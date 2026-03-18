Российские танкеры с нефтью идут на Кубу, утверждает Bloomberg со ссылкой на данные компании Kpler Ltd. На данный момент известно о двух судах, направляющихся в сторону острова Свободы.

По данным агентства, танкер «Анатолий Колодкин» вышел из российского порта Приморск и идет в порт Матансас на Кубе. На борту судна 730 000 баррелей российской нефти марки Urals. По предварительной информации, судно должно прибыть на Кубу к концу этого месяца. Также в сторону острова Свободы идет и второй танкер «Sea Horse» с грузом нефти на борту, но по этому судну информации практически нет.



Также возникает вопрос, сумеет ли российский танкер преодолеть морскую блокаду США, выставленную вокруг острова именно для того, чтобы на него не попадала нефть. Из-за введенного эмбарго Куба практически лишилась топлива, на острове энергетический кризис, в понедельник, 16 марта, на Кубе случился полный блэкаут.

Российский МИД выпустил заявление, что Россия готова оказывать Кубе помощь, в том числе и в поставке энергоносителей. В Кремле подтвердили, что находятся на постоянной связи с кубинским руководством.

Трамп, в свою очередь, заявил, что сделает с Кубой всё, что захочет, но ее очередь подойдет после того, как он «разберется с Ираном».
  DirtyLiar
    DirtyLiar
    +3
    Сегодня, 06:44
    А в охранении кто? АПРК?
    Попуас
      Попуас
      +8
      Сегодня, 06:47
      Если про надводные не говорят, то под водой не видно wink ...очень хочется надеяться,что это так hi
    ZovSailor
      ZovSailor
      -6
      Сегодня, 06:54
      DirtyLiar
      Сегодня, 06:44
      А в охранении кто? АПРК?

      hi Зачем охранение?
      "Посейдоны" в засаде, ожидают целеуказаний, а "Буревестник" включил счётчик километража, привет Маску со Starlink, дядюшка Си согласился оплатить банкет!
      am
    sagitovich
      sagitovich
      -1
      Сегодня, 06:56
      К чему охранение?
      Если США не захотят пропустить, или захотят конфисковать эту нефть,то "охранение" всё равно ничего не сделает.
      Только гнев безумного на себя навлекать.
      Решили сделать ход, для будущей отмазки.
      - Ну мы же пытались, но не смогли....
      ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей
        -7
        Сегодня, 07:11
        Цитата: sagitovich
        чему охранение?

        Новейший российский эсминец "Борис Ельцин" сопровождает танкера на остров Свободы по источникам Блумберга. Помощь в пути.
        sagitovich
          sagitovich
          +19
          Сегодня, 07:14
          Одно название, "Борька Ельцин" вызывает недоверие к миссии.
          ЖЭК-Водогрей
            ЖЭК-Водогрей
            -6
            Сегодня, 07:36
            Цитата: sagitovich
            название, "Борька Ельцин" вызывает недоверие к миссии.

            По последним данным Блумберга танкер «Sea Horse» с 200 тыс. баррелей дизеля для Кубы развернулся и уходит от острова так как эсминец "Борис Ельцин" исчез в Бермудском треугольнике .
            Танкер «Морской конёк» (под флагом Гонконга) следовал курсом, который указывал на его намерение доставить топливо на Кубу. По данным аналитической компании Kpler, на его борту находилось около 200 000 баррелей газойля (дизельного топлива), критически необходимого острову для транспорта и выработки электроэнергии.
          cpls22
            cpls22
            +3
            Сегодня, 08:50
            Цитата: sagitovich
            Одно название, "Борька Ельцин" вызывает недоверие к миссии.

            Вас троллят, или вы в паре работаете ?
            свой1970
              свой1970
              +1
              Сегодня, 10:06
              Цитата: cpls22
              Цитата: sagitovich
              Одно название, "Борька Ельцин" вызывает недоверие к миссии.

              Вас троллят, или вы в паре работаете ?

