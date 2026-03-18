Baykar Tech представила тяжёлый барражирующий боеприпас K2 Kamikaze
Общий вид нового БПЛА K2 Kamikaze
Турецкая компания Baykar Tech известна своими разработками в области беспилотной авиации. Недавно она представила очередной проект такого рода, получивший обозначение K2 Kamikaze. На этот раз речь идёт о тяжёлом беспилотнике-барражирующем боеприпасе с высокими лётными и боевыми характеристиками. Кроме того, компания-разработчик делает акцент на новой системе управления с возможностью самостоятельной и групповой работы.
На стадии испытаний
Ранее компания «Байкар Тек» не сообщала о планах создания тяжёлого ББ / БПЛА. Тем не менее, в инициативном порядке и в закрытом режиме она запустила подобный проект и к настоящему времени провела его через ряд ранних этапов. Получив заметные результаты, компания впервые рассказала о своей новой разработке.
Впервые о новом БПЛА рассказали 14 марта. Компания-разработчик опубликовала официальный пресс-релиз, а её представители сделали несколько любопытных заявлений. Были раскрыты основные цели и задачи проекта, его ключевые особенности и характеристики летательного аппарата. Кроме того, опубликовано рекламное видео, сделанное несколько дней назад, во время недавних испытаний.
Как ясно из названия, в рамках проекта «Камикадзе» создавался ударный беспилотник одноразового использования. Он должен был показывать высокую дальность полёта и иметь возможность автономной работы, как самостоятельной, так и в группе. В связи с этим компании Baykar пришлось решить ряд достаточно сложных задач и разработать новые системы и приборы.
К настоящему времени проект K2 прошёл стадию разработки конструкторской документации, а также были построены пять опытных БПЛА. Они уже вышли на лётные испытания и демонстрируют свои основные функции. Так, в рекламном видео показали полёт беспилотников в группе. Утверждается, что все полёты и перестроения осуществлялись автономно и без участия оператора. Этим показали потенциал новой системы управления на основе искусственного интеллекта. Кроме того, демонстрировалась учебная атака воздушной мишени.
В ближайшее время компания-разработчик планирует продолжать различные испытания новой техники. Будут определяться точные технические и иные характеристики, отрабатываться алгоритмы управления и т.д. Также в планах отработка боевого применения. По результатам этих процессов изделие K2 Kamikaze превратится в полноценный продукт, пригодный для вывода на рынок.
Как скоро это произойдёт, пока не сообщается. Компания Baykar Tech имеет большой опыт в сфере тяжёлых БПЛА, и он может помочь в реализации подобных планов. Однако необходимость проверки и совершенствования принципиально новых систем управления может негативно повлиять на общие сроки работ.
Барражирующий «Камикадзе»
K2 Kamikaze — тяжёлый БПЛА с повышенными лётными характеристиками, предназначенный для поиска и самостоятельного поражения наземных или надводных целей. За счёт большой взлётной массы такой аппарат способен нести тяжёлую боевую часть, которая определяет его ударные возможности. При этом в проекте предусмотрены оригинальные решения в области средств управления.
Аппарат в полёте
«Камикадзе» имеет характерную конструкцию планера и аэродинамический облик. Он получил короткий фюзеляж сложной формы, напоминающий другие БПЛА от «Байкар». Возможно, речь идёт об унификации агрегатов. Плоскости скомпонованы по схеме «утка». Так, в носовой части помещён стабилизатор небольшой стреловидности с рулями высоты. Ближе к хвосту находится стреловидное крыло, оснащённое законцовками-килями.
Длина такого БПЛА составляет 5,1 м, размах крыла — 10 м. Стояночная высота превышает 2 м. Взлётная масса определена на уровне 800 кг, из которых четверть приходится на боевую нагрузку.
В хвосте фюзеляжа помещается поршневой двигатель неизвестной модели. Вероятно, это изделие TM100, выпускаемое самой компанией Baykar Tech. Подобный двигатель, при мощности 100 л.с., способен обеспечить крейсерскую скорость на уровне 200 км/ч. Дальность полёта превысит 2000 км. Продолжительность — более 13 часов.
Для K2 разработана новая система управления с высокой степенью автономности и другими функциями. По сути, это полноценный компьютер с оригинальным программным обеспечением на основе искусственного интеллекта. Впрочем, подробные сведения о системе управления и её компонентах не раскрываются. Также в бортовой комплекс электроники входят оптико-электронная станция разведки и поиска целей, станция спутниковой радиосвязи и другие приборы.
