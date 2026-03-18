Иранские ракеты атаковали промзону в Хайфе, включая сектор нефтехимии

Иран продолжил нанесение ударов по Израилю. После Тель-Авива и его пригородов целями стали промпредприятия в Хайфе.

В окрестностях третьего по величине города Израиля находится крупный военно-промышленный кластер, в который входят и заводы компании Rafael. На этих заводах ВПК развёрнуто масштабное производство ракет, противоракет, дронов, средств радиоэлектронной борьбы и разведки, противотанковых комплексов и многого другого из широкой линейки израильского арсенала.

Прилёты зафиксированы и на крупнейшем в Израиле заводе нефтехимического кластера Bazan Group. Появляются данные о вспыхнувшем там в результате прилётов пожаре.



Ближневосточные источники утверждают, что среди прочего в Хайфе иранские ракеты были нацелены на штаб ЦАХАЛ в северной части Израиля. Этот штаб осуществляет управление наземной операцией на территории соседнего в Израилем Ливана.

В самом Израиле говорят о том, что удар, нанесённый Ираном минувшей ночью, был наиболее массированным с начала войны.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +21
    Сегодня, 06:57
    Отлично, Григорий!
    Нормально, Константин!
    Смерть сионистам и террористам янки коалиции Эпштейна!
    Победы иранскому народу ИРИ!
    am angry
    1. Sergei Timofeich Звание
      Sergei Timofeich
      -5
      Сегодня, 07:42
      Тихо тихо,иранские бармалеи тоже не слишком то и пушистые,со своими тараканами в голове,но за янки и поцев им спаасиба....
  2. Висенте Звание
    Висенте
    +18
    Сегодня, 06:57
    Тем временем Малайзия отменяет торговое соглашение с США, ссылаясь на решение Верховного суда по тарифам, слабых не любят и не уважают.У США появился ещё один недруг…
    1. sagitovich Звание
      sagitovich
      +8
      Сегодня, 07:01
      А мне это нравится! Процесс пошёл!
      Так держать!
      1. Mitka Звание
        Mitka
        +1
        Сегодня, 08:29
        Процесс пошёл! Осталось расширить и углубить!
    2. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 09:51
      Цитата: Висенте
      Тем временем Малайзия отменяет торговое соглашение с США, ссылаясь на решение Верховного суда по тарифам

      Похоже Малайзия выбирает юань , русскую нефть и боевые самолёты .
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +9
    Сегодня, 06:58
    Главное, что он был весьма результативным! hi

    Главное, что он был весьма результативным! hi
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +9
    Сегодня, 07:00
    Так держать...пожелаю Ирану успехов в этом деле.
  5. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +8
    Сегодня, 07:01
    Оппозиция в Иране оказалась дутая. Всего лишь надо было перекрыть иностранные мессенджеры генерирующие правильный гнев "народа" и Трамп получил вместо цветов и нефти, полосатые ящики и геморой.
    1. Миха1981 Звание
      Миха1981
      +3
      Сегодня, 07:14
      Может она и не дутая, просто иранцы националисты и сплотились вокруг власть. Плюс поддержка, у неё в крупных городах.
    2. Наводлом Звание
      Наводлом
      +3
      Сегодня, 07:14
      Цитата: kosmozoo
      Оппозиция в Иране оказалась дутая. Всего лишь надо было перекрыть иностранные мессенджеры генерирующие правильный гнев "народа" и Трамп получил вместо цветов и нефти, полосатые ящики и геморой.

      Думаю, что вы не правы.
      Щупальца израильской агентуры дотягиваются до высокопоставленных генералов КСИР.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 08:36
        Цитата: Наводлом
        Щупальца израильской агентуры дотягиваются до высокопоставленных генералов КСИР.

        И не только в одном Иране, хотя в КНДР и КНР их вероятно нет.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 07:56
      Цитата: kosmozoo
      Всего лишь надо было перекрыть иностранные мессенджеры генерирующие правильный гнев "народа"

      Вчера было сообщение из Ирана, связанное с этой темой - идёт отлов терминалов связи со Старлинком, можно предположить, что вместе с операторами.
      ТЕГЕРАН, 17 марта. /ТАСС/. Несколько сотен терминалов спутниковой связи Starlink, установленных в различных регионах Ирана, были обнаружены и изъяты в ходе общенациональной операции. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу министерства разведки исламской республики.
    4. Мячик Звание
      Мячик
      +4
      Сегодня, 09:04
      Думаю, что там никто не ныл и не сомневался по поводу "закрытия Телеграмма/Вайбера/ВатСапа (нужное подчеркнуть)" - и, вот, крайне положительный результат.
  6. Миха1981 Звание
    Миха1981
    -1
    Сегодня, 07:13
    Похоже Праща Давида не нейтрализованы, нет атак дронов.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +2
      Сегодня, 07:21
      Дроны на подходе к Израилю сбивают! Соседи Ирана стараются hi
      1. Миха1981 Звание
        Миха1981
        0
        Сегодня, 07:42
        Массового применения не заметно.
        1. Eragon Звание
          Eragon
          0
          Сегодня, 08:46
          Цитата: Миха1981
          Массового применения не заметно.