              Родня....
        роман66
          роман66
          0
          Сегодня, 07:25
          Новейший российский эсминец "Борис Ельцин

          Идет зигзагом( противолодочным)
        Наводлом
          Наводлом
          +12
          Сегодня, 07:26
          Цитата: ЖЭК-Водогрей

          Новейший российский эсминец "Борис Ельцин" сопровождает танкера на остров Свободы

          Странная шутка.
          Монтесума
            Монтесума
            +3
            Сегодня, 08:20
            Цитата: Наводлом
            Странная шутка.

            Даже до уровня Петросяна не дотягивает. request
        Панкрат25
          Панкрат25
          +2
          Сегодня, 07:37
          "Эсминец "Борис Ельцин"" а можно по подробнее про сей пепелац?! А то я что то не в курсе feel
        Кмет
          Кмет
          0
          Сегодня, 07:41
          Может все таки «Настойчивый» проекта 956? Что-то я не припоминаю корабля с таким названием..
          ЖЭК-Водогрей
            ЖЭК-Водогрей
            +11
            Сегодня, 07:57
            Цитата: Кмет
            Может все таки «Настойчивый» проекта 956? Что-то я не припоминаю корабля с таким названием..

            956 эсминцы давно не ходовые. "Настойчивый" даже средний ремонт не прошел.

            Посольство России на Кубе опровергло сообщения Блумберга об отправке танкера с нефтью

            Посольство РФ на Кубе заявило, что распространяемая информация об отправке из России на остров танкера с 200 тысячами баррелей нефти в сопровождении эсминца не соответствует действительности. Не дайте себя обмануть", - заключили в российском посольстве.

            https://cuba.mid.ru/ru/press-centre/lenty_novostey/posolstvo_rossii_na_kube_oproverglo_soobshcheniya_ob_otpravke_tankera_s_neftyu_1771815670/
            Монтесума
              Монтесума
              +3
              Сегодня, 08:17
              Цитата: ЖЭК-Водогрей
              Посольство России на Кубе опровергло сообщения об отправке танкера с нефтью

              Не забудьте добавить, что это сообщение было выпущено 23 февраля. А сообщение агентства Блумберг о танкере появилось вчера.
              https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-17/cuba-s-worst-fuel-crisis-in-decades-may-get-relief-from-russia
        Sovetskiy
          Sovetskiy
          0
          Сегодня, 07:45
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Новейший российский эсминец "Борис Ельцин" сопровождает танкера на остров Свободы по источникам Блумберга.

          Это троллинг такой? belay
          Боря Ельцин в Конгрессе США:
          God bless America («Господи, благослови Америку!»)

          Своих не тронут? lol
        Дилетант
          Дилетант
          0
          Сегодня, 08:41
          Новейший российский эсминец "Борис Ельцин"

          Нет такого эсминца. Есть эсминец "Композитор Юрий Шестакович", да и тот из к/ф "День радио"
        30 вис
          30 вис
          0
          Сегодня, 10:00
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          Цитата: sagitovich
          чему охранение?

          Новейший российский эсминец "Борис Ельцин" сопровождает танкера на остров Свободы по источникам Блумберга. Помощь в пути.

          Вы из этих , как там их .. этих педофилофов , поедателей младенцев ? Коалиция ЭпштейноФФ ? Так чи ни ?
      RuAbel
        RuAbel
        +2
        Сегодня, 07:46
        Точно. Просто получим ещё одну оплеуху и выразим озабоченность. Опять полумеры, без продуманной цели. Спасать режим Кастро мы уже опоздали.
        свой1970
          свой1970
          0
          Сегодня, 10:12
          Цитата: RuAbel
          Спасать режим Кастро мы уже опоздали.

