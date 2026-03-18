Израиль недооценил готовность Ирана «сражаться до конца»

Израиль недооценил готовность Ирана «сражаться до конца», несмотря на ликвидацию практически всей верхушки иранских властей, включая верховного лидера Али Хаменеи. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на распространенную посольством США в Иерусалиме телеграмму.

Израиль просчитался, давая оценку событиям в Иране после начала военной операции. Аналитики еврейского государства считали, что ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи и продолжающиеся удары по территории страны приведут к хаосу и быстрому падению режима. Однако этого не случилось, Иран оказался готов «сражаться до конца», что сейчас и демонстрирует.



Трамп тоже недооценил стойкость иранских властей, полагаясь в большей степени на израильскую оценку. Что и привело к сегодняшней ситуации. Иран не только не развалился, но и вполне успешно воюет, нанося удары по Израилю и американским базам на территории стран Персидского залива.

В телеграмме... содержится оценка Израиля, согласно которой Иран не «дал трещину» и готов «сражаться до конца».

Война США и Израиля против Ирана идет третью неделю. Несмотря на бравурные заявления Трампа о «разгроме» Ирана, уничтожении всего иранского ракетного арсенала и т. д., Тегеран сдаваться не намерен и отклоняет попытки США добиться перемирия. А их было, судя по заявлениям иранских чиновников, как минимум две. Трампу срочно нужно разблокировать Ормуз, иначе энергетический кризис ударит по нему самому.
  1. K._2 Звание
    K._2
    +11
    Сегодня, 07:18
    сионофашисты переоценили себя, как и свой дырявый купол
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +3
      Сегодня, 07:56
      Цитата: K._2
      сионофашисты переоценили себя, как и свой дырявый купол

      Наш ВГ тоже просчитался, думал с цветами нас там встретят и по быстрому все закончится, а идет уже 5-й год и результаты далеки от ожидаемых.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 08:22
        Цитата: ARIONkrsk
        Цитата: K._2
        сионофашисты переоценили себя, как и свой дырявый купол

        Наш ВГ тоже просчитался, думал с цветами нас там встретят и по быстрому все закончится, а идет уже 5-й год и результаты далеки от ожидаемых.

        Вот и аналогия, что евреи трутся возле Трампа, так и медведчуки вокруг Путина winked
      2. Zoer Звание
        Zoer
        0
        Сегодня, 09:46
        Цитата: ARIONkrsk
        Наш ВГ тоже просчитался, думал с цветами нас там встретят и по быстрому все закончится,

        Он не в принципе просчитался. Она на 8 лет просчитался. В 2014м нас бы встретили с цветами, на востоке от Днепра так точно. Но он всё профукал. Скорость реакции в 8 лет конечно поражает... belay
  2. Наводлом Звание
    Наводлом
    +4
    Сегодня, 07:22
    Надеюсь, что в окружении Трампа есть кому удержать его от применения оружия массового поражения.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 07:34
      Да им, поди, уже чемодан - плацебо дают. Решения совсем другие примут, если надо.
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +7
    Сегодня, 07:22
    Израиль недооценил готовность Ирана «сражаться до конца»

    Смерть сионистам и террористам-агрессорам янки!
    Победы иранскому народу!
    am angry
  4. Висенте Звание
    Висенте
    0
    Сегодня, 07:22
    Кстати по сообщениям военных аналитиков Железный купол Израиля с начала заварушки отразил 44% иранских ударов.В принципе довольно достойный результат.Но этого хватит для обеспечения безопасности такой небольшой территории?
    1. Миха1981 Звание
      Миха1981
      +2
      Сегодня, 07:52
      Железный купол, отражает атаки Хезболлы, Ирана он физически не может.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:23
    ❝ Израиль недооценил готовность Ирана «сражаться до конца» ❞ —
    ❝ Трамп тоже недооценил стойкость иранских властей, полагаясь в большей степени на израильскую оценку ❞ —

    — Будут теперь один на другого сваливать ...
    (Себя переоценивать не надо)
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 07:36
      Я бы сказал - Израиль переоценил возможности сша в этой войне. Надеялся на дядю...
      1. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 09:18
        Цитата: роман66
        Израиль переоценил возможности сша в этой войне.

        А в США переоценили возможности ИИ .
        Теперь остаётся только всё на электронного болвана списать . В т.ч. и уничтоженных иранских девочек вместе со школой .
        Или начинать ядерные бомбардировки .
  6. drags33 Звание
    drags33
    +12
    Сегодня, 07:25
    Стойкость и действия Ирана заслуживают уважения! Молотят противника без всяких ненужных объяснений (это был "ответный" удар за....). Видимо они не отягощены мифами о "братском" народе и просто делают свою тяжелую работу по уничтожению противника, невзирая на дутые авторитеты...Успехов Ирану и его стойкому народу!
    1. роман66 Звание
      роман66
      +6
      Сегодня, 07:37
      Ну, евреев-то вряд ли кто объявит братским народом
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 08:29
        Цитата: роман66
        евреев-то вряд ли кто объявит братским народом

        Что то после РХ, такого ещё не наблюдалось.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:54
      Видимо они не отягощены мифами о "братском" народе

      лицемерием и ханжеством - не занимаются
    3. Zoer Звание
      Zoer
      0
      Сегодня, 09:54
      Цитата: drags33
      Стойкость и действия Ирана заслуживают уважения! Молотят противника без всяких ненужных объяснений (это был "ответный" удар за....). Видимо они не отягощены мифами о "братском" народе и просто делают свою тяжелую работу по уничтожению противника, невзирая на дутые авторитеты..