Групповой полёт, съёмка с ведущего БПЛА
БПЛА имеет режимы дистанционного управления и выполнения заранее заложенной полётной программы. Однако основное внимание уделяется автономному режиму. Бортовой компьютер должен собирать данные от разных приборов беспилотника и от сторонних источников, обрабатывать их и использовать при пилотировании. Также предусматривается обмен данными с другими беспилотниками.
K2 сможет самостоятельно строить или улучшать маршрут с учётом разных факторов. Автоматика сможет осуществлять навигацию даже в сложной помеховой обстановке. Параллельно будет идти изучение подстилающей поверхности и поиск целей. Получив разрешение оператора, БПЛА должен будет самостоятельно атаковать такой объект.
Предусматриваются возможности группового применения. Уже показаны совместные полёты нескольких БПЛА в разном строю и с маневрированием. В будущем аппараты должны будут обмениваться разными данными, распределять цели и т.д.
Как понятно из названия, Kamikaze сможет атаковать выбранную цель только один раз. Для этого он получает 200-кг осколочно-фугасную боевую часть. По всей видимости, боезаряд не удалось разместить внутри фюзеляжа, и он находится на внешней подвеске. При этом можно ожидать, что в перспективе K2 получит и сбрасываемые боеприпасы, которые позволят ему возвращаться на базу.
Ввиду больших размеров и массы, новый БПЛА / ББ может взлетать только с взлётно-посадочной полосы, хотя и сообщается о сокращении её потребной длины. Посадка тоже осуществляется «по-самолётному». В обоих случаях используется трёхточечное шасси с убираемой носовой стойкой.
Шасси и условная боевая нагрузка
Необычные концепции
Концепции тяжёлого разведывательно-ударного БПЛА и барражирующего боеприпаса давно и хорошо известны. Они неоднократно воплощались в рамках разных проектов, в т.ч. от компании Baykar Tech. Теперь же турецкие разработчики беспилотников решили объединить две идеи, и итогом этого стал проект K2 Kamikaze.
От одного класса техники взяли габариты, грузоподъёмность, высокие лётные характеристики, а также улучшенные способности к поиску целей. Одновременно с этим предусмотрели возможность атаки цели буквально падением на неё, характерную для ББ. Уже на уровне базовой концепции получившийся БПЛА K2 заметно отличается от других современных образцов.
Кроме того, в проекте от «Байкар Тек» представляет большой интерес новая система управления с максимальной степенью автономности и возможностью групповой работы. Подобная электроника характерна для различных БПЛА, но пока не находит широкого применения в сфере барражирующих боеприпасов — по вполне понятным причинам.
Таким образом, в БПЛА / ББ K2 Kamikaze собрали несколько актуальных идей и концепций, а также реализовали их с помощью современных технических решений. Предполагается, что результатом этого должен стать беспилотник с широкими возможностями разведки и нанесения ударов.
Операторский интерфейс в режиме автоматического наведения на цель
К преимуществам такого БПЛА следует отнести высокие характеристики дальности и грузоподъёмности. Кроме того, полезными будут возможность автономной работы, в т.ч. при наличии помех, и функции «роя» из нескольких летательных аппаратов.
Впрочем, использование полноразмерного беспилотника со сложной бортовой аппаратурой в качестве одноразового «камикадзе» выглядит, как минимум, странно. Подобную воздушную платформу логичнее применять как своего рода бомбардировщик или ракетоносец. Однако компания Baykar Tech реализует именно эту идею, а также обещает едва ли не революцию в сфере барражирующих боеприпасов.
В то же время, предложенный БПЛА имеет ряд недостатков и потенциальных проблем, характерных для техники такого класса. Так, для ведения разведки или нанесения ударов K2 должен приближаться к цели на минимальное расстояние. При этом он рискует попасть в зону ответственности ПВО противника. Практика последних лет показала, что беспилотники такого размера, даже выполненные с применением современных технологий, не являются сложной целью для современных зенитных средств.
Вызывает вопросы и финансовая часть проекта. При заявленном облике, характеристиках и возможностях, изделие K2 должно быть достаточно дорогим. Таким ББ можно будет поручить только удары по некоторым целям, представляющим особую важность и ценность. При этом нельзя исключать, что в конкретном вооружённом конфликте попросту не найдётся подходящих целей для Kamikaze, и возникнут вопросы о целесообразности закупки этих БПЛА.
Тем не менее, проект K2 Kamikaze от компании Baykar Tech представляет интерес. Он показывает один из путей дальнейшего развития беспилотной авиации, который может дать прирост основных характеристик и расширить круг решаемых задач. Насколько успешной будет такая попытка, пока неизвестно.