          - как бы Кастро уже нет во власти- Фидель умер 10 лет тому назад, Рауль - отработал 2 срока и ушел на пенсию.
          Поэтому ваша формула "режим Кастро" - значительно устарела......
    Виктор Чужой
      Виктор Чужой
      0
      Сегодня, 06:58
      Лучший вариант был бы если подлодки будут иранские и корейские... или вообще хуситы...в экипажах танкеров и с дронами...
      K._2
        K._2
        +1
        Сегодня, 07:17
        шиитская иракская милиция тоже сойдёт)
    Ady66
      Ady66
      +5
      Сегодня, 06:58
      А нахрена танкеру охранение, если ему препятствовать путём перекрытия прохода, снесёт арли бёрка и не заметит. А если вздумают применять оружие, думаю "мирный российский танкер выпустит противокорабельные ракеты и уйдёт на околоземную орбиту" (шутка). А вообще - применение оружия против танкера это грандиознейший скандал и угроза войны. Думаю Доня не настолько пока идиот.
      Джексон
        Джексон
        +2
        Сегодня, 07:29
        Доня не идиот, но можно же чуть хитрее сделать..
        #неизвестные дроны, предположительно, украинские, произвели атаку на танкер и нанесли повреждения, вследствие чего возник...#
        Как вам такой вариант? Вполне не исключен. По итогу и блокада никуда не делась и американцы типа не при делах...
        Ady66
          Ady66
          +1
          Сегодня, 07:50
          Речь то о БЛОКАДЕ, а не об атаках дронов. Дронов то они где угодно могут запускать.
          Джексон
            Джексон
            0
            Сегодня, 07:56
            Одно другому не мешает так-то. Блокада вокруг острова, а дрон по пути, за пару тысяч км от острова. По итогу и блокада на месте и нефть не дошла.
      solar
        solar
        +1
        Сегодня, 08:30
        А вообще - применение оружия против танкера это грандиознейший скандал

        Если его захотят остановить- то просто высадят группу с вертолета. Это уже было.
    PN
      PN
      +6
      Сегодня, 07:10
      АПРК в охране? И что он сделает против десанта с вертолётов?
      Но вопрос конечно хороший - кто в охране? Как по мне, дак лучшее средство охраны это поднятый Андреевский флаг. Абордаж судна с таким флагом это будет уже официальный наезд на государство. Думаю что Дони этого не надо.
      DirtyLiar
        DirtyLiar
        -8
        Сегодня, 07:25
        АПРК в охране? И что он сделает против десанта с вертолётов?

        Просто всплывёт. Я не думаю, что при таком раскладе найдётся много желающих десантироваться на танкер.
      Traktoris
        Traktoris
        0
        Сегодня, 07:29
        а что если на танкере, найдутся человека 4 (дроновода) естественно с дронами, рискнут, "Ваши" вертолеты, зависнуть над танкером, для высадки десанта? В прочем, как и десант с катеров, рискнет, против копеечных дронов с зарядами от РПГ-7? Желательно, что бы дроны были с ночным видением, хотя бы парочка!
      Metallurg_2
        Metallurg_2
        0
        Сегодня, 08:34
        Уже вон один пытался поднять, не сильно ему это помогло.
        А гонять военное сопровождение вымпелов не хватит. Да и дух Анкориджа...
    PROXOR
      PROXOR
      0
      Сегодня, 10:25
      Вполне возможно. На борту вооруженные вежливые люди на случай вертолётного десанта, а чтобы отогнать боевые надводные корабли АПРК может пошуметь малость, чтобы у Матрасов голова заболела вместе с 5й точкой.
  kosmozoo
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 06:46
    сумеет ли российский танкер преодолеть морскую блокаду США
    Почему бы и не обменять на проход 2х танкеров через Ормузский пролив.
  Александр Ваничев
    Александр Ваничев
    +4
    Сегодня, 06:46
    Если нет своей нефти, то почему имея сахарный тростник не двыпускать метанол и использовать его как топливо для ДВС?
    ИВЗ
      ИВЗ
      +4
      Сегодня, 06:51
      почему имея сахарный тростник не двыпускать метанол
      Потому что для освоения новой технологии, организации производства и внедрения в эксплуатацию требуются определённые ресурсы; экономические, интеллектуальные, инфраструктурные и т.д.
    Ady66
      Ady66
      +5
      Сегодня, 06:54
      Из сахарного тростника метанол не получится, только этанол. В чистом виде не очень получается использовать, хотя на карбюраторных можно, даже без переделки.
    Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов
      +3
      Сегодня, 07:22
      Там основная проблема с генерацией электроэнергии, а не топливом для ДВС. Так-то производство биоэтанола из тростника там имеется. Раньше им помогал Мадуро, сейчас новое правительство перестало снабжать Кубу нефтью.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 06:47
    Трамп, в свою очередь, заявил, что сделает с Кубой всё, что захочет, но ее очередь подойдет после того, как он «разберется с Ираном».

