Грэм: Европу ждут последствия, Трамп «разгневан» отказом помочь США с Ираном

Грэм: Европу ждут последствия, Трамп «разгневан» отказом помочь США с Ираном

Отказ Европы от участия в обеспечении безопасности Ормузского пролива будет иметь далеко идущие последствия, реакция Трампа была очень показательной. Как заявил сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в списки экстремистов и террористов), он никогда не видел президента США «настолько разгневанным».

Трамп болезненно воспринял отказ союзников помочь США в Ормузском проливе, он считает, что позиция европейских стран, показавших, что иранский конфликт — это исключительно американская проблема, выходит за рамки оскорбительного. По словам Грэма*, на встрече Трамп был так сильно разгневан, как никогда до этого. Так что в ближайшее время он сделает выводы, и Европу ждут серьезные последствия.



Я разделяю этот гнев, учитывая, что стоит на кону. Высокомерие наших союзников, которые утверждают, что Иран с ядерным оружием — это не большая проблема, а военное действие для предотвращения того, чтобы аятолла обзавелся ядерной бомбой, — это наша проблема, а не их, выходит за рамки оскорбительного. Европейский подход к сдерживанию ядерных амбиций аятоллы оказался полным провалом.

Как считают некоторые политические обозреватели, в первую очередь пострадает НАТО, альянс показал свою бесполезность, да и Трамп его критикует уже не в первый раз. Накануне президент США назвал НАТО улицей «с односторонним движением», добавив, что США вкладывают огромные деньги в эту структуру, не получая взамен ничего.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 06:10
    ❝ Европу ждут последствия ❞ —

    «Последствия» ждут всех, и самого Трампа в том числе ...
    ZovSailor
      ZovSailor
      Сегодня, 06:33
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:10
      «Последствия» ждут всех, и самого Трампа в том числе

      hi Советую разобраться по-мужски на ринге: Рыжий педофил альянса Эпштейна из Фашингтона против НАТО не надо, объявляется конкурс на выбор рефери!
      K._2
        K._2
        Сегодня, 07:20
        Да этим(Европе), с селючьём бы на востоке сдюжить, куда им ещё в эту войну вписываться, так что, Грэм может говорить всё, что угодно, но все всё понимают
  Mouse
    Mouse
    Сегодня, 06:12
    . По словам Грэма*, на встрече Трамп был так сильно разгневан, как никогда до этого

    Трамп страшен в гневе... bully
    Егоза
      Егоза
      Сегодня, 06:45
      Цитата: Mouse
      Трамп страшен в гневе...

      Но вот в том, что НАТО надо распустить, я его поддерживаю! laughing
      Наган
        Наган
        Сегодня, 07:04
        Цитата: Егоза
        в том, что НАТО надо распустить, я его поддерживаю!
        Я тоже, и не только в этом.
    Mitka
      Mitka
      Сегодня, 08:54
      Да! Может и в штанину рыжей подливы пустить!
    frruc
      frruc
      Сегодня, 09:15
      Mouse
      Трамп страшен в гневе...

      А г-н Грэм как затычка, смешон.
  Андрей Малащенков
    Андрей Малащенков
    Сегодня, 06:15
    Европу ждут последствия


    Конечно ждут - рабы вздумали бунтовать - это без наказания не может пройти ...
    А что ждет бунтующих рабов ? - исторически их распинали на крестах - но учитывая альтернативные европейские ценности сейчас их будут не распинать на крестах мммм... аааа.... насаживать с верху до перекладины - что бы и не умерли сразу и вкусили ценностей по полной
  Xenon
    Xenon
    Сегодня, 06:18
    Европу ждут серьезные последствия.
    Почти что пятисотмиллионный Евросоюз неужели не сможет противостоять трехсотмиллионным США?
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 06:38
    Цитата: Xenon
    пятисотмиллионный Евросоюз неужели не сможет противостоять трехсотмиллионным США?

    Стадо баранов против разьяренного волка. smile
    Сумлеваюсь в храбрости этих баранов.
    Наган
      Наган
      Сегодня, 07:08
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Сумлеваюсь в храбрости этих баранов.

