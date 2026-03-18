18 марта – День воссоединения Крыма с Россией

1 026 16
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией


В 2014 году в составе Российской Федерации появились новые субъекты. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин, председатель Верховного совета Республики Крым Владимир Константинов, глава крымского правительства Сергей Аксенов и глава горсовета Севастополя Алексей Чалый 18 марта подписали договор.



Данный документ означал, что с этого момента Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации и стали ее новыми регионами.

С тех пор 18 марта – праздничная дата. В этот день ежегодно вся наша страна торжественно отмечает День воссоединения Крыма с Россией.

18 марта каждый год во всех российских регионах проходят праздничные концерты, флешмобы. Наиболее активно участвуют в них молодые россияне.

Но, естественно, самые масштабные праздничные мероприятия проводятся на крымской земле. В этом году исполнилось 12 лет Крымской весне. В празднествах участвуют не только рядовы5к крымчане, но также глава республики Сергей Аксенов, глава парламента Крыма Владимир Константинов и другие руководители. В преддверии этого дня уже стало традиционным возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен».

Отличившиеся местные граждане получают награды от руководства, а молодые крымчане – в торжественной обстановке свои первые паспорта.

Собственно, воссоединение Крыма с Россией было закономерным и предсказуемым, ведь многонациональное население полуострова, несмотря на свою этническую принадлежность, всегда считало себя частью большого Русского мира.

И за то, что их мечта стать частью России осуществилась, они должны быть благодарны местному народному ополчению, прибывшим на помощь кубанским казакам и другим добровольцам из разных регионов России, военнослужащим Черноморского флота, а также той части украинских военных, которые приняли решение не идти против собственного народа. В общем, каждому, кто сделал воссоединение Крыма с Россией реальностью. Все вместе они открыли новую страницу богатой крымской истории.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех жителей полуострова и граждан РФ с 12-й годовщиной Крымской весны. Крым и Россия – навеки вместе!
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 04:19
    Слава великому полководцу Михаилу Васильевичу Фрунзе. Слава героям форсирования Сиваша и штурма Перекопа.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 05:54
      С праздником, товарищи офицеры, солдаты, вежливые люди, мирные граждане, кто помог с возвращением Крыма в Родную Гавань России!
      Пройдёт много лет, а этот праздник навсегда останется одним из ярких событий в истории многонационального многоконфессионального народа РФ!
      Ура-Ура-Ура!
      soldier
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 04:29
    ❝ День воссоединения Крыма с Россией ❞ —

    — С возвращением, соотечественники! ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 05:02
      Ты лети, крылатый ветер,
      Над морями, над землей.
      Расскажи ты всем на свете
      Про любимый город мой.
      Всем на свете ты поведай,
      Как на крымских берегах
      Воевали наши деды
      И прославились в боях.

      Легендарный Севастополь,
      Неприступный для врагов,
      Севастополь, Севастополь —
      Гордость русских моряков.

      Здесь на бой, святой и правый,
      Шли за Родину свою
      И твою былую славу
      Мы умножили в бою.
      Скинув черные бушлаты,
      Черноморцы в дни войны,
      Здесь на танки шли с гранатой,
      Шли на смерть твои сыны.
      Если из-за океана
      К нам враги придут с мечом,
      Встретим мы гостей незваных
      Истребительным огнём.
      Знает вся страна родная,
      Что не дремлют корабли
      И надежно охраняют
      Берега родной земли.

  3. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    -1
    Сегодня, 05:42
    Праздник. Получилось, но давайте честно. Ложка дегтя.
    Олигархи наши были не против новой дешевой собственности.
    Боялись санкций против себя, но какие перспективы.
    Система власти в нашей стране создана олигархами и для олигархов.
    Бросили кость Русскому миру.
    1. Мячик Звание
      Мячик
      -1
      Сегодня, 07:21
      Мячик
Сегодня, 07:21
Давай честно: твоя задача - обгадить праздник. Не получится. Можешь своё глупое мнение держать при себе.
      1. Андрей Крутилин Звание
        Андрей Крутилин
        0
        Сегодня, 09:21
        Севастополь, Севастополь. Не был и не увижу. Старость.
        Тебе более не отвечу. Хамовато излагаешь.
  4. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 06:07
    Посетил Крым после присоединения - хотя лучше сказать возвращения (наверное один из самых первых) в начале мая 20014 году - что могу сказать о настроении крымчан в то время - страх и надежда .... страх за то что Россия их снова кинет - как это было в два раза в 90-х (после их двух референдумов ) тогда ЕБеНячья Россия их не поддержала от слова совсем - и надежда что на этот раз Россия все же услышит волю крымчан и поможет ...
    С праздником крымчане ... drinks
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:10
    Эх жаль остановились на Крыме тогда...был шанс до Одессы дойти.
    Впрочем возвращение Крыма подняло народу ощущение победы...собственного достоинства...значимости.
    1. Мячик Звание
      Мячик
      -1
      Сегодня, 07:23
      Согласен: нужно было возвращать всё побережье до Молдавии. Но, видимо, были серьёзные военно-политические причины этого не делать :-(
  6. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    Сегодня, 07:40
    Tantissimi auguri ed un caloroso saluto a tutti gli abitanti della Crimea e che possiate godere di tutte le cose positive per il ritorno nella grande RUSSIA.
    1. Сибирячка Звание
      Сибирячка
      0
      Сегодня, 08:19
      Спасибо!
      Огромное количество добрых пожеланий и теплого приветствия всем жителям Крыма, и пусть вы наслаждаетесь всеми положительными вещами для возвращения в Великую Россию.
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 07:54


    Тогда казалось, что вслед за Крымом поднимется вся Украина и сметет всю эту майданную нечисть, стоит только искру заронить. Не поднялась, не смела, а поддержала или в крайних хатах отсиделась.

    В итоге имеем то что имеем.
  8. Boris55
    Boris55
    +2
    Сегодня, 08:02
    Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

    Цитата: С.Кузмицкий
    Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех жителей полуострова и граждан РФ с 12-й годовщиной Крымской весны. Крым и Россия – навеки вместе!

    Интересно, а редакция ВО в этот праздничный день считает уместной траурную картинку в начале статьи? Перед кем КУ делаем? Кого мечтаете похоронить?

    Всех нас и жителей Крыма поздравляю с праздником!
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Дедок
Сегодня, 08:50
      в этот праздничный день считает уместной траурную картинку в начале статьи

      да, "деревянные" лица - отдельных товарищей
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 08:11
    С праздником нас! С праздником дорогих Крымчан! drinks