    what После Кубы наступит наша очередь.
    Китай на закуску оставят.
    Это если не давать отпор США.
    Надеюсь Трамп сломает себе хребет в Иране.
    ser-pov
      ser-pov
      0
      Сегодня, 07:37
      Наш черед это как? Просто интересно. Все повторяют, что наступит наш черед, но америкосы решат подвергнуть америку ударам что ли? Или они совсем с кукухи съехали, чтобы с нами воевать?
    Normann
      Normann
      +2
      Сегодня, 08:04
      После Кубы наступит наша очередь.

      А разве с 14 года она не настала?
    свой1970
      свой1970
      0
      Сегодня, 10:16
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      После Кубы наступит наша очередь.
      Китай на закуску оставят.

      Они Ирана уже наелись по самые уши - Трамп заявил что "Иран воюет нечестно- продолжает воевать когда США уже победили".
      Поэтому с Китаем воевать они не смогут - их сожрет собственное население оставшееся без всего
  Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек
    +13
    Сегодня, 06:49
    Конечно, хотелось бы, что бы эти "танкеры идущие на кКубу' , дошли таки до острова Свободы. Вот из принципа уже. Да и Кубинцам, лично я симпатизирую за их стоическую позицию.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:52
    ❝ Российские танкеры с нефтью идут на Кубу ❞ —

    — Очень надеемся, что дойдут ...
  Висенте
    Висенте
    +1
    Сегодня, 06:53
    По сути Куба уже списана в чулан США по заявлениям Трампа, а следующей такой страной возможно будет Бразилия, член БРИКС.Вряд-ли возможен Кубинский кризис 2
    ZovSailor
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 07:11
      Висенте
      Сегодня, 06:53
      По сути Куба уже списана в чулан США по заявлениям Трампа, а следующей такой страной возможно будет Бразилия, член БРИКС.Вряд-ли возможен Кубинский кризис 2

      hi Вы задержаны.
      А пистолетик-то есть?
      Тогда арестованы. ( кф "Особенности национальной" )
      Надеюсь, что рыжий педофил из Фашингтона не сможет переварить одновременно такой объём.
      Главное, вовремя давать болевой отпор, как с Гренландией, кленовым листом, а отвлечение на БВ приносит свои плоды в расклад сил внутри у самих матрасников.
      am
      Висенте
        Висенте
        +1
        Сегодня, 07:15
        Кубу переварят, влёгкую, они уже начали
  Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -1
    Сегодня, 06:58
    . Российские танкеры с нефтью идут на Кубу
    Мне интересно нефть кубинцам передадут бесплатно? У них вообще деньги есть? Вообще это удобно купаешься себе в море, рыбачишь как Хемингуэй, ром тебе , сигары .. и бесплатная нефть из России.
    ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей
      0
      Сегодня, 07:04
      Цитата: Александр Елизаров
      Мне интересно нефть кубинцам передадут бесплатно? У них вообще деньги есть?

      Какие еще деньги. Куба нищая страна. У них есть в количестве только проститутки.
      Дедок
        Дедок
        +4
        Сегодня, 08:07
        У них есть в количестве только проститутки.

        у нас их нет?
        у нас они не только на дорогах - но и в кабинетах...
    Дилетант
      Дилетант
      +5
      Сегодня, 07:06
      Денег у них скорее всего нет. Зато они пока сами заноза в попе у американцев.
    Наводлом
      Наводлом
      +1
      Сегодня, 07:30
      Цитата: Александр Елизаров
      У них вообще деньги есть? Вообще это удобно купаешься себе в море, рыбачишь как Хемингуэй, ром тебе , сигары .. и бесплатная нефть из России.

