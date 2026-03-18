Армия Израиля ударом по Лариджани разрушила практически целый квартал Тегерана

«Мы всё равно их всех убьём». По этой формуле в отношении высших лиц государства Ирана с начала операции действуют США и Израиль. После подтверждения гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи с членами его семьи, а также ряда высокопоставленных чиновников Минобороны и представителей командования КСИР, Тегеран подтвердил и гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.



Лариджани имел большой политический вес в Иране. По сути, он замыкал на себе основные вопросы, связанные с выстраиванием линии безопасности и обороны Исламской Республики.

Данные о летальном ударе по Али Лариджани появились ещё накануне в израильских и американских источниках, однако изначально Иран все подобного рода заявления опровергал. Мало того, в одной из соцсетей появился даже пост в аккаунте секретаря ВСНБ Ирана.

Однако через несколько часов в Тегеране гибель Лариджани подтвердили. Причём вместе с ним, как и в случае с Али Хаменеи ранее, погибли и несколько членов его семьи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал ситуацию, назвав отдавших приказ на удар по Али Лариджани террористическими преступниками, «запятнавшими свои грязные руки кровью невинных, но твёрдых в своих решениях мучеников».

«Аль-Джазира» пишет о том, что Али Лариджани годами формировал политическую повестку в Иране, в том числе на внешнеполитическом треке.

По сообщениям иранских СМИ, в момент удара Али Лариджани находился в доме своей дочери в тегеранском районе Пардис. Удар наносился израильской армией, причём он был такой силы, что разрушенным в итоге оказался фактически целый квартал, в результате чего погибли десятки мирных жителей.

  Xenon
    Xenon
    +16
    Сегодня, 06:15
    Звериная жестокость евреев когда-нибудь получит достойный ответ!
    ZovSailor
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 06:42
      Xenon
      Сегодня, 06:15
      Звериная жестокость евреев когда-нибудь получит достойный ответ!

      hi Смерть сионистам и янки коалиции Эпштейна!
      Победы иранскому народу ИРИ.
      am
    ser-pov
      ser-pov
      +13
      Сегодня, 06:45
      Звериная жестокость евреев когда-нибудь получит достойный ответ!

      Ирану надо хреначить по евреям пока у них нибудет так же , что они сделали в Газе. Для Нетаньяхо уже черти в Аду сковородки готовят, фашист натуральный. А мы ещё жалели этих убл. юдков.
      Федор Соколов
        Федор Соколов
        +1
        Сегодня, 07:16
        "А мы ещё жалели этих убл. юдков". Как гласит известное изречение: "Ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным".
        carpenter
          carpenter
          +1
          Сегодня, 09:07
          Цитата: Федор Соколов
          А мы ещё жалели этих

          Выходит мы все здорово ошибались. Не наша вина, нас так в своё время учили.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +10
    Сегодня, 06:17
    Террор и геноцид стал инстументом политики Израиля. request
    Для этого государства его целями устлана дорога в Ад.
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Террор и геноцид стал инстументом политики Израиля.

