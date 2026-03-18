18 марта – День воссоединения Крыма с Россией
В 2014 году в составе Российской Федерации появились новые субъекты. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин, председатель Верховного совета Республики Крым Владимир Константинов, глава крымского правительства Сергей Аксенов и глава горсовета Севастополя Алексей Чалый 18 марта подписали договор.
Данный документ означал, что с этого момента Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации и стали ее новыми регионами.
С тех пор 18 марта – праздничная дата. В этот день ежегодно вся наша страна торжественно отмечает День воссоединения Крыма с Россией.
18 марта каждый год во всех российских регионах проходят праздничные концерты, флешмобы. Наиболее активно участвуют в них молодые россияне.
Но, естественно, самые масштабные праздничные мероприятия проводятся на крымской земле. В этом году исполнилось 12 лет Крымской весне. В празднествах участвуют не только рядовы5к крымчане, но также глава республики Сергей Аксенов, глава парламента Крыма Владимир Константинов и другие руководители. В преддверии этого дня уже стало традиционным возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен».
Отличившиеся местные граждане получают награды от руководства, а молодые крымчане – в торжественной обстановке свои первые паспорта.
Собственно, воссоединение Крыма с Россией было закономерным и предсказуемым, ведь многонациональное население полуострова, несмотря на свою этническую принадлежность, всегда считало себя частью большого Русского мира.
И за то, что их мечта стать частью России осуществилась, они должны быть благодарны местному народному ополчению, прибывшим на помощь кубанским казакам и другим добровольцам из разных регионов России, военнослужащим Черноморского флота, а также той части украинских военных, которые приняли решение не идти против собственного народа. В общем, каждому, кто сделал воссоединение Крыма с Россией реальностью. Все вместе они открыли новую страницу богатой крымской истории.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех жителей полуострова и граждан РФ с 12-й годовщиной Крымской весны. Крым и Россия – навеки вместе!
