Армия Израиля ударом по Лариджани разрушила практически целый квартал Тегерана

«Мы всё равно их всех убьём». По этой формуле в отношении высших лиц государства Ирана с начала операции действуют США и Израиль. После подтверждения гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи с членами его семьи, а также ряда высокопоставленных чиновников Минобороны и представителей командования КСИР, Тегеран подтвердил и гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.Лариджани имел большой политический вес в Иране. По сути, он замыкал на себе основные вопросы, связанные с выстраиванием линии безопасности и обороны Исламской Республики.Данные о летальном ударе по Али Лариджани появились ещё накануне в израильских и американских источниках, однако изначально Иран все подобного рода заявления опровергал. Мало того, в одной из соцсетей появился даже пост в аккаунте секретаря ВСНБ Ирана.Однако через несколько часов в Тегеране гибель Лариджани подтвердили. Причём вместе с ним, как и в случае с Али Хаменеи ранее, погибли и несколько членов его семьи.Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал ситуацию, назвав отдавших приказ на удар по Али Лариджани террористическими преступниками, «запятнавшими свои грязные руки кровью невинных, но твёрдых в своих решениях мучеников».«Аль-Джазира» пишет о том, что Али Лариджани годами формировал политическую повестку в Иране, в том числе на внешнеполитическом треке.По сообщениям иранских СМИ, в момент удара Али Лариджани находился в доме своей дочери в тегеранском районе Пардис. Удар наносился израильской армией, причём он был такой силы, что разрушенным в итоге оказался фактически целый квартал, в результате чего погибли десятки мирных жителей.

