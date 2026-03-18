Армия Израиля ударом по Лариджани разрушила практически целый квартал Тегерана
«Мы всё равно их всех убьём». По этой формуле в отношении высших лиц государства Ирана с начала операции действуют США и Израиль. После подтверждения гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи с членами его семьи, а также ряда высокопоставленных чиновников Минобороны и представителей командования КСИР, Тегеран подтвердил и гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.
Лариджани имел большой политический вес в Иране. По сути, он замыкал на себе основные вопросы, связанные с выстраиванием линии безопасности и обороны Исламской Республики.
Данные о летальном ударе по Али Лариджани появились ещё накануне в израильских и американских источниках, однако изначально Иран все подобного рода заявления опровергал. Мало того, в одной из соцсетей появился даже пост в аккаунте секретаря ВСНБ Ирана.
Однако через несколько часов в Тегеране гибель Лариджани подтвердили. Причём вместе с ним, как и в случае с Али Хаменеи ранее, погибли и несколько членов его семьи.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал ситуацию, назвав отдавших приказ на удар по Али Лариджани террористическими преступниками, «запятнавшими свои грязные руки кровью невинных, но твёрдых в своих решениях мучеников».
«Аль-Джазира» пишет о том, что Али Лариджани годами формировал политическую повестку в Иране, в том числе на внешнеполитическом треке.
По сообщениям иранских СМИ, в момент удара Али Лариджани находился в доме своей дочери в тегеранском районе Пардис. Удар наносился израильской армией, причём он был такой силы, что разрушенным в итоге оказался фактически целый квартал, в результате чего погибли десятки мирных жителей.