      Вы предпочитаете видеть, как кубинцы чистят туфли американцам?
    2al
      2al
      0
      Сегодня, 10:07
      У них есть врачи и средний медицинский персонал, которых США выгоняют из Латинской Америки. В отличии от "медбратьев" из СНГ, там не купленные дипломы, да и русским языком владеют лучше. Почему не привлечь их на работу в РФ?
  Дилетант
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 07:03
    Карибский кризис 2.0? Но без ракет, авиации и войск на Кубе? И даже никитиного ботинка нет. Не пустят американцы танкеры на Кубу даже если их раскрасить красными линиями...
    ANB
      ANB
      +3
      Сегодня, 07:15
      . Не пустят американцы танкеры на Кубу

      Трамп запретил Венесуэле и Мексике поставлять нефть на Кубу под угрозой санкций. Про войну с Кубой пока не слышно. Морская блокада - это акт войны.
      Так что будем смотреть, что из этого выйдет.
      Normann
        Normann
        +1
        Сегодня, 08:07
        Про войну с Кубой пока не слышно

        А там есть с кем воевать?
      2al
        2al
        0
        Сегодня, 10:12
        Реально считаете, что наша власть будет готова конфликтовать с США из-за Кубы? Белгород, Брянск ловят ATACMS, HIMARS и Storm Shadow, ударные БПЛА Украины оснащены Starlink а нам "Дух Анкориджа" в качестве украшений в носу.
    Кмет
      Кмет
      0
      Сегодня, 07:45
      Конечно. И Россия - не исключение для Трампа.
  jonht
    jonht
    0
    Сегодня, 07:08
    Тут попахивает новым Карибским кризисом....
    Хотя, пока рыжему клоуну не выкатят ультиматум, он не успокоится.
    Под нашим флагом штурмовать не будут, а вот завернуть могут. hi
    Normann
      Normann
      0
      Сегодня, 08:08
      Скоро он сам упокоится, старый уже, а за деньги время не купишь.
  Дядя Сэм_2
    Дядя Сэм_2
    +2
    Сегодня, 07:20
    утверждает Bloomberg со ссылкой на данные компании Kpler Ltd

    "Верить никому нельзя... Мне - можно!" (с) laughing
  Грац
    Грац
    -4
    Сегодня, 07:24
    я надеюсь на танкерных судах хоть есть вооруженная охрана с пзрк и тяжелым оружием?
    ведь захватят если нет охраны, запад сейчас отбитый на всю голову, а мы часто показывали себя беззубыми
    Normann
      Normann
      +1
      Сегодня, 08:09
      если они под нашим флагом это объявление войны.
  Million
    Million
    +3
    Сегодня, 07:24
    Очень интересно,чем закончится этот поход.
  ВСЗМК
    ВСЗМК
    +3
    Сегодня, 07:38
    Танкер «Анатолий Колодкин» в Атлантике, может и на Кубу идет. А танкер «Sea Horse» в Персидском заливе, явно не до Кубы ему.
    Текущая позиция судна SEA HORSE / СИ ХОРС (IMO ): 25.48487, 55.39477, обновлено 2026-01-05 15:32:47; расположение — Рядом с портом AJMAN; рядом также: HAMRIYA (~5 миль), Al Hamriyah (~6 миль). Следует со скоростью 0.1 уз.
  alexputnik17
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 07:46
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    российский эсминец "Борис Ельцин" сопровождает танкера

    Зачем так корабли то называть? belay Полагаю наши с амерами согласовывали поставки. Было бы безумно так просто танкера гонять.
  Gvardeetz77
    Gvardeetz77
    +1
    Сегодня, 08:35
    Цитата: DirtyLiar
    АПРК в охране? И что он сделает против десанта с вертолётов?

    Просто всплывёт. Я не думаю, что при таком раскладе найдётся много желающих десантироваться на танкер.

