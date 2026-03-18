Иран ударил по целям в Тель-Авиве и пригородах гиперзвуковыми ракетами
Иранские вооружённые силы в ночное время суток атаковали ракетами территорию Израиля. Поступают сообщения о том, что наибольшее число ракет было нацелено на Тель-Авив.
Израильские источники приводят данные о ракетами с кассетными боевыми частями.
Иран продемонстрировал ракетные пуски, заявив о том, что «враг получает то, что заслужил»:
Прилёты:
Израильские источники пишут о гибели и ранениях десятков израильтян. Иранские официальные лица заявляют о поражении целого ряда целей, включая военные штабы и инфраструктуру израильской разведки.
При этом в Иране сообщают о том, что по территории Израиля были применены гиперзвуковые ракеты, которые в итоге перехвачены израильской ПВО не были. Одна из ракет, по последним данным, поразила цели в Бней-Браке - пригороде Тель-Авива.
Напомним, что атаки на Иран были начаты Израилем 28 февраля. После этого к ударам по Исламской Республике подключились США. Иран, несмотря на потери в составе высшего военно-политического руководства страны, продолжает наносить крайне болезненные для противника контрудары, в том числе выводя из строя его военные объекты, равно как и объекты энергетики, связи и разведки.
Информация