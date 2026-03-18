Иранские ракеты атаковали промзону в Хайфе, включая сектор нефтехимии
Иран продолжил нанесение ударов по Израилю. После Тель-Авива и его пригородов целями стали промпредприятия в Хайфе.
В окрестностях третьего по величине города Израиля находится крупный военно-промышленный кластер, в который входят и заводы компании Rafael. На этих заводах ВПК развёрнуто масштабное производство ракет, противоракет, дронов, средств радиоэлектронной борьбы и разведки, противотанковых комплексов и многого другого из широкой линейки израильского арсенала.
Прилёты зафиксированы и на крупнейшем в Израиле заводе нефтехимического кластера Bazan Group. Появляются данные о вспыхнувшем там в результате прилётов пожаре.
Ближневосточные источники утверждают, что среди прочего в Хайфе иранские ракеты были нацелены на штаб ЦАХАЛ в северной части Израиля. Этот штаб осуществляет управление наземной операцией на территории соседнего в Израилем Ливана.
В самом Израиле говорят о том, что удар, нанесённый Ираном минувшей ночью, был наиболее массированным с начала войны.