    Хорошо, всплыла лодка и что дальше? В надводном положении она для условного фрегата представляет чуть больше опасности чем я на своей ПВХ лодке с рыболовным скарбом.... Что АПРК может противопоставить высадке досмотровой группы? Да и в подводном положении толку не больше, за танкер ядреным зарядом по NY и WSH? ))
  Десница ока
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 08:39
    Российские танкеры с нефтью идут на Кубу

    Уже не верю...((( Про этот танкер "сиа хорс", уже была тут инфа, с месяц назад... Сначала писали идет на Кубу, прорывать блокаду -
    Танкер Sea Horse, загруженный почти 200 тысячами баррелей российского газойля, взял курс на Кубу
    .
    https://topwar.ru/278315-proryv-blokady-zagruzhennyj-rossijskim-gazojlem-tanker-vzjal-kurs-na-kubu.html#findcomment15833273

    а потом, в другой статье дали опровержение -
    Прорыва блокады не будет: Россия не отправляла на Кубу танкер с нефтью

    https://topwar.ru/278359-proryva-blokady-ne-budet-rossija-ne-otpravljala-na-kubu-tanker-s-neftju.html#findcomment15836744
    Подождем, что оф. лица наши расскажут....
  Gvardeetz77
    Gvardeetz77
    0
    Сегодня, 08:43
    Цитата: Грац
    я надеюсь на танкерных судах хоть есть вооруженная охрана с пзрк и тяжелым оружием?
    ведь захватят если нет охраны, запад сейчас отбитый на всю голову, а мы часто показывали себя беззубыми

    ПЗРК и тяжёлое оружие (танки шоль?) на танкере?
    Но даже если представить что на нем есть оружие с какой-нибудь "Звёзды смерти", кто будет готов его применить против вооруженных сил не самого слабого государства на планете, да ещё практически у его берегов, в тысячах миль от своих? После единственного выстрела в сторону вертолета, весь экипаж конечно может и доберется до Кубы, только не в Гавану, а в Гуантанамо и проведет там остаток своей жизни, т.к.гикто никого менять не будет (банально не на кого).
    Если это сделает условное ЧВК в сопровождении (это надо ещё найти идиотов на такое задание), то тогда экипаж корабля , ну кроме капитана естественно, вернётся в родную гавань, но вот сотрудники ЧВК и вышеупомянутый капитан сильно вряд ли
  Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 09:00
    Куба себя изжила и танкеры с нефтью ей не помогут если вообще дойдут до Кубы
  Altai2026
    Altai2026
    +1
    Сегодня, 09:01
    Уважаемые Форумчане !очень жаль что Мы не победили на СВО до сих пор!иначе Мы бы и венесуэллу и сирию спасли!пока нас конкретно мочат!!!под угрозой того что шшшаа закрутит гайки и не будут помогать в конфликте с руиной нам все руки связивают!!!кубу жалко !!!! Но одно из условий прекращения карибского кризиса было что шшааа отстанут от кубы!!!согласен что Мы можем по (Лаврову)ВЕСТИ диалог с партнерами !!!но с КИДАЛАМИ нет!!!!
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 09:05
    Цитата: ЖЭК-Водогрей
    Новейший российский эсминец "Борис Ельцин"
    Неужели у кого-то ума хватило так назвать военный корабль?
  Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 09:32
    Цитата: Наводлом
    Цитата: Александр Елизаров
    У них вообще деньги есть? Вообще это удобно купаешься себе в море, рыбачишь как Хемингуэй, ром тебе , сигары .. и бесплатная нефть из России.

    Вы предпочитаете видеть, как кубинцы чистят туфли американцам?

    Мне всё равно. Если кубинцам не нравится пусть берут оружие и сражаются как ЧеГевара.
  kriten
    kriten
    +1
    Сегодня, 09:32
    Ситуация с доставкой нефти на Кубу ,как и во всем другом показывает полную импотенцию нашей власти. СССР в такой ситуации сопроводили бы корабли подводной лодкой с ракетами. Нынешние делают вид, что послали танкер. Они уже давно видимо сдали Кубу.
  bbb
    bbb
    0
    Сегодня, 09:53
    Пока они дойдут, на Кубе будет другое правительство.