          Да как же его заметить, если сегодня ночью север вообще не обстреливался? Летом прилетало. Может статью перепутали, полугодичной давности вставили.
          1. Kornodo
            Kornodo
            -2
            Сегодня, 08:56
            Не смейте расстраивать собравшихся!!!
            Их хлебом не корми - дай услышать что на Израиль что-то полетело....
            Причем достаточно даже слухов....🤣
          2. Миха1981 Звание
            Миха1981
            0
            Сегодня, 09:26
            В 2025 с судна зафиксирован удар дроном Араш2 в порту Хайфы, кажется.
        2. Мячик Звание
          Мячик
          +1
          Сегодня, 09:07
          Кем и где не заметно? Профашистки настроенным "друзьям Израиля"? Так укрогеббельсСМИ тоже каждый день заявляют о "100% сбитии ракет и дронов", но при этом не слезают с лотка.
          1. Миха1981 Звание
            Миха1981
            0
            Сегодня, 09:32
            Именно дронов по Израилю. Хезболла это отдельная тема, они там Железный купол перегружают.
            Стопроценьного не бывает. Мне в прошлом году гражданин Израиля табличку выложил, там по дням и даже интервалам времени, число зафиксированных целей и число достоверно сбитых, первых в районе 620, вторых около 40, вот и считаем реальный расход противоракет на одну цель.
    2. Kornodo
      Kornodo
      0
      Сегодня, 09:48
      Пращей никто в Израиле беспилотники не сбивает.
      Или кипат барзель или вертолетом
      Лет 5 назад ( когда ещё использовали Патриот) пару раз было - им....
      1. Миха1981 Звание
        Миха1981
        0
        Сегодня, 10:03
        Значит, пока эта система не задействована.
  7. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +7
    Сегодня, 07:20
    Иранские ракеты творят благое дело -уничтожают израильский фашизм ! Господи ! Помогай Ирану !
  8. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    0
    Сегодня, 07:30
    Benissimo e andate avanti così. Mi auguro che possano uccidere sempre più giudei pedofili .
  9. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +3
    Сегодня, 07:31
    Интересно: если рыжий кинет "богоизбранный народ", куда они кинутся? what К кому на шею?
    1. АИК05 Звание
      АИК05
      +4
      Сегодня, 07:48
      К России на шею и кинутся, мы же самые гуманные и добрые, всех прокормим и согреем.
      1. Дядя Сэм_2 Звание
        Дядя Сэм_2
        +1
        Сегодня, 08:04
        "Поймём и простим"... Это и печалит... request
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 07:59
    Цитата: kosmozoo
    Всего лишь надо было перекрыть иностранные мессенджеры генерирующие правильный гнев "народа" и Трамп получил вместо цветов и нефти, полосатые ящики и геморой.

    Ещё те кто помоложе и не застали 1979 и раньше и дебоширили на улицах Ирана, "всосали" дух демократии амеров по самое не хочу. lol
  11. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 08:57
    В самом Израиле говорят о том, что удар, нанесённый Ираном минувшей ночью, был наиболее массированным с начала войны.

    Похоже это только цветочки, ждите ягодки, мало не покажется.
  12. Мячик Звание
    Мячик
    0
    Сегодня, 09:09
    Цитата: Kornodo
    Не смейте расстраивать собравшихся!!!
    Их хлебом не корми - дай услышать что на Израиль что-то полетело....
    Причем достаточно даже слухов....🤣

    Почему же слухов? Потому, что еврейским людоедам-фашистам так хочется? Реальность - она другая, не как пытаются её выставить в еврейских СМИ.
    1. Kornodo
      Kornodo
      0
      Сегодня, 09:28
      Ну , расскажите мне ( жителю Хайфы и работающему на одном из подразделений Базана) о реальности ....
      - в то время , как космические корабли бороздят просторы....
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 09:39
        Цитата: Kornodo
        о реальности ....

        У нас еще телевизору верят по старой привычке
        1. Kornodo
          Kornodo
          +1
          Сегодня, 09:44
          В основном ( как мне кажется ) верят тому чему хочется верить....
          Телевизору , бабке , очередному ,,специалисту,, ....
  13. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 09:31
    Израиль сам сделал свой выбор, пенять ему не но кого.