтик созданный такими группами уже идут искать ВСУшников которые с такими же целями сидят в блиндажах, подвалах, норах и т.д. И все контролируется дронами, в том числе с тепловизорами. 75% тактических радиостанций на СВО это дешманские "тутки" (КУПЛЕННЫЕ ЗА СВОИ ИЛИ ВОЛОНТЕРСКИЕ).
    Некоторые солдаты успевают всего неделю прослужить после заключения контракта. 28 ноября 2025 подписал контракт, а 4 декабря 2025 уже погиб.
  Konnick
Сегодня, 07:44
    Konnick
    +1
    Сегодня, 07:44
    Статья без анализа, что армия без командира
  Стирбьорн
Сегодня, 07:56
    Стирбьорн
    0
    Сегодня, 07:56
    До 2022 года любая война в умах любого военачальника должна была пройти молниеносно и с минимальными потерями. Так было в XX веке, в XIX веке и гораздо раньше.
    Автор про ПМВ не слыхал? Она во все времена должна проходить "молниеносно и с минимальными потерями.", только не всегда получается
    Советский Союз в мирное время содержал в два с лишним раза больше военных, а Россия ведет самые масштабные боевые действия с 1945 года и позволяет себе сравнительно скромно наращивать армию.
    У Советского Союза и народонаселения было больше в два раза