      Так просто цели руководства Ирана и нашего совершенно разные. У Иранцев цель сохранить страну в существующем идеологическом режиме, несмотря на гибель большей части верховного руководства. У наших же цель сохранить свои личные богатства и власть. Отсюда и все различия в действиях.
  7. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +4
    Сегодня, 07:32
    Точно недооценили. Французский генерал Мишель Яковлефф заявил, что США просят НАТО присоединиться к операции против Ирана чтобы «разделить убытки». Перекладывать ответственность штатники горазды.
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 09:43
      Или Трампу нужен повод для развала НАТО и вывода США из этой свихнувшейся богадельни ... лимитрофов-паразитов .
      А лучше этого просто и придумать невозможно .
      Т.к. у Трампа задача исключить нефть Залива из мирового оборота нефти и газа , война будет продолжаться . А когда у Израиля закончатся ЗУР (а они скоро закончатся) и так как Израиль виноват в том , что вляпал Трампа в такой блудняк , расчехлит избранный своим богом народ ядерные боеголовки (которых у него нет) и начнёт утюжить Иран со окрестностями . А так как у Ирана они сразу тоже появятся , то вскоре весь БВ превратится в радиоактивную пустыню и лет на 20 точно нефти оттуда не видать . Европы и Китай оттуда нефть больше не получат , а значит задача выполнена и экономики основных конкурентов (европы и КНР) начнут коллапсировать . А Трамп сразу заберёт Гренландию , Кубу , Канаду , Австралию и построит таки Козырную Империю (Империю Трампа) .
      Ну , а Герасимов воспользовавшись ситуацией пожалуй возьмёт Славянск , а быть может даже Краматорск . Ну нет у него искуственного интеллекта , а от естественного ещё при Сердюкове избавились . А от остатков уже в ходе СВО подчистили (Суровикин , Попов ...).
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 07:35
    Тегеран сдаваться не намерен и отклоняет попытки США добиться перемирия.
    Они только сплачиваются.... особенно когда под ноль жилые кварталы сносят. am
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 07:38
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Будут теперь один на другого сваливать

    Хм... Я за судьбу Израиля немного "беспокоюсь", если случайно Трамп "победит" Иран и из войны выйдет. wassat
    1. tarabar Звание
      tarabar
      +3
      Сегодня, 08:19
      Я за судьбу Израиля немного "беспокоюсь", если случайно Трамп "победит" Иран и из войны выйдет.

      Может получиться парадоксальная ситуация, Трамп и США победили, а Израиль потом все проиграл, потому что ни чего не может без большого дяди.
    2. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 08:30
      Так он уже заявил, что победил и не понимает, почему Иран до сих пор не просит пощады.
      Наверное, Иран не в курсе, что его победили.
  10. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 08:05
    А кто кому телеграфировал то? "Истребители вызывала простая бабка"? Да, Израиль, вернее его неадекватные власти (хотя простые граждане, хохочущие в сети над убитыми палестинцами и их голодным мирняком, немногим лучше) недооценили. Сильно. И что? Крупнейшая мировая Держава свою оценялку не включала? Израиль велел, и США сразу прыгнули, как пекинес за палкой?
    Трамп там всех в Иране 146 раз победил, а от Ирана все прилетает и прилетает. Хотя, похоже, кто то оценки все же делал. Например тот мужик, что уволился. Он, похоже, сразу понял, к чему все приведет. И протестовал, только Донни не из тех, кто чужие оценки в расчет принимает. Собрал вокруг себя пасторов, отдал богу приказание, и скакнул. Расхлебывайте теперь.
    Кажется, разгрести это можно только одним способом. Если президентом срочно станет Вэнс, и спихнет это дерьмище на "предыдущую администрацию", как у них там принято. А уж как этого добиться (только очень срочно. пока бензин не стал двадцать долларов за галлон) пусть американцы сами думают.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 09:00
      Хотя, похоже, кто то оценки все же делал. Например тот мужик, что уволился.

      у нас, к сожалению, таких не нашлось...
  11. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 08:18
    сионисты твари поганные. если бы не пен-досы то они бы ничего сами не вывезли, стоят эсминцы защищают их, стянули тхаад . еврейские как всегда в своём репертуаре
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 08:33
    Цитата: tarabar
    Израиль потом все проиграл, потому что ни чего не может без большого дяди.

    Ощущение, что без США от Израиля Ливан получится.
  13. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    -1
    Сегодня, 09:36
    Персы могут сопротивляться врагу и без лидера! Достаточно командиров среднего и младшего звена! Так что Израиль жестко просчитался!