Израиль недооценил готовность Ирана «сражаться до конца»
Израиль недооценил готовность Ирана «сражаться до конца», несмотря на ликвидацию практически всей верхушки иранских властей, включая верховного лидера Али Хаменеи. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на распространенную посольством США в Иерусалиме телеграмму.
Израиль просчитался, давая оценку событиям в Иране после начала военной операции. Аналитики еврейского государства считали, что ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи и продолжающиеся удары по территории страны приведут к хаосу и быстрому падению режима. Однако этого не случилось, Иран оказался готов «сражаться до конца», что сейчас и демонстрирует.
Трамп тоже недооценил стойкость иранских властей, полагаясь в большей степени на израильскую оценку. Что и привело к сегодняшней ситуации. Иран не только не развалился, но и вполне успешно воюет, нанося удары по Израилю и американским базам на территории стран Персидского залива.
В телеграмме... содержится оценка Израиля, согласно которой Иран не «дал трещину» и готов «сражаться до конца».
Война США и Израиля против Ирана идет третью неделю. Несмотря на бравурные заявления Трампа о «разгроме» Ирана, уничтожении всего иранского ракетного арсенала и т. д., Тегеран сдаваться не намерен и отклоняет попытки США добиться перемирия. А их было, судя по заявлениям иранских чиновников, как минимум две. Трампу срочно нужно разблокировать Ормуз, иначе энергетический кризис ударит по нему самому.
