Российские танкеры с нефтью идут на Кубу
Российские танкеры с нефтью идут на Кубу, утверждает Bloomberg со ссылкой на данные компании Kpler Ltd. На данный момент известно о двух судах, направляющихся в сторону острова Свободы.
По данным агентства, танкер «Анатолий Колодкин» вышел из российского порта Приморск и идет в порт Матансас на Кубе. На борту судна 730 000 баррелей российской нефти марки Urals. По предварительной информации, судно должно прибыть на Кубу к концу этого месяца. Также в сторону острова Свободы идет и второй танкер «Sea Horse» с грузом нефти на борту, но по этому судну информации практически нет.
Также возникает вопрос, сумеет ли российский танкер преодолеть морскую блокаду США, выставленную вокруг острова именно для того, чтобы на него не попадала нефть. Из-за введенного эмбарго Куба практически лишилась топлива, на острове энергетический кризис, в понедельник, 16 марта, на Кубе случился полный блэкаут.
Российский МИД выпустил заявление, что Россия готова оказывать Кубе помощь, в том числе и в поставке энергоносителей. В Кремле подтвердили, что находятся на постоянной связи с кубинским руководством.
Трамп, в свою очередь, заявил, что сделает с Кубой всё, что захочет, но ее очередь подойдет после того, как он «разберется с Ираном».