      "К чему стадам дары свободы?
      Их должно резать или стричь.
      Наследство их из рода в роды
      Ярмо с гремушками да бич. "

      Александр Сергеевич Пушкин, 1823 g.
      Дедок
        Дедок
        Сегодня, 07:53

        "К чему стадам дары свободы?
        Их должно резать или стричь.
        Наследство их из рода в роды
        Ярмо с гремушками да бич. "
        Александр Сергеевич Пушкин, 1823 g.

        да, в этой жизни именно - так!
    carpenter
      carpenter
      Сегодня, 08:02
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Стадо баранов против разьяренного волка.

      Есть хорошая эстонская сказка - "Вошь, крыса и лобок".
  Висенте
    Висенте
    Сегодня, 06:47
    Аналитики сообщают: 75,7% расчетов Европы за импорт российских товаров в январе были в рублях, а доля рубля в расчетах за поставки европейских товаров на российский рынок достигла 69,4 %, это на основании данных Банка России.Как видно санкции санкциями а торговля идёт и очень бойко, она не прерывалась ни на день…
  kosmozoo
    kosmozoo
    Сегодня, 06:51
    Трамп болезненно воспринял отказ союзников помочь США
    Так и до резинового слоника может дойти. Трамп с обидой хныча - "вчера заходил Рубио, взял со стола резинового слоника и не вернул!"
  pexotinec
    pexotinec
    Сегодня, 06:55
    Шоумены. Как говорится милые бранятся только тешатся
  belovvladimir
    belovvladimir
    Сегодня, 07:40
    Трамп все сделал для того, что бы в противостоянии с Ираном показать свою ( США) слабость, европейцы еще те ГИЕНЫ, но они все расписались в своей слабости, да у Европы сейчас другие приоритеты, это накачать 4о4 оружием, инвестиции так в некуда, но интерес европейских мосяк очевиден, накосить бобла , Зеля с Ощадбанк показал как отмываются деньги, и процент их не слабый, а ослабление России это лишь влажные мечты, а вот воевать до последнего украинца это из серии загребать жар чужими руками, зеленскому плевать на народ, его интересуют деньги, Мерц и Макрон в доле, не зря они так рвут свои пуканы вставая на защиту Зели, их интерес очевиден, не удивлюсь что после всей этой кухни у этих шавак появятся триллионы налички в подвалах.
    Итог один, европейцы понимают что им Россию не одолеть, а с Ираном тем более не потянут, но бобла от моют прилично, и им плевать на Трампа с его угрозами, когда бабло закрывают глаза то только бизнес и не чего личного, и не важно что льется кровь рекой, главно это для них не люди и нации, а деньги и точка.
  alexputnik17
    alexputnik17
    Сегодня, 08:06
    Трамп болезненно воспринял отказ союзников помочь США в Ормузском проливе.

    Грызуться пауки в банке. laughing
    ЗЫ: Когда этот педик уже сдохнет?
  Жека111
    Жека111
    Сегодня, 08:32
    Во даёт - сначала кинул свою кодлу с Украиной, а теперь обижается что кодла кинула его с Ираном.
    НАТО изначально был улицей с односторонним движением - США создали этот альянс чтобы решать свои военно- политические задачи.
    Да и с правовой точки зрения для США коллизия вышла - это же США напали на Иран, а не наоборот, с какого перепугу союзники по НАТО должны прийти США на помощь? Статья 5 устава НАТО обязывает реагировать на нападение на одного или нескольких членов альянса
  Mitka
    Mitka
    Сегодня, 08:47
    Пускай гневается, может инсульт заработает и ласты склеит!
  Кмет
    Кмет
    Сегодня, 08:55
    в первую очередь пострадает НАТО

    Цыплят по осени считают. Пусть Трамп еще для начала переживет Иранский конфликт, который начал. А НАТО трансформируется в другую организацию, с большой долей вероятности, и будут существовать независимо от США.