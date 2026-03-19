Лучшим из лучших мы славу поем! 120 лет русскому подплаву
Перед тем как запустить всё то, что обычно пишут в таких случаях, хочется сделать небольшое лирическое отступление. За последние полтора века человечество придумало много интересных технических решений, позволивших, как говорится, «выше, дальше и быстрее».
Да, оседлали сверхзвук, поднялись на высоту 400 километров над поверхностью планеты, в общем, прогресс налицо. Да что там, на высоте в 10 км запросто летают греть пузо самые простые обыватели.
Но если опустить глаза вниз и всмотреться в черную толщу вод… Тут сразу понимаешь, что выше и быстрее — да, а вот глубже как-то так… никак.
Давайте задумаемся, сколько человек преодолело земное притяжение и улетело на орбиту Земли, те самые пресловутые 400 000 метров? 644 человека на сегодняшний день.
А если взять всего-навсего 10 000 метров, но вниз? Не 400 километров, 10? В сорок раз меньше?
Ответ убийственный: 27 человек. Один, абсолютно безбашенный американец Виктор Весково, сделал это 11 раз, опуская на своем батискафе людей на глубину более 10 км.
Увы, но факт: человечество смогло проникнуть всего-то на какие-то 500 метров ниже уровня моря. Ниже/глубже исключительно специальные глубоководные аппараты. Интересно получилось, но космос человек освоил много лучше, чем океан.
И вот в этом мире, где ниже 100 метров уже начинает исчезать свет, встречаются они – большие стальные корабли обтекаемой формы, спокойные и смертоносные, как кашалоты. Кашалоты ныряют глубже, корабли могут непринужденно смахнуть с карты континент. Каждому свое.
Как показала практика, за космонавтами могут прилететь с Земли. У военного летчика есть катапульта и парашют, у моряка — шлюпка или спасательный плот. У подводника — призрачный шанс на спасение, и не более того.
Сколько было такого: красный аварийный свет, треск переборок, шум врывающейся воды, рев сирен и мрак впереди. И что чувствовали те, кто вступал в свой последний бой без шанса на победу, от «Дельфина» до «Курска», хранят холодные воды разных морей.
Действительно, подводники — это элита элит, оперирующие в самой недружелюбной к человеку стихии (правда, без которой этот вид организмов жить не может), на очень сложных технически кораблях, причем месяцами не выходящие под свет солнца… Это очень сильные и крепкие духом люди. Реальная элита элит, и сколь мы бы ни славили наших военных из любого рода войск, все-таки подводники — это нечто, стоящее выше других.
И сегодня мы говорим: Слава российскому подплаву! Слава русским подводникам, 120 лет охраняющим нашу безопасность на всех морях, омывающих наши берега!
9 марта 1906 года по указу императора Николая II в Российском императорском флоте появился новый класс судов — подводные лодки. Вообще подводные лодки были и до этого момента (исторический экскурс последует) в Императорском флоте, но они входили в состав миноносных сил, а именно указом императора Николая II были выделены в отдельный класс.
А вообще с 1892 года в Российском Императорском флоте минный класс был дополнен подводными лодками как классом минных кораблей. 19 (6 по старому стилю) марта 1906 года подводные лодки императорским указом стали отдельным классом кораблей. Этот день стал неофициальным праздником моряков-подводников, а официальным стал спустя ровно 90 лет, 15 июля 1996 года, приказом главкома ВМФ России.
Давайте немного по историческим фамилиям. Лодки – лодками, а люди – это та сила, которая создает лодки.
Шильдер Карл Андреевич, инженер-генерал
Создатель прототипа подводной лодки на мускульной силе при помощи механических «ласт». Экипаж состоял из двух командиров и 12 гребцов. Вооружение состояло из пороховой мины, которую лодка должна была прикрепить к корпусу корабля и активировать при помощи электрического взрывателя, отойдя на безопасное расстояние.
Стефан Карлович Джевецкий
Разработчик первых русских серийных лодок. Его фактическим патроном был император Александр III, заказавший серию из 50 подводных лодок.
Первые лодки Джевецкого приводились в движение мускульной силой, правда, впоследствии Джевецкий улучшил конструкцию, применив электромотор и аккумулятор. На вооружении лодок было по две мины, сами аппараты предназначались для защиты морских крепостей.
Иван Федорович Александровский
В 1866 году построил 350-тонную лодку.
Она могла погружаться и относительно долго передвигаться под водой, используя поршневые пневматические машины, питавшиеся сжатым воздухом от 200 чугунных баллонов высокого давления.
Иван Григорьевич Бубнов
Автор первой русской по-настоящему боевой подводной лодки с бензиновым мотором и электродвигателем. Именно на «Дельфине» русские моряки отрабатывали правила и приемы повседневной эксплуатации и боевого применения подводных лодок.
По проектам Бубнова было построено 32 подводных лодки, в том числе бесподобный «Барс», а также «Минога» и «Акула» — первые русские дизельные подводные лодки.
Михаил Петрович Налётов
Создал первый в мире подводный минный заградитель — «Краб».
Без этих людей нереально представить историю подплава России. Особенно большую роль сыграли лодки конструкции Бубнова.
С «Дельфина» вообще начался первый этап развития отечественных подводных сил, который закончился в 1917 году. Немного, но за 16 лет подлодки не только стали самостоятельным классом в русском флоте, но и вполне оформившейся боевой силой.
В общей сложности за это время в состав подводных сил России вошли 73 субмарины:
- 34 лодки построены по отечественным проектам (практически все — по проектам Бубнова);
- 16 — российской постройки по проектам американских инженеров;
- 23 подлодки иностранной постройки, купленные за рубежом.
После Октябрьской революции и Гражданской войны отечественный подводный флот фактически вывели под ноль. Часть лодок погибла во время Первой мировой, много увели из России интервенты и отступающими войсками Белой армии. А часть потопили товарищи, пришедшие на смену «ненавистному царскому режиму».
В итоге советский подплав к 1924 году имел в составе Балтийского флота девять подлодок, в составе Черноморского флота — две. И только в 1927 году советский флот начал собственную программу строительства подводных лодок.
Первыми советскими подводными лодками стали лодки типа «Декабрист» конструкции К. И. Руберовского и Б. М. Малинина и подводные минные заградители типа «Ленинец» конструкции Б. М. Малинина.
Ксенофонт Иванович Руберовский
Борис Иванович Малинин
«Декабрист»
Несколькими годами позже началось массовое строительство субмарин типа «Щука» конструкции всё того же гениального Бориса Малинина и «Малютка» конструкции А. Н. Асафова.
Алексей Николаевич Асафов
Эти подлодки стали самыми многочисленными в ВМФ РККА предвоенного периода: 77 и 78 лодок соответственно.
Вообще, увеличить флот в 15 раз за каких-то десять лет — это достойно уважения, несмотря ни на что.
Ударный труд сделал свое дело, и к началу Второй мировой войны в составе советского ВМФ насчитывалась 161 подлодка, а в Великую Отечественную флот вступил, имея 212 подлодок — больше, чем любой другой среди что «стран оси», что антигитлеровской коалиции.
Германия начала войну, имея 57 субмарин, но зато поставила рекорд, спустив и вооружив за военные годы еще 1099 лодок. Итальянский флот насчитывал 115 подлодок, и это был крупнейший подводный флот в Европе. Английский — всего 69 лодок, к которым за время войны прибавилось еще 165. Франция располагала перед войной 77 подлодками. Подводный флот США насчитывал 112 подлодок, до конца войны к ним присоединилось еще 203. Военно-морской флот Японии вступил в войну, имея в составе всего 64 подлодки, но за четыре года построил еще 129 субмарин.
Здесь, конечно, очень много нюансов и в плане применения подводных лодок, и в плане размещения. Советские подводники внесли свой вклад в Победу, что здесь ни говори, а фамилии Маринеско, Колышкина, Матиясевича (один из самых результативных командиров Балтийского флота: 3 корабля потоплены торпедами его «Лембита», а еще 4 судна подорвались на минах, выставленных «Лембитом») стали символами успехов наших подводных моряков.
Алексей Михайлович Матиясевич
Подводная лодка «Лембит»
Ну и, конечно, Григорий Иванович Щедрин, человек-легенда, как и его С-56. Этот экипаж и его командир вместе с лодкой абсолютно оправданно заслужили все награды, которых удостоила их Родина.
Во-первых, С-56 начала воевать только весной 1943 года, перейдя своим ходом из Тихого океана в состав Северного флота, что уже само по себе было эпохальным событием.
Во-вторых, Щедрин и его экипаж не был замечен в приписывании себе побед, и без того С-56 добилась выдающихся на фоне остальных лодок, потопив два судна и два корабля противника. Был еще случай, когда уже попавшая в цель торпеда не взорвалась.
В-третьих, это единственная подлодка, поразившая две цели при одном залпе.
В-четвертых, это единственная уцелевшая среди своих титулованных гвардейских краснознаменных «сестер» лодка.
Самое примечательное, что после войны С-56 перешла обратно на Дальний Восток, на этот раз Северным морским путем, замкнув таким образом маршрут вокруг земного шара.
После окончания войны темпы роста советского подводного флота резко рванули вперед. В 1950 году на заводе «Красное Сормово» в Горьком (сегодня Нижний Новгород) была заложена первая подводная лодка самого массового в нашей истории проекта 613. За всё время лодок этого проекта построили 215 единиц.
Были и другие крупные серии дизельных подлодок, например, лодок проекта 641 построили 75 единиц, а атомные лодки строились сериями по два-три десятка.
Отдадим должное советским корабелам, к концу 80-х годов прошлого века в составе советского ВМФ было 450 подводных лодок:
- 83 стратегических атомных подводных ракетоносца;
- 113 многоцелевых атомных подводных лодок;
- 254 дизель-электрических подводных лодок.
И на деле именно подводные силы ВМФ России после развала СССР стали тем самым щитом, который надежно прикрыл страну, находящуюся, прямо скажем, не в лучшем состоянии. Наши лодки, сменившие флаг, по-прежнему демонстрировали свою мощь и готовность разнести на атомы любого противника.
И да, очень серьезный опрос: чего больше боялись наши враги: сухопутных ракет или подводных. Вообще, конечно, старт ракет с борта подводного крейсера неподалеку от территориальных вод США намного страшнее и опаснее, чем старт ракет из подземных шахт просто потому, что места расположения этих шахт давным-давно известны, а вот предугадать точку, откуда русская подводная лодка решит передать букет, практически нереально. Откуда захочет, оттуда и передаст.
И тут можно напомнить, что три наших подлодки вошли в Книгу рекордов Гиннесса.
1. Самая большая в мире атомная подводная лодка, тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 («Акула») с нормальным водоизмещением 23 200 тонн.
2. Подводная лодка с наибольшей зарегистрированной глубиной погружения — К-278 «Комсомолец» проекта 685 («Плавник»), погрузившаяся 4 августа 1985 года на 1027 метров.
3. Лодка, сумевшая развить самую высокую подводную скорость, — К-162 проекта 661 («Анчар»), которая 18 декабря 1970 года разогналась под водой до 44,7 узла.
Рекорды, кстати, не побиты.
А потом начались 90-е годы, и от былого могущества остались одни ошметки. Но даже в те непростые и позорные времена российские подводные лодки выходили на охрану рубежей страны и демонстрировали свою боеспособность.
Не может не радовать тот факт, что наши кораблестроители оправились от всех кризисов и не утратили способности модернизировать подводные корабли и строить новые.
Сегодня численность не так велика: всего по состоянию на конец 2015 года 72 подводных лодки:
- 48 атомных (13 подлодок с баллистическими ракетами и 9 — с крылатыми, а также 18 многоцелевых и 8 лодок спецназначения);
- 24 дизельных (в том числе одна — спецназначения).
Кому-то может показаться откровенно мало, особенно по сравнению с подводным флотом США. Но этих сил вполне достаточно, чтобы поддерживать паритет в океане. Сказать, что наши «Бореи» и «Ясени» сильно уступают «Вирджиниям» и «Огайо» американцев, нельзя. Это более чем современные корабли, способные дать достойный ответ любому агрессору.
Говорят, что наш подводный флот сегодня уступает лишь одну ступень на пьедестале самых мощных и крупных подводных сил и имеет все шансы вернуть себе первенство.
Сложно сказать, насколько это нужно, важнее другое – мощные и смертоносные корабли – это только половина дела. К ним просто необходимы профессионалы высшего класса, в руках которых эти корабли действительно станут оружием, способным охладить пыл даже Дональда Трампа.
Поздравляем подводников и всех причастных с днем 120-летия русских подводных сил!