      Только мстят они не тем, кто их во времена ВМВ уничтожал.
  KLM77
    KLM77
    +12
    Сегодня, 06:24
    Твари! Ничем не отличаются от гитлеровской Германии.
  Jovanni
    Jovanni
    +4
    Сегодня, 06:33
    Да что, радиомаяки у них у всех что ли!?...
    Уарабей
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 06:45
      Ну не хотят они себя вести осторожно. То по улицам свободно разгуливают, то к родственникам ездят... Нетаньяху, к примеру, наверняка безвылазно сидит в подземелье где-нибудь, да еще и в другой стране, а этим все меры предосторожности по барабану. Вот и результат.
      старый крыс
        старый крыс
        +4
        Сегодня, 07:33
        Правы вы. Поведение крайне равнодушное к перспективе собственной смерти.
        Но мне персы всё таки симпатичнее, чем израилетянцы. Благороднее они себя ведут.
        Хоть, мне и те и эти чужие, по правде говоря.
      spirit
        spirit
        -5
        Сегодня, 07:36
        То по улицам свободно разгуливают, то к родственникам ездят
        Если они не будут этого делать,то власть от них ускользает очень быстро.Когда тебя в стране так "любит" собственный народ, больше шансов выжить на улице,чем потом тебя все равно выковыряют из бункера и повесят на столбе твой собственный "любящий" народ hi
        Уарабей
          Уарабей
          0
          Сегодня, 10:03
          Дадада... Только в намоленной Америке и Европке народ любит своё руководство, а во всех остальных странах "третьего мира" - кровавая диктатура ненавидимая собственным населением. Конечно. Как я мог забыть про эти агитки...
  Ныробский
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 06:38
    Очередное военное преступление со стороны еврейских военных палачей. Такие акции только лишний раз подогревают ненависть к Израилю и мотивирует арабско-мусульманский мир к уничтожению этого государства и повсеместным нападениям на его представителей. Можно ли теперь будет упрекнуть Тегеран в том, если он сменит тактику с нанесения точечных ударов по военным объектам на неизбирательные удары по жилым массивам Израиля?
    Грац
      Грац
      +1
      Сегодня, 06:50
      там из всех арабов яйца есть только у йеменских хуситов, кое кого в ираке, ну и группировок типо хамас и хесболла, остальные все трусы, но если сейчас съедят иран и ливан , следующими будут эти любители евреев среди арабов, их не оставят в покое
    Наган
      Наган
      0
      Сегодня, 06:58
      Цитата: Ныробский
      мотивирует арабско-мусульманский мир
      Арабско-мусульманский мир в этой войне на стороне Израиля, чему весьма помог сам Иран своими атаками на инфраструктуру нефти и туризма в арабских странах. Не говоря уже о том, что большинство арабско-мусульманского мира сунниты и ненавидят шиитов даже больше чем иноверцев, а Иран шиитское государство.
  Massimo.1
    Massimo.1
    +1
    Сегодня, 06:43
    Che DIO maledica questi terroristi giudei e che non abbiamo mai pace.
    Наган
      Наган
      0
      Сегодня, 06:54
      They hadn't had a single day of peace since their state was restored in 1948. They don't know peace, but they know war better than their opponents.
  Висенте
    Висенте
    +1
    Сегодня, 06:49
    РФ масштабирует поддержку Ирана, передавая ему спутниковые данные и технологии беспилотников, это может способствовать продолжению военных действий — Wall Street Journal
  Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -1
    Сегодня, 07:07
    После подтверждения гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи с членами его семьи, а также ряда высокопоставленных чиновников Минобороны и представителей командования КСИР, Тегеран подтвердил и гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.
    Наверное читателям будет интересно узнать как Израиль смог убить Лариджани?
    Информация о его местонахождении была передана жителями Ирана, есть несколько сайтов на фарси, которые ведёт Израиль и туда жители Ирана пишут, помогают Израилю.
    Чтоб вы понимали действующий режима в Иране не популярен, его поддерживают примерно 15 процентов жителей Ирана, так что информации у Израиля очень много.
    Стирбьорн
      Стирбьорн
      +2
      Сегодня, 08:17
      Цитата: Александр Елизаров
      Чтоб вы понимали действующий режима в Иране не популярен, его поддерживают примерно 15 процентов жителей Ирана, так что информации у Израиля очень много.
      Популярен ли действующий режим в Израиле? Уже мем такой ходит, что Нетаньяху самое страшное бедствие Израиля со времен Холокоста
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:15
      Цитата: Александр Елизаров
      действующий режима в Иране не популярен,

      Выходит, что еврейский режим у них более популярный ?
    Oldi
      Oldi
      0
      Сегодня, 10:11
      На самом деле это правда. Дважды пытал двух граждан Ирана на эту тему и ответ был - да, основная масса населения ждёт падения режима и волнуется, чтобы еврейская коалиция не остановила кампанию.
  navigator777
    navigator777
    -4
    Сегодня, 07:12
    С Тегераном будет тоже что и с Газой, если иранцы не прекратят сопротивление.
    старый крыс
      старый крыс
      +3
      Сегодня, 08:25
      Если они не прекратят сопротивление, думаете Тель Авив от Газы будет сильно отличаться?
  GEV67
    GEV67
    +7
    Сегодня, 07:49
    А зеля и клика спокойно себе живут и веселятся. Враг должен быть уничтожен и это правильно. Для каждого государства есть свой враг.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 08:03
    Цитата: KLM77
    Твари! Ничем не отличаются от гитлеровской Германии.

    И бритов в общем и целом. am
  Murakow
    Murakow
    +1
    Сегодня, 09:33
    А наши политологи еще гордятся, что Россия(читай - высшее руководство) в хороших отношениях со всеми сторонами конфликта, что, типа, позволяет всех в принципе посадить за один стол переговоров. Эти политолухи о чем думают? США и Израиль сядут с условием полной капитуляцией и сменой режима Ирана, а Иран никогда не сядет с ними за стол переговоров ибо США в любой момент вероломно нарушить условия договорённостей. А Израиль просто хочет всех уничтожить. И на кой ляд России быть посредником??
  Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 09:35
    Цитата: Стирбьорн
    Цитата: Александр Елизаров
    Чтоб вы понимали действующий режима в Иране не популярен, его поддерживают примерно 15 процентов жителей Ирана, так что информации у Израиля очень много.
    Популярен ли действующий режим в Израиле? Уже мем такой ходит, что Нетаньяху самое страшное бедствие Израиля со времен Холокоста

    Будут выборы станет ясно. Израиль демократическая страна.
    Чтобы вы понимали, Я читал, Нетаньяху сейчас вызывают в полицию, чтобы он дал показания , так как его многие годы обвиняют в коррупции.
    Лично я его презираю.
  Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 09:35
    Сегодня, 09:35
Да.
    Цитата: Александр Елизаров
    действующий режима в Иране не популярен,

    Выходит, что еврейский режим у них более популярный ?

    